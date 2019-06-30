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Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работают


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Расскажем о десяти хитростях, которые помогут в преображении вашего интерьера.

Не только в компьютерных играх можно использовать чит-коды, но и в реальной жизни, в частности в интерьере жилища. Существуют такие хитрости, благодаря которым дизайн квартиры станет лучше уже после первого вмешательства. Не обязательно устраивать капитальный ремонт, чтобы улучшить внешний вид квартиры. Сегодня ReRooms расскажет о десяти хитростях, которые можно и нужно использовать в интерьере. 

1. Композиция из картин 

Почти ни один интерьер не обходится без картин или любимых фотографий в рамках. Однако вместо одиноко висящей картинки лучше создать цельную композицию, которая станет интересным дополнением к вашему интерьеру. Вариантов, как разместить изображения, очень много. Например, можно создать стройные линии из рамок, повесить картины впритык друг к другу или же остановить свой выбор на трех — пяти фотографиях и хаотично разместить их на стене. 

Чтобы разбавить классическую расстановку, вешайте картины не по центральной оси, а сместите чуть вбок и вниз. Подобная асимметрия будет смотреться более интересно и оригинально. Мы советуем сочетать в одной развеске изображения разного размера и в разных рамках.

Фото № 1: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 2: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: swoonworthy.co.uk

Фото № 4: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

Фото № 5: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: tamparealtors.org

2. Больше живых растений 

К сожалению, оформляя интерьеры, многие забывают о живых растениях, которые полезны не только для нашего здоровья, но и для красоты помещения. Если вдруг в комнате остались свободные углы, смело ставьте туда цветок. Речь идет не о маленьких, а о крупных растениях с широкими листьями, длиной не менее метра. Выбрали растение — теперь нужно правильно подобрать под него горшок. Предпочтение лучше отдавать моделям с ярко выраженной текстурой, например глиняным горшкам или корзинам крупной вязки.

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Фото № 6: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 7: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 8: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 9: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: swoonworthy.co.uk

3. Поставьте несколько ваз

Вазы способны преобразить внешний вид помещений и внести в него акцент. Сегодня изготавливают настолько необычные и стильные вазы, что мы советуем использовать их как отдельный декоративный элемент, то есть без цветов. В больших помещениях особенно классно будут смотреться напольные модели необычных форм и текстур.

Фото № 10: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: abouther.com

Фото № 11: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: freshome.com

Фото № 12: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: www.heals.com

4. Белого — 90%, цветного — 10% 

Такое правило сформулировал один из западных дизайнеров, который присутствовал на показе Louis Vuitton и вдохновился новой коллекцией. Одни модели выходили в белоснежных вещах, а другие — в кричащих и ярких. Дизайнер решил применить такой же способ в дизайне интерьеров. Такое сочетание выглядит очень свежо, смело и молодо.

Фото № 13: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: elledecor.com

Фото № 14: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: elledecor.com

Фото № 15: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

5. Используйте прозрачную мебель

Прозрачная мебель — странный предмет: она вроде бы есть, а вроде ее и нет. Эта странность и есть ее главное преимущество. В интерьерах с большим количеством деревянных предметов мебель из акрила или стекла станет просто незаменимой. Она сливается с обстановкой, словно растворяется в ней, не перегружает интерьер. 

Мы советуем остановить выбор на прозрачных стульях, журнальных столах, полках и лампах. Если поставить на столик контрастные предметы декора, будет казаться, что они парят в воздухе. Такой декор точно преобразит ваш интерьер.

Фото № 16: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: elledecor.com

Фото № 17: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: freshome.com

Фото № 18: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

6. Не забудьте про зеркала

Зеркала — главный друг маленьких помещений. Благодаря отражающей поверхности они способны зрительно увеличить пространство и привносить в него больше света, что актуально для темных комнат.

Вешать их нужно не напротив окна, а на перпендикулярной стене. Чем больше зеркало, тем лучше, однако это правило не аксиома, все зависит от конкретного интерьера и размеров комнаты. 

Мы советуем выбирать средние по размеру модели с необычными рамами. Такой декор будет не только полезным, но и очень красивым.

Фото № 19: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 20: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 21: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

7. Сочетайте несочетаемое: больше текстиля в комнату

И дело здесь даже не в количестве, а в качестве. Чтобы сочетать несочетаемое, нужно знать хотя бы базовые правила цветового круга и получить в итоге очень яркий и интересный интерьер. Создавать можно как контрастные сочетания, например с ядовито-розовым цветом, так и спокойные, используя исключительно пастельные оттенки и делая акценты на узорах и рисунках.

Фото № 22: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 23: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 24: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

Фото № 25: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

Фото № 26: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: housebeautiful.com

Отдельного внимания заслуживает ковер, так как он в одиночку способен преобразить интерьер. Особенно ярко и стильно выглядят модели с геометрическими и абстрактными рисунками

Фото № 27: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 28: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: abouther.com

Фото № 29: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: elledecor.com

8. Умное хранение

Декор — это, конечно, хорошо, но когда все полки и столы заставлены статуэтками и прочими аксессуарами, это вызывает дискомфорт, да и смотрится в большинстве случаев не очень симпатично. Чтобы избежать подобной ситуации, используйте стеллажи с корзинками и ящиками. Яркое текстильное хранение позволит спрятать часть вещей и станет необычным декором.

Если у вас уже есть секционный стеллаж, вам не составит никакого труда прикрутить несколько дверок к отсекам или приобрести яркие корзинки. Пусть хранение будет не только практичным, но и красивым.

Фото № 30: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 31: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: abouther.com

9. Создайте симметрию

Творческий хаос и беспорядок — хорошо, а симметрия — еще лучше. Как правило, такой вариант используют в спальнях, когда оформляют пространство вокруг кровати, и в гостиных. Выберите центральную ось и расставляйте от нее по бокам вещи в зеркальной проекции. Это могут быть светильники, журнальные столики, кресла — да что угодно. 

Фото № 32: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 33: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 34: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: apartmenttherapy.com

10. Больше света в комнату 

И напоследок мы не могли не упомянуть про организацию освещения в комнате. Большую часть времени мы проводим в помещении и не видим солнечного света. Чтобы исправить ситуацию, мы советуем сказать «нет» массивным шторам. Повесьте тонкие льняные шторы, которые прекрасно пропускают свет в комнату и украшают интерьер. Можно также остановить выбор на рулонных шторах или шторах-плиссе, которые вообще не требуют дополнительного места и способны спрятать вас от любопытных взоров соседей.

Фото № 35: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 36: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: swoonworthy.co.uk

Фото № 37: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: swoonworthy.co.uk

Помочь в организации освещения могут и осветительные приборы, поэтому к их выбору нужно подойти ответственно. Единственный наш совет: выбирайте дизайнерские необычные модели, которые станут полноценным декоративным элементом. 

Фото № 38: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: goodhousekeeping.com

Фото № 39: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: elledecor.com

Фото № 40: Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работаютФото: elledecor.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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