Чит-коды в интерьере: 10 хитростей от дизайнеров ReRooms, которые отлично работают

Чтобы разбавить классическую расстановку, вешайте картины не по центральной оси, а сместите чуть вбок и вниз. Подобная асимметрия будет смотреться более интересно и оригинально. Мы советуем сочетать в одной развеске изображения разного размера и в разных рамках.

Почти ни один интерьер не обходится без картин или любимых фотографий в рамках . Однако вместо одиноко висящей картинки лучше создать цельную композицию, которая станет интересным дополнением к вашему интерьеру. Вариантов, как разместить изображения, очень много . Например, можно создать стройные линии из рамок, повесить картины впритык друг к другу или же остановить свой выбор на трех — пяти фотографиях и хаотично разместить их на стене.

Не только в компьютерных играх можно использовать чит-коды, но и в реальной жизни, в частности в интерьере жилища. Существуют такие хитрости, благодаря которым дизайн квартиры станет лучше уже после первого вмешательства. Не обязательно устраивать капитальный ремонт, чтобы улучшить внешний вид квартиры. Сегодня ReRooms расскажет о десяти хитростях, которые можно и нужно использовать в интерьере.

Фото: swoonworthy.co.uk

Фото: apartmenttherapy.com

Фото: tamparealtors.org

2. Больше живых растений

К сожалению, оформляя интерьеры, многие забывают о живых растениях, которые полезны не только для нашего здоровья, но и для красоты помещения. Если вдруг в комнате остались свободные углы, смело ставьте туда цветок. Речь идет не о маленьких, а о крупных растениях с широкими листьями, длиной не менее метра. Выбрали растение — теперь нужно правильно подобрать под него горшок. Предпочтение лучше отдавать моделям с ярко выраженной текстурой, например глиняным горшкам или корзинам крупной вязки.

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Фото: goodhousekeeping.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: swoonworthy.co.uk

3. Поставьте несколько ваз

Вазы способны преобразить внешний вид помещений и внести в него акцент. Сегодня изготавливают настолько необычные и стильные вазы, что мы советуем использовать их как отдельный декоративный элемент, то есть без цветов. В больших помещениях особенно классно будут смотреться напольные модели необычных форм и текстур.

Фото: abouther.com

Фото: freshome.com

Фото: www.heals.com

4. Белого — 90%, цветного — 10%

Такое правило сформулировал один из западных дизайнеров, который присутствовал на показе Louis Vuitton и вдохновился новой коллекцией. Одни модели выходили в белоснежных вещах, а другие — в кричащих и ярких. Дизайнер решил применить такой же способ в дизайне интерьеров. Такое сочетание выглядит очень свежо, смело и молодо.

Фото: elledecor.com

Фото: elledecor.com

Фото: apartmenttherapy.com

5. Используйте прозрачную мебель

Прозрачная мебель — странный предмет: она вроде бы есть, а вроде ее и нет. Эта странность и есть ее главное преимущество. В интерьерах с большим количеством деревянных предметов мебель из акрила или стекла станет просто незаменимой. Она сливается с обстановкой, словно растворяется в ней, не перегружает интерьер.

Мы советуем остановить выбор на прозрачных стульях, журнальных столах, полках и лампах. Если поставить на столик контрастные предметы декора, будет казаться, что они парят в воздухе. Такой декор точно преобразит ваш интерьер.

Фото: elledecor.com

Фото: freshome.com

Фото: apartmenttherapy.com

6. Не забудьте про зеркала

Зеркала — главный друг маленьких помещений. Благодаря отражающей поверхности они способны зрительно увеличить пространство и привносить в него больше света, что актуально для темных комнат.

Вешать их нужно не напротив окна, а на перпендикулярной стене. Чем больше зеркало, тем лучше, однако это правило не аксиома, все зависит от конкретного интерьера и размеров комнаты.

Мы советуем выбирать средние по размеру модели с необычными рамами. Такой декор будет не только полезным, но и очень красивым.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: apartmenttherapy.com

7. Сочетайте несочетаемое: больше текстиля в комнату

И дело здесь даже не в количестве, а в качестве. Чтобы сочетать несочетаемое, нужно знать хотя бы базовые правила цветового круга и получить в итоге очень яркий и интересный интерьер. Создавать можно как контрастные сочетания, например с ядовито-розовым цветом, так и спокойные, используя исключительно пастельные оттенки и делая акценты на узорах и рисунках.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: apartmenttherapy.com

Фото: apartmenttherapy.com

Фото: housebeautiful.com

Отдельного внимания заслуживает ковер, так как он в одиночку способен преобразить интерьер. Особенно ярко и стильно выглядят модели с геометрическими и абстрактными рисунками.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: abouther.com

Фото: elledecor.com

8. Умное хранение

Декор — это, конечно, хорошо, но когда все полки и столы заставлены статуэтками и прочими аксессуарами, это вызывает дискомфорт, да и смотрится в большинстве случаев не очень симпатично. Чтобы избежать подобной ситуации, используйте стеллажи с корзинками и ящиками. Яркое текстильное хранение позволит спрятать часть вещей и станет необычным декором.

Если у вас уже есть секционный стеллаж, вам не составит никакого труда прикрутить несколько дверок к отсекам или приобрести яркие корзинки. Пусть хранение будет не только практичным, но и красивым.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: abouther.com

9. Создайте симметрию

Творческий хаос и беспорядок — хорошо, а симметрия — еще лучше. Как правило, такой вариант используют в спальнях, когда оформляют пространство вокруг кровати, и в гостиных. Выберите центральную ось и расставляйте от нее по бокам вещи в зеркальной проекции. Это могут быть светильники, журнальные столики, кресла — да что угодно.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: apartmenttherapy.com

10. Больше света в комнату

И напоследок мы не могли не упомянуть про организацию освещения в комнате. Большую часть времени мы проводим в помещении и не видим солнечного света. Чтобы исправить ситуацию, мы советуем сказать «нет» массивным шторам. Повесьте тонкие льняные шторы, которые прекрасно пропускают свет в комнату и украшают интерьер. Можно также остановить выбор на рулонных шторах или шторах-плиссе, которые вообще не требуют дополнительного места и способны спрятать вас от любопытных взоров соседей.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: swoonworthy.co.uk

Фото: swoonworthy.co.uk

Помочь в организации освещения могут и осветительные приборы, поэтому к их выбору нужно подойти ответственно. Единственный наш совет: выбирайте дизайнерские необычные модели, которые станут полноценным декоративным элементом.

Фото: goodhousekeeping.com

Фото: elledecor.com