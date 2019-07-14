Шкуры животных как элемент декора: 20 ярких интерьеров

Оформление квартиры натуральными шкурами различных зверей — признак не только этнических стилей интерьера. Шкуры будут прекрасно смотреться во многих других направлениях, даже в современных: в стиле модерн, ар-деко или эклектике. Такой элемент декора сделает дизайн любой комнаты роскошнее и богаче, станет ее самым ярким акцентом, привлекающим к себе всеобщее внимание.

Какими бывают шкуры животных и какие комнаты жилища лучше всего украшать с их помощью? Подробно рассказываем об этом и показываем фотографии самых красивых домашних интерьеров со шкурами в качестве декора.

Самые популярные шкуры для украшения интерьера

Животных на свете очень много — так чьи же шкуры станут наиболее красивым и интересным украшением для вашего дома? Рассказываем про самые красивые и популярные.

Зебра

Шкура зебры — одна из экзотичных, при этом она универсальна по своему внешнему виду. Благодаря двухцветной раскраске она подойдет не только для этнических африканских интерьеров — украсить такой модной контрастной шкурой можно даже квартиру в стиле минимализм или хай-тек. Она имеет стильный и сдержанный дизайн без пестрящих ярких красок и поэтому выглядит очень современно.

Фото: albertolamaphotography.com

Леопард

Еще один экзотичный вариант шкуры, которая буквально создана для атмосферы богатства и роскоши: она идеально впишется в домашние интерьеры с обилием кожи и натурального дерева благородных пород. В современных минималистичных интерьерах ее можно использовать и в роли яркого акцента, однако смотреться такая шкура может вычурно. Если мелкий леопардовый узор кажется вам слишком пестрым, используйте в качестве аналога шкуру тигра с более крупным рисунком.

Фото: architectureimg.com

Жираф

Шкура жирафа имеет схожую с леопардовой окраску, но благодаря более крупному рисунку лучше подходит для больших и просторных комнат. Интереснее всего она будет сочетаться с этническим декором и оформлением, как на фотографии ниже. А вот в традиционных интерьерах с нейтральной палитрой шкура жирафа будет выглядеть слишком пестро и подойдет лишь в том случае, если вам требуется яркий акцент для привлечения внимания.ltr">Оформление квартиры натуральными шкурами различных зверей — признак не только этнических стилей интерьера. Шкуры будут прекрасно смотреться во многих других направлениях, даже в современных: в стиле модерн, ар-деко или эклектике. Такой элемент декора сделает дизайн любой комнаты роскошнее и богаче, станет ее самым ярким акцентом, привлекающим к себе всеобщее внимание.

Какими бывают шкуры животных и какие комнаты жилища лучше всего украшать с их помощью? Подробно рассказываем об этом и показываем фотографии самых красивых домашних интерьеров со шкурами в качестве декора.

Самые популярные шкуры для украшения интерьера

Животных на свете очень много — так чьи же шкуры станут наиболее красивым и интересным украшением для вашего дома? Рассказываем про самые красивые и популярные.

Зебра

Шкура зебры — одна из экзотичных, при этом она универсальна по своему внешнему виду. Благодаря двухцветной раскраске она подойдет не только для этнических африканских интерьеров — украсить такой модной контрастной шкурой можно даже квартиру в стиле минимализм или хай-тек. Она имеет стильный и сдержанный дизайн без пестрящих ярких красок и поэтому выглядит очень современно.

Фото: albertolamaphotography.com

Леопард

Еще один экзотичный вариант шкуры, которая буквально создана для атмосферы богатства и роскоши: она идеально впишется в домашние интерьеры с обилием кожи и натурального дерева благородных пород. В современных минималистичных интерьерах ее можно использовать и в роли яркого акцента, однако смотреться такая шкура может вычурно. Если мелкий леопардовый узор кажется вам слишком пестрым, используйте в качестве аналога шкуру тигра с более крупным рисунком.

Фото: architectureimg.com

Жираф

Шкура жирафа имеет схожую с леопардовой окраску, но благодаря более крупному рисунку лучше подходит для больших и просторных комнат. Интереснее всего она будет сочетаться с этническим декором и оформлением, как на фотографии ниже. А вот в традиционных интерьерах с нейтральной палитрой шкура жирафа будет выглядеть слишком пестро и подойдет лишь в том случае, если вам требуется яркий акцент для привлечения внимания.