Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работают

Расскажем о десяти хитростях, которые помогут в преображении вашего интерьера.
Не только в компьютерных играх можно использовать чит-коды, но и в реальной жизни, в частности в интерьере жилища. Существуют такие хитрости, благодаря которым дизайн квартиры станет лучше уже после первого вмешательства. Не обязательно устраивать капитальный ремонт, чтобы улучшить внешний вид квартиры. Сегодня ReRooms расскажет о десяти хитростях, которые можно и нужно использовать в интерьере.
1. Композиция из картин
Почти ни один интерьер не обходится без картин или любимых фотографий в рамках. Однако вместо одиноко висящей картинки лучше создать цельную композицию, которая станет интересным дополнением к вашему интерьеру. Вариантов, как разместить изображения, очень много. Например, можно создать стройные линии из рамок, повесить картины впритык друг к другу или же остановить свой выбор на трех — пяти фотографиях и хаотично разместить их на стене.
Чтобы разбавить классическую расстановку, вешайте картины не по центральной оси, а сместите чуть вбок и вниз. Подобная асимметрия будет смотреться более интересно и оригинально. Мы советуем сочетать в одной развеске изображения разного размера и в разных рамках.
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2. Больше живых растений
К сожалению, оформляя интерьеры, многие забывают о живых растениях, которые полезны не только для нашего здоровья, но и для красоты помещения. Если вдруг в комнате остались свободные углы, смело ставьте туда цветок. Речь идет не о маленьких, а о крупных растениях с широкими листьями, длиной не менее метра. Выбрали растение — теперь нужно правильно подобрать под него горшок. Предпочтение лучше отдавать моделям с ярко выраженной текстурой, например глиняным горшкам или корзинам крупной вязки.
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3. Поставьте несколько ваз
Вазы способны преобразить внешний вид помещений и внести в него акцент. Сегодня изготавливают настолько необычные и стильные вазы, что мы советуем использовать их как отдельный декоративный элемент, то есть без цветов. В больших помещениях особенно классно будут смотреться напольные модели необычных форм и текстур.
4. Белого — 90%, цветного — 10%
Такое правило сформулировал один из западных дизайнеров, который присутствовал на показе Louis Vuitton и вдохновился новой коллекцией. Одни модели выходили в белоснежных вещах, а другие — в кричащих и ярких. Дизайнер решил применить такой же способ в дизайне интерьеров. Такое сочетание выглядит очень свежо, смело и молодо.
5. Используйте прозрачную мебель
Прозрачная мебель — странный предмет: она вроде бы есть, а вроде ее и нет. Эта странность и есть ее главное преимущество. В интерьерах с большим количеством деревянных предметов мебель из акрила или стекла станет просто незаменимой. Она сливается с обстановкой, словно растворяется в ней, не перегружает интерьер.
Мы советуем остановить выбор на прозрачных стульях, журнальных столах, полках и лампах. Если поставить на столик контрастные предметы декора, будет казаться, что они парят в воздухе. Такой декор точно преобразит ваш интерьер.
6. Не забудьте про зеркала
Зеркала — главный друг маленьких помещений. Благодаря отражающей поверхности они способны зрительно увеличить пространство и привносить в него больше света, что актуально для темных комнат.
Вешать их нужно не напротив окна, а на перпендикулярной стене. Чем больше зеркало, тем лучше, однако это правило не аксиома, все зависит от конкретного интерьера и размеров комнаты.
Мы советуем выбирать средние по размеру модели с необычными рамами. Такой декор будет не только полезным, но и очень красивым.
7. Сочетайте несочетаемое: больше текстиля в комнату
И дело здесь даже не в количестве, а в качестве. Чтобы сочетать несочетаемое, нужно знать хотя бы базовые правила цветового круга и получить в итоге очень яркий и интересный интерьер. Создавать можно как контрастные сочетания, например с ядовито-розовым цветом, так и спокойные, используя исключительно пастельные оттенки и делая акценты на узорах и рисунках.
Отдельного внимания заслуживает ковер, так как он в одиночку способен преобразить интерьер. Особенно ярко и стильно выглядят модели с геометрическими и абстрактными рисунками.
8. Умное хранение
Декор — это, конечно, хорошо, но когда все полки и столы заставлены статуэтками и прочими аксессуарами, это вызывает дискомфорт, да и смотрится в большинстве случаев не очень симпатично. Чтобы избежать подобной ситуации, используйте стеллажи с корзинками и ящиками. Яркое текстильное хранение позволит спрятать часть вещей и станет необычным декором.
Если у вас уже есть секционный стеллаж, вам не составит никакого труда прикрутить несколько дверок к отсекам или приобрести яркие корзинки. Пусть хранение будет не только практичным, но и красивым.
9. Создайте симметрию
Творческий хаос и беспорядок — хорошо, а симметрия — еще лучше. Как правило, такой вариант используют в спальнях, когда оформляют пространство вокруг кровати, и в гостиных. Выберите центральную ось и расставляйте от нее по бокам вещи в зеркальной проекции. Это могут быть светильники, журнальные столики, кресла — да что угодно.
10. Больше света в комнату
И напоследок мы не могли не упомянуть про организацию освещения в комнате. Большую часть времени мы проводим в помещении и не видим солнечного света. Чтобы исправить ситуацию, мы советуем сказать «нет» массивным шторам. Повесьте тонкие льняные шторы, которые прекрасно пропускают свет в комнату и украшают интерьер. Можно также остановить выбор на рулонных шторах или шторах-плиссе, которые вообще не требуют дополнительного места и способны спрятать вас от любопытных взоров соседей.
Помочь в организации освещения могут и осветительные приборы, поэтому к их выбору нужно подойти ответственно. Единственный наш совет: выбирайте дизайнерские необычные модели, которые станут полноценным декоративным элементом.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники