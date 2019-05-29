8 ключевых приемов создания стиля мид сенчури в интерьере

Это направление до сих пор занимает лидирующие позиции в сфере дизайна. Сегодня ReRooms расскажет о восьми ключевых приемах создания стиля мид сенчури в интерьере квартиры.

Стиль мид сенчури модерн появился после Второй мировой войны, когда людям хотелось функциональных, уютных и комфортных интерьеров для жизни. Так стали появляться яркие элементы декора и текстиля с геометрическими узорами, теплые цвета, разбавляющие естественную гамму. Благодаря использованию искусственных материалов, особенно пластика , мебель приобрела плавные линии, а острые углы отошли на второй план.

Фото: elledecor.com

Все эти цвета помогут в создании уютного и спокойного интерьера и будут служить отличным фоном для контрастных предметов декора и мебели. В качестве акцентов мы советуем использовать теплые цвета, которые сделают интерьер ярче и насыщеннее, при этом не перегрузят его чрезмерной пестротой. Для этого подойдут оранжевый, горчичный, терракотовый, коралловый, золотой. Однако не стоит забывать и про холодные оттенки, главное — не перестарайтесь с их количеством. Отлично подойдут голубой, фиолетовый, бордовый, сливовый, изумрудный.

Отделка стен

Стены можно покрасить в белый цвет — классический для этого стиля. Однако чтобы разнообразить белизну, используйте декоративные деревянные панели — ими можно отделать как одну стену, например возле дивана, так и всю комнату.

Для смелых и творческих личностей предлагаем еще один интересный вариант: обои с геометрическими узорами или абстрактными рисунками. Если такой вариант кажется вам слишком ярким, отлично подойдут постеры или гобелены с яркими рисунками.

Отделка пола

В отделке пола приветствуются:

ламинат темных пород дерева,

плитка с геометрическим узором неярких оттенков,

смешение материалов для зонирования помещения.

Текстиль

Используются преимущественно ткани с абстрактными принтами или геометрическими узорами, которые применяются в обивке мебели. Что касается штор, то их либо нет вовсе, либо используются легкие ткани, пропускающие солнечный свет в комнату.

Обязательный атрибут в стиле мид сенчури — ковер. Как правило, это палас с коротким ворсом всевозможных цветов и рисунков — здесь ваша фантазия может разгуляться вовсю.

Освещение

В интерьерах мид сенчури, как правило, применяется зонированное освещение — это не только практично, но и очень стильно. Помимо классической люстры используются разные напольные и настенные светильники, которые вместе образуют гармоничную композицию. Осветительные приборы выполняют и функциональную, и декоративную роли.

Светильники в стиле mid century порой поражают своей необычностью: это могут быть многоярусные железные конструкции или торшеры в форме абстрактных фигур. Предела оригинальности в этом направлении просто не существует.

Мебель

Визитная карточка стиля мид сенчури — мебель, которая стала классикой для мира дизайна. Это могут быть предметы, изготовленные как из пластмассы, так и из натурального дерева. Стиль непривередлив к отделочным материалам.

Фото: elledecor.com

Яркие примеры легендарной мебели

Tulip Table, созданный Ээро Саариненом (Eero Saarinen) в 1964 году. Это круглый стол на тонкой и изящной ножке белого цвета. Его универсальность заключается в том, что использовать его можно как в качестве журнального, так и обеденного стола.

Фото: donpedrobrooklyn.com

Стул Panton, созданный Вернером Пантоном, станет отличным дополнением к круглому столу. Пластмассовые стулья обтекаемой формы произвели настоящий фурор в середине прошлого века своей необычностью. Они и по сей день вызывают у покупателей восторг.

Фото: home-designing.com

Eames Lounge chair — еще один узнаваемый предмет мебели стиля мид сенчури. Такой стул — удовольствие, конечно, не из дешевых, однако он станет незаменимой вещью для того, чтобы расслабиться, отдохнуть от городской суеты и почитать любимую книгу.

Фото: home-designing.com

Однако не обязательно покупать все выше перечисленное, чтобы создать стиль мид сенчури. Выбирайте деревянные предметы мебели на широко расставленных тонких ножках. Приветствуется также мебель на х-образных ножках.

Аксессуары

Именно декор призван сделать мид сенчури ярче и оригинальнее. В послевоенное время все большую популярность стала приобретать поп-культура — практически во всех сферах. Очень активно она проявила себя и в интерьерах. Так что обязательно используйте работы Энди Уорхола в своей квартире: это могут быть постеры с неоновыми бананами или же картины с клонированной Мэрилин Монро. Отлично подойдут постеры с сюжетами из комиксов.

Что еще выбрать:

Планировка

Планировка мид сенчури основывается на открытом пространстве, которое не заставлено большим количеством предметов мебели и декора. Это направление любит много воздуха и естественного освещения, когда зоны не разделены между собой монолитными стенами. Чтобы одна зона плавно перетекала в другую, используйте следующие предметы: