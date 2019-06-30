Рациональное хранение в кладовке: 15 стильных решений

Кладовка — утилитарное помещение в доме, но даже его можно сделать удобным и красивым. Предлагаем практичные идеи по организации хранения на этом небольшом пространстве, чтобы все нужное всегда было под рукой.
Кладовка — это находка для большинства типовых квартир со скромными площадями, где сложно найти место для хранения всего необходимого. В кладовке можно спрятать что угодно: начиная от продуктов, консервации, овощей и заканчивая бытовой техникой, кухонной утварью, бельем и моющими средствами. Однако габариты такого закутка обычно не позволяют разгуляться — чтобы не захламить пространство, без рационального хранения здесь не обойтись. Так вы точно будете знать, что где лежит, да и порядок в кладовке поддерживать будет намного легче.
место для хранения всего необходимого. В кладовке можно спрятать что угодно: начиная от продуктов, консервации, овощей и заканчивая бытовой техникой, кухонной утварью, бельем и моющими средствами. Однако габариты такого закутка обычно не позволяют разгуляться — чтобы не захламить пространство, без рационального хранения здесь не обойтись. Так вы точно будете знать, что где лежит, да и порядок в кладовке поддерживать будет намного легче.вка — это находка для большинства типовых квартир со скромными площадями, где сложно найти
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1. Поворотная подставка
Угол в любой кладовке обычно похож на черную дыру, в которой пропадает все, что туда попадает. Чтобы найти нужную баночку-скляночку, порой приходится переворачивать все содержимое полки. Кажется, что иногда проще сходить в магазин и купить нужный продукт, чем найти его в закутке кладовой. Чтобы рационально использовать неудобный угол, оборудуйте его крутящимся стеллажом — на нем все нужные вещи будут всегда на виду и под рукой.
2. Планка с крючками
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Не засоряйте полки вашей кладовой мелкими пакетами с приправами или сухими завтраками — организуйте для их хранения тонкую планку с крючками, которая не займет много места. Такой девайс для хранения мелочей вы найдете в любом хозяйственном магазине.
3. Пегборд
Перфорированная доска — отличная идея для хранения кухонной утвари в кладовке. Разместите ее в простенке между полками — и получите прекрасное место для развешивания сковородок и форм для запекания, которым на кухне порой сложно найти место.
4. Органайзер для обуви
Пакеты для хранения обуви можно использовать не только по их прямому назначению. Они могут стать удобным хранилищем для мелких вещей на двери кладовой. Удобно, просто и вся мелочевка на своих местах.
5. Навесные корзины
Еще один вариант задействовать дверь кладовки для хранения — использовать проволочные навесные корзины. В них удобно хранить моющие средства, губки и салфетки для уборки, а также пакетики и баночки с приправами и полуфабрикатами, которые теряются на глубоких полках. Таким образом вы не только избавитесь от вечного беспорядка, но и освободите место для хранения крупных вещей, например редко используемой бытовой техники.
6. Угловой стеллаж
В крошечных кладовках рационально организовать хранение помогут угловые стеллажи. Неважно, будут это деревянные, металлические или стеклянные конструкции, главное — расположить полки на них на разных уровнях. Так удастся компактно разместить банки с соленьями разного объёма, контейнеры и ящики разных габаритов, не заставляя пол.
7. Прозрачные контейнеры
В кладовке, где хранятся продукты, часто появляются насекомые. Спасением от жучков станут герметичные пластиковые контейнеры — в них сыпучие продукты и крупы будут в безопасности. А чтобы не перепутать манку с мукой, делайте надписи.
8. Корзины со стикерами
Для поддержания порядка в кладовке используйте корзины со стикерами. В них можно разложить весь продовольственный запас по группам, чтобы не терять время на поиски нужного продукта.
9. Дополнительные уровни
Полки в вашей кладовке установлены с большими промежутками и вы уже начали ставить банки с консервацией во второй ряд, чтобы заполнить пустоты? Не стоит, это неудобно и травмоопасно. Лучше обустройте на полках дополнительные уровни с помощью навесных корзин — они позволят использовать все пространство с максимальной пользой.
10. Замаскированное хранение
Кладовка на кухне — незаменимый помощник в доме. Но на небольшом кухонном пространстве соорудить ее сложно. В таком случае предлагаем оформить хранение продуктов в выдвижном стеллаже, который можно спрятать между холодильником и стеной или в шкафу. На его полках можно хранить все, чем мы обычно заставляем кухонные поверхности. Такое умное хранение обеспечит порядок на вашей кухне!
11. Прачечная
Кладовка может быть отличным хранилищем не только для кухонной утвари и продовольственных запасов. Эту потайную нишу можно использовать еще более практично. Например обустроить там прачечную. Только представьте, сколько места освободится в ванной, если в кладовку переедут стиральная машина, сушилка и вся бытовая химия для стирки.
12. Хранилище для белья
Отлично справится кладовка и с хранением чистого белья. Это особенно актуально для владельцев небольших квартир с ограниченным количеством систем хранения. Полотенцам, постельным принадлежностям и даже бытовой химии здесь найдется местечко. Отличная альтернатива громоздкому шкафу, не правда ли!
13. Уютный кабинет
Да-да, вам не послышалось! Крохотное подсобное помещение в квартире можно задействовать и под домашний офис. Главное — продумать там хорошее освещение.
14. Игрушки в порядке
Семьям, где есть маленькие дети, без дополнительных систем хранения не обойтись. И тут на помощь придет пространство кладовки, где на полках вместо продуктов и кухонной утвари можно хранить игрушки, которые по мере взросления ребенка прорывают границу детской и врываются в общее жилое пространство.
15. Два в одном
И напоследок предлагаем вам идею многофункционального обустройства кладовки, где хранение совмещено с мини-кабинетом. Такая идея придется по душе хозяйкам, которые любят кулинарные эксперименты, — они смогут в одном месте выбрать рецепт, подобрать для него продукты и составить список покупок, если в доме не оказалось какого-либо нужного ингредиента.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники