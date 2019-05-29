Как применять мозаику в интерьере: советы и идеи с фото

Покажем, как с помощью мозаики создать настоящие произведения искусства прямо в квартире!
С помощью мозаики создаются настоящие произведения искусства. Причем она используется не только для декорирования стен, но и для оформления пола, потолка, мебели и других поверхностей. Прежде чем перейти к потрясающим по красоте идеям укладки мозаики, давайте рассмотрим ее основные виды и способы укладки.
Основные виды мозаики
1. Смальтовая
Смальтовая мозаика — одна из самых часто используемых в интерьере. По сути, смальта — это стекло, только цветное и непрозрачное. При производстве этого материала используют кварцевый песок с добавлением оксидов различных металлов, которые выполняют роль красителей. В смальте намного больше минеральных добавок, за счет чего она обладает высокой ударопрочностью, морозостойкостью и устойчивостью к агрессивной среде.
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Производители выпускают десятки различных видов, цветов и оттенков смальты, существует даже мозаика с неоднородной текстурой или вкраплениями и разводами, что придает ей еще большую привлекательность и оригинальность.
Главная особенность материала и его же достоинство — перламутровое свечение. Стена, полностью отделанная такой мозаикой, будет светиться так, словно ее подсвечивают десятками фонариков.
Смальту используют для отделки полов, выкладывая на нем прекрасные ковры из мозаики, а также для оформления стен в ванной комнате и других поверхностей.
2. Керамическая
Керамическая мозаика изготавливается из кварцевого песка, глины и других добавок, которые придают ей необходимую прочность и долговечность. Она обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и агрессивным химическим веществам. В зависимости от концентрации того или иного ингредиента эксплуатационные характеристики мозаики могут варьироваться. Поэтому при покупке обращайте внимание на этикетку — как правило, производитель дает рекомендации по применению плитки.
Керамическая мозаика, как и смальтовая, отличается большим разнообразием цветов и может при этом имитировать разные текстуры, например дерева или камня.
3. Каменная
Для изготовления каменной мозаики чаще всего выбирают мрамор, оникс, лазурит, травертин и гранит. Этот материал интересен тем, что ему можно придать эффект состаренности, потертости. А можно его просто гладко отшлифовать. Каменная мозаика очень прочная и практически не подвержена старению, плюс ко всему ее поверхность не такая скользкая как, например, у смальтовой. Поэтому этот материал используют для декорирования пола, ступенек и террас.
4. Металлическая
Металлическая мозаика, как правило, изготавливается из нержавеющей стали. При маленькой толщине материал обладает высокой прочностью, поэтому такая облицовка имеет малый вес. Сталь отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям (один из самых стойких материалов) и не подвержена коррозии, поэтому ее можно использовать в местах с повышенной влажностью, например в ванной комнате или в зоне кухонного фартука.
Реже мозаику изготавливают из алюминия — этот материал намного мягче, чем сталь. Однако мозаике из этого материала намного проще придать оригинальную геометрическую или даже абстрактную форму.
Такой отделочный материал может быть с эффектом старины, иметь необычную текстуру, имитировать чеканку или вовсе комбинировать перечисленные эффекты.
5. Деревянная
Деревянная мозаика, в отличие от всех перечисленных, встречается в интерьере реже всего. Поскольку она подвержена набуханию и усыханию, ее постоянно нужно обрабатывать специальными растворами для поддержания красивого внешнего вида и высоких эксплуатационных качеств. Однако используя такую мозаику, вы получите природный и очень уютный интерьер. Особенно часто дерево применяется в экостиле. Помните — если вы хотите облицевать деревянной мозаикой, к примеру, кухонный фартук, обязательно покройте материал специальным водоотталкивающим составом и хорошим лаком.
Способы укладки мозаики
1. Универсальный
Такой способ укладки используется для оформления дорожек, фасадов, входов в помещения и площадок.
2. Специальный
Специальный способ укладки применяют в помещениях с повышенной влажностью, например в бассейнах, ванных комнатах и саунах.
3. Художественный
Такой способ укладки, как правило, под силу только специалисту, который имеет художественное образование. Мастер вручную выкладывает мозаикой нужный рисунок на любых поверхностях, на каких только пожелаете: на мебели, на потолке, на ванне, на зеркале. Мастер может также создать отдельные мозаичные картины любых размеров, которые будут красоваться на стенах квартиры. При таком способе укладки специалист использует обратный или прямой метод набора.
4. Матричный
Это самый простой и доступный способ укладки мозаики. Матрицы-плитки приклеивают к специальной основе — она может быть как сетчатая, так и бумажная. С такой укладкой справится даже неподготовленный человек, так что вы можете с легкостью самостоятельно декорировать любые поверхности.
Мозаика в интерьере: красивые фотопримеры оформления
С помощью мозаики декорирует все поверхности, которые только существуют в квартире. Это может быть и ковер на полу, и репродукция античной картины — все, что только нарисует вам воображение. Предлагаем насладиться 30 фотопримерами оформления квартиры мозаикой. Уверены, что такие идеи не оставят равнодушным даже самого строгого критика.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники