Спальня с круглой кроватью: все за и против

Современные ритмы жизни превратили спальню в многофункциональную зону с множеством приспособлений для хранения, работы и отдыха, но центральным элементом интерьера этой комнаты по-прежнему остается кровать. И чтобы сделать спальню эффектной и небанальной, владельцы жилищ делают выбор в пользу круглой кровати, часто не имея представления об особенностях такого решения. Какая кровать подойдет, что следует учесть и к чему нужно быть готовым людям, которые подумывают разместить в спальне круглую кровать? Дизайнер интерьеров ReRooms Екатерина Высоцкая рассказывает обо всех за и против.

Екатерина Высоцкая — дизайнер интерьеров компании ReRooms. Окончила МГУ имени А. Н. Косыгина. Работает в сфере дизайна 10 лет.

Спальня с круглой кроватью: за

Фото: decoist.com

Помимо того что круглая кровать смотрится оригинально и вносит в атмосферу спальни элемент роскоши, у такого решения есть еще несколько преимуществ.

1. Безопасность

Звучит очевидно, но надо напомнить, что у круглой кровати нет углов. И на практике это означает, что количество случайных ударов и синяков резко сократится. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети.

2. Удобство

На просторной круглой кровати человек может занять любое положение: руки и ноги не будут свисать — для них всегда найдется место на кровати.

3. Психологический нюанс

По мнению психологов, округлые формы вызывают у людей положительные эмоции. Однако с непривычки у человека могут, наоборот, возникнуть психологические сложности: например, в первое время некоторым тяжело уснуть на кровати нестандартной формы. Но такие случаи единичны.

Екатерина Высоцкая: «Исходя из моего личного опыта могу сказать, что круглая форма кровати не вызывает психологического дискомфорта: округлый край кровати не ощущается как какой-то другой, неправильный».

4. Дополнительные возможности для хранения

Большая круглая кровать может быть оснащена отсеками для хранения вещей, которые помогут разгрузить шкафы и открытые полки.

5. Оригинальный дизайн

Из-за относительно невысокого спроса круглые кровати часто изготавливаются на заказ — это открывает перед заказчиком и дизайнером интерьера широкие возможности, позволяя придать помещению самобытности.

Екатерина Высоцкая: «Если вы хотите органично вписать в интерьер круглую кровать, необходимо повторить округлые формы в других деталях. Например, разместить в спальне круглый ковер, прикроватные тумбы овальной формы, потолочные и прикроватные светильники шаровидной формы».

6. Универсальность

Еще одно неочевидное преимущество круглой кровати — универсальность. Она без проблем впишется как в типичную прямоугольную или квадратную спальню, так и в интерьер помещения нестандартной формы, например округлой. Однако здесь важно учитывать выбранный стиль интерьера.

Екатерина Высоцкая: «Вписать круглую кровать можно практически в любой интерьер, потому что сейчас есть очень много фирм, которые делают мебель на заказ: можно сделать изголовье кровати в нужном вам стиле. Но, на мой взгляд, круглая кровать — это не лучшее решение для лофта и скандинавского стиля, потому что круглые формы для этих интерьеров нетипичны».

Спальня с круглой кроватью: противменные ритмы жизни превратили спальню в многофункциональную зону с множеством приспособлений для хранения, работы и отдыха, но центральным элементом интерьера этой комнаты по-прежнему остается кровать. И чтобы сделать спальню эффектной и небанальной, владельцы жилищ делают выбор в пользу круглой кровати, часто не имея представления об особенностях такого решения. Какая кровать подойдет, что следует учесть и к чему нужно быть готовым людям, которые подумывают разместить в спальне круглую кровать? Дизайнер интерьеров ReRooms Екатерина Высоцкая рассказывает обо всех за и против.

Екатерина Высоцкая — дизайнер интерьеров компании ReRooms. Окончила МГУ имени А. Н. Косыгина. Работает в сфере дизайна 10 лет.

Спальня с круглой кроватью: за

Фото: decoist.com

Помимо того что круглая кровать смотрится оригинально и вносит в атмосферу спальни элемент роскоши, у такого решения есть еще несколько преимуществ.

1. Безопасность

Звучит очевидно, но надо напомнить, что у круглой кровати нет углов. И на практике это означает, что количество случайных ударов и синяков резко сократится. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети.

2. Удобство

На просторной круглой кровати человек может занять любое положение: руки и ноги не будут свисать — для них всегда найдется место на кровати.

3. Психологический нюанс

По мнению психологов, округлые формы вызывают у людей положительные эмоции. Однако с непривычки у человека могут, наоборот, возникнуть психологические сложности: например, в первое время некоторым тяжело уснуть на кровати нестандартной формы. Но такие случаи единичны.

Екатерина Высоцкая: «Исходя из моего личного опыта могу сказать, что круглая форма кровати не вызывает психологического дискомфорта: округлый край кровати не ощущается как какой-то другой, неправильный».

4. Дополнительные возможности для хранения

Большая круглая кровать может быть оснащена отсеками для хранения вещей, которые помогут разгрузить шкафы и открытые полки.

5. Оригинальный дизайн

Из-за относительно невысокого спроса круглые кровати часто изготавливаются на заказ — это открывает перед заказчиком и дизайнером интерьера широкие возможности, позволяя придать помещению самобытности.

Екатерина Высоцкая: «Если вы хотите органично вписать в интерьер круглую кровать, необходимо повторить округлые формы в других деталях. Например, разместить в спальне круглый ковер, прикроватные тумбы овальной формы, потолочные и прикроватные светильники шаровидной формы».

6. Универсальность

Еще одно неочевидное преимущество круглой кровати — универсальность. Она без проблем впишется как в типичную прямоугольную или квадратную спальню, так и в интерьер помещения нестандартной формы, например округлой. Однако здесь важно учитывать выбранный стиль интерьера.

Екатерина Высоцкая: «Вписать круглую кровать можно практически в любой интерьер, потому что сейчас есть очень много фирм, которые делают мебель на заказ: можно сделать изголовье кровати в нужном вам стиле. Но, на мой взгляд, круглая кровать — это не лучшее решение для лофта и скандинавского стиля, потому что круглые формы для этих интерьеров нетипичны».

Спальня с круглой кроватью: против