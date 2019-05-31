Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди Уорхол


3205
Получить образец дизайн-проекта

ReRooms подобрал яркие фотоидеи для оформления интерьера в стиле поп-арт, которые вам понравятся.

Поп-арт — невероятно яркое направление, которое нашло свое отражение в интерьерах. Изначально поп-арт был направлением в изобразительном искусстве в Европе и США в 50—60-е годы XX века. Благодаря своим ярким представителям, в том числе художнику и издателю журналов Энди Уорхолу, этот стиль обрел всемирную известность и проник в самые разные сферы жизни и нашел применение в оформлении интерьеров.

ReRooms рассказывает, как применять поп-арт в интерьере, и делится впечатляющими фотоидеями.

Особенности поп-арта

  1. Поп-арт основан на идеологии потребления. Для создания интерьера используют простые и дешевые материалы, главный из которых — пластик. В этом стиле можно сочетать несочетаемое.
  2. Для интерьера характерны яркие цвета.
  3. Стены поп-арт-интерьера украшают репродукции, постеры с изображением комиксов и мультяшных героев, картины с повторяющимся изображением.
  4. Для дизайна поп-арт нехарактерно использование большого количества предметов мебели.
  5. В интерьере одной комнаты уместно сочетать разные способы отделки, например каждая стена отделана разными материалами.
  6. В декоре и отделке используются преимущественно искусственные материалы.
  7. Отделка стен часто выполняется в белом цвете, на который накладываются декоративные детали.
  8. В интерьере не используют громоздкие шкафы, им на замену приходят стеллажи и комоды.
    9. ef="https://rerooms.ru/blog/posts/pop-art-v-interiere-gostinoy-10-klassnyh-idey">Поп-арт — невероятно яркое направление, которое нашло свое отражение в интерьерах. Изначально поп-арт был направлением в изобразительном искусстве в Европе и США в 50—60-е годы XX века. Благодаря своим ярким представителям, в том числе художнику и издателю журналов Энди Уорхолу, этот стиль обрел всемирную известность и проник в самые разные сферы жизни и нашел применение в оформлении интерьеров.

    ReRooms рассказывает, как применять поп-арт в интерьере, и делится впечатляющими фотоидеями.

    Особенности поп-арта

    1. Поп-арт основан на идеологии потребления. Для создания интерьера используют простые и дешевые материалы, главный из которых — пластик. В этом стиле можно сочетать несочетаемое.
    2. Для интерьера характерны яркие цвета.
    3. Стены поп-арт-интерьера украшают репродукции, постеры с изображением комиксов и мультяшных героев, картины с повторяющимся изображением.
    4. Для дизайна поп-арт нехарактерно использование большого количества предметов мебели.
    5. В интерьере одной комнаты уместно сочетать разные способы отделки, например каждая стена отделана разными материалами.
    6. В декоре и отделке используются преимущественно искусственные материалы.
    7. Отделка стен часто выполняется в белом цвете, на который накладываются декоративные детали.
    8. В интерьере не используют громоздкие шкафы, им на замену приходят стеллажи и комоды.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Цветовая палитра в поп-арте не имеет границ, интерьер наполнен кричащими гламурными оттенками, которые прекрасно уживаются со светлым, чаще всего белым фоном. Гармоничным будет использование в декорировании металлических предметов. Уместны неоновые, ультрафиолетовые краски.

Кухня

Кухонный гарнитур кричащего красного или желтого цвета будет гармонично смотреться в комбинации из двух оттенков. Акцент на себя может взять и кухонный фартук, на котором изображены газетные вырезки, комиксы, имитация необычной фактуры или просто контрастный цвет.

1. Красная кухня

Фото № 1: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: itsemmamarie.com

2. Кислотные фотообои

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 2: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: stylehomepark.com

3. Неоновый стеллаж с картинами

Фото № 3: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: italstroy.ru

4. Белоснежная кухня с ярким акцентом

Фото № 4: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: deavita.com

Гостиная

В полной мере поп-арт раскрывается в гостиной. Стены можно оформить в одном стиле, украсив яркими постерами, а можно продумать индивидуальное оформление каждой из стен в собственном стиле. В последнем случае интерьер получится ярким, как в глянцевых изданиях.

1. Серые стены vs яркие коллажи и картины

Фото № 5: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: spiritmeetsbone.me

2. Рисунок в стиле поп-арт на стене

Фото № 6: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: deavita.com

3. Коллажи во всех цветах радуги

Фото № 7: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: livinator.com

4. Комикс во всю стену

Фото № 8: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: ofdesign.net

Спальня

Оформление интерьера спальни в стиле поп-арт станет довольно смелым решением. Чтобы комната не потеряла атмосферу уюта, стоит умеренно использовать контрастные цвета. Вместо ярких кислотных оттенков лучше использовать более приглушенные тона, например серый, фиолетовый, индиго. Спальню не нужно перегружать предметами мебели, будет достаточно кровати, туалетного столика и пары прикроватных тумб.

1. Рисунок поп-арт в изголовье кровати

Фото № 9: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: atelit.by

2. Постельный комплект в стиле поп-арт

Фото № 10: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: home-designing.com

3. Небольшой поп-арт-акцент в виде декоративной подушки

Фото № 11: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: deavita.com

4. Портрет над кроватью

Фото № 12: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: livinator.com

Ванная и туалет

Один из вариантов оформления ванной или туалета в стиле поп-арт — это отделка тематической плиткой. На однотонном фоне из мозаичной плитки может быть крупное изображение мультяшных героев или портретов в стиле комиксов. Другой вариант оформления — спокойный цвет отделки и яркая сантехника, например желтая раковина в сочетании с красными аксессуарами.

1. Яркая картина над ванной

Фото № 13: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: homedit.com

2. Портрет самого Уорхола

Фото № 14: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: deavita.com

3. Керамические элементы в стиле поп-арт

Фото № 15: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: pbteen.com

4. Белая ванная с яркой шторой

Фото № 16: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: amazon.com

Прихожая

Даже в интерьере прихожей со скромными размерами стиль поп-арт может существовать вполне комфортно и гармонично. Одна из стен, окрашенная в вызывающий яркий цвет или отделанная 3D-обоями, будет смотреться ярко. Подчеркнут поп-арт-стиль зеркальные поверхности.

1. Портреты Мэрилин Монро в разной цветовой гамме

Фото № 17: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: videoetcul.com

2. Белая прихожая с массивными постерами

Фото № 18: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: baxterspaintedpasture.com

3. Изображение девушки во всю стену 

Фото № 19: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: baxterspaintedpasture.com

4. Абстрактные картины

Фото № 20: Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди УорхолФото: ajoliedesign.com

#Поп-арт
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Поп-арт#Студия
Проект ReRooms: дерзкая студия в стиле поп-арт
#экостиль#дом#Лофт#Квартира#Поп-арт#Дизайн-проект#гранж
Интерьер с характером: идеи и примеры от ReRooms
#Спальня#Интерьер#Поп-арт
Спальня в стиле поп-арт: 15 ярких идей
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия