Состаренное дерево в интерьере: 16 необычных идей

Состаренная древесина часто встречается в модных кофейнях, барах и ресторанах, в оформлении коттеджей и даже в обычных квартирах. В интерьере благодаря дереву появляется особый колорит.

Состаренное дерево — популярный материал для оформления современных интерьеров. Этот тренд существует уже несколько лет. Явление легко объяснимо, так как у состаренного дерева есть преимущества перед другими материалами. Когда оно высыхает после обработки, то получает хорошо выраженную структуру и приносит необходимое тепло в современные интерьеры. А также очень хорошо сочетается с любыми материалами и цветами. Если вы собираетесь делать ремонт, рассмотрите эту идею — по крайней мере, некоторые элементы в интерьере можно сделать из состаренного дерева.

Фото: architecturaldigest.com

Особенности состаривания древесины

Процесс состаривания древесины в природных условиях — очень долгий. Поэтому профессионалы прибегают к искусственному, быстрому способу. Для этого обычно проделывают несколько процедур: браширование дерева, шлифовку и — заключительный этап — закрепление результата специальным веществом (воском, краской, морилкой или другим средством). После этого получается необычная текстура древесины с нужным оттенком.

Фото: architecturaldigest.com

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Такая древесина будет хорошо смотреться в любой комнате. Ее можно использовать в качестве декора или выбрать мебель, выполненную из такого материала.

Акцентная стена

Состаренное дерево добавляет в современные интерьеры характер, уникальность и теплоту. Акцентная стена из такого дерева привнесет историю в ваш дом. Можно использовать реальное дерево, например старые двери, в изголовье кровати. Очень необычный и эффектный вариант, который ваши гости точно не забудут.

Фото: homes.nine.com.au

Акцентная стена в домашнем интерьере не нарушит стиль или цветовую палитру комнаты. Такое дерево неплохо сочетается с другими материалами, например камнем и стеклом. Поэтому в интерьере кухни или кабинета материал будет смотреться особенно интересно.

Фото: decoist.com

В интерьере, оформленном в нейтральных оттенках, стена из состаренного дерева с темной шероховатой отделкой — отличный вариант. Она добавит комнате изюминку. Несколько полок из такого же материала и светодиодная подсветка — все, что нужно, чтобы интерьер заиграл новыми красками.

Фото: architectureartdesigns.com

Мебель

Мебель из состаренного дерева — безусловный тренд. Очень популярны сейчас столы из такого материала. Они не только привносят в интерьер декоративную функцию, но и удобны и практичны в использовании. Если вам хочется иметь дома эксклюзивный интерьер, можно заказать такой стол у мастера. Это дорого стоит, зато подобной модели больше ни у кого не будет. Если этот вариант не для вас, всегда можно купить такой стол попроще в обычном магазине мебели.

Фото: curbyourlitter.org

Полки и стеллажи

Полки и шкафы, изготовленные из такого дерева, создают гармоничный домашний интерьер и придают комнате особый стиль.

Фото: architectureartdesigns.com

Стеллажи из состаренного дерева выглядят дорого и необычно.

Фото: decoist.com

Скамейка

В прихожей необычным решением станет скамейка из переработанной древесины. И при входе появится не только удобное место для переобувания, но и стильное решение для настроения всей квартиры.

Фото: vinterior.co

Отделка из дерева

Ламинат, имитирующий старое дерево, обладает большой цветовой гаммой: от светло-белого до темного и даже черного цвета. Такой разброс оттенков позволяет подобрать идеальный вариант для любого интерьера.

Фото: architectureartdesigns.com

В обычном доме можно попытаться создать эффект деревянного потолка.

Фото: architecturaldigest.com

Сочетание деревянного пола и такого же потолка дарит необыкновенный интерьер в теплых оттенках, уют которого сложно повторить другими материалами. Привычнее видеть такую отделку в частных домах, однако и в квартире сделать ее тоже возможно. Главное, чтобы помещение обладало большим пространством и высокими потолками.

Фото: decoist.com

В каких стилях используют состаренное дерево

С помощью предметов из искусственно состаренной древесины можно создать в доме атмосферу старины.

Скандинавский

Скандинавы — большие любители мебели и декора из натуральных материалов. Материалы из дерева можно часто увидеть на фотографиях интерьеров в этом стиле. А состаренное дерево добавляет дизайну изюминку и дом выглядит еще интереснее.

Фото: citycollegeinc.com

Прованс

В деревенском французском стиле дерево — один из основных элементов интерьера. Поэтому состаренный вариант тоже отлично подходит.

Фото: hellolovelystudio.com

Кантри

Еще один деревенский стиль, в котором традиционный материал оформления — дерево. Текстиль из натуральных материалов и теплая атмосфера дерева — идеальное сочетание для кантри.

Фото: thespruce.com

Шале

Стиль шале зародился в альпийских деревнях. Именно там сочетание грубого дерева и уютного текстиля смотрелось максимально органично. Сейчас дизайнеры стараются воплощать более современные интерьеры в этом стиле. Но с помощью чуть состаренного дерева оформляются многие шале.

Фото: futuristarchitecture.com

А вы бы оформили интерьер с помощью состаренного дерева? Делитесь своим мнением в комментариях.