Шкуры животных как элемент декора: 20 ярких интерьеров

Хотите сделать домашний интерьер более экзотичным? Используйте в качестве декора шкуры диких животных вместо классических ковров.
Оформление квартиры натуральными шкурами различных зверей — признак не только этнических стилей интерьера. Шкуры будут прекрасно смотреться во многих других направлениях, даже в современных: в стиле модерн, ар-деко или эклектике. Такой элемент декора сделает дизайн любой комнаты роскошнее и богаче, станет ее самым ярким акцентом, привлекающим к себе всеобщее внимание.
Какими бывают шкуры животных и какие комнаты жилища лучше всего украшать с их помощью? Подробно рассказываем об этом и показываем фотографии самых красивых домашних интерьеров со шкурами в качестве декора.
Самые популярные шкуры для украшения интерьера
Животных на свете очень много — так чьи же шкуры станут наиболее красивым и интересным украшением для вашего дома? Рассказываем про самые красивые и популярные.
Зебра
Шкура зебры — одна из экзотичных, при этом она универсальна по своему внешнему виду. Благодаря двухцветной раскраске она подойдет не только для этнических африканских интерьеров — украсить такой модной контрастной шкурой можно даже квартиру в стиле минимализм или хай-тек. Она имеет стильный и сдержанный дизайн без пестрящих ярких красок и поэтому выглядит очень современно.
Леопард
Еще один экзотичный вариант шкуры, которая буквально создана для атмосферы богатства и роскоши: она идеально впишется в домашние интерьеры с обилием кожи и натурального дерева благородных пород. В современных минималистичных интерьерах ее можно использовать и в роли яркого акцента, однако смотреться такая шкура может вычурно. Если мелкий леопардовый узор кажется вам слишком пестрым, используйте в качестве аналога шкуру тигра с более крупным рисунком.
Жираф
Шкура жирафа имеет схожую с леопардовой окраску, но благодаря более крупному рисунку лучше подходит для больших и просторных комнат. Интереснее всего она будет сочетаться с этническим декором и оформлением, как на фотографии ниже. А вот в традиционных интерьерах с нейтральной палитрой шкура жирафа будет выглядеть слишком пестро и подойдет лишь в том случае, если вам требуется яркий акцент для привлечения внимания.ltr">Оформление квартиры натуральными шкурами различных зверей — признак не только этнических стилей интерьера. Шкуры будут прекрасно смотреться во многих других направлениях, даже в современных: в стиле модерн, ар-деко или эклектике. Такой элемент декора сделает дизайн любой комнаты роскошнее и богаче, станет ее самым ярким акцентом, привлекающим к себе всеобщее внимание.
Какими бывают шкуры животных и какие комнаты жилища лучше всего украшать с их помощью? Подробно рассказываем об этом и показываем фотографии самых красивых домашних интерьеров со шкурами в качестве декора.
Самые популярные шкуры для украшения интерьера
Животных на свете очень много — так чьи же шкуры станут наиболее красивым и интересным украшением для вашего дома? Рассказываем про самые красивые и популярные.
Зебра
Шкура зебры — одна из экзотичных, при этом она универсальна по своему внешнему виду. Благодаря двухцветной раскраске она подойдет не только для этнических африканских интерьеров — украсить такой модной контрастной шкурой можно даже квартиру в стиле минимализм или хай-тек. Она имеет стильный и сдержанный дизайн без пестрящих ярких красок и поэтому выглядит очень современно.
Леопард
Еще один экзотичный вариант шкуры, которая буквально создана для атмосферы богатства и роскоши: она идеально впишется в домашние интерьеры с обилием кожи и натурального дерева благородных пород. В современных минималистичных интерьерах ее можно использовать и в роли яркого акцента, однако смотреться такая шкура может вычурно. Если мелкий леопардовый узор кажется вам слишком пестрым, используйте в качестве аналога шкуру тигра с более крупным рисунком.
Жираф
Шкура жирафа имеет схожую с леопардовой окраску, но благодаря более крупному рисунку лучше подходит для больших и просторных комнат. Интереснее всего она будет сочетаться с этническим декором и оформлением, как на фотографии ниже. А вот в традиционных интерьерах с нейтральной палитрой шкура жирафа будет выглядеть слишком пестро и подойдет лишь в том случае, если вам требуется яркий акцент для привлечения внимания.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Корова
Очень популярная шкура, которая по своей универсальности превосходит даже шкуру зебры. Причина в том, что рисунок на коровьей шкуре более крупный и плавный, а цветовая палитра не ограничивается черным и белым: она может быть коричневой или бежевой, причем разных оттенков. Все это позволяет украсить и дополнить шкурой коровы любой стиль интерьера.
Медведь
Вариант для грубых, массивных интерьеров, с больших количеством натурального дерева, в том числе необработанного. Иными словами, темно-коричневая шкура дикого медведя подойдет для частных домов или больших квартир, оформленных в стиле кантри или рустик. Классический вариант — повесить такую шкуру на стену над диваном или камином. Ее можно постелить и на пол, если позволяет пространство комнаты.
Овца
Овечья шкура — одна из самых популярных, она очень мягкая и приятная на ощупь, с длинным пушистым ворсом. Чаще всего имеет светлую расцветку: белую или светло-бежевую. И потому прекрасно подходит для современных стилей интерьера, оформленных в светлой цветовой гамме. А в ярких или темных помещениях станет контрастной деталью.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Шкуры животных в гостиной
Самая подходящая комната квартиры или частного дома для украшения шкурами животных — это, конечно, гостиная. Постеленная на пол между креслами и диванами шкура сделает дизайн комнаты оригинальнее и ярче. А если выбрать овечью или медвежью шкуру с плотным мехом, она будет теплее и приятнее для ног, чем обычный ковер.
Выбирать ту или иную шкуру следует исходя из стиля интерьера. Для более классических оформлений подойдут медвежьи или коровьи шкуры в темных тонах. А для ярких и современных — зебра, леопард, жираф.
Если на полу нет места, существуют другие интересные варианты украсить гостиную: накинуть шкуру на диван или кресло, а также повесить ее на стену. Любое из этих решений сделает интерьер более домашним.
Шкуры животных в спальне
Если украсить шкурами животных спальню, атмосфера станет гораздо уютнее: отдых в окружении натурального меха принесет гораздо больше удовольствия. Интерьер комнаты приобретет более мягкий облик, если комбинировать шкуры с теплым приглушенным освещением.
Если позволяет пространство, постелить на пол можно не одну, а сразу несколько шкур: так производимый ими эффект усилится в несколько раз, а полы в спальне станут теплее и тактильно приятнее. Для светлых и современных интерьеров подойдет экзотическая шкура зебры, а для более традиционной спальни подберите шкуру овцы или медведя.
Комната имеет небольшую площадь и на полу не хватает места? Тогда постелите шкуру на кровать в качестве покрывала: так она станет более заметной и повысит свои декоративные качества. Декорировать аналогичным образом можно и остальную мебель: прикроватное кресло, пуф или банкетку.
Шкуры животных в ванной
Шкура животного органично впишется даже в интерьер ванной комнаты: просто замените ею традиционный коврик — и интерьер приобретет более изысканный и оригинальный вид. Лучше выбирать для ванной шкуру с коротким неплотным мехом, например коровью или козью. Высокая влажность может испортить более плотный мех.
Отличный цвет шкуры для ванной — белый. Декоративное украшение будет гармонировать с сантехникой и отделкой, не выбиваясь из общей картины интерьера. Если в ванной комнате установлена деревянная мебель, подойдет шкура коричневых или бежевых оттенков.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники