Крохотная трехкомнатная квартира с двумя детскими

Подобный проект реализовали дизайнеры ReRooms в 47-метровой трешке. Главной просьбой заказчиков было обустройство в квартире отдельных детских для дочери и сына . В связи с этим пришлось отказаться от полноценной гостиной, но наши специалисты все же смогли даже на такой ограниченной площади оформить место для семейных вечеров.

Подобный проект реализовали дизайнеры ReRooms в 47-метровой трешке. Главной просьбой заказчиков было обустройство в квартире отдельных детских для дочери и сына . В связи с этим пришлось отказаться от полноценной гостиной, но наши специалисты все же смогли даже на такой ограниченной площади оформить место для семейных вечеров.е потолки чуть ли не падают на голову, стены давят со всех сторон, в комнатах негде развернуться, а из-за неудачного расположения помещение постоянно раскаляется от жары или вообще не видит солнечных лучей. Как вы поняли, речь идет о советских типовых квартирах в панельных постройках, с минусами которых по сей день сталкиваются многие россияне. В таких жилищах сложно представить себе стильный и функциональный интерьер, в котором будет комфортно каждому члену семьи. Но отечественные дизайнеры научились практично преобразовывать постсоветские квартиры, обустраивая их всем необходимым для жизни.

Низкие потолки чуть ли не падают на голову, стены давят со всех сторон, в комнатах негде развернуться, а из-за неудачного расположения помещение постоянно раскаляется от жары или вообще не видит солнечных лучей. Как вы поняли, речь идет о советских типовых квартирах в панельных постройках, с минусами которых по сей день сталкиваются многие россияне. В таких жилищах сложно представить себе стильный и функциональный интерьер, в котором будет комфортно каждому члену семьи. Но отечественные дизайнеры научились практично преобразовывать постсоветские квартиры, обустраивая их всем необходимым для жизни.

Основная концепция проекта — минимализм во всем. Дизайнеры обустроили практичный интерьер, в котором есть все нужное для быта и отдыха. Предлагаем детально рассмотреть, какие решения реализованы в каждой комнате.

Прихожая

На входе в квартиру нас встречает крошечная прихожая, оформленная в светлых тонах. В цветовой гамме на стенах здесь преобладают белые и серо-голубые оттенки, визуально расширяющие помещение. Их прохладу смягчают древесные тона на напольном покрытии и предметах мебели.

Фото: rerooms.ru

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Площадь прихожей составляет всего 5 метров, и каждый сантиметр дизайнерам удалось использовать с максимальной пользой, не перегрузив пространство. Из мебели здесь есть только самое необходимое: открытая тумба для часто используемой обуви, компактная вешалка с полкой для головных уборов и гардеробный шкаф с зеркальными раздвижными дверцами.

Фото: rerooms.ru

Входную зону в квартиру дизайнеры не стали заставлять ничем, полностью отказавшись от декора. Акцент вынесли на стену в виде белых текстурных обоев, имитирующих кирпичную кладку. Отражаясь в зеркалах шкафа, кирпичная стена создала в комнате визуальный объем, за счет чего небольшое пространство стало казаться гораздо шире и просторнее. Усилили эффект встроенными по всему периметру потолка светильниками.

Кухня-столовая

Дизайн кухни продуман до мелочей, благодаря чему в ней удалось выделить место для рабочей и обеденной зон. Здесь преобладает уже знакомая нам по прихожей цветовая гамма. В кухонной части использовали светло-серые и белые оттенки, которые отлично справились с задачей создания иллюзии простора. Кухонный гарнитур, подобранный в тон стен, за счет простых форм и компактности словно растворяется на их фоне — его решили разместить в углу, поэтому сохранилось достаточно свободного места для передвижения хозяйки.

Фото: rerooms.ru

Чтобы добавить в интерьер больше света и нужную динамику, в отделке кухонного фартука использовали глянцевую плитку «кабанчик» — вместе с деревянной рабочей поверхностью она стала главным выразительным акцентом, который подчеркнул прохладный бледный фон.

Фото: rerooms.ru

Обеденная зона получилась более яркой. Стены здесь оформлены в серо-голубых тонах — они удачно оттеняют белизну потолка, мягкого уголка и стола. Декоративную роль на этом участке кухни играют полочки, подушки с геометрическими принтами и коллаж из картин.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на то, что в кухне нет окон, но она не выглядит темной и мрачной. Ее наполняют светом лампочки, встроенные по периметру потолка, и подвесная лофтовая люстра над обеденным столом.

Спальня

Спальня оказалась не самой удачной планировки — мало того, что ее площадь составляет всего 6,7 метра, так в комнате еще есть ниша с выступающим углом. Удачным решением стало спрятать в ней компактный шкаф — так и пространство задействовали с пользой, и угол сгладили. Спальное место дизайнеры обустроили функциональной кроватью-подиумом, изголовье которой хозяева смогут использовать в качестве прикроватной тумбы. Она заняла основное пространство комнаты, но благодаря отсутствию ножек не «съела» ее высоту.

Фото: rerooms.ru

Так как заказчики просили оформить спальню только для сна, от потолочных люстр решили отказаться. Основным источником света в комнате стали два настенных софита. В вечернее время они наполнят комнату отдыха мягким светом, под которым хозяева смогут и почитать, и поделиться друг с другом полученными за день эмоциями. В дневное же время спальню заливает естественный свет из окна — чтобы не препятствовать проникновению солнечных лучей в комнату, его оставили полностью открытым.

Фото: rerooms.ru

Оживляет слегка прохладное пространство сдержанный декор: картина со спокойным рисунком над кроватью, небольшая ваза с живыми цветами и текстурный плед — они внесли в интерьер теплую и уютную атмосферу, без которой невозможен комфортный отдых.

Фото: rerooms.ru

Детская для девочки

Спальня для девочки стала самой красочной и нежной комнатой в квартире. Здесь дизайнеры отказались от белой и серо-голубой цветовой гаммы, которую заменили на пудровые оттенки розового. Повысили градус теплоты в интерьере и флизелиновые обои с геометрическим рисунком на акцентных стенах — с ними комната стала визуально объемнее и просторнее.

Фото: rerooms.ru

Как и полагается, в детской предусмотрели все необходимое для отдыха и развития школьницы — рабочее место создали у окна, задействовав подоконник, по бокам от него поставили два стеллажа с открытыми полками для хранения учебных принадлежностей, напротив них расположили тахту с выкатными ящиками. Систему хранения дополнили платяным шкафом с зеркалом на двери и полочками в нише над изголовьем кровати.

Фото: rerooms.ru

Несмотря на скромную площадь комнаты, нашлось в ней место и для небольшого будуара — уголок для наведения красоты обустроили компактным консольным столиком и красивым пуфом. Главным украшением детской для девочки стали сымитированный на стене в спальной зоне декоративный балдахин и несколько картин на стене — они не заняли много места, но сделали комнату похожей на кукольный домик для юной принцессы.

Фото: rerooms.ru

Детская для мальчика

В спальне для мальчика тоже использовали несколько удачных дизайнерских решений. Ее площадь расширили за счет лоджии, в которую вынесли комфортную рабочую зону и вместительную систему хранения. Потолок визуально приподняли обоями с вертикальными полосами.

Фото: rerooms.ru

В самой комнате поставили только необходимую мебель: удобную кровать, компактный шкаф для вещей и открытую металлическую конструкцию с навесными полками. «Раскрасили» довольно строгий и лаконичный интерьер с помощью живых растений в небольших вазах и безворсового ковра ручной работы — они привнесли в комнату оживление и нужную яркость.

Фрир: rerooms.ru

Ванная и санузел

Как и все остальные комнаты, объединенная с санузлом ванная в этой трешке очень маленькая и узкая. Ее решили оформить в светлых серо-бежевых тонах, на фоне которых сияют белоснежные сантехника и натяжной потолок. Благодаря такой продуманной цветовой гамме границы комнаты стали невидимыми, а в ванной воцарилась атмосфера легкости и воздушности.

Фото: rerooms.ru

Пространство между санузлом и ванной разделяет тумба с выдвижными ящиками с удлиненной столешницей — под ней разместили стиральную машину. Стандартную раковину заменили на накладную компактную модель — освободилось немного места для декора. От настенных крючков для полотенец и полочек решили отказаться — их функции выполняет оригинальный стул с держателями.

Фото: rerooms.ru