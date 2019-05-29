Как применять мозаику в интерьере: советы и идеи с фото

Смальтовая мозаика — одна из самых часто используемых в интерьере. По сути, смальта — это стекло, только цветное и непрозрачное. При производстве этого материала используют кварцевый песок с добавлением оксидов различных металлов, которые выполняют роль красителей. В смальте намного больше минеральных добавок, за счет чего она обладает высокой ударопрочностью, морозостойкостью и устойчивостью к агрессивной среде.

С помощью мозаики создаются настоящие произведения искусства. Причем она используется не только для декорирования стен , но и для оформления пола, потолка, мебели и других поверхностей. Прежде чем перейти к потрясающим по красоте идеям укладки мозаики, давайте рассмотрим ее основные виды и способы укладки.

Производители выпускают десятки различных видов, цветов и оттенков смальты, существует даже мозаика с неоднородной текстурой или вкраплениями и разводами, что придает ей еще большую привлекательность и оригинальность.

Главная особенность материала и его же достоинство — перламутровое свечение. Стена, полностью отделанная такой мозаикой, будет светиться так, словно ее подсвечивают десятками фонариков.

Смальту используют для отделки полов, выкладывая на нем прекрасные ковры из мозаики, а также для оформления стен в ванной комнате и других поверхностей.

2. Керамическая

Керамическая мозаика изготавливается из кварцевого песка, глины и других добавок, которые придают ей необходимую прочность и долговечность. Она обладает высокой устойчивостью к ультрафиолету и агрессивным химическим веществам. В зависимости от концентрации того или иного ингредиента эксплуатационные характеристики мозаики могут варьироваться. Поэтому при покупке обращайте внимание на этикетку — как правило, производитель дает рекомендации по применению плитки.

Керамическая мозаика, как и смальтовая, отличается большим разнообразием цветов и может при этом имитировать разные текстуры, например дерева или камня.

3. Каменная

Для изготовления каменной мозаики чаще всего выбирают мрамор, оникс, лазурит, травертин и гранит. Этот материал интересен тем, что ему можно придать эффект состаренности, потертости. А можно его просто гладко отшлифовать. Каменная мозаика очень прочная и практически не подвержена старению, плюс ко всему ее поверхность не такая скользкая как, например, у смальтовой. Поэтому этот материал используют для декорирования пола, ступенек и террас.

4. Металлическая

Металлическая мозаика, как правило, изготавливается из нержавеющей стали. При маленькой толщине материал обладает высокой прочностью, поэтому такая облицовка имеет малый вес. Сталь отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям (один из самых стойких материалов) и не подвержена коррозии, поэтому ее можно использовать в местах с повышенной влажностью, например в ванной комнате или в зоне кухонного фартука.

Реже мозаику изготавливают из алюминия — этот материал намного мягче, чем сталь. Однако мозаике из этого материала намного проще придать оригинальную геометрическую или даже абстрактную форму.



Такой отделочный материал может быть с эффектом старины, иметь необычную текстуру, имитировать чеканку или вовсе комбинировать перечисленные эффекты.

5. Деревянная

Деревянная мозаика, в отличие от всех перечисленных, встречается в интерьере реже всего. Поскольку она подвержена набуханию и усыханию, ее постоянно нужно обрабатывать специальными растворами для поддержания красивого внешнего вида и высоких эксплуатационных качеств. Однако используя такую мозаику, вы получите природный и очень уютный интерьер. Особенно часто дерево применяется в экостиле. Помните — если вы хотите облицевать деревянной мозаикой, к примеру, кухонный фартук, обязательно покройте материал специальным водоотталкивающим составом и хорошим лаком.

Способы укладки мозаики

1. Универсальный

Такой способ укладки используется для оформления дорожек, фасадов, входов в помещения и площадок.

Фото: eurooo.com

2. Специальный

Специальный способ укладки применяют в помещениях с повышенной влажностью, например в бассейнах, ванных комнатах и саунах.

Фото: blog.mozaico.com

3. Художественный

Такой способ укладки, как правило, под силу только специалисту, который имеет художественное образование. Мастер вручную выкладывает мозаикой нужный рисунок на любых поверхностях, на каких только пожелаете: на мебели, на потолке, на ванне, на зеркале. Мастер может также создать отдельные мозаичные картины любых размеров, которые будут красоваться на стенах квартиры. При таком способе укладки специалист использует обратный или прямой метод набора.

Фото: blog.mozaico.com

4. Матричный

Это самый простой и доступный способ укладки мозаики. Матрицы-плитки приклеивают к специальной основе — она может быть как сетчатая, так и бумажная. С такой укладкой справится даже неподготовленный человек, так что вы можете с легкостью самостоятельно декорировать любые поверхности.

Фото: designemporium.ie

Мозаика в интерьере: красивые фотопримеры оформления

С помощью мозаики декорирует все поверхности, которые только существуют в квартире. Это может быть и ковер на полу, и репродукция античной картины — все, что только нарисует вам воображение. Предлагаем насладиться 30 фотопримерами оформления квартиры мозаикой. Уверены, что такие идеи не оставят равнодушным даже самого строгого критика.