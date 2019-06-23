Как украсить интерьер подставкой для цветов: 20 интересных вариантов

Живые растения в интерьере украшают помещение, создают комфортную атмосферу и добавляют свежести. Однако для этого их нужно правильно распределить по комнате, и в этом помогают подставки для цветов. Правильно подобранная подставка помогает решить сразу три задачи:

экономит место в комнате;

создает и обеспечивает растениям комфортные условия;

украшает интерьер и подчеркивает выбранный стиль.

Из-за многообразия форм, цветов, материалов и размеров выбрать подходящую подставку трудно, и иногда такой поиск превращается в настоящий квест. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях изделий и поможет выбрать самую удобную именно для вашего интерьера подставку.

Фото: donpedrobrooklyn.com

Виды подставок для цветов

1. Напольные

Напольные подставки для цветов — распространенный вид декора домашнего интерьера. Они подойдут как для одиночных растений, так и для целой композиции. Одиночные подставки, как правило, используют под крупные цветы, такие как пальма, фикус, гибискус и другие. Поскольку у них довольно тяжелое и массивное кашпо, подставку нужно выбирать из прочных и долговечных материалов — отлично подойдут железные или кованые модели, о которых мы поговорим чуть ниже.

Фото: usashop.store

Если вы хотите создать зеленый уголок или собственный мини-сад, присмотритесь к более функциональным моделям подставок. Они могут быть в форме лестницы, многоярусных полочек и других интересных форм и конфигураций. Только взгляните, как стильно и оригинально смотрится подставка в форме круга! Конечно, такой вариант подойдет только для больших помещений, однако здесь можно расположить растения на разных уровнях и даже подвесить, что создает имитацию домашней оранжереи. Подобные подставки можно использовать при разработке дизайн проектов таунхаусов.

Фото: usashop.store

Как правило, вверху располагают светолюбивые растения, а чуть ниже те, которые предпочитают тень. Почему стоит присмотреться к таким моделям? Во-первых, они универсальны, так как здесь можно расположить цветы с разными требованиями к освещению. Во-вторых, компактны — вы всегда можете расположить необходимое количество растений на небольшом участке комнаты. ltr">Живые растения в интерьере украшают помещение, создают комфортную атмосферу и добавляют свежести. Однако для этого их нужно правильно распределить по комнате, и в этом помогают подставки для цветов. Правильно подобранная подставка помогает решить сразу три задачи:

экономит место в комнате;

создает и обеспечивает растениям комфортные условия;

украшает интерьер и подчеркивает выбранный стиль.

Из-за многообразия форм, цветов, материалов и размеров выбрать подходящую подставку трудно, и иногда такой поиск превращается в настоящий квест. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях изделий и поможет выбрать самую удобную именно для вашего интерьера подставку.

Фото: donpedrobrooklyn.com

Виды подставок для цветов

1. Напольные

Напольные подставки для цветов — распространенный вид декора домашнего интерьера. Они подойдут как для одиночных растений, так и для целой композиции. Одиночные подставки, как правило, используют под крупные цветы, такие как пальма, фикус, гибискус и другие. Поскольку у них довольно тяжелое и массивное кашпо, подставку нужно выбирать из прочных и долговечных материалов — отлично подойдут железные или кованые модели, о которых мы поговорим чуть ниже.

Фото: usashop.store

Если вы хотите создать зеленый уголок или собственный мини-сад, присмотритесь к более функциональным моделям подставок. Они могут быть в форме лестницы, многоярусных полочек и других интересных форм и конфигураций. Только взгляните, как стильно и оригинально смотрится подставка в форме круга! Конечно, такой вариант подойдет только для больших помещений, однако здесь можно расположить растения на разных уровнях и даже подвесить, что создает имитацию домашней оранжереи. Подобные подставки можно использовать при разработке дизайн проектов таунхаусов.

Фото: usashop.store

Как правило, вверху располагают светолюбивые растения, а чуть ниже те, которые предпочитают тень. Почему стоит присмотреться к таким моделям? Во-первых, они универсальны, так как здесь можно расположить цветы с разными требованиями к освещению. Во-вторых, компактны — вы всегда можете расположить необходимое количество растений на небольшом участке комнаты.