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Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкости


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Стиральная машина не помещается в маленькой ванной? Не беда — ее можно поставить на кухне! Рассказываем все правила и даем полезные советы по установке стиральной машинки на кухне.

Содержание

Поставить стиральную машинку на кухне — проще простого, ведь там есть все необходимое для ее работы: подача холодной воды и сливная канализационная труба. Обычно трудности вызывают другие вопросы, связанные с установкой: как найти оптимальное место для машинки и органично вписать ее в интерьер? Модель с какими особенностями выбрать? Как избежать шума во время стирки? И это только верхушка айсберга.

Чтобы помочь вам разобраться в этом сложном деле, даем полезные советы по выбору и установке стиральной машины, а также делимся всеми тонкостями и хитростями. И конечно же, показываем самые красивые фото стиральной машины на кухне — вдохновляйтесь! 

Преимущества размещения стиральной машины на кухне

Принято считать, что размещение машинки на кухне — вынужденная мера, вызванная нехваткой места в ванной комнате. Однако у такого решения есть множество преимуществ и плюсов, и не только для кухни, но и для всего домашнего интерьера в целом.

Фото № 1: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: traveladdicts.net

Во-первых, вы обустроите универсальную рабочую зону, в которой располагается вся базовая бытовая техника и для готовки, и для стирки. И тем самым сэкономите свое время — почти все домашние дела можно будет делать в одном месте.

Фото № 2: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: casepractice.ro

Во-вторых, современный дизайн стиральной машинки на кухне в комбинации с остальной техникой поможет ярче выразить инновационный интерьер — если в качестве стиля оформления вы выбрали, например, хай-тек или футуризм.

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Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: gravetics.com

В-третьих, ваша ванная комната станет свободнее — и это хорошо, даже если в ней достаточно места: вместо машинки туда можно будет поставить, к примеру, дополнительную мебель для хранения. Метраж кухни всегда традиционно больше, чем у санузла или ванной, поэтому расположить стиральную машинку там — вполне логичное решение.

Советы по использованию стиральной машины на кухне

Главное, что вызывает сомнения: не станет ли атмосфера кухни со стиральной машиной слишком шумной? Такой риск есть, но снизить шумовой фон от машинки можно — либо подобрав максимально тихую модель, либо закрыв ее плотной дверцей.

Фото № 4: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: essenziale-hd.com

Поможет также установка техники на керамической плитке или керамограните — эти напольные покрытия лучше всех остальных снижают шум от вибрации. Комплекс мер — с расположением за дверцей и правильной регулировкой ножек машинки — почти полностью избавит вас от надоедливого шума.

Фото № 5: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: chytre-bydleni.cz

А еще не забудьте предусмотреть в интерьере кухни со стиральной машинкой место для хранения всего необходимого: порошков, ополаскивателей и прочих нужных вещей. Пригодится, чтобы не пришлось постоянно ходить за ними в ванную комнату.

Варианты установки стиральной машины на кухне

Как расположить стиральную машинку, чтобы она максимально органично вписалась в кухонный интерьер и не мешала комфортно пользоваться комнатой? Есть несколько удобных вариантов для кухонь разной планировки и размера.

Стиральная машина на кухне под столешницей

Одно из самых простых решений — поставить стиральную машинку в нишу под столешницей кухонного гарнитура. Так вы обеспечите к ней удобный доступ и при этом техника не будет занимать лишнего места в комнате. 

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Фото № 6: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: archidea.com.ua

Главное — подобрать машинку, подходящую по внешнему виду к вашему интерьеру, ведь ее фронтальная панель всегда будет на виду.

За дверцами кухонного гарнитура

Более продвинутый вариант размещения стиралки под столешницей — закрыть ее дверцами гарнитура. Возможно, в этом случае придется подобрать модель уменьшенной глубины и частично пожертвовать объемом барабана. Зато отпадает необходимость оформлять машинку под кухонный интерьер. 

Фото № 7: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: dream-home-ideas.com

И помните, что для комфортного использования техники дверцы должны широко и полностью открываться — для этого требуется много свободного пространства вокруг спрятанной машинки. 

Фото № 8: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: moodecor.co

Так что в узких или компактных угловых кухнях со стиральной машиной лучше оставить технику просто под столешницей, без дополнительных дверец — это значительно сэкономит пространство. 

Встроенная стиральная машина на кухне

Если просто поставить машинку под столешницу, вокруг нее в любом случае останутся щели и зазоры, да и корпус может выпирать — это нарушит целостность интерьера. Для вас это критично? Тогда выбирайте встраиваемую стиральную машину — она устанавливается прямо в шкафу гарнитура и имеет на корпусе петли, куда крепится дверца. 

Фото № 9: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: dream-home-ideas.com

Это более компактное решение, подходящее для небольших кухонь. Единственный минус: встраиваемые модели дороже традиционных.

Фото № 10: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: decoratex.biz

Встроенные модели предполагают и несколько оригинальных вариантов размещения. Например, если все шкафы заняты, можно установить стиральную машину даже в торце кухонного гарнитура. Такой вариант отлично подойдет для создания дизайна маленькой кухни со стиральной машиной.

Открытое расположение

Если по каким-то причинам разместить машинку в гарнитуре не получается, можно выбрать и отдельно стоящую технику. Дизайн кухни со стиральной машиной открытого расположения требует много свободного пространства, чтобы она не мешала перемещаться по комнате и не перекрывала главные функциональные зоны. 

Фото № 11: Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкостиФото: decoratex.biz

Можно поставить такую машинку за небольшой перегородкой, создав стильное зонирование, или расположить что-нибудь на ее поверхности: бытовые предметы или декоративные украшения.

#Кухня#идеи для дома#Бытовая техника
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