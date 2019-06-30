Дизайн кухни со стиральной машиной: секреты и тонкости

Стиральная машина не помещается в маленькой ванной? Не беда — ее можно поставить на кухне! Рассказываем все правила и даем полезные советы по установке стиральной машинки на кухне.
Поставить стиральную машинку на кухне — проще простого, ведь там есть все необходимое для ее работы: подача холодной воды и сливная канализационная труба. Обычно трудности вызывают другие вопросы, связанные с установкой: как найти оптимальное место для машинки и органично вписать ее в интерьер? Модель с какими особенностями выбрать? Как избежать шума во время стирки? И это только верхушка айсберга.
Чтобы помочь вам разобраться в этом сложном деле, даем полезные советы по выбору и установке стиральной машины, а также делимся всеми тонкостями и хитростями. И конечно же, показываем самые красивые фото стиральной машины на кухне — вдохновляйтесь!
Преимущества размещения стиральной машины на кухне
Принято считать, что размещение машинки на кухне — вынужденная мера, вызванная нехваткой места в ванной комнате. Однако у такого решения есть множество преимуществ и плюсов, и не только для кухни, но и для всего домашнего интерьера в целом.
Во-первых, вы обустроите универсальную рабочую зону, в которой располагается вся базовая бытовая техника и для готовки, и для стирки. И тем самым сэкономите свое время — почти все домашние дела можно будет делать в одном месте.
Во-вторых, современный дизайн стиральной машинки на кухне в комбинации с остальной техникой поможет ярче выразить инновационный интерьер — если в качестве стиля оформления вы выбрали, например, хай-тек или футуризм.
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В-третьих, ваша ванная комната станет свободнее — и это хорошо, даже если в ней достаточно места: вместо машинки туда можно будет поставить, к примеру, дополнительную мебель для хранения. Метраж кухни всегда традиционно больше, чем у санузла или ванной, поэтому расположить стиральную машинку там — вполне логичное решение.
Советы по использованию стиральной машины на кухне
Главное, что вызывает сомнения: не станет ли атмосфера кухни со стиральной машиной слишком шумной? Такой риск есть, но снизить шумовой фон от машинки можно — либо подобрав максимально тихую модель, либо закрыв ее плотной дверцей.
Поможет также установка техники на керамической плитке или керамограните — эти напольные покрытия лучше всех остальных снижают шум от вибрации. Комплекс мер — с расположением за дверцей и правильной регулировкой ножек машинки — почти полностью избавит вас от надоедливого шума.
А еще не забудьте предусмотреть в интерьере кухни со стиральной машинкой место для хранения всего необходимого: порошков, ополаскивателей и прочих нужных вещей. Пригодится, чтобы не пришлось постоянно ходить за ними в ванную комнату.
Варианты установки стиральной машины на кухне
Как расположить стиральную машинку, чтобы она максимально органично вписалась в кухонный интерьер и не мешала комфортно пользоваться комнатой? Есть несколько удобных вариантов для кухонь разной планировки и размера.
Стиральная машина на кухне под столешницей
Одно из самых простых решений — поставить стиральную машинку в нишу под столешницей кухонного гарнитура. Так вы обеспечите к ней удобный доступ и при этом техника не будет занимать лишнего места в комнате.
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Главное — подобрать машинку, подходящую по внешнему виду к вашему интерьеру, ведь ее фронтальная панель всегда будет на виду.
За дверцами кухонного гарнитура
Более продвинутый вариант размещения стиралки под столешницей — закрыть ее дверцами гарнитура. Возможно, в этом случае придется подобрать модель уменьшенной глубины и частично пожертвовать объемом барабана. Зато отпадает необходимость оформлять машинку под кухонный интерьер.
И помните, что для комфортного использования техники дверцы должны широко и полностью открываться — для этого требуется много свободного пространства вокруг спрятанной машинки.
Так что в узких или компактных угловых кухнях со стиральной машиной лучше оставить технику просто под столешницей, без дополнительных дверец — это значительно сэкономит пространство.
Встроенная стиральная машина на кухне
Если просто поставить машинку под столешницу, вокруг нее в любом случае останутся щели и зазоры, да и корпус может выпирать — это нарушит целостность интерьера. Для вас это критично? Тогда выбирайте встраиваемую стиральную машину — она устанавливается прямо в шкафу гарнитура и имеет на корпусе петли, куда крепится дверца.
Это более компактное решение, подходящее для небольших кухонь. Единственный минус: встраиваемые модели дороже традиционных.
Встроенные модели предполагают и несколько оригинальных вариантов размещения. Например, если все шкафы заняты, можно установить стиральную машину даже в торце кухонного гарнитура. Такой вариант отлично подойдет для создания дизайна маленькой кухни со стиральной машиной.
Открытое расположение
Если по каким-то причинам разместить машинку в гарнитуре не получается, можно выбрать и отдельно стоящую технику. Дизайн кухни со стиральной машиной открытого расположения требует много свободного пространства, чтобы она не мешала перемещаться по комнате и не перекрывала главные функциональные зоны.
Можно поставить такую машинку за небольшой перегородкой, создав стильное зонирование, или расположить что-нибудь на ее поверхности: бытовые предметы или декоративные украшения.
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