Поп-арт в интерьере: 20 идей, которые оценил бы Энди Уорхол

Поп-арт — невероятно яркое направление , которое нашло свое отражение в интерьерах. Изначально поп-арт был направлением в изобразительном искусстве в Европе и США в 50—60-е годы XX века. Благодаря своим ярким представителям, в том числе художнику и издателю журналов Энди Уорхолу, этот стиль обрел всемирную известность и проник в самые разные сферы жизни и нашел применение в оформлении интерьеров.

Цветовая палитра в поп-арте не имеет границ, интерьер наполнен кричащими гламурными оттенками, которые прекрасно уживаются со светлым, чаще всего белым фоном. Гармоничным будет использование в декорировании металлических предметов. Уместны неоновые, ультрафиолетовые краски.

Кухня

Кухонный гарнитур кричащего красного или желтого цвета будет гармонично смотреться в комбинации из двух оттенков. Акцент на себя может взять и кухонный фартук, на котором изображены газетные вырезки, комиксы, имитация необычной фактуры или просто контрастный цвет.

1. Красная кухня

Фото: itsemmamarie.com

2. Кислотные фотообои

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Фото: stylehomepark.com

3. Неоновый стеллаж с картинами

Фото: italstroy.ru

4. Белоснежная кухня с ярким акцентом

Фото: deavita.com

Гостиная

В полной мере поп-арт раскрывается в гостиной. Стены можно оформить в одном стиле, украсив яркими постерами, а можно продумать индивидуальное оформление каждой из стен в собственном стиле. В последнем случае интерьер получится ярким, как в глянцевых изданиях.

1. Серые стены vs яркие коллажи и картины

Фото: spiritmeetsbone.me

2. Рисунок в стиле поп-арт на стене

Фото: deavita.com

3. Коллажи во всех цветах радуги

Фото: livinator.com

4. Комикс во всю стену

Фото: ofdesign.net

Спальня

Оформление интерьера спальни в стиле поп-арт станет довольно смелым решением. Чтобы комната не потеряла атмосферу уюта, стоит умеренно использовать контрастные цвета. Вместо ярких кислотных оттенков лучше использовать более приглушенные тона, например серый, фиолетовый, индиго. Спальню не нужно перегружать предметами мебели, будет достаточно кровати, туалетного столика и пары прикроватных тумб.

1. Рисунок поп-арт в изголовье кровати

Фото: atelit.by

2. Постельный комплект в стиле поп-арт

Фото: home-designing.com

3. Небольшой поп-арт-акцент в виде декоративной подушки

Фото: deavita.com

4. Портрет над кроватью

Фото: livinator.com

Ванная и туалет

Один из вариантов оформления ванной или туалета в стиле поп-арт — это отделка тематической плиткой. На однотонном фоне из мозаичной плитки может быть крупное изображение мультяшных героев или портретов в стиле комиксов. Другой вариант оформления — спокойный цвет отделки и яркая сантехника, например желтая раковина в сочетании с красными аксессуарами.

1. Яркая картина над ванной

Фото: homedit.com

2. Портрет самого Уорхола

Фото: deavita.com

3. Керамические элементы в стиле поп-арт

Фото: pbteen.com

4. Белая ванная с яркой шторой

Фото: amazon.com

Прихожая

Даже в интерьере прихожей со скромными размерами стиль поп-арт может существовать вполне комфортно и гармонично. Одна из стен, окрашенная в вызывающий яркий цвет или отделанная 3D-обоями, будет смотреться ярко. Подчеркнут поп-арт-стиль зеркальные поверхности.

1. Портреты Мэрилин Монро в разной цветовой гамме

Фото: videoetcul.com

2. Белая прихожая с массивными постерами

Фото: baxterspaintedpasture.com

3. Изображение девушки во всю стену

Фото: baxterspaintedpasture.com

4. Абстрактные картины