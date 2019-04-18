Спальня с круглой кроватью: все за и против

Дизайнер интерьеров Екатерина Высоцкая рассказала обо всем, что нужно знать перед покупкой круглой кровати для спальни. А ReRooms делится яркими фотоидеями!
Современные ритмы жизни превратили спальню в многофункциональную зону с множеством приспособлений для хранения, работы и отдыха, но центральным элементом интерьера этой комнаты по-прежнему остается кровать. И чтобы сделать спальню эффектной и небанальной, владельцы жилищ делают выбор в пользу круглой кровати, часто не имея представления об особенностях такого решения. Какая кровать подойдет, что следует учесть и к чему нужно быть готовым людям, которые подумывают разместить в спальне круглую кровать? Дизайнер интерьеров ReRooms Екатерина Высоцкая рассказывает обо всех за и против.
Спальня с круглой кроватью: за
Помимо того что круглая кровать смотрится оригинально и вносит в атмосферу спальни элемент роскоши, у такого решения есть еще несколько преимуществ.
1. Безопасность
Звучит очевидно, но надо напомнить, что у круглой кровати нет углов. И на практике это означает, что количество случайных ударов и синяков резко сократится. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети.
2. Удобство
На просторной круглой кровати человек может занять любое положение: руки и ноги не будут свисать — для них всегда найдется место на кровати.
3. Психологический нюанс
По мнению психологов, округлые формы вызывают у людей положительные эмоции. Однако с непривычки у человека могут, наоборот, возникнуть психологические сложности: например, в первое время некоторым тяжело уснуть на кровати нестандартной формы. Но такие случаи единичны.
Екатерина Высоцкая: «Исходя из моего личного опыта могу сказать, что круглая форма кровати не вызывает психологического дискомфорта: округлый край кровати не ощущается как какой-то другой, неправильный».
4. Дополнительные возможности для хранения
Большая круглая кровать может быть оснащена отсеками для хранения вещей, которые помогут разгрузить шкафы и открытые полки.
5. Оригинальный дизайн
Из-за относительно невысокого спроса круглые кровати часто изготавливаются на заказ — это открывает перед заказчиком и дизайнером интерьера широкие возможности, позволяя придать помещению самобытности.
Екатерина Высоцкая: «Если вы хотите органично вписать в интерьер круглую кровать, необходимо повторить округлые формы в других деталях. Например, разместить в спальне круглый ковер, прикроватные тумбы овальной формы, потолочные и прикроватные светильники шаровидной формы».
6. Универсальность
Еще одно неочевидное преимущество круглой кровати — универсальность. Она без проблем впишется как в типичную прямоугольную или квадратную спальню, так и в интерьер помещения нестандартной формы, например округлой. Однако здесь важно учитывать выбранный стиль интерьера.
Екатерина Высоцкая: «Вписать круглую кровать можно практически в любой интерьер, потому что сейчас есть очень много фирм, которые делают мебель на заказ: можно сделать изголовье кровати в нужном вам стиле. Но, на мой взгляд, круглая кровать — это не лучшее решение для лофта и скандинавского стиля, потому что круглые формы для этих интерьеров нетипичны».
Спальня с круглой кроватью: противменные ритмы жизни превратили спальню в многофункциональную зону с множеством приспособлений для хранения, работы и отдыха, но центральным элементом интерьера этой комнаты по-прежнему остается кровать. И чтобы сделать спальню эффектной и небанальной, владельцы жилищ делают выбор в пользу круглой кровати, часто не имея представления об особенностях такого решения. Какая кровать подойдет, что следует учесть и к чему нужно быть готовым людям, которые подумывают разместить в спальне круглую кровать? Дизайнер интерьеров ReRooms Екатерина Высоцкая рассказывает обо всех за и против.
Спальня с круглой кроватью: за
Помимо того что круглая кровать смотрится оригинально и вносит в атмосферу спальни элемент роскоши, у такого решения есть еще несколько преимуществ.
1. Безопасность
Звучит очевидно, но надо напомнить, что у круглой кровати нет углов. И на практике это означает, что количество случайных ударов и синяков резко сократится. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети.
2. Удобство
На просторной круглой кровати человек может занять любое положение: руки и ноги не будут свисать — для них всегда найдется место на кровати.
3. Психологический нюанс
По мнению психологов, округлые формы вызывают у людей положительные эмоции. Однако с непривычки у человека могут, наоборот, возникнуть психологические сложности: например, в первое время некоторым тяжело уснуть на кровати нестандартной формы. Но такие случаи единичны.
Екатерина Высоцкая: «Исходя из моего личного опыта могу сказать, что круглая форма кровати не вызывает психологического дискомфорта: округлый край кровати не ощущается как какой-то другой, неправильный».
4. Дополнительные возможности для хранения
Большая круглая кровать может быть оснащена отсеками для хранения вещей, которые помогут разгрузить шкафы и открытые полки.
5. Оригинальный дизайн
Из-за относительно невысокого спроса круглые кровати часто изготавливаются на заказ — это открывает перед заказчиком и дизайнером интерьера широкие возможности, позволяя придать помещению самобытности.
Екатерина Высоцкая: «Если вы хотите органично вписать в интерьер круглую кровать, необходимо повторить округлые формы в других деталях. Например, разместить в спальне круглый ковер, прикроватные тумбы овальной формы, потолочные и прикроватные светильники шаровидной формы».
6. Универсальность
Еще одно неочевидное преимущество круглой кровати — универсальность. Она без проблем впишется как в типичную прямоугольную или квадратную спальню, так и в интерьер помещения нестандартной формы, например округлой. Однако здесь важно учитывать выбранный стиль интерьера.
Екатерина Высоцкая: «Вписать круглую кровать можно практически в любой интерьер, потому что сейчас есть очень много фирм, которые делают мебель на заказ: можно сделать изголовье кровати в нужном вам стиле. Но, на мой взгляд, круглая кровать — это не лучшее решение для лофта и скандинавского стиля, потому что круглые формы для этих интерьеров нетипичны».
Спальня с круглой кроватью: против
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Несмотря на все за, у круглых кроватей есть и существенные недостатки. Рассмотрим каждый из них детально.
1. Высокая стоимость
Поскольку большинство людей выбирают классические прямоугольные кровати, круглая кровать в какой-то степени эксклюзив, за который придется доплатить. Предлагаем оценить разницу в стоимости на примере каталога «
- самая бюджетная кровать на момент публикации статьи стоила 2 290 рублей;
- цены на круглые кровати стартуют от 35 813 рублей.
2. Большие габариты
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Круглую кровать не удастся вписать в интерьер маленькой спальни — в противном случае в комнате, скорее всего, не останется места для удобного передвижения и систем хранения.
Екатерина Высоцкая: «Важно учитывать, что круглая кровать — это, как правило, элемент роскоши и для него нужны помещения чуть большей площади. На мой взгляд, диаметр круглой кровати должен составлять два метра — такая кровать будет «чувствовать» себя комфортно в спальнях от 20 квадратных метров. Разместить ее можно как в центре, так и в углу».
Еще один неочевидный нюанс, связанный с большими габаритами круглых кроватей, касается транспортировки.
Екатерина Высоцкая: «Стоит заранее продумать с дизайнером и специалистом, который будет конструировать эту кровать, как внести ее потом через дверной проем. Возможно, заносить ее придется до того, как дверной проем будет установлен».
3. Выбор текстиля
Подбор постельного белья для классической кровати не доставляет хлопот, чего нельзя сказать о круглых кроватях: выбор скромнее, а цена выше.
Екатерина Высоцкая: «Подобрать постельное белье в заданном интерьерном направлении будет сложно, но есть решение: простыню, наматрасник и покрывало можно изготовить на заказ».
Спальня с круглой кроватью: 10 фотоидей
Если достоинства круглых кроватей показались вам убедительными, а недостатки не отпугнули, предлагаем оценить яркие фотоидеи для спален — возможно, что-то найдет свое место в интерьере вашего дома.
1. Скругленная стена
Круглая кровать эффектно смотрится в интерьере, где есть скругленные стены. В классических помещениях стену в изголовье кровати можно так оформить при помощи гипсокартона. А сделать такую стену по-настоящему акцентной можно при помощи встроенных миниатюрных светильников — как в спальне на фото ниже.
2. Королевская спальня
Если вы любите классические роскошные интерьеры с романтической атмосферой, создать королевское ложе можно при помощи круглой кровати с балдахином, шикарной люстры, имитирующей свечи, мехового покрывала и пушистых подушек.
3. Кровать в центре внимания
Круглая кровать в интерьере просторной спальни может разместиться прямо посередине. Если такая идея вам по душе, выбирайте модели с закругленным изголовьем.
4. Минималистичный «остров»
Хотите разместить круглую кровать в центре спальни, но привыкли, что спальное место должно вписываться в угол? Есть выход: создайте угол в центре помещения при помощи тумбочек, как на фото. Выглядит эффектно и неожиданно.
5. Круглая кровать в детской
Вы вполне можете разместить круглую кровать в детской — особенно эффектно она будет смотреться в спальне маленькой принцессы. На фото ниже кровать оснащена кованой конструкцией с завитками — выглядит по-королевски.
6. Массивное изголовье
Кстати, скруглить стену или один из углов спальни можно не только при помощи гипсокартона: с этим справится кровать с закругленным изголовьем, изготовленным на заказ с учетом высоты потолка.
7. Необычная банкетка
При создании роскошного интерьера в стиле ар-деко можно заказать круглую кровать вместе с банкеткой — так, чтобы она была продолжением спального места и повторяла его форму.
8. Кресло, повторяющее форму кровати
Повторить прием с банкеткой можно и при изготовлении кресел. Посмотрите, как оригинально смотрится такая композиция в интерьере!
9. Современная эклектика
Если вы хотите вписать круглую кровать в современный хай-тек, можно визуально скруглить углы и прямые линии при помощи круглого потолка из гипсокартона с подсветкой.
10. Круглая кровать на подиуме
Эффектно смотрится в интерьере спальни с круглой кроватью закругленный подиум с подсветкой, выполненный с учетом габаритов спального места.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники