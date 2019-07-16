Плитка для потолка из пенопласта: недорогой и быстрый способ отделки

Пенопласт — это очень легкий, простой в использовании и недорогой материал, который прекрасно подойдет для оформления домашнего интерьера. Потолочные плитки из пенопласта будут гармонично смотреться в любых современных стилях, а их нейтральный белый цвет впишется в любую цветовую палитру.

Какой бывает пенопластовая плитка для отделки потолка? Какие она имеет преимущества и недостатки? Как правильно с ней работать? Мы подробно ответим на эти и другие важные вопросы, чтобы вы знали о плитке на потолок из пенопласта все, что нужно. А также покажем, как красиво она выглядит в интерьере современных квартир.

Виды плитки на потолок из пенопласта

Плитка для потолка из пенопласта делится на три разновидности, которые имеют свои особенности и различаются методикой производства. Плиты бывают:

прессованные;

инжекционные;

экструдированные.

Фото: ightingstores.eu

Прессованные плитки — самые дешевые и простые в производстве: пенопластовый блок сжимается до нужной плотности и толщины (6-7 мм) на прессе. Инжекционные — это самые плотные плитки толщиной до 15 мм, они изготавливаются в пресс-формах из очень качественного сырья и поэтому обладают хорошей водо- и звукоизоляцией.

Фото: toolboxprodhouse.com

А экструдированные плиты — самые прочные, хотя у них такая же толщина, как и у прессованных. Они тоже обладают отличными декоративными качествами, потому что производятся в любых цветах и оттенках.ltr">Пенопласт — это очень легкий, простой в использовании и недорогой материал, который прекрасно подойдет для оформления домашнего интерьера. Потолочные плитки из пенопласта будут гармонично смотреться в любых современных стилях, а их нейтральный белый цвет впишется в любую цветовую палитру.

Какой бывает пенопластовая плитка для отделки потолка? Какие она имеет преимущества и недостатки? Как правильно с ней работать? Мы подробно ответим на эти и другие важные вопросы, чтобы вы знали о плитке на потолок из пенопласта все, что нужно. А также покажем, как красиво она выглядит в интерьере современных квартир.

Виды плитки на потолок из пенопласта

Плитка для потолка из пенопласта делится на три разновидности, которые имеют свои особенности и различаются методикой производства. Плиты бывают:

прессованные;

инжекционные;

экструдированные.

Фото: ightingstores.eu

Прессованные плитки — самые дешевые и простые в производстве: пенопластовый блок сжимается до нужной плотности и толщины (6-7 мм) на прессе. Инжекционные — это самые плотные плитки толщиной до 15 мм, они изготавливаются в пресс-формах из очень качественного сырья и поэтому обладают хорошей водо- и звукоизоляцией.

Фото: toolboxprodhouse.com

А экструдированные плиты — самые прочные, хотя у них такая же толщина, как и у прессованных. Они тоже обладают отличными декоративными качествами, потому что производятся в любых цветах и оттенках.