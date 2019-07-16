Плитка для потолка из пенопласта: недорогой и быстрый способ отделки

Потолок из пенопласта — это красиво, легко и недорого. Рассказываем про универсальную пенопластовую плитку и показываем самые стильные интерьеры с ее использованием.
Пенопласт — это очень легкий, простой в использовании и недорогой материал, который прекрасно подойдет для оформления домашнего интерьера. Потолочные плитки из пенопласта будут гармонично смотреться в любых современных стилях, а их нейтральный белый цвет впишется в любую цветовую палитру.
Какой бывает пенопластовая плитка для отделки потолка? Какие она имеет преимущества и недостатки? Как правильно с ней работать? Мы подробно ответим на эти и другие важные вопросы, чтобы вы знали о плитке на потолок из пенопласта все, что нужно. А также покажем, как красиво она выглядит в интерьере современных квартир.
Виды плитки на потолок из пенопласта
Плитка для потолка из пенопласта делится на три разновидности, которые имеют свои особенности и различаются методикой производства. Плиты бывают:
- прессованные;
- инжекционные;
- экструдированные.
Прессованные плитки — самые дешевые и простые в производстве: пенопластовый блок сжимается до нужной плотности и толщины (6-7 мм) на прессе. Инжекционные — это самые плотные плитки толщиной до 15 мм, они изготавливаются в пресс-формах из очень качественного сырья и поэтому обладают хорошей водо- и звукоизоляцией.
А экструдированные плиты — самые прочные, хотя у них такая же толщина, как и у прессованных. Они тоже обладают отличными декоративными качествами, потому что производятся в любых цветах и оттенках.ltr">Пенопласт — это очень легкий, простой в использовании и недорогой материал, который прекрасно подойдет для оформления домашнего интерьера. Потолочные плитки из пенопласта будут гармонично смотреться в любых современных стилях, а их нейтральный белый цвет впишется в любую цветовую палитру.
Какой бывает пенопластовая плитка для отделки потолка? Какие она имеет преимущества и недостатки? Как правильно с ней работать? Мы подробно ответим на эти и другие важные вопросы, чтобы вы знали о плитке на потолок из пенопласта все, что нужно. А также покажем, как красиво она выглядит в интерьере современных квартир.
Виды плитки на потолок из пенопласта
Плитка для потолка из пенопласта делится на три разновидности, которые имеют свои особенности и различаются методикой производства. Плиты бывают:
- прессованные;
- инжекционные;
- экструдированные.
Прессованные плитки — самые дешевые и простые в производстве: пенопластовый блок сжимается до нужной плотности и толщины (6-7 мм) на прессе. Инжекционные — это самые плотные плитки толщиной до 15 мм, они изготавливаются в пресс-формах из очень качественного сырья и поэтому обладают хорошей водо- и звукоизоляцией.
А экструдированные плиты — самые прочные, хотя у них такая же толщина, как и у прессованных. Они тоже обладают отличными декоративными качествами, потому что производятся в любых цветах и оттенках.
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Помимо этого, пенопластовые плиты для потолка различаются своей формой: они бывают прямоугольными, ромбовидными, треугольными и квадратными — это самый популярный вид плитки. А еще у них может быть разная поверхность: обычная гладкая, ламинированная, рельефная с резьбой или с имитацией лепнины.
Преимущества и недостатки в использовании
Преимуществ у потолочного пенопласта много, поэтому он может стать наиболее удачным выбором для отделки вашего потолка:
- долгий срок службы — до нескольких десятков лет;
- низкая пропускная способность шума и холода — в комнате с пенопластовым потолком будет тихо и тепло;
- плитки весят очень мало — это облегчает процесс их монтажа и увеличивает надежность крепления к потолку, даже если использовать не очень качественный клей;
- монтаж не вызовет проблем и потому, что плитки легко режутся и подгоняются под нужный размер;
- и главное преимущество — это самый дешевый материал для отделки потолка из всех существующих.
Однако потолочные пенопластовые плитки не лишены недостатков. Их меньше, чем плюсов, но о них все равно нужно знать и помнить:
- плитки совсем не пропускают пар, а это значит, что на кухне такой потолок лучше не делать. Комната станет очень жаркой и не будет выпускать влагу, из-за чего возможно образование плесени и грибков;
- пенопласт легко плавится, причем даже от обычной лампочки, поэтому светильники должны располагаться не ближе 20 см к поверхности потолка. А это исключает использование встроенного освещения;
- пенопласт очень легко повредить — нужно соблюдать аккуратность не только в готовой комнате, но и при монтаже таких плиток.
Существует еще один нюанс: потолок из пенопластовых плит со временем может желтеть. Однако заметно это только на светлых белых плитах и легко исправляется при помощи повторного окрашивания.
Советы по работе с плиткой из пенопласта
Вам приглянулся пенопластовый потолок и вы уже хотите сделать такой в своей квартире? Можно нанять бригаду специалистов и заказать технический надзор за ремонтом, чтобы были соблюдены все правила и нормы. Если же решили сделать все самостоятельно - тогда почитайте наши советы о том, как правильно выбирать и клеить такой материал.
Расчет количества плитки
Прежде всего нужно понять, какое потребуется количество квадратов из пенопласта на потолок для его отделки. Сделать это просто: нужно разделить общую площадь потолка на площадь одной плитки, которую вы выбрали для оформления. Какое число получилось, столько плиток и нужно покупать! Но на всякий случай лучше взять с небольшим запасом.
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Какой выбрать клей
Так как плитка легкая, при выборе клея нужно учитывать всего два нюанса: его высокую вязкость, которая обеспечит максимальное схватывание, и скорость высыхания — не более 10—15 минут, чтобы не пришлось слишком долго прижимать плиты к потолку.
Готовим поверхность потолка
Требований к потолку всего два: он должен быть чистым и ровным, чтобы обеспечить максимальное схватывание с плитками по всей их площади. А еще не забудьте его обработать грунтовкой.
Размечаем потолок
Чтобы ровно наклеить плитки, нужно предварительно разметить поверхность потолка — при помощи подкрашенного разметочного шнура, который сам оставит линию при небольшом нажатии на него. Сначала проведите диагонали между всеми углами комнаты, чтобы найти и обозначить центр потолка. А от центра отмечайте оси, по которым будете клеить сами плитки.
Приступаем к монтажу
Сначала наносится клей, после чего прикладывается пенопласт — делать это лучше поочередно с каждой плиткой, чтобы клей не успел засохнуть. Начинать клеить нужно от центра потолка, прикладывая все остальные плитки вокруг и обрезая крайние.
Если вы наклеиваете на потолок декоративную плитку из пенопласта с узором, следите за тем, чтобы рисунок совмещался и оставался цельным. Когда закончите работу, пройдитесь по швам между плитками герметиком и установите плинтусы — все готово!
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