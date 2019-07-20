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Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформления


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Желаете чего-то нового в интерьере своей квартиры? Хотите дополнить современный дизайн? Обратите внимание на граффити!

Относительно недавно граффити стали активно перебираться с уличных стен в интерьеры квартир и домов. И такое неоднозначное искусство привлекло внимание многих дизайнеров. Это очень смелое и выразительное решение для оформления жилых пространств, и в первую очередь в современных стилях

История граффити

Можно утверждать, что граффити зародилось еще в те древние времена, когда люди оставляли метки и каракули на стенах в пещерах. Само слово «граффити» происходит от итальянского graffito, что в переводе означает «нацарапанный». В современном виде впервые граффити начали появляться на улицах Нью-Йорка. Молодежь пользовалась граффити для самовыражения, бросая вызов обществу и принятой морали. Рисунки делали на вагонах, станциях метро, заборах и других поверхностях. В России граффити появилось относительно недавно, но имело ту же концепцию. Сейчас такой вид искусства принял новый облик. В некоторых городах создаются специальные места для любителей граффити и устраиваются выставки. ительно недавно граффити стали активно перебираться с уличных стен в интерьеры квартир и домов. И такое неоднозначное искусство привлекло внимание многих дизайнеров. Это очень смелое и выразительное решение для оформления жилых пространств, и в первую очередь в современных стилях

История граффити

Можно утверждать, что граффити зародилось еще в те древние времена, когда люди оставляли метки и каракули на стенах в пещерах. Само слово «граффити» происходит от итальянского graffito, что в переводе означает «нацарапанный». В современном виде впервые граффити начали появляться на улицах Нью-Йорка. Молодежь пользовалась граффити для самовыражения, бросая вызов обществу и принятой морали. Рисунки делали на вагонах, станциях метро, заборах и других поверхностях. В России граффити появилось относительно недавно, но имело ту же концепцию. Сейчас такой вид искусства принял новый облик. В некоторых городах создаются специальные места для любителей граффити и устраиваются выставки. 

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Фото № 1: Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформленияФото: amazon.com

Плюсы граффити

  • Помогает скрыть недостатки поверхности. Любые невыводимые пятна, старые трещины и неровности стены прекрасно закрываются ярким и оригинальным рисунком.
  • Не нужно использовать разнообразные аксессуары — ведь главное украшение помещения уже будет у вас на стене.
  • Интересный способ самовыражения — вы можете изобразить любой рисунок или надпись.
  • Хорошо подойдет для визуального зонирования помещения — яркий контрастный рисунок покажет, где какая зона расположена.
  • С помощью граффити можно украсить не только стены, но и мебель — прекрасная возможность дать новую жизнь старым вещам. Разрисованный граффити предмет декора превращается из старого и скучного в новый и яркий.
  • Аэрозольная краска для граффити экологически безопасна, быстро сохнет и не выделяет вредных паров.
  • Долговечность — еще один плюс граффити. Несмотря на тонкий слой, которым они наносятся, такой рисунок износостойкий. К тому же отреставрировать такую «картину» не составит большого труда.
  • Выбирая в качестве оформления интерьера граффити, вы можете сэкономить на дорогой отделке, на элитных предметах, на ремонте, на украшениях.

projektchic.com
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inqeo.com
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Разновидности граффити

Вид граффити зависит от инструмента, которым оно выполняется. Основное популярное средство работы — аэрозольный баллончик, для больших плоскостей используют валик, а для более мелких — маркеры.

Давайте разберем, какие виды граффити можно увидеть в интерьерах квартир.

  • Довольно простой вид граффити — по трафарету. В таких случаях берется толстая картонка или фанера с уже заготовленным образцом, прикладывается к нужной поверхности и закрашивается баллончиком. Такой вид граффити довольно популярен из-за скорости и легкости исполнения. К тому же есть уйма готовых вариантов трафаретов, если вы не хотите придумывать их самостоятельно.
  • Чтобы еще больше сэкономить время и получить результат в виде граффити, можно заказать фотообои или наклейки с нужным изображением. Это менее хлопотно, и вам не придется перекрашивать стену.
  • Еще один способ оформить граффити — заказать картину. Такой элемент интерьера вы сможете поместить в любую комнату и при необходимости увезти с собой на новое место жительства.
  • Если вам не хватает оригинальных элементов декора, можно украсить свою мебель новыми выразительными рисунками, которые оживят интерьер. Такой вид граффити будет хорошо смотреться даже в довольно спокойных интерьерах.
  • Чаще всего граффити ассоциируется с большим настенным рисунком, и это заставляет отказываться от его использования в декоре. Но на стене вполне возможно разместить и небольшое граффити, которое создаст запоминающийся акцент.
  • Граффити в интерьере — это не всегда вызывающий рисунок. В спокойных гармоничных интерьерах можно нанести на стены что-то доброе и красивое, например изображения животных или растений.

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Граффити в разных комнатах

Гостиная

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Рассчитать

Граффити в гостиной может стать украшением акцентной стены. Можно разнообразить таким способом место над диваном. Выбор рисунка зависит от стиля комнаты и вашего желания.

Фото № 2: Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформленияФото: kerstee.com

Спальня

Для спальни не стоит подбирать слишком яркие изображения. Нейтральными рисунками можно украсить стену над кроватью.

Фото № 3: Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформленияФото: emilygarrisonphotography.com

Детская

Граффити — подходящий вариант оформления интерьера комнаты ребенка. Во-первых, это красочный и необычный рисунок, что привлекает детей. Во-вторых, ваш малыш самостоятельно сможет выбрать тематику изображения или вообще приложить руку к созданию такого шедевра.

Фото № 4: Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформленияФото: photowall.com

Кухня

Для граффити на кухне найдется много подходящих мест: стены, гарнитур, фартук... Выбирайте сочный рисунок — и вперед!

Фото № 5: Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформленияФото: amazon.co.uk

Санузел

При украшении санузлов граффити надо быть аккуратным, так как в небольшом помещении рисунок может визуально уменьшить пространство еще больше.

Фото № 6: Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформленияФото: cntraveler.com

#Отделочные материалы#советы дизайнеров#идеи для дома#декор и аксессуары
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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