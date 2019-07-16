В чем изюминка австрийских штор и как правильно их применять

В чем особенность австрийских штор и как они способны преобразить дизайн вашего дома? Подробно рассказываем об этом, а также даем полезные советы по их использованию в интерьере.

В чем особенность австрийских штор и как они способны преобразить дизайн вашего дома? Подробно рассказываем об этом, а также даем полезные советы по их использованию в интерьере.

Несколько веков назад можно было увидеть австрийские шторы в интерьерах лишь самых роскошных и огромных особняков: они считались пышным, богатым украшением и не могли висеть в обычных домах. Сегодня все наоборот: при помощи таких штор украшают как просторные квартиры в классических стилях , так и небольшие современные студии.

Австрийские, или венские, шторы имеют довольно интересный механизм работы. По сути, они сочетают классические французские и современные римские шторы. От классики австрийские модели позаимствовали пышный и роскошный внешний вид со множеством складок и декоративных украшений. А с римскими шторами их роднит особый механизм подъема.

Фото: dikidaycare.com

В полностью расправленном состоянии такие шторы почти ничем не отличаются от традиционных портьер с гладкой поверхностью. Но когда они поднимаются, благодаря специальным подвязкам на полотне начинают образовываться равномерные складки и сборки. Кстати, для правильного использования австрийских штор в интерьере необходим специальный карниз с особыми креплениями и подъемным механизмом. Без него невозможно будет получить красивые складки на ткани.

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Фото: aviarydecor.com

Еще один важный нюанс: если для подъема римских штор используется незаметная и тонкая тканевая веревка, то австрийские предпочитают тяжелый и толстый шнур, похожий на канат — он играет роль дополнительного украшения и обязательно должен быть на виду.

Выбор ткани и цвета

Подбирать ткань для шитья венских штор следует исходя из того, в какую комнату вы планируете их повесить.

Фото: eyeofthepacific.org

Если вы будете вешать австрийские шторы на кухню, особенно небольшой площади, лучше остановиться на легкой полупрозрачной ткани — она будет пропускать больше света, визуально не утяжелит интерьер. А еще такая ткань лучше всего драпируется. Не следует использовать занавески в пол, если хотите сделать комнату еще светлее, и хорошо оставить свободным подоконник — он может пригодиться для продолжения кухонного гарнитура.

Фото: taurian.com.ua

При подборе австрийских штор в спальню или кабинет есть два хороших решения. Первое: использовать легкую прозрачную ткань и сделать комнату более светлой, визуально увеличить ее пространство. Такой вариант будет оптимальным, если вы вешаете австрийские шторы в детскую комнату. Второе: можно повесить плотные непрозрачные полотна, которые помогут создать уютную спокойную обстановку с приглушенным светом. Но в этом случае не используйте слишком грубую ткань, которая плохо поддается драпировке. Идеально подойдут атлас, шелк или ситец.

Фото: raumausstattung-raulf.de

Шторы в холл или гостиную можно выбирать, руководствуясь лишь стилем интерьера и своими личными пожеланиями — в самую большую комнату квартиры впишутся австрийские шторы из любой ткани и любого размера.

Фото: comicbookcritics.com

Относится это и к большим частным домам: вы сделаете интерьер гостиной более эффектным и красивым, если повесите австрийские шторы на арочные окна большого размера или на полноразмерное панорамное окно. При этом можно подбирать как легкие прозрачные, так и роскошные тяжелые шторы из плотного материала.

Советы по использованию австрийских штор

Помимо необходимости использовать специальный карниз с особым подъемным механизмом, существуют и другие нюансы, связанные с украшением интерьера австрийскими шторами. Рассказываем о деталях и даем советы, которые помогут избежать неожиданностей и проблем.

Фото: dlyavikon.com.ua

Прежде всего нужно помнить, что одно из главных отличий австрийских штор от традиционных — в том, что они не раздвигаются в стороны, а могут только опускаться и подниматься. Поэтому перед оснащением окон венскими шторами важно понимать, будет ли удобно пользоваться ими. Хватит ли высоты окна, чтобы поднять цельное полотно до нужного уровня и впустить в комнату достаточно света? Какой длины подобрать штору? Или лучше обзавестись классическими занавесками?

Фото: homeart.lv

Кроме того, жесткие и толстые шнуры требуются не только для декорирования штор — слишком тонкие могут не справиться с весом полотна, особенно если оно изготовлено из плотной тяжелой ткани. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы подъемный механизм всегда работал исправно.

Фото: homecasa.me

И напоследок — о декорировании самих австрийских штор. Для этого существует множество аксессуаров: кисточки, бахрома, кружевные нашивки и прочее. Главное — не переборщить с украшениями, особенно если вы размещаете венские шторы в квартире с современным стилем оформления — они могут смотреться слишком вычурно. Если вы используете шторы с узором, слишком много декора вешать тоже не стоит — он может сделать узорчатые занавески излишне пестрыми.