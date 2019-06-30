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Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идей


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Расскажем и покажем, как с помощью обычной доски создать суперудобные и стильные интерьеры.

Пегборд — это перфорированная панель, которая раньше использовалась в гаражах и мастерских для хранения большого количества инструментов и других подручных средств. Сегодня же с помощью пегбордов можно не только организовать практичное хранение, но и создать стильный интерьер. 

Перфорированные панели изготавливают чаще всего из металла, реже из ДВП или фанеры. Их можно увидеть в гардеробных, ванных комнатах, детских, кухнях и спальнях. 

На такой доске поместится все, что вы захотите: начиная от живых цветов и игрушек, заканчивая сковородками и кастрюлями. Такую практичность пегборду придают многочисленные отверстия для крепления различных подвесок: полок, крючков, корзин, рейлингов и много другого. Еще к плюсам пегборда относятся возможность расширения доски, простота в монтаже и довольно низкая цена по сравнению с другими декоративными полками и органайзерами. Дешево и сердито — это про пегборд. Сегодня мы докажем, что не так это сердито, как удобно. 

Давайте посмотрим, как организовать креативное хранение и декорирование с помощью этих волшебных досок.

1. Замена классической мебели

Настенная панель отлично справится с ролью классической мебели, если вдруг у вас нет места, куда ее можно поставить. Например, вместо прикроватной тумбочки повесьте пегборд у изголовья кровати. За счет большой вместительности на доску можно повесить или поставить живые цвета, будильник, телефон и другие нужные мелочи. 

Еще один вариант — приобрести мебель с поверхностью из перфорированной панели. Вы сможете хранить вещи не только внутри, но и снаружи, прямо на дверцах тумбочек или шкафов. 

Фото № 1: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 2: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

Фото № 3: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 4: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

2. Перегородка

Тем, кто живет в квартирах-студиях и хочет зонировать помещение не только стильно, но и практично, отлично подойдет пегборд. Такую перегородку можно установить в любой комнате, будто то совмещенный санузел или кухня-гостиная. Чтобы перегородку было удобно перемещать, прикрепите к ней колесики.

Фото № 5: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

Фото № 6: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

3. Туалетный столик

Для девушки туалетный столик — важное место, где она может привести себя в порядок, да и просто отдохнуть телом и душой, занимаясь любимыми делами. Если вдруг в комнате не хватает места для его установки, не расстраивайтесь. Повесьте длинный пегборд, дополните его всевозможными полочками и крючочками, на которых разместятся ваши любимые косметические средства. Очень компактно и стильно.

Фото № 7: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: apartmenttherapy.com

Фото № 8: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: fallfordiy.com

4. Органайзер в прихожей

Не хотите покупать банальные стеллажи и полочки в прихожую? Тогда вас выручит пегборд. На него можно вешать что угодно: верхнюю одежду, сумки, шляпы и даже велосипед (при наличии места, конечно). Устроив такую систему хранения, вы сможете забыть, что такое потерять ключи или любимые очки.

Фото № 9: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: estliving.com

Фото № 10: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: bhg.com

Фото № 11: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: blockdesign.co.uk

5. Хранение в мастерской

Вы занимаетесь творчеством и много времени уделяете своему хобби? Пегборд поможет красиво и практично решить проблему хранения в вашей мастерской. Для этого установите у рабочего стола панель до самого потолка, затем, как в лего, расставляйте полочки и корзины в необходимом для вас порядке. Такой вариант подойдет даже для очень маленьких мастерских, так как все хранение будет организовано на стене. 

Чтобы панель выглядела более яркой, украсьте ее декоративными элементами или что-то нарисуйте — ведь не зря же это мастерская. 

Фото № 12: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: artmyideas.com

Фото № 13: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: artmyideas.com

Фото № 14: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 15: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

6. Хранение в ванной комнате 

Выбирайте пегборд из влагостойкого материала: отлично подойдут доски из нержавейки. Однако не торопитесь отказываться от деревянных настенных панелей, просто воспользуйтесь специальными пропитками для дерева, которые защитят их от неблагоприятной среды. 

Создайте целую стенку, к которой можно прикрепить зеркало, живые растения и средства для гигиены.

Фото № 16: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: apartmenttherapy.com

Фото № 17: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: realhomes.com

7. Мудборд

Настенную панель удобно использовать и для создания модного сейчас мудборда, то есть доски настроения. Прикрепляйте к стене ваши любимые фотографии, картинки, вырезки из журналов или газет, создавая тем самым красивые и необычные композиции, которые могут заменить полноценные картины.

Фото № 18: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: frenchbydesignblog.com

Фото № 19: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: atmine.com

8. Настенная полка

Самый очевидный способ использования настенной доски — создать на ней многочисленные полочки. Выбирайте пегборды разных цветов и форм для создания стильного интерьера.

Фото № 20: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: etsy.com

Фото № 21: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: es.aliexpress.com

Фото № 22: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: cuckooland.com

Фото № 23: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: organized-home.com

Фото № 24: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

9. Дополнение к гардеробной

Чтобы организовать свою гардеробную, не обязательно иметь огромные комнаты с десятками стеллажей. Достаточно установить пегборд, на котором разместятся не поместившиеся в шкафу-купе вещи. 

Установить доску можно на внутренней части двери для хранения обуви или аксессуаров.

Фото № 25: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: apairandasparediy.com

Фото № 26: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 27: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: bloglovin.com

Фото № 28: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: blockdesign.co.uk

10. Дополнительное озеленение 

Не хватает места на подоконниках или тумбочках для растений? Создайте собственную мини-оранжерею с помощью настенных панелей. Они помогут сделать красивую вертикальную композицию. 

Фото № 29: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: 1688.com

Фото № 30: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: etsy.com

Фото № 31: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: apartment34.com

Фото № 32: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

11. Хранение на кухне

То, сколько вариантов хранения при помощи пегборда можно организовать на кухне, больше невозможно ни в одной другой комнате. Это настоящий подарок для создания функционального интерьера. Кухонный фартук, поверхность острова, органайзеры, дополнительные полочки, мебель — то немногое, что можно создать с помощью этой невероятной доски. Для кухни лучше выбирать яркие оттенки, чтобы обеспечить хорошее настроение. 

Фото № 33: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 34: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 35: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 36: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

Фото № 37: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: blockdesign.co.uk

Фото № 38: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: blockdesign.co.uk

12. Хранение в подсобных помещениях

Не хватает места для хранения инструментов, раскладушек, гладильных досок, утюгов и других бытовых вещей? Посмотрите на фотопримеры, которые докажут вам, что практично хранить можно что угодно. 

Фото № 39: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

Фото № 40: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: blockdesign.co.uk

Фото № 41: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

13. Хранение украшений

Было бы неправильно не упомянуть про хранение украшений на пегборде. Теперь вы больше не будете терять кольца или подвески.

Фото № 42: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: theashleyedit.com

Фото № 43: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: etsy.com

14. Декоративные композиции

Настенные панели хороши не только для создания функциональных систем хранения, но и для оформления декоративных композиций. Создайте акцентную стену, повесив на панель абстрактные картины, украсьте пегборд живыми растениями и многочисленными наклейками и рисунками. Из такой панели даже можно создать светильник и елочку для Нового года.

Фото № 44: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: m.homeyou.com

Фото № 45: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: etsy.com

Фото № 46: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 47: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 48: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

15. Органайзер для детской

Раскиданные игрушки и книжки по всей комнате — многим знакома такая картина. Аккуратное и красивое хранение милых сердцу вещей поможет создать все тот же пегборд.

Фото № 49: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 50: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 51: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

16. Стена-пегборд

Чтобы не мелочиться, предлагаем сразу создать целую стену-пегборд, а можно даже две. Особенно актуально такое решение будет для кухни, рабочего места, спальни и гардеробной. 

Фото № 52: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: ohmeohmyblog.com

Фото № 53: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 54: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 55: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: placeofmytaste.com

Фото № 56: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

17. Декор в виде вышивки

Можно даже создать красивый декор в виде вышивки — ведь на панели есть столько отверстий. Пегборд — почти настоящая канва для рукодельницы. Для претворения в жизнь таких идей можно воспользоваться настоящими нитками для вязания или же просто сделать на поверхности штрихи, которые имитируют настоящие стежки. 

Фото № 57: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

Фото № 58: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

Фото № 59: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: homedit.com

18. Организация рабочего места

Ну и куда же без организации своего рабочего места! Многочисленные полочки помогут уместить конспекты, книжки, письменные принадлежности и другие необходимые для учебы или работы вещи.

Фото № 60: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 61: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

Фото № 62: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: trendland.com

Фото № 63: Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идейФото: digsdigs.com

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