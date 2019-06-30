Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантов

ReRooms поможет разобраться в бесконечном количестве фасадов для кухни и расскажет, какая мебель лучше всего подойдет для вашего интерьера.
Фасад гарнитура кухни задает помещению стиль и настроение. Однако при выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на материал, из которого он изготовлен. В условиях повышенной влажности, постоянной смены температуры требуется надежный отделочный материал, чтобы вам не пришлось уже вскоре его менять. Замена фасада приравнивается к полноценному ремонту по количеству затраченных денег и времени. Поэтому подойти к выбору нужно со всей серьезностью.
Сегодня ReRooms расскажет, какой фасад может стать лучшим для вашей кухни.
Требования при выборе кухонного фасада
Прежде чем перейти к описанию видов фасадов, нужно сказать о том, что важно учитывать при их выборе:
- устойчивость к влаге — речь идет не только о прямом контакте с водой, но и о сырости и действии горячего пара;
- устойчивость к перепаду температур — актуально для поверхности вокруг плиты и духовки;
- устойчивость к красителям — нужно выбирать низкопористый материал, который не будет впитывать различные красящие вещества (вино, кофе, сок фруктов, следы от мяса и так далее);
- устойчивость к жиру и маслу — мебель должна легко очищаться от масла и жира, так как пространство вокруг плиты больше всего подвержено загрязнению;
- гигиеничность — размножение бактерий ведет к появлению плесени и грибка. Ваша задача — найти такой фасад, который не позволит размножаться плохой микрофлоре.
Виды фасадов для кухни и их характеристика
1. Деревянные фасады
Фасады из массива дерева — дорогой материал для мебели на кухню. Это классика, которая никогда не выйдет из моды. С помощью деревянного фасада создается солидная и респектабельная атмосфера. При правильном уходе мебель не потеряет своего первоначального внешнего вида и сохранит красоту на долгие годы. Единственное, что может произойти, — это выцветание фасада под воздействием прямых солнечных лучей.
Приобретая деревянную кухню, готовьтесь к тому, что за ней придется тщательно ухаживать. Нужно сразу же отказаться от агрессивных моющих средств и абразивов, которые испортят поверхность мебели. Фасад можно протирать только мягкой тканью.
Не стоит рассчитывать на оригинальные модели мебели, так как дерево — материал непластичный, с его помощью невозможно оформить изогнутые или фигурные фасады. Именно поэтому деревянные фасады используют в классических стилях.
Преимущества такого материала:
- экологичность;
- долговечность;
- солидный вид;
- возможность реставрации.
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2. Фасады из МДФ
Один из самых распространенных и дешевых материалов для создания кухонного фасада. В отличие от дерева, МДФ более пластичен, что позволяет создавать оригинальные и волнообразные фасады. МДФ — более безопасный и экологичный материал, чем ДСП, так как изготавливается с помощью обработки паром и склеивания натуральной смолой. Достоинство этого материала — возможность улучшить внешний вид поверхности: выкрасить в любимый цвет, покрыть ПВХ-пленкой или пластиком. Важно помнить, что плита, покрытая пленкой, со временем может начать расслаиваться, особенно это касается пространства возле мойки и плиты, где повышен уровень влажности и всегда есть перепад температур.
Преимущества материала:
- устойчив к влаге, солнечным лучам и перепадам температур;
- не теряет форму;
- дает возможность декоративной отделки.
3. Фасады из ДСП
Плиты ДСП получают путем горячего прессования опилок, где связующее вещество — синтетические смолы. Именно это и есть самый большой недостаток материала. Со временем он начинает выделять токсичный газ — формальдегид, который плохо сказывается на нашем здоровье. Поэтому при выборе фасада уточняйте у продавца класс эмиссии ДСП, то есть уровень выделения формальдегида. Выбирать нужно класс эмиссии Е1, так как государственным стандартом он признан безопасным для применения в комнатах, даже в детских.
Преимущества материала:
- позволяет изготавливать бюджетную мебель;
- дает возможность декоративной отделки;
- хорошо сохраняет форму, не разбухает.
4. Фасады из искусственного камня
Производители предлагают фасады из двух видов искусственного камня:
- акрил;
- кварц.
Акриловые фасады изготавливают путем смешивания минеральной крошки, акриловой смолы и красящего пигмента. За счет пластичной консистенции можно получить фасады самых причудливых и необычных форм. Этот материал экологичен и гигиеничен, благодаря отсутствию пор он не впитывает красящие вещества и не подвержен образованию грибка или плесени.
Что касается кварцевых фасадов, в их состав входят мраморная, гранитная или кварцевая крошка и твердые смолы (эпоксидные). За счет твердых составляющих такая мебель более прочная и надежная, чем акриловая.
Преимущества материала:
- не боится влаги, воды и высоких температур;
- не выгорает на солнце;
- экологичен и гигиеничен;
- его легко чистить.
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5. Металлические фасады
Фасад из нержавеющей стали — удовольствие не из дешевых. Однако высокая цена полностью себя оправдывает: металлическим поверхностям не страшны ни вода, ни огонь, ни острые предметы. Главные достоинства этого материала — антикоррозийность, гигиеничность, невосприимчивость к влаге, горячим предметам и бытовой химии. Часто такие фасады проходят специальную обработку, которая позволяет создать красивые эффекты, например зеркальную полировку или затемнения.
Преимущества материала:
- долговечность;
- стильный внешний вид;
- устойчивость ко всем видам неблагоприятных воздействий.
6. Пластиковые фасады
Пластиковые фасады, в отличие от прочих, смотрятся более ярко и современно и могут применяться в таких необычных стилях, как поп-арт или футуризм. Поверхность у такой мебели зеркально-глянцевая, что добавляет ей стиля. Однако эта черта доставляет и некоторые неудобства: на глянцевом покрытии очень хорошо видны отпечатки пальцев, не говоря уже о других загрязнениях, которых на кухне полным-полно.
Преимущества материала:
- высокая надежность;
- привлекательный внешний вид;
- длительный срок эксплуатации.
7. Стеклянные фасады
Стеклянные фасады на первый взгляд могут показаться хрупкими и ненадежными, однако это далеко не так. При изготовлении такой мебели используется только закаленное при высоких температурах стекло с внушительной толщиной. Тем более для производства фасада используют технологию триплекс: два стекла склеивают полимеризующим составом. Получившийся «бутерброд» очень прочный, его сложно разбить. Если же фасад все-таки разобьется (хотя для этого нужно очень сильно постараться), осколки останутся на упомянутой клеевой прослойке, а не разлетятся в разные стороны.
Мебель со стеклянной поверхностью отлично подойдет для маленьких кухонь, так как она позволит визуально увеличить пространство за счет отличной отражательной способности и создаст атмосферу легкости.
Достоинства материала:
- простота в уходе;
- универсальность;
- надежность;
- устойчивость ко всем видам неблагоприятных воздействий.
Варианты цветовых решений для разных интерьерных стилей
Цвет кухни зависит от следующих факторов:
- ваших предпочтений;
- выбранного стиля;
- от того, на какую сторону выходят окна.
1. Красный, оранжевый, желтый
Многие психологи и дизайнеры уверяют, что цвет влияет на настроение и самочувствие человека, именно поэтому так важно подобрать его правильно. Перечисленные цвета повышают аппетит, поднимают настроение, что особенно актуально в холодные времена года. Использовать эти цвета лучше в помещениях с дефицитом солнечного света, то есть в тех, где окна выходят на северную сторону. Не обязательно выбирать очень яркие цвета, подойдут и пастельные оттенки.
2. Зеленый
Зеленый цвет на кухне — классика уже на протяжении не одного десятка лет. Оттенки зеленого, например фисташковый и мятный, благоприятно влияют на пищеварение. Такой цвет создаст легкую и воздушную атмосферу, которая благоприятно влияет на нервную систему и способствует снятию напряжения.
3. Синий
С этим цветом нужно быть осторожным, так как вместо уютного помещения может получиться холодное и безжизненное. Холодные оттенки притупляют аппетит и успокаивают.
4. Коричневый
Природный цвет, который привычен для нашего восприятия. Подойдет как для маленьких, так и для больших помещений за счет своей универсальности. Чтобы кухонный фасад смотрелся более органично, добавьте в комнату живых растений.
5. Белый, серый, черный
Универсальные и беспроигрышные цвета, которые подходят для любых помещений и стилистических направлений. Если вдруг вам надоест классическая палитра, интерьер можно с легкостью преобразить, добавив в него яркий текстиль или необычную посуду.
6. Бежевый
Бежевый — один из немногих цветов, который отлично сочетается со всей палитрой. Часть кухни можно отделать бежевым цветом, а другую — более ярким, например мятным. Такое сочетание позволит создать уют и умиротворяющее настроение.
Основные правила выбора цвета:
- темные цвета визуально уменьшают помещение, а светлые, наоборот, увеличивают;
- если окна вашей кухни выходят на северную сторону, предпочтение стоит отдать теплым оттенкам, например бежевому, желтому, персиковому;
- если окна выходят на южную сторону, выбирайте холодные оттенки — белые, синие, фиолетовые.
Красивые примеры фасадов для кухни
Присмотритесь, может быть, какой-то из вариантов станет вашей кухней мечты.
Ничего не нашли? Вот вам еще несколько красочных идей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
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3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники