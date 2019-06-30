Рациональное хранение в кладовке: 15 стильных решений

Фото: trendir.com вка — это находка для большинства типовых квартир со скромными площадями, где сложно найти место для хранения всего необходимого. В кладовке можно спрятать что угодно: начиная от продуктов, консервации, овощей и заканчивая бытовой техникой, кухонной утварью, бельем и моющими средствами. Однако габариты такого закутка обычно не позволяют разгуляться — чтобы не захламить пространство, без рационального хранения здесь не обойтись. Так вы точно будете знать, что где лежит, да и порядок в кладовке поддерживать будет намного легче.

Кладовка — это находка для большинства типовых квартир со скромными площадями, где сложно найти место для хранения всего необходимого. В кладовке можно спрятать что угодно: начиная от продуктов, консервации, овощей и заканчивая бытовой техникой, кухонной утварью, бельем и моющими средствами. Однако габариты такого закутка обычно не позволяют разгуляться — чтобы не захламить пространство, без рационального хранения здесь не обойтись. Так вы точно будете знать, что где лежит, да и порядок в кладовке поддерживать будет намного легче.

Можно создать проект мебели на заказ, а пока ReRooms делится лайфхаками, которые помогут вам грамотно подойти к организации хранения в кладовке.

1. Поворотная подставка

Угол в любой кладовке обычно похож на черную дыру, в которой пропадает все, что туда попадает. Чтобы найти нужную баночку-скляночку, порой приходится переворачивать все содержимое полки. Кажется, что иногда проще сходить в магазин и купить нужный продукт, чем найти его в закутке кладовой. Чтобы рационально использовать неудобный угол, оборудуйте его крутящимся стеллажом — на нем все нужные вещи будут всегда на виду и под рукой.

Фото: housebeautiful.com

2. Планка с крючками

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Не засоряйте полки вашей кладовой мелкими пакетами с приправами или сухими завтраками — организуйте для их хранения тонкую планку с крючками, которая не займет много места. Такой девайс для хранения мелочей вы найдете в любом хозяйственном магазине.

Фото: baneproject.com

3. Пегборд

Перфорированная доска — отличная идея для хранения кухонной утвари в кладовке. Разместите ее в простенке между полками — и получите прекрасное место для развешивания сковородок и форм для запекания, которым на кухне порой сложно найти место.

Фото: housebeautiful.com

4. Органайзер для обуви

Пакеты для хранения обуви можно использовать не только по их прямому назначению. Они могут стать удобным хранилищем для мелких вещей на двери кладовой. Удобно, просто и вся мелочевка на своих местах.

Фото: trendehouse.com

5. Навесные корзины

Еще один вариант задействовать дверь кладовки для хранения — использовать проволочные навесные корзины. В них удобно хранить моющие средства, губки и салфетки для уборки, а также пакетики и баночки с приправами и полуфабрикатами, которые теряются на глубоких полках. Таким образом вы не только избавитесь от вечного беспорядка, но и освободите место для хранения крупных вещей, например редко используемой бытовой техники.

Фото: countryliving.com

6. Угловой стеллаж

В крошечных кладовках рационально организовать хранение помогут угловые стеллажи. Неважно, будут это деревянные, металлические или стеклянные конструкции, главное — расположить полки на них на разных уровнях. Так удастся компактно разместить банки с соленьями разного объёма, контейнеры и ящики разных габаритов, не заставляя пол.

Фото: countryliving.com

7. Прозрачные контейнеры

В кладовке, где хранятся продукты, часто появляются насекомые. Спасением от жучков станут герметичные пластиковые контейнеры — в них сыпучие продукты и крупы будут в безопасности. А чтобы не перепутать манку с мукой, делайте надписи.

Фото: ikea.com

8. Корзины со стикерами

Для поддержания порядка в кладовке используйте корзины со стикерами. В них можно разложить весь продовольственный запас по группам, чтобы не терять время на поиски нужного продукта.

Фото: hgtv.com

9. Дополнительные уровни

Полки в вашей кладовке установлены с большими промежутками и вы уже начали ставить банки с консервацией во второй ряд, чтобы заполнить пустоты? Не стоит, это неудобно и травмоопасно. Лучше обустройте на полках дополнительные уровни с помощью навесных корзин — они позволят использовать все пространство с максимальной пользой.

Фото: realhomes.com

10. Замаскированное хранение

Кладовка на кухне — незаменимый помощник в доме. Но на небольшом кухонном пространстве соорудить ее сложно. В таком случае предлагаем оформить хранение продуктов в выдвижном стеллаже, который можно спрятать между холодильником и стеной или в шкафу. На его полках можно хранить все, чем мы обычно заставляем кухонные поверхности. Такое умное хранение обеспечит порядок на вашей кухне!

Фото: hgtv.com

Фото: countryliving.com

11. Прачечная

Кладовка может быть отличным хранилищем не только для кухонной утвари и продовольственных запасов. Эту потайную нишу можно использовать еще более практично. Например обустроить там прачечную. Только представьте, сколько места освободится в ванной, если в кладовку переедут стиральная машина, сушилка и вся бытовая химия для стирки.

Фото: ncperid.org

12. Хранилище для белья

Отлично справится кладовка и с хранением чистого белья. Это особенно актуально для владельцев небольших квартир с ограниченным количеством систем хранения. Полотенцам, постельным принадлежностям и даже бытовой химии здесь найдется местечко. Отличная альтернатива громоздкому шкафу, не правда ли!

Фото: ayokonseling.com

13. Уютный кабинет

Да-да, вам не послышалось! Крохотное подсобное помещение в квартире можно задействовать и под домашний офис. Главное — продумать там хорошее освещение.

Фото: heartorganizing.com

14. Игрушки в порядке

Семьям, где есть маленькие дети, без дополнительных систем хранения не обойтись. И тут на помощь придет пространство кладовки, где на полках вместо продуктов и кухонной утвари можно хранить игрушки, которые по мере взросления ребенка прорывают границу детской и врываются в общее жилое пространство.

Фото: decomg.com

15. Два в одном

И напоследок предлагаем вам идею многофункционального обустройства кладовки, где хранение совмещено с мини-кабинетом. Такая идея придется по душе хозяйкам, которые любят кулинарные эксперименты, — они смогут в одном месте выбрать рецепт, подобрать для него продукты и составить список покупок, если в доме не оказалось какого-либо нужного ингредиента.