Дизайн интерьера в стиле гранж: основные черты и акценты

Современный стиль гранж подразумевает оформление комнат, которое совмещает лаконичность деталей и небрежный шик. Но не стоит думать, что гранж слишком прост. За кажущимися обычными деталями кроется грамотно продуманный проект. Давайте разбираться, как сделать дизайн в стиле гранж у себя дома.

Современный стиль гранж подразумевает оформление комнат, которое совмещает лаконичность деталей и небрежный шик. Но не стоит думать, что гранж слишком прост. За кажущимися обычными деталями кроется грамотно продуманный проект. Давайте разбираться, как сделать дизайн в стиле гранж у себя дома.е считают, что гранж пришел к нам из Америки. На самом деле гранж — стиль родом из Франции. Он появился там в XIX веке. В то время среди аристократов распространилась мода обустраивать дома в провинции, чтобы отдыхать от шумных городов и наслаждаться природой. При этом жилье они оформляли просто, но со вкусом, поэтому оно получало легкий налет богемности.

Многие считают, что гранж пришел к нам из Америки. На самом деле гранж — стиль родом из Франции. Он появился там в XIX веке. В то время среди аристократов распространилась мода обустраивать дома в провинции, чтобы отдыхать от шумных городов и наслаждаться природой. При этом жилье они оформляли просто, но со вкусом, поэтому оно получало легкий налет богемности.

Фото: clemaroundthecorner.com

Какие материалы подойдут для интерьера

Для аристократов было важно, чтобы в загородном жилье использовалось как можно больше натуральных материалов. Поэтому для отделки пола и стен важно использовать именно их: камень, кирпич и дерево различной степени обработки. Акцент нужно делать не на цвете материала, а на его фактуре. Чем она необычнее, тем лучше. Поэтому материалы можно состарить, чтобы получить более достоверный интерьер того времени.

Для стен советуем выбрать декор из кирпичной кладки. Если ваш дом из кирпича, оставьте ее нетронутой, она будет смотреться интереснее. Стены можно украсить деревянными досками. Важно, чтобы они имели естественный тон. Обои в стиле гранж тоже используют — подойдут теплые однотонные или с мелким ненавязчивым рисунком. Обои должны добавлять тепла и служить основой для интерьера, а не быть элементом украшения.

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Фото: architectureartdesigns.com

Потолок можно тоже сделать деревянным. Обычно его обшивают декоративными балками и досками. Для пола выбирайте деревянный паркет с крупными элементами, плитку или натуральный камень.

Фото: decorassentos.com.br

В каких помещениях можно создать гранж

Гранж сложно воплотить в интерьере небольших комнат. Для этого стиля нужны большие пространства и много света. Желательно, чтобы и потолки в помещении были высокими. Создать нужную обстановку помогут панорамные или большие окна. От их украшения лучше отказаться или свести декор к минимуму. В комнате должно быть светло днем. В дополнение к естественному дневному освещению позаботьтесь об искусственном. Светильники, создающие теплый свет, необходимы по вечерам.

Мебель в стиле гранж

Стиль гранж в интерьере квартиры подразумевает функциональную и комфортную обстановку. Поэтому не следует загромождать пространство ненужными предметами. Выбирайте только необходимую для вас мебель. Что касается ее декора, стиль не допускает позолоченных элементов или лепнины. Выбирайте элегантные модели с плавными линиями в спокойных серых, бежевых или коричневых тонах.

Фото: bluejeangenie.blogspot.com

От громоздкой мебели придется отказаться. Например, вместо массивных шкафов и сервантов лучше выбрать легкие металлические или деревянные стеллажи, небольшие комоды и столики на колесиках.

Фото: westelm.com

Цветовая гамма стиля

Интерьеры стиля изначально создавались для отдыха, поэтому они несут в себе комфортную и творческую атмосферу. Возможно, такое влияние имеют цвета, ставшие для гранжа классикой. В интерьерах не принято использовать кричащие яркие оттенки. Оформлять комнаты лучше в нейтральной теплой гамме: серых, бежевых и коричневых оттенках, можно использовать теплые и холодные белые цвета и универсальный черный.

Фото: home-designing.com

Характерные детали и украшения в стиле гранж

Рассказываем об обязательных элементах стиля, без которых гранж не может быть полноценным. В интерьере стиля обязательно должны быть кованые детали: фурнитура мебели, декоративные аксессуары, светильники и другие вещи. Кованые элементы следует выбирать матовые, состаренные и потертые.

Фото: bedbathandbeyond.com

Текстиль — еще одна черта гранжа. Для оформления интерьера используйте только натуральные материалы. Ткани не должны быть дорогими. Можно использовать лен, хлопок, шерсть, сатин и другие. Ковры и коврики — обязательный элемент для создания уюта. Выбирайте пушистые меховые варианты с высоким ворсом или шерстяные. Лучше всего использовать естественные однотонные цвета, допустимы геометрические или растительные узоры.

Фото: interiordesigningschool.com

Окна можно оформить однотонными шторами из натуральной ткани. Легкие и лаконичные шторы хорошо пропускают свет днем, а ночью спрячут вас от посторонних взоров.

Фото: etsy.com

Что касается декора, важно учитывать, что деревянные полы и потолки, кирпичная кладка, текстиль — все это и так составляет необычную картину, поэтому украшения нужно использовать в меру. Акценты можно расставить с помощью металлических элементов, но в приглушенном цвете. Аксессуары из выбеленного дерева тоже смотрятся неплохо. В интерьере можно использовать необычные вещи, например светильники с деревянными абажурами.

Фото: dortonreclaim.com

Стиль гранж в интерьере разных помещений

Этот стиль можно воплотить в любом помещении дома, однако не стоит забывать, что он не очень подходит для маленьких комнат.

Гостиная в стиле гранж

Для создания стиля гранж в гостиной часто используются грубые материалы: кирпичная или каменная кладка для стен, каменные полы и деревянные балки для украшения интерьера.

Фото: behance.net

Спальня в стиле гранж

В спальне не стоит использовать такие же грубые материалы, как в гостиной. Здесь можно сделать отделку пола с помощью паркета, а стены обить деревянными панелями или оклеить подходящими обоями. Добавьте в помещение побольше текстиля для создания особой атмосферы комфорта и украсьте его с помощью бра или светильника с коваными элементами.

Фото: peaceloveanddecorating.com

Стиль гранж в интерьере ванной

В ванной стены и пол можно выложить керамической плиткой. Другие материалы лучше оставить для других комнат, так как они вряд ли будут практичны. Для поддержания стиля в помещение можно добавить медную сантехнику и состаренную раму для зеркала.

Фото: theultralinx.com

Кухня в стиле гранж

Простота, простор, функциональность и минимум декора — вот как можно описать идеальную кухню в этом стиле. В таком помещении будет интересно смотреться состаренная мебель. А единственным украшением можно выбрать большую кованую люстру посередине комнаты.

Фото: architectureartdesigns.com

А вы бы выбрали стиль интерьера гранж для оформления своей квартиры? Делитесь мнением в комментариях.