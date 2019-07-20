Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформления

Относительно недавно граффити стали активно перебираться с уличных стен в интерьеры квартир и домов. И такое неоднозначное искусство привлекло внимание многих дизайнеров. Это очень смелое и выразительное решение для оформления жилых пространств, и в первую очередь в современных стилях.

История граффити

Можно утверждать, что граффити зародилось еще в те древние времена, когда люди оставляли метки и каракули на стенах в пещерах. Само слово «граффити» происходит от итальянского graffito, что в переводе означает «нацарапанный». В современном виде впервые граффити начали появляться на улицах Нью-Йорка. Молодежь пользовалась граффити для самовыражения, бросая вызов обществу и принятой морали. Рисунки делали на вагонах, станциях метро, заборах и других поверхностях. В России граффити появилось относительно недавно, но имело ту же концепцию. Сейчас такой вид искусства принял новый облик. В некоторых городах создаются специальные места для любителей граффити и устраиваются выставки. ительно недавно граффити стали активно перебираться с уличных стен в интерьеры квартир и домов. И такое неоднозначное искусство привлекло внимание многих дизайнеров. Это очень смелое и выразительное решение для оформления жилых пространств, и в первую очередь в современных стилях.

История граффити

Можно утверждать, что граффити зародилось еще в те древние времена, когда люди оставляли метки и каракули на стенах в пещерах. Само слово «граффити» происходит от итальянского graffito, что в переводе означает «нацарапанный». В современном виде впервые граффити начали появляться на улицах Нью-Йорка. Молодежь пользовалась граффити для самовыражения, бросая вызов обществу и принятой морали. Рисунки делали на вагонах, станциях метро, заборах и других поверхностях. В России граффити появилось относительно недавно, но имело ту же концепцию. Сейчас такой вид искусства принял новый облик. В некоторых городах создаются специальные места для любителей граффити и устраиваются выставки.