В чем изюминка австрийских штор и как правильно их применять

Австрийские шторы — оригинальный элемент декора окон и всего интерьера, который одинаково хорошо подойдет и классическим, и современным стилям.
Несколько веков назад можно было увидеть австрийские шторы в интерьерах лишь самых роскошных и огромных особняков: они считались пышным, богатым украшением и не могли висеть в обычных домах. Сегодня все наоборот: при помощи таких штор украшают как просторные квартиры в классических стилях, так и небольшие современные студии.
В чем особенность австрийских штор и как они способны преобразить дизайн вашего дома? Подробно рассказываем об этом, а также даем полезные советы по их использованию в интерьере.
Особенности австрийских шторлько веков назад можно было увидеть австрийские шторы в интерьерах лишь самых роскошных и огромных особняков: они считались пышным, богатым украшением и не могли висеть в обычных домах. Сегодня все наоборот: при помощи таких штор украшают как просторные квартиры в классических стилях, так и небольшие современные студии.
В чем особенность австрийских штор и как они способны преобразить дизайн вашего дома? Подробно рассказываем об этом, а также даем полезные советы по их использованию в интерьере.
Особенности австрийских штор
Наше портфолио более 10 000 проектов
Австрийские, или венские, шторы имеют довольно интересный механизм работы. По сути, они сочетают классические французские и современные римские шторы. От классики австрийские модели позаимствовали пышный и роскошный внешний вид со множеством складок и декоративных украшений. А с римскими шторами их роднит особый механизм подъема.
В полностью расправленном состоянии такие шторы почти ничем не отличаются от традиционных портьер с гладкой поверхностью. Но когда они поднимаются, благодаря специальным подвязкам на полотне начинают образовываться равномерные складки и сборки. Кстати, для правильного использования австрийских штор в интерьере необходим специальный карниз с особыми креплениями и подъемным механизмом. Без него невозможно будет получить красивые складки на ткани.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Еще один важный нюанс: если для подъема римских штор используется незаметная и тонкая тканевая веревка, то австрийские предпочитают тяжелый и толстый шнур, похожий на канат — он играет роль дополнительного украшения и обязательно должен быть на виду.
Выбор ткани и цвета
Подбирать ткань для шитья венских штор следует исходя из того, в какую комнату вы планируете их повесить.
Если вы будете вешать австрийские шторы на кухню, особенно небольшой площади, лучше остановиться на легкой полупрозрачной ткани — она будет пропускать больше света, визуально не утяжелит интерьер. А еще такая ткань лучше всего драпируется. Не следует использовать занавески в пол, если хотите сделать комнату еще светлее, и хорошо оставить свободным подоконник — он может пригодиться для продолжения кухонного гарнитура.
При подборе австрийских штор в спальню или кабинет есть два хороших решения. Первое: использовать легкую прозрачную ткань и сделать комнату более светлой, визуально увеличить ее пространство. Такой вариант будет оптимальным, если вы вешаете австрийские шторы в детскую комнату. Второе: можно повесить плотные непрозрачные полотна, которые помогут создать уютную спокойную обстановку с приглушенным светом. Но в этом случае не используйте слишком грубую ткань, которая плохо поддается драпировке. Идеально подойдут атлас, шелк или ситец.
Шторы в холл или гостиную можно выбирать, руководствуясь лишь стилем интерьера и своими личными пожеланиями — в самую большую комнату квартиры впишутся австрийские шторы из любой ткани и любого размера.
Относится это и к большим частным домам: вы сделаете интерьер гостиной более эффектным и красивым, если повесите австрийские шторы на арочные окна большого размера или на полноразмерное панорамное окно. При этом можно подбирать как легкие прозрачные, так и роскошные тяжелые шторы из плотного материала.
Советы по использованию австрийских штор
Помимо необходимости использовать специальный карниз с особым подъемным механизмом, существуют и другие нюансы, связанные с украшением интерьера австрийскими шторами. Рассказываем о деталях и даем советы, которые помогут избежать неожиданностей и проблем.
Прежде всего нужно помнить, что одно из главных отличий австрийских штор от традиционных — в том, что они не раздвигаются в стороны, а могут только опускаться и подниматься. Поэтому перед оснащением окон венскими шторами важно понимать, будет ли удобно пользоваться ими. Хватит ли высоты окна, чтобы поднять цельное полотно до нужного уровня и впустить в комнату достаточно света? Какой длины подобрать штору? Или лучше обзавестись классическими занавесками?
Кроме того, жесткие и толстые шнуры требуются не только для декорирования штор — слишком тонкие могут не справиться с весом полотна, особенно если оно изготовлено из плотной тяжелой ткани. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы подъемный механизм всегда работал исправно.
И напоследок — о декорировании самих австрийских штор. Для этого существует множество аксессуаров: кисточки, бахрома, кружевные нашивки и прочее. Главное — не переборщить с украшениями, особенно если вы размещаете венские шторы в квартире с современным стилем оформления — они могут смотреться слишком вычурно. Если вы используете шторы с узором, слишком много декора вешать тоже не стоит — он может сделать узорчатые занавески излишне пестрыми.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники