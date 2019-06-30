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Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантов


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ReRooms поможет разобраться в бесконечном количестве фасадов для кухни и расскажет, какая мебель лучше всего подойдет для вашего интерьера.

Содержание

Фасад гарнитура кухни задает помещению стиль и настроение. Однако при выборе стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на материал, из которого он изготовлен. В условиях повышенной влажности, постоянной смены температуры требуется надежный отделочный материал, чтобы вам не пришлось уже вскоре его менять. Замена фасада приравнивается к полноценному ремонту по количеству затраченных денег и времени. Поэтому подойти к выбору нужно со всей серьезностью. 

Сегодня ReRooms расскажет, какой фасад может стать лучшим для вашей кухни.

Фото № 1: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: amara.com

Требования при выборе кухонного фасада

Прежде чем перейти к описанию видов фасадов, нужно сказать о том, что важно учитывать при их выборе:

  • устойчивость к влаге — речь идет не только о прямом контакте с водой, но и о сырости и действии горячего пара;
  • устойчивость к перепаду температур — актуально для поверхности вокруг плиты и духовки;
  • устойчивость к красителям — нужно выбирать низкопористый материал, который не будет впитывать различные красящие вещества (вино, кофе, сок фруктов, следы от мяса и так далее);
  • устойчивость к жиру и маслу — мебель должна легко очищаться от масла и жира, так как пространство вокруг плиты больше всего подвержено загрязнению;
  • гигиеничность — размножение бактерий ведет к появлению плесени и грибка. Ваша задача — найти такой фасад, который не позволит размножаться плохой микрофлоре.

Фото № 2: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: amara.com

Виды фасадов для кухни и их характеристика

1. Деревянные фасады

Фасады из массива дерева — дорогой материал для мебели на кухню. Это классика, которая никогда не выйдет из моды. С помощью деревянного фасада создается солидная и респектабельная атмосфера. При правильном уходе мебель не потеряет своего первоначального внешнего вида и сохранит красоту на долгие годы. Единственное, что может произойти, — это выцветание фасада под воздействием прямых солнечных лучей.

Приобретая деревянную кухню, готовьтесь к тому, что за ней придется тщательно ухаживать. Нужно сразу же отказаться от агрессивных моющих средств и абразивов, которые испортят поверхность мебели. Фасад можно протирать только мягкой тканью.

Не стоит рассчитывать на оригинальные модели мебели, так как дерево — материал непластичный, с его помощью невозможно оформить изогнутые или фигурные фасады. Именно поэтому деревянные фасады используют в классических стилях.

Преимущества такого материала:

  • экологичность;
  • долговечность;
  • солидный вид;
  • возможность реставрации.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: elledecor.com

2. Фасады из МДФ

Один из самых распространенных и дешевых материалов для создания кухонного фасада. В отличие от дерева, МДФ более пластичен, что позволяет создавать оригинальные и волнообразные фасады. МДФ — более безопасный и экологичный материал, чем ДСП, так как изготавливается с помощью обработки паром и склеивания натуральной смолой. Достоинство этого материала — возможность улучшить внешний вид поверхности: выкрасить в любимый цвет, покрыть ПВХ-пленкой или пластиком. Важно помнить, что плита, покрытая пленкой, со временем может начать расслаиваться, особенно это касается пространства возле мойки и плиты, где повышен уровень влажности и всегда есть перепад температур.

Преимущества материала:

  • устойчив к влаге, солнечным лучам и перепадам температур;
  • не теряет форму;
  • дает возможность декоративной отделки.

Фото № 4: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: hgtv.com

3. Фасады из ДСП

Плиты ДСП получают путем горячего прессования опилок, где связующее вещество — синтетические смолы. Именно это и есть самый большой недостаток материала. Со временем он начинает выделять токсичный газ — формальдегид, который плохо сказывается на нашем здоровье. Поэтому при выборе фасада уточняйте у продавца класс эмиссии ДСП, то есть уровень выделения формальдегида. Выбирать нужно класс эмиссии Е1, так как государственным стандартом он признан безопасным для применения в комнатах, даже в детских.

Преимущества материала:

  • позволяет изготавливать бюджетную мебель;
  • дает возможность декоративной отделки;
  • хорошо сохраняет форму, не разбухает.

Фото № 5: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: elledecor.com

4. Фасады из искусственного камня

Производители предлагают фасады из двух видов искусственного камня:

  • акрил;
  • кварц.

Акриловые фасады изготавливают путем смешивания минеральной крошки, акриловой смолы и красящего пигмента. За счет пластичной консистенции можно получить фасады самых причудливых и необычных форм. Этот материал экологичен и гигиеничен, благодаря отсутствию пор он не впитывает красящие вещества и не подвержен образованию грибка или плесени.

Что касается кварцевых фасадов, в их состав входят мраморная, гранитная или кварцевая крошка и твердые смолы (эпоксидные). За счет твердых составляющих такая мебель более прочная и надежная, чем акриловая.

Преимущества материала:

  • не боится влаги, воды и высоких температур;
  • не выгорает на солнце;
  • экологичен и гигиеничен;
  • его легко чистить.

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Фото № 6: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: kitchenfindr.co.uk

5. Металлические фасады

Фасад из нержавеющей стали — удовольствие не из дешевых. Однако высокая цена полностью себя оправдывает: металлическим поверхностям не страшны ни вода, ни огонь, ни острые предметы. Главные достоинства этого материала — антикоррозийность, гигиеничность, невосприимчивость к влаге, горячим предметам и бытовой химии. Часто такие фасады проходят специальную обработку, которая позволяет создать красивые эффекты, например зеркальную полировку или затемнения.

Преимущества материала:

  • долговечность;
  • стильный внешний вид;
  • устойчивость ко всем видам неблагоприятных воздействий.

Фото № 7: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: steelkitchenweb.com

6. Пластиковые фасады

Пластиковые фасады, в отличие от прочих, смотрятся более ярко и современно и могут применяться в таких необычных стилях, как поп-арт или футуризм. Поверхность у такой мебели зеркально-глянцевая, что добавляет ей стиля. Однако эта черта доставляет и некоторые неудобства: на глянцевом покрытии очень хорошо видны отпечатки пальцев, не говоря уже о других загрязнениях, которых на кухне полным-полно.

Преимущества материала:

  • высокая надежность;
  • привлекательный внешний вид;
  • длительный срок эксплуатации.

Фото № 8: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: home-design.schmidt

7. Стеклянные фасады

Стеклянные фасады на первый взгляд могут показаться хрупкими и ненадежными, однако это далеко не так. При изготовлении такой мебели используется только закаленное при высоких температурах стекло с внушительной толщиной. Тем более для производства фасада используют технологию триплекс: два стекла склеивают полимеризующим составом. Получившийся «бутерброд» очень прочный, его сложно разбить. Если же фасад все-таки разобьется (хотя для этого нужно очень сильно постараться), осколки останутся на упомянутой клеевой прослойке, а не разлетятся в разные стороны.

Мебель со стеклянной поверхностью отлично подойдет для маленьких кухонь, так как она позволит визуально увеличить пространство за счет отличной отражательной способности и создаст атмосферу легкости.

Достоинства материала:

  • простота в уходе;
  • универсальность;
  • надежность;
  • устойчивость ко всем видам неблагоприятных воздействий.

Фото № 9: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: deavita.net

Варианты цветовых решений для разных интерьерных стилей

Цвет кухни зависит от следующих факторов:

  • ваших предпочтений;
  • выбранного стиля;
  • от того, на какую сторону выходят окна.

1. Красный, оранжевый, желтый

Многие психологи и дизайнеры уверяют, что цвет влияет на настроение и самочувствие человека, именно поэтому так важно подобрать его правильно. Перечисленные цвета повышают аппетит, поднимают настроение, что особенно актуально в холодные времена года. Использовать эти цвета лучше в помещениях с дефицитом солнечного света, то есть в тех, где окна выходят на северную сторону. Не обязательно выбирать очень яркие цвета, подойдут и пастельные оттенки.

Фото № 10: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: amara.com

2. Зеленый

Зеленый цвет на кухне — классика уже на протяжении не одного десятка лет. Оттенки зеленого, например фисташковый и мятный, благоприятно влияют на пищеварение. Такой цвет создаст легкую и воздушную атмосферу, которая благоприятно влияет на нервную систему и способствует снятию напряжения.

Фото № 11: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: elledecor.com

3. Синий

С этим цветом нужно быть осторожным, так как вместо уютного помещения может получиться холодное и безжизненное. Холодные оттенки притупляют аппетит и успокаивают.

Фото № 12: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: amara.com

4. Коричневый

Природный цвет, который привычен для нашего восприятия. Подойдет как для маленьких, так и для больших помещений за счет своей универсальности. Чтобы кухонный фасад смотрелся более органично, добавьте в комнату живых растений.

Фото № 13: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: elledecor.com

5. Белый, серый, черный

Универсальные и беспроигрышные цвета, которые подходят для любых помещений и стилистических направлений. Если вдруг вам надоест классическая палитра, интерьер можно с легкостью преобразить, добавив в него яркий текстиль или необычную посуду.

Фото № 14: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: amara.com

6. Бежевый

Бежевый — один из немногих цветов, который отлично сочетается со всей палитрой. Часть кухни можно отделать бежевым цветом, а другую — более ярким, например мятным. Такое сочетание позволит создать уют и умиротворяющее настроение.

Фото № 15: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: hgtv.com

Основные правила выбора цвета:

  • темные цвета визуально уменьшают помещение, а светлые, наоборот, увеличивают;
  • если окна вашей кухни выходят на северную сторону, предпочтение стоит отдать теплым оттенкам, например бежевому, желтому, персиковому; 
  • если окна выходят на южную сторону, выбирайте холодные оттенки — белые, синие, фиолетовые.

Фото № 16: Какой фасад подойдет для вашей кухни: 20 стильных вариантовФото: amara.com

Красивые примеры фасадов для кухни


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Присмотритесь, может быть, какой-то из вариантов станет вашей кухней мечты.


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Ничего не нашли? Вот вам еще несколько красочных идей.


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