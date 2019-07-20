Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформления

Желаете чего-то нового в интерьере своей квартиры? Хотите дополнить современный дизайн? Обратите внимание на граффити!
Относительно недавно граффити стали активно перебираться с уличных стен в интерьеры квартир и домов. И такое неоднозначное искусство привлекло внимание многих дизайнеров. Это очень смелое и выразительное решение для оформления жилых пространств, и в первую очередь в современных стилях.
История граффити
Можно утверждать, что граффити зародилось еще в те древние времена, когда люди оставляли метки и каракули на стенах в пещерах. Само слово «граффити» происходит от итальянского graffito, что в переводе означает «нацарапанный». В современном виде впервые граффити начали появляться на улицах Нью-Йорка. Молодежь пользовалась граффити для самовыражения, бросая вызов обществу и принятой морали. Рисунки делали на вагонах, станциях метро, заборах и других поверхностях. В России граффити появилось относительно недавно, но имело ту же концепцию. Сейчас такой вид искусства принял новый облик. В некоторых городах создаются специальные места для любителей граффити и устраиваются выставки. ительно недавно граффити стали активно перебираться с уличных стен в интерьеры квартир и домов. И такое неоднозначное искусство привлекло внимание многих дизайнеров. Это очень смелое и выразительное решение для оформления жилых пространств, и в первую очередь в современных стилях.
История граффити
Можно утверждать, что граффити зародилось еще в те древние времена, когда люди оставляли метки и каракули на стенах в пещерах. Само слово «граффити» происходит от итальянского graffito, что в переводе означает «нацарапанный». В современном виде впервые граффити начали появляться на улицах Нью-Йорка. Молодежь пользовалась граффити для самовыражения, бросая вызов обществу и принятой морали. Рисунки делали на вагонах, станциях метро, заборах и других поверхностях. В России граффити появилось относительно недавно, но имело ту же концепцию. Сейчас такой вид искусства принял новый облик. В некоторых городах создаются специальные места для любителей граффити и устраиваются выставки.
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Плюсы граффити
- Помогает скрыть недостатки поверхности. Любые невыводимые пятна, старые трещины и неровности стены прекрасно закрываются ярким и оригинальным рисунком.
- Не нужно использовать разнообразные аксессуары — ведь главное украшение помещения уже будет у вас на стене.
- Интересный способ самовыражения — вы можете изобразить любой рисунок или надпись.
- Хорошо подойдет для визуального зонирования помещения — яркий контрастный рисунок покажет, где какая зона расположена.
- С помощью граффити можно украсить не только стены, но и мебель — прекрасная возможность дать новую жизнь старым вещам. Разрисованный граффити предмет декора превращается из старого и скучного в новый и яркий.
- Аэрозольная краска для граффити экологически безопасна, быстро сохнет и не выделяет вредных паров.
- Долговечность — еще один плюс граффити. Несмотря на тонкий слой, которым они наносятся, такой рисунок износостойкий. К тому же отреставрировать такую «картину» не составит большого труда.
- Выбирая в качестве оформления интерьера граффити, вы можете сэкономить на дорогой отделке, на элитных предметах, на ремонте, на украшениях.
Разновидности граффити
Вид граффити зависит от инструмента, которым оно выполняется. Основное популярное средство работы — аэрозольный баллончик, для больших плоскостей используют валик, а для более мелких — маркеры.
Давайте разберем, какие виды граффити можно увидеть в интерьерах квартир.
- Довольно простой вид граффити — по трафарету. В таких случаях берется толстая картонка или фанера с уже заготовленным образцом, прикладывается к нужной поверхности и закрашивается баллончиком. Такой вид граффити довольно популярен из-за скорости и легкости исполнения. К тому же есть уйма готовых вариантов трафаретов, если вы не хотите придумывать их самостоятельно.
- Чтобы еще больше сэкономить время и получить результат в виде граффити, можно заказать фотообои или наклейки с нужным изображением. Это менее хлопотно, и вам не придется перекрашивать стену.
- Еще один способ оформить граффити — заказать картину. Такой элемент интерьера вы сможете поместить в любую комнату и при необходимости увезти с собой на новое место жительства.
- Если вам не хватает оригинальных элементов декора, можно украсить свою мебель новыми выразительными рисунками, которые оживят интерьер. Такой вид граффити будет хорошо смотреться даже в довольно спокойных интерьерах.
- Чаще всего граффити ассоциируется с большим настенным рисунком, и это заставляет отказываться от его использования в декоре. Но на стене вполне возможно разместить и небольшое граффити, которое создаст запоминающийся акцент.
- Граффити в интерьере — это не всегда вызывающий рисунок. В спокойных гармоничных интерьерах можно нанести на стены что-то доброе и красивое, например изображения животных или растений.
Граффити в разных комнатах
Гостиная
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Граффити в гостиной может стать украшением акцентной стены. Можно разнообразить таким способом место над диваном. Выбор рисунка зависит от стиля комнаты и вашего желания.
Спальня
Для спальни не стоит подбирать слишком яркие изображения. Нейтральными рисунками можно украсить стену над кроватью.
Детская
Граффити — подходящий вариант оформления интерьера комнаты ребенка. Во-первых, это красочный и необычный рисунок, что привлекает детей. Во-вторых, ваш малыш самостоятельно сможет выбрать тематику изображения или вообще приложить руку к созданию такого шедевра.
Кухня
Для граффити на кухне найдется много подходящих мест: стены, гарнитур, фартук... Выбирайте сочный рисунок — и вперед!
Санузел
При украшении санузлов граффити надо быть аккуратным, так как в небольшом помещении рисунок может визуально уменьшить пространство еще больше.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники