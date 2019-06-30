Где повесить телевизор на кухне: 7 дельных советов

Нет места для телевизора на кухне? Мы покажем 7 классных вариантов его расположения.
Телевизор стал частью повседневной жизни человека. Утром за чашечкой ароматного кофе мы смотрим утренние новости и включаемся в рабочий ритм жизни, получая первую порцию информации. Приготовление еды и мытье посуды — занятия однообразные и скучные, поэтому хочется чем-то себя развлечь во время этого процесса. Так что телевизор на кухне — возможность совмещать приятное с полезным.
Однако мало просто приобрести телевизор — нужно найти ему оптимальное место: изображение должно быть видно из любого угла комнаты. ReRooms подготовил для вас 7 советов, где лучше всего повесить телевизор, чтобы все члены семьи были довольны.
Два главных правила при установке телевизора:
- располагать его вдали от плиты и от раковины,
- размещать на удобной для глаз высоте.
Конечно, сегодня существуют модели с защитными стеклами и корпусами, которые не боятся ни воды, ни горячего масла. Однако подобная покупка может ударить по вашему кошельку, так как такие модели не из дешевых.
Разместить телевизор на уровне глаз тоже иногда бывает проблематично из-за нехватки места. Мы расскажем вам о вариантах, которые не скажутся на вашем здоровье.
1. Крепим у пола
Такой вариант, конечно, не подойдет для классических маленьких кухонь, так как смотреть телевизор, который находится на уровне ваших ног, не самое приятное занятие. К такому способу размещения стоит присмотреться владельцам совмещенных кухни и гостиной, у которых есть несколько маленьких детей. В то время как вы готовите обед, малыши будут смотреть мультики, лежа на мягком ковре. И дети под присмотром, и дела делаются.
2. Используем поворотные кронштейны
Это самый легкий и доступный для многих способ. Прикрепите телевизор на свободную стену при помощи анкерных болтов. Такая конструкция легко монтируется и позволяет менять положение и угол наклона в зависимости от ваших потребностей. Тем более кронштейн незаметен за телевизором, так что не придется беспокоиться о внешнем виде стены.
Такой вариант отлично подойдет для маленьких помещений и позволит сэкономить место для размещения других полезных вещей, например микроволновки или кофеварки.
3. Гармония приборов
Если вам не нравится, как телевизор выглядит на стене и что он сильно бросается в глаза, есть классный камуфляжный вариант. Телевизор — такая же бытовая техника, как микроволновая печь и духовка. Чтобы он не выглядел как чужеродный объект, разместите перечисленные виды техники в одном месте.
4. Размещение в нише
Еще на стадии ремонта нужно подумать, где будет находиться телевизор. Для этого способа нужно создать нишу из гипсокартона с углублением — глубина напрямую зависит от модели техники. Телевизор можно либо прикрепить на кронштейн, либо поставить на образовавшуюся полочку. Чтобы интерьер выглядел более ярким и оригинальным, окрасьте нишу в контрастный цвет, а углубление — под цвет телевизора. Это позволит замаскировать технику и зрительно освободит помещение.
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5. Ставим на полку
Используйте кухонный гарнитур для удобного размещения телевизора. Как правило, такие шкафчики изготавливаются на заказ под индивидуальные габариты техники. Однако может оказаться, что ваша мебель идеально подойдет под размер телевизора и не придется ничего менять, достаточно будет просто снять дверки. Не забудьте укрепить полку, на которую будет приходиться вся нагрузка. Чтобы подключить телевизор, необходимо просверлить отверстие в задней стенке шкафа для подключения проводов. Важно выбрать место так, чтобы дверцы соседних шкафов при открывании не задевали экран.
Такой вариант подойдет для небольшой по размерам техники, так как слишком крупные модели будут смотреться нелепо, а кухонный гарнитур потеряет всю свою привлекательность.
6. Используйте современные технологии
Если вы когда-то летали международным рейсом, то наверняка запомнили маленькие откидные телевизоры на спинке кресла перед вами. Такой вариант отлично подойдет и для кухни. Существует несколько конфигураций:
- телевизор, спрятанный в барную стойку или остров. С помощью специального механизма он выезжает из стола. Это очень удобный вариант для малогабаритных кухонь, так как вы сами решаете, когда посмотреть телевизор, а когда спрятать его, чтобы освободить рабочую поверхность для приготовления еды.
- телевизор, спрятанный в кухонный гарнитур. Как правило, он крепится к нижней части шкафчика. Не забывайте о том, что расположить его нужно вдали от раковины и плиты.
- телевизор, спрятанный в стену. Либо он может выезжать из нее, либо специальная крышка отъезжает вверх, открывая доступ к технике. Такой вариант отлично подойдет для столовой.
7. Ставим в угол
Телевизор можно поставить в углу кухонного гарнитура. Возможно, это не лучший вариант с точки зрения гигиены, однако очень практичный, так как его можно в любое время переставить в другое место.
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Телевизор на кухне: 10 фотопримеров
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