8 ключевых приемов создания стиля мид сенчури в интерьере

Расскажем и покажем, как создать очаровательный стиль мид сенчури модерн с его легендарной мебелью.
Стиль мид сенчури модерн появился после Второй мировой войны, когда людям хотелось функциональных, уютных и комфортных интерьеров для жизни. Так стали появляться яркие элементы декора и текстиля с геометрическими узорами, теплые цвета, разбавляющие естественную гамму. Благодаря использованию искусственных материалов, особенно пластика, мебель приобрела плавные линии, а острые углы отошли на второй план.
Это направление до сих пор занимает лидирующие позиции в сфере дизайна. Сегодня ReRooms расскажет о восьми ключевых приемах создания стиля мид сенчури в интерьере квартиры.
Признаки стиля
- плавные линии и простые формы в мебели и декоре,
- открытая планировка,
- естественная цветовая палитра,
- геометрические узоры,
- яркий декор,
- необычные светильники,
- легендарная мебель.
Цветовые решения для стиля
Базовая палитра для мид сенчури представлена природными оттенками:
- белыми,
- бежевыми,
- серыми,
- коричневыми,
- молочными,
- зелеными.
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Все эти цвета помогут в создании уютного и спокойного интерьера и будут служить отличным фоном для контрастных предметов декора и мебели. В качестве акцентов мы советуем использовать теплые цвета, которые сделают интерьер ярче и насыщеннее, при этом не перегрузят его чрезмерной пестротой. Для этого подойдут оранжевый, горчичный, терракотовый, коралловый, золотой. Однако не стоит забывать и про холодные оттенки, главное — не перестарайтесь с их количеством. Отлично подойдут голубой, фиолетовый, бордовый, сливовый, изумрудный.
Отделка стен
Стены можно покрасить в белый цвет — классический для этого стиля. Однако чтобы разнообразить белизну, используйте декоративные деревянные панели — ими можно отделать как одну стену, например возле дивана, так и всю комнату.
Для смелых и творческих личностей предлагаем еще один интересный вариант: обои с геометрическими узорами или абстрактными рисунками. Если такой вариант кажется вам слишком ярким, отлично подойдут постеры или гобелены с яркими рисунками.
Отделка пола
В отделке пола приветствуются:
- ламинат темных пород дерева,
- плитка с геометрическим узором неярких оттенков,
- смешение материалов для зонирования помещения.
Текстиль
Используются преимущественно ткани с абстрактными принтами или геометрическими узорами, которые применяются в обивке мебели. Что касается штор, то их либо нет вовсе, либо используются легкие ткани, пропускающие солнечный свет в комнату.
Обязательный атрибут в стиле мид сенчури — ковер. Как правило, это палас с коротким ворсом всевозможных цветов и рисунков — здесь ваша фантазия может разгуляться вовсю.
Освещение
В интерьерах мид сенчури, как правило, применяется зонированное освещение — это не только практично, но и очень стильно. Помимо классической люстры используются разные напольные и настенные светильники, которые вместе образуют гармоничную композицию. Осветительные приборы выполняют и функциональную, и декоративную роли.
Светильники в стиле mid century порой поражают своей необычностью: это могут быть многоярусные железные конструкции или торшеры в форме абстрактных фигур. Предела оригинальности в этом направлении просто не существует.
Мебель
Визитная карточка стиля мид сенчури — мебель, которая стала классикой для мира дизайна. Это могут быть предметы, изготовленные как из пластмассы, так и из натурального дерева. Стиль непривередлив к отделочным материалам.
Яркие примеры легендарной мебели
Tulip Table, созданный Ээро Саариненом (Eero Saarinen) в 1964 году. Это круглый стол на тонкой и изящной ножке белого цвета. Его универсальность заключается в том, что использовать его можно как в качестве журнального, так и обеденного стола.
Стул Panton, созданный Вернером Пантоном, станет отличным дополнением к круглому столу. Пластмассовые стулья обтекаемой формы произвели настоящий фурор в середине прошлого века своей необычностью. Они и по сей день вызывают у покупателей восторг.
Eames Lounge chair — еще один узнаваемый предмет мебели стиля мид сенчури. Такой стул — удовольствие, конечно, не из дешевых, однако он станет незаменимой вещью для того, чтобы расслабиться, отдохнуть от городской суеты и почитать любимую книгу.
Однако не обязательно покупать все выше перечисленное, чтобы создать стиль мид сенчури. Выбирайте деревянные предметы мебели на широко расставленных тонких ножках. Приветствуется также мебель на х-образных ножках.
Аксессуары
Именно декор призван сделать мид сенчури ярче и оригинальнее. В послевоенное время все большую популярность стала приобретать поп-культура — практически во всех сферах. Очень активно она проявила себя и в интерьерах. Так что обязательно используйте работы Энди Уорхола в своей квартире: это могут быть постеры с неоновыми бананами или же картины с клонированной Мэрилин Монро. Отлично подойдут постеры с сюжетами из комиксов.
Что еще выбрать:
- абстрактные скульптуры,
- винтажные вещи,
- живые цветы,
- часы необычной формы.
Планировка
Планировка мид сенчури основывается на открытом пространстве, которое не заставлено большим количеством предметов мебели и декора. Это направление любит много воздуха и естественного освещения, когда зоны не разделены между собой монолитными стенами. Чтобы одна зона плавно перетекала в другую, используйте следующие предметы:
- стеллажи,
- раздвижные и ажурные перегородки,
- стеклянные перегородки.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники