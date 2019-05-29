Использование бамбуковых обоев в интерьере: 10 фото удачного применения

Несмотря на высокую цену, бамбуковое полотно за счет своей экологичности и долговечности быстро окупается, выступая отличной альтернативой бумажным обоям, которые чаще нуждаются в замене. Сегодня ReRooms расскажет об основных плюсах и минусах бамбуковых обоев и покажет красивые варианты их использования в интерьере. Смотрите и наслаждайтесь!

Бамбуковые обои помогут в создании тропического интерьера, который будет радовать вас на протяжении долгого времени. Такие обои используют хозяева, которые любят жить в окружении природных, натуральных вещей и отделочных материалов.

Фото: stemcellglobal.org

Характеристика материала

Бамбуковые обои, как это уже понято из названия, изготавливают из ствола бамбука, используя разные его части. Этот отделочный материал славится экологичностью и безопасностью, за счет чего бамбук можно использовать в отделке комнат для детей и людей, страдающих аллергией.

Изготовление обоев происходит следующим образом: бамбук расщепляют на ламели разной толщины, затем крепят на подложку (это может быть тканевая основа или рисовая бумага). Как правило, бамбук не окрашивается, однако существуют и разноцветные модели. Чтобы получить красивые визуальные эффекты, во время производства используют разные части стебля, которые образуют необычный рисунок. Поэтому вы никогда не найдете двух одинаковых рулонов бамбуковых обоев.

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Фото: gaudions.com.au

Такие обои изготавливают из внешней и внутренней частей ствола.

Обои из внешней части обладают:



красивым природным рисунком,

фактурной, слегка шершавой поверхностью,

высоким уровнем устойчивости к солнечным лучам (поэтому они долгое время не выцветают).

Цветовая гамма таких обоев отличается большим разнообразием, от нежных салатовых до коричневых оттенков. Цвета бывают и намного темнее — они получаются после обжига бамбуковых пластин.

Фото: decoist.com

Обои из внутренней части бамбука обладают:



однотонным цветом без каких-либо вкраплений и рисунков,

гладкой поверхностью,

меньшей устойчивостью к ультрафиолету — поэтому, как правило, их покрывают специальным лаком или краской.

Цвета этих обоев практически всегда светлые, а темные можно получить только в результате окрашивания.

Фото: stemcellglobal.org

Бамбуковые обои: плюсы и минусы

Плюсы

Экологичность. Волокно бамбука отличает одно редкое свойство: оно блокирует появление бактерий, поэтому обои никогда не покроются плесенью и будут поддерживать приятную среду в доме.

Долговечность. Таким обоям не страшны ни влага, ни перепады температур.

Простота использования. Если следовать всем инструкциям, монтаж обоев не отнимет у вас много сил и времени.

Универсальность. Бамбук позволяет создать стильный интерьер. Использовать его можно как на стенах, так и на потолках, оконных или дверных проемах, мебели, кухонном фартуке и даже для отделки лоджии.

Тепло- и звукоизоляция. Благодаря плотной текстуре материала в комнате всегда будет тепло, полотно не будет пропускать посторонних звуков.

Прочность. Если в квартире живут домашние питомцы, то бамбуковые обои незаменимый для вас вариант: на них не будут видны следы от когтей и зубов.

Простота в уходе. Для того чтобы почистить обои, не нужны специальные моющие средства и щетки.

Большое разнообразие моделей. Вы всегда сможете подобрать вариант, подходящий для вашего интерьера.

Сочетание с другими материалами. Очень оригинально будут смотреться бамбуковые обои в сочетании, например, с фактурной древесиной. Подойдет еще один природный материал, например тростник.

Выравнивает поверхность стен. Если в квартире неровные стены или на них имеются трещины и перепады в несколько миллиметров, бамбуковые обои помогут скрыть эти недостатки.

Фото: april28.net

Минусы

Сложность в состыковке. Из-за натурального рисунка довольно тяжело сделать так, чтобы места соединений были незаметны. Придется хорошенько постараться, чтобы добиться хорошего результата.

Высокая цена. По сравнению с классическими обоями у этих цена в несколько раз выше. Однако она оправдана высокими эксплуатационными характеристиками. Так что это будет лучшее вложение в ремонт вашей квартиры.

Трудность в разрезании обоев. Для этого потребуется электроинструмент, так как обычный строительный нож оставит неровный разрез.

Тяжелое полотно. Бамбуковые обои тяжелее, чем обычные бумажные, поэтому для их монтажа потребуется специальный клей. При монтаже воспользуйтесь респиратором и резиновыми перчатками.

Фото: stemcellglobal.org

Сочетание бамбука с другими материалами

Сочетание бамбука с другими отделочными материалами позволит создать неповторимый дизайн. Обои можно комбинировать с тем материалом, который вам больше всего нравится, будь то декоративный камень, кирпич или фактурное дерево с штукатуркой.

Например, сочетание бамбука и тростника позволит создать очень уютный экостиль. Визуально эти растения схожи, однако имеют различные характеристики. Тростник так же, как и бамбук, не выцветает на солнце, но менее устойчив к влажной среде, поэтому лучше отказаться от использования тростниковых обоев в ванной или в зоне кухонного фартука.

Комбинирование бамбуковых и бумажных обоев создаст яркий интерьер или, наоборот, более нежный и спокойный. Все будет зависеть от выбора бумажных обоев: они могут быть контрастными с рисунком или же пастельных тонов без узора. Текстура бамбуковых обоев будет красиво выделяться на фоне бумажных. Если подсветить эту зону точечными светильниками, вы достигнете потрясающих визуальных эффектов.

Что касается стилей, бамбуковые обои наиболее гармонично будут смотреться в природных направлениях, например в экостиле, шале или рустикальном. Особенно классно выглядят такие обои в африканском интерьере или японском, где природные материалы — неотъемлемая часть декора.

Фото: indianheaven.net

Как ухаживать за бамбуковыми обоями

Как мы уже сказали выше, одно из главных преимуществ бамбуковых обоев — простота в уходе. Так как полотно обладает пылеотталкивающими свойствами, его не нужно мыть агрессивными средствами. Для поддержания обоев в чистоте используйте пылесос, которым можно пройтись по поверхности (это лучший способ уборки в прихожей). Для удаления загрязнений также используйте влажную тряпочку, смоченную в слабом мыльном растворе. Избегайте жестких щеток и сильно концентрированных моющих средств, которые могут запросто испортить поверхность обоев.

Фото: pnu3.com

Как смотрятся бамбуковые обои в интерьере — примеры с фото