Где повесить телевизор на кухне: 7 дельных советов

Телевизор стал частью повседневной жизни человека. Утром за чашечкой ароматного кофе мы смотрим утренние новости и включаемся в рабочий ритм жизни, получая первую порцию информации. Приготовление еды и мытье посуды — занятия однообразные и скучные, поэтому хочется чем-то себя развлечь во время этого процесса. Так что телевизор на кухне — возможность совмещать приятное с полезным.

Однако мало просто приобрести телевизор — нужно найти ему оптимальное место: изображение должно быть видно из любого угла комнаты. ReRooms подготовил для вас 7 советов, где лучше всего повесить телевизор, чтобы все члены семьи были довольны.

Два главных правила при установке телевизора:

располагать его вдали от плиты и от раковины,

размещать на удобной для глаз высоте.

Конечно, сегодня существуют модели с защитными стеклами и корпусами, которые не боятся ни воды, ни горячего масла. Однако подобная покупка может ударить по вашему кошельку, так как такие модели не из дешевых.

Разместить телевизор на уровне глаз тоже иногда бывает проблематично из-за нехватки места. Мы расскажем вам о вариантах, которые не скажутся на вашем здоровье.

1. Крепим у пола

Такой вариант, конечно, не подойдет для классических маленьких кухонь, так как смотреть телевизор, который находится на уровне ваших ног, не самое приятное занятие. К такому способу размещения стоит присмотреться владельцам совмещенных кухни и гостиной, у которых есть несколько маленьких детей. В то время как вы готовите обед, малыши будут смотреть мультики, лежа на мягком ковре. И дети под присмотром, и дела делаются.

Фото: hookedonhouses.net

2. Используем поворотные кронштейны

Это самый легкий и доступный для многих способ. Прикрепите телевизор на свободную стену при помощи анкерных болтов. Такая конструкция легко монтируется и позволяет менять положение и угол наклона в зависимости от ваших потребностей. Тем более кронштейн незаметен за телевизором, так что не придется беспокоиться о внешнем виде стены.

Такой вариант отлично подойдет для маленьких помещений и позволит сэкономить место для размещения других полезных вещей, например микроволновки или кофеварки.

Фото: accesoalanube.com

Фото: decorpad.com

3. Гармония приборов

Если вам не нравится, как телевизор выглядит на стене и что он сильно бросается в глаза, есть классный камуфляжный вариант. Телевизор — такая же бытовая техника, как микроволновая печь и духовка. Чтобы он не выглядел как чужеродный объект, разместите перечисленные виды техники в одном месте.

Фото: irastar.com

Фото: contendsocial.co

4. Размещение в нише

Еще на стадии ремонта нужно подумать, где будет находиться телевизор. Для этого способа нужно создать нишу из гипсокартона с углублением — глубина напрямую зависит от модели техники. Телевизор можно либо прикрепить на кронштейн, либо поставить на образовавшуюся полочку. Чтобы интерьер выглядел более ярким и оригинальным, окрасьте нишу в контрастный цвет, а углубление — под цвет телевизора. Это позволит замаскировать технику и зрительно освободит помещение.