Как украсить интерьер подставкой для цветов: 20 интересных вариантов

Подставка для цветов — это не только практично, но и красиво!
Живые растения в интерьере украшают помещение, создают комфортную атмосферу и добавляют свежести. Однако для этого их нужно правильно распределить по комнате, и в этом помогают подставки для цветов. Правильно подобранная подставка помогает решить сразу три задачи:
экономит место в комнате;
создает и обеспечивает растениям комфортные условия;
украшает интерьер и подчеркивает выбранный стиль.
Из-за многообразия форм, цветов, материалов и размеров выбрать подходящую подставку трудно, и иногда такой поиск превращается в настоящий квест. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях изделий и поможет выбрать самую удобную именно для вашего интерьера подставку.
Виды подставок для цветов
1. Напольные
Напольные подставки для цветов — распространенный вид декора домашнего интерьера. Они подойдут как для одиночных растений, так и для целой композиции. Одиночные подставки, как правило, используют под крупные цветы, такие как пальма, фикус, гибискус и другие. Поскольку у них довольно тяжелое и массивное кашпо, подставку нужно выбирать из прочных и долговечных материалов — отлично подойдут железные или кованые модели, о которых мы поговорим чуть ниже.
Если вы хотите создать зеленый уголок или собственный мини-сад, присмотритесь к более функциональным моделям подставок. Они могут быть в форме лестницы, многоярусных полочек и других интересных форм и конфигураций. Только взгляните, как стильно и оригинально смотрится подставка в форме круга! Конечно, такой вариант подойдет только для больших помещений, однако здесь можно расположить растения на разных уровнях и даже подвесить, что создает имитацию домашней оранжереи. Подобные подставки можно использовать при разработке дизайн проектов таунхаусов.
Как правило, вверху располагают светолюбивые растения, а чуть ниже те, которые предпочитают тень. Почему стоит присмотреться к таким моделям? Во-первых, они универсальны, так как здесь можно расположить цветы с разными требованиями к освещению. Во-вторых, компактны — вы всегда можете расположить необходимое количество растений на небольшом участке комнаты. ltr">Живые растения в интерьере украшают помещение, создают комфортную атмосферу и добавляют свежести. Однако для этого их нужно правильно распределить по комнате, и в этом помогают подставки для цветов. Правильно подобранная подставка помогает решить сразу три задачи:
экономит место в комнате;
создает и обеспечивает растениям комфортные условия;
украшает интерьер и подчеркивает выбранный стиль.
Из-за многообразия форм, цветов, материалов и размеров выбрать подходящую подставку трудно, и иногда такой поиск превращается в настоящий квест. Сегодня ReRooms расскажет об основных разновидностях изделий и поможет выбрать самую удобную именно для вашего интерьера подставку.
Виды подставок для цветов
1. Напольные
Напольные подставки для цветов — распространенный вид декора домашнего интерьера. Они подойдут как для одиночных растений, так и для целой композиции. Одиночные подставки, как правило, используют под крупные цветы, такие как пальма, фикус, гибискус и другие. Поскольку у них довольно тяжелое и массивное кашпо, подставку нужно выбирать из прочных и долговечных материалов — отлично подойдут железные или кованые модели, о которых мы поговорим чуть ниже.
Если вы хотите создать зеленый уголок или собственный мини-сад, присмотритесь к более функциональным моделям подставок. Они могут быть в форме лестницы, многоярусных полочек и других интересных форм и конфигураций. Только взгляните, как стильно и оригинально смотрится подставка в форме круга! Конечно, такой вариант подойдет только для больших помещений, однако здесь можно расположить растения на разных уровнях и даже подвесить, что создает имитацию домашней оранжереи. Подобные подставки можно использовать при разработке дизайн проектов таунхаусов.
Как правило, вверху располагают светолюбивые растения, а чуть ниже те, которые предпочитают тень. Почему стоит присмотреться к таким моделям? Во-первых, они универсальны, так как здесь можно расположить цветы с разными требованиями к освещению. Во-вторых, компактны — вы всегда можете расположить необходимое количество растений на небольшом участке комнаты.
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2. Настенные
Настенных вариантов подставок тоже существует множество. Если у вас в квартире пустует стена, украсьте ее с помощью растений и оригинальных подставок. Например, при помощи обычной железной сетки можно создать очень необычную композицию. Прикрепите к стене прямоугольный кусок сетки, на нее повесьте любимые цветы. Выбирайте вьющиеся растения, которые будут красиво свисать по стене. На такую сетку, конечно, не повесишь габаритные кашпо, зато маленькие растения подойдут отлично и создадут очень милую композицию. Чтобы ваша акцентная стена смотрелась еще более ярко и необычно, вокруг цветов натяните разноцветные шнурки, которые будут напоминать игру лего. Ярко и стильно!
Создать подвесную подставку можно и своими руками — в этом нет ничего сложного. Вам понадобятся деревянные дощечки и веревка. Просверлите в доске большое отверстие под кашпо и четыре маленьких в каждом углу для веревки. Проденьте ее в отверстия и закрепите узелками. Ваша подставка готова. Чтобы она выглядела ярко, выбирайте разноцветные шнурки, можно даже использовать бусины. Такая подставка отлично впишется в интерьер в стиле кантри или сканди.
Если у вас нет времени на создание подобной подставки, не беда. В магазинах много различных вариантов, на любой вкус и кошелек. Модели в виде геометрических или абстрактных фигур придутся по душе даже самому требовательному цветоводу.
У нас есть еще один яркий вариант, который подойдет для детской комнаты. Вам понадобятся рейлинг и яркие шнурки вместо классических крючков. Задумка очень проста и очень оригинальна. Возьмите маленькие горшочки с цветами, обвяжите их яркими шнурками и прикрепите к рейлингу. Чтобы композиция выглядела более насыщенной, выбирайте рейлинги медных или золотых оттенков.
Материал для изготовления подставок под цветы
1. Металлические
Подставки из металла — самые популярные, надежные и универсальные. Они радуют цветоводов своими необычными формами и размерами. Еще один плюс таких подставок — разнообразие цветов, что значительно упрощает выбор. Такую подставку всегда можно перекрасить в другой оттенок, который будет подходить под оформление комнаты.
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Металлические подставки из тоненьких прутьев, образующих причудливые геометрические фигуры, отлично впишутся в такие стили, как модерн, стимпанк, хай-тек и лофт. Гармонично они будут смотреться и в скандинавском направлении, которое очень любит живые растения и необычные элементы декора.
2. Деревянные
Сегодня вряд ли можно найти интерьер, в котором не было бы ни одной деревянной вещицы. Подставки из дерева тоже считаются популярными и хороши своей универсальностью — они подойдут как для классических интерьеров, так и для современных. Выбирать такой вид декора нужно тем, кто оформляет свою квартиру в скандинавском стиле, кантри, эко, рустикальном — они «обожают» живые цветы и деревянные вещи.
Деревянные подставки могут иметь резные ножки, красивую роспись и другие декоративные элементы. Если не можете найти подходящую модель, при помощи трафаретов создайте собственный дизайн, который будет отлично подходить к интерьеру комнаты.
Многосекционные модели-этажерки для комнатных растений можно либо приобрести в магазине, либо сделать своими руками. На фотографии ниже представлен очень оригинальный и красивый пример самостоятельного дизайна из разных по размеру ящиков. Такой вариант подойдет для гостиной или для холла, так как смотрится довольно массивно.
Есть также модели, сочетающие несколько материалов, например дерево и металл. Круглые деревянные полочки, которые скреплены между собой железным основанием, выглядят стильно и неординарно.
3. Кованые
Кованые подставки — настоящие произведения искусства. Делают их такими многочисленные узоры, переплетения, которые образуют невероятные фигуры с плавными линиями.
Такие подставки выглядят надежно и монолитно, они ассоциируются с классическим стилем, в котором применяются чаще всего. «На века» — именно такой эпитет подходит для кованых изделий для цветов.
Как правило, подставки выполнены в форме все тех же многочисленных цветов и растений, что придает им, несмотря на материал, более нежный и милый вид.
Подбор подставки для цветов под интерьер: основные правила
Подбирая подставку для цветов, следует учесть следующие особенности:
- Размер и вес растения. Для массивных цветов выбирайте подставки из прочных и надежных материалов: отлично подойдут кованые или железные модели.
- Габариты комнаты. В маленьких помещениях будут неуместно смотреться массивные модели-этажерки, так как они визуально опустят потолок и уменьшат площадь комнаты.
- Общий стиль помещения. Выбирая подставку под цветы, обязательно учитывайте общую стилистику комнаты. Если помещение выдержано в стиле поп-арт, вряд ли стоит выбирать кованое изделие — оно будет смотреться неуместно и вычурно.
- Количество растений. Выбор модели подставки зависит от количества цветов, которые вы хотите на ней расположить.
Красивый дизайн подставок под цветы — примеры с фото
А в эту подборку мы включили самые популярные идеи лета.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники