Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди Уорхол

ReRooms подобрал яркие фотоидеи для оформления интерьера в стиле поп-арт, которые вам понравятся.
Поп-арт — невероятно яркое направление, которое нашло свое отражение в интерьерах. Изначально поп-арт был направлением в изобразительном искусстве в Европе и США в 50—60-е годы XX века. Благодаря своим ярким представителям, в том числе художнику и издателю журналов Энди Уорхолу, этот стиль обрел всемирную известность и проник в самые разные сферы жизни и нашел применение в оформлении интерьеров.
ReRooms рассказывает, как применять поп-арт в интерьере, и делится впечатляющими фотоидеями.
Особенности поп-арта
- Поп-арт основан на идеологии потребления. Для создания интерьера используют простые и дешевые материалы, главный из которых — пластик. В этом стиле можно сочетать несочетаемое.
- Для интерьера характерны яркие цвета.
- Стены поп-арт-интерьера украшают репродукции, постеры с изображением комиксов и мультяшных героев, картины с повторяющимся изображением.
- Для дизайна поп-арт нехарактерно использование большого количества предметов мебели.
- В интерьере одной комнаты уместно сочетать разные способы отделки, например каждая стена отделана разными материалами.
- В декоре и отделке используются преимущественно искусственные материалы.
- Отделка стен часто выполняется в белом цвете, на который накладываются декоративные детали.
- В интерьере не используют громоздкие шкафы, им на замену приходят стеллажи и комоды. ef="https://rerooms.ru/blog/posts/pop-art-v-interiere-gostinoy-10-klassnyh-idey">Поп-арт — невероятно яркое направление, которое нашло свое отражение в интерьерах. Изначально поп-арт был направлением в изобразительном искусстве в Европе и США в 50—60-е годы XX века. Благодаря своим ярким представителям, в том числе художнику и издателю журналов Энди Уорхолу, этот стиль обрел всемирную известность и проник в самые разные сферы жизни и нашел применение в оформлении интерьеров.
- Поп-арт основан на идеологии потребления. Для создания интерьера используют простые и дешевые материалы, главный из которых — пластик. В этом стиле можно сочетать несочетаемое.
- Для интерьера характерны яркие цвета.
- Стены поп-арт-интерьера украшают репродукции, постеры с изображением комиксов и мультяшных героев, картины с повторяющимся изображением.
- Для дизайна поп-арт нехарактерно использование большого количества предметов мебели.
- В интерьере одной комнаты уместно сочетать разные способы отделки, например каждая стена отделана разными материалами.
- В декоре и отделке используются преимущественно искусственные материалы.
- Отделка стен часто выполняется в белом цвете, на который накладываются декоративные детали.
- В интерьере не используют громоздкие шкафы, им на замену приходят стеллажи и комоды.
ReRooms рассказывает, как применять поп-арт в интерьере, и делится впечатляющими фотоидеями.
Особенности поп-арта
Наше портфолио более 10 000 проектов
Цветовая палитра в поп-арте не имеет границ, интерьер наполнен кричащими гламурными оттенками, которые прекрасно уживаются со светлым, чаще всего белым фоном. Гармоничным будет использование в декорировании металлических предметов. Уместны неоновые, ультрафиолетовые краски.
Кухня
Кухонный гарнитур кричащего красного или желтого цвета будет гармонично смотреться в комбинации из двух оттенков. Акцент на себя может взять и кухонный фартук, на котором изображены газетные вырезки, комиксы, имитация необычной фактуры или просто контрастный цвет.
1. Красная кухня
2. Кислотные фотообои
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
3. Неоновый стеллаж с картинами
4. Белоснежная кухня с ярким акцентом
Гостиная
В полной мере поп-арт раскрывается в гостиной. Стены можно оформить в одном стиле, украсив яркими постерами, а можно продумать индивидуальное оформление каждой из стен в собственном стиле. В последнем случае интерьер получится ярким, как в глянцевых изданиях.
1. Серые стены vs яркие коллажи и картины
2. Рисунок в стиле поп-арт на стене
3. Коллажи во всех цветах радуги
4. Комикс во всю стену
Спальня
Оформление интерьера спальни в стиле поп-арт станет довольно смелым решением. Чтобы комната не потеряла атмосферу уюта, стоит умеренно использовать контрастные цвета. Вместо ярких кислотных оттенков лучше использовать более приглушенные тона, например серый, фиолетовый, индиго. Спальню не нужно перегружать предметами мебели, будет достаточно кровати, туалетного столика и пары прикроватных тумб.
1. Рисунок поп-арт в изголовье кровати
2. Постельный комплект в стиле поп-арт
3. Небольшой поп-арт-акцент в виде декоративной подушки
4. Портрет над кроватью
Ванная и туалет
Один из вариантов оформления ванной или туалета в стиле поп-арт — это отделка тематической плиткой. На однотонном фоне из мозаичной плитки может быть крупное изображение мультяшных героев или портретов в стиле комиксов. Другой вариант оформления — спокойный цвет отделки и яркая сантехника, например желтая раковина в сочетании с красными аксессуарами.
1. Яркая картина над ванной
2. Портрет самого Уорхола
3. Керамические элементы в стиле поп-арт
4. Белая ванная с яркой шторой
Прихожая
Даже в интерьере прихожей со скромными размерами стиль поп-арт может существовать вполне комфортно и гармонично. Одна из стен, окрашенная в вызывающий яркий цвет или отделанная 3D-обоями, будет смотреться ярко. Подчеркнут поп-арт-стиль зеркальные поверхности.
1. Портреты Мэрилин Монро в разной цветовой гамме
2. Белая прихожая с массивными постерами
3. Изображение девушки во всю стену
4. Абстрактные картины
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники