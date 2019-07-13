Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRooms


4177
Получить образец дизайн-проекта

ReRooms разрушит стереотипы о том, что монохромные интерьеры — это скучно и неинтересно.

Многие представляют себе монохромные интерьеры так, будто кто-то выключил восприятие почти всех цветов, оставив только один. Вообразить себе такую картинку несложно, однако она пугает своей монотонностью. Спешим вас уверить, что интерьер в монохромных цветах — это совершенно иная песня: более красочная и удивительная. Сегодня ReRooms расскажет, как создать монохромный интерьер, который будет поражать своей многогранностью и красотой.

Главная идея монохромного интерьера заключается в том, что композиция строится на грамотном сочетании множества оттенков одного цвета. Именно за счет такой игры полутонов и получается выразительный интерьер, который приобретает необходимые глубину и объем.

Основные правила построения интерьера в монохромных цветах

1. Используем всю палитру оттенков

Главная ошибка в монохромных интерьерах — использование только одного цвета. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что у вас получится плоский и скучный дизайн, который рискует очень быстро вам надоесть. Чтобы такого не случилось, обязательно используйте всю палитру оттенков выбранного вами цвета. Еще один важный момент: в монохромном интерьере не должен присутствовать второй контрастный оттенок, так как он сведет на нет весь смысл монохромного интерьера. Например, если за основу взят фиолетовый, то его оттенки могут варьироваться от лилового и лавандового до вишневого и фуксии. Такое разнообразие позволит создать объемную и очень красивую композицию.е представляют себе монохромные интерьеры так, будто кто-то выключил восприятие почти всех цветов, оставив только один. Вообразить себе такую картинку несложно, однако она пугает своей монотонностью. Спешим вас уверить, что интерьер в монохромных цветах — это совершенно иная песня: более красочная и удивительная. Сегодня ReRooms расскажет, как создать монохромный интерьер, который будет поражать своей многогранностью и красотой.

Главная идея монохромного интерьера заключается в том, что композиция строится на грамотном сочетании множества оттенков одного цвета. Именно за счет такой игры полутонов и получается выразительный интерьер, который приобретает необходимые глубину и объем.

Основные правила построения интерьера в монохромных цветах

1. Используем всю палитру оттенков

Главная ошибка в монохромных интерьерах — использование только одного цвета. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что у вас получится плоский и скучный дизайн, который рискует очень быстро вам надоесть. Чтобы такого не случилось, обязательно используйте всю палитру оттенков выбранного вами цвета. Еще один важный момент: в монохромном интерьере не должен присутствовать второй контрастный оттенок, так как он сведет на нет весь смысл монохромного интерьера. Например, если за основу взят фиолетовый, то его оттенки могут варьироваться от лилового и лавандового до вишневого и фуксии. Такое разнообразие позволит создать объемную и очень красивую композицию.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: brabbu.com 

Существуют три принципа создания цветовой гаммы в монохромных интерьерах.

Первый принцип: стены, пол и потолок выполняют в самых светлых оттенках, предметы меблировки — в более темных, а предметы декора — в самых темных. Создать самостоятельно интерьер, используя этот принцип, проще простого, поэтому вам не понадобится помощь дизайнеров. Мы советуем вам пройтись по основным строительным и дизайнерским магазинам, сделать фотографии или отложить понравившиеся и подходящие по цвету предметы мебели и декора, текстиль и другие детали. Дома вы сможете спокойно оценить сочетание всех выбранных предметов, примерить их к геометрии комнаты и освещению. И только после всех этих действий можно идти в магазин и совершать покупки. Такой способ позволит вам сэкономить время и деньги, так как вы не будете хаотично скупать понравившиеся предметы декора, а потом думать: зачем я это сделал?

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 2: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: apartmenttherapy.com

Второй принцип: если окна вашей комнаты выходят на южную сторону, для больших поверхностей (стены, пол, потолок) нужно подбирать темные оттенки, а для мебели — светлые. Нужно также учитывать и общую площадь комнаты, так как темные стены могут затемнять помещение и делать его визуально меньше, что сыграет злую шутку с небольшими комнатами. Чтобы нейтрализовать темные тона стен или пола, используйте светлый ковер. С его помощью вы сделаете комнату более светлой и уютной.

Фото № 3: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: apartmenttherapy.com

Третий принцип: если окна комнаты выходят на северную сторону или комната имеет низкие потолки и затемнена, следует использовать однородные светлые оттенки, которые незначительно отличаются друг от друга. Такие интерьеры получаются очень воздушными и нежными за счет однородной цветовой гаммы. Однако появляется эффект затуманенности, когда интерьер будто плывет. Это не хорошо и не плохо — это лишь особенность такого приема. Если вы хотите сделать интерьер более выразительным, используйте приемы, о которых мы расскажем ниже.

Фото № 4: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: contemporist.com

2. Делаем акцент на различных фактурах

Для того чтобы создать действительно стильный и необычный интерьер в монохромных цветах, мало использовать одни лишь оттенки. Здесь также обязательно присутствие различных фактур, так как один и тот же цвет может смотреться иначе на разных поверхностях. Речь идет не о матовых или глянцевых поверхностях (хотя их не нужно полностью исключать из списка), а о более смелых и интересных: кирпичная кладка, декоративная штукатурка, 3D-панели, фактурные обои, деревянные рейки и многое-многое другое. Тем более такое декоративное дополнение бывает не только красивым, но и полезным, разделяя помещение на зоны в зависимости от его назначения. Особое внимание нужно уделить текстилю: вельветовые или бархатные чехлы на мебель, меховые подушки, ковры с длинным ворсом.

Фото № 5: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: bocadolobo.com

Фото № 6: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: pfeifferdesign.co.uk

Фото № 7: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: apartmenttherapy.com

3. Расставляем грамотное освещение

Многие не уделяют освещению должного внимания, между тем правильно подобранные и грамотно установленные светильники способны изменить любой интерьер. Световое оформление поможет выделить интересные детали или необычную текстуру стен, подсвечивая неровности или рисунок.

Мы советуем использовать:

Выбирая потолочную люстру, вместо однотонной и скучной модели отдайте предпочтение необычному светильнику, который в своем дизайне обязательно будет иметь выбранный вами цвет для создания монохромного интерьера и дополнительный, например оттенок драгоценных металлов.

Фото № 8: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: bocadolobo.com

Фото № 9: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: bocadolobo.com

Фото № 10: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: apartmenttherapy.com

4. Добавляем цвета-помощники

Как мы уже упомянули выше, использовать дополнительные оттенки в монохромных интерьерах нельзя, а цвета-помощники — можно. К таким цветам относятся: белый, серый, черный, серебристый и золотой. Они универсальны, поэтому могут быть вписаны в любой интерьер любого стилистического направления. Чтобы, например, разбавить желтую кухню, используйте серый цвет в зоне кухонного фартука, а для зеленых или синих интерьеров выбирайте белоснежную мебель и черно-белую плитку. Так, цвета-помощники сглаживают чрезмерную яркость главного цвета и создают более мягкий и нежный интерьер.

Фото № 11: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: bocadolobo.com

Фото № 12: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: designbuildideas.eu

5. Расставляем акценты с помощью принтов

Чтобы монохромный интерьер выглядел по-настоящему стильно, к необычным фактурам можно добавить интересные орнаменты и рисунки. Узоры могут быть на чем угодно: на шторах, на перегородках, на мебели или на стенах. Выбор ограничивается лишь вашим воображением и пожеланием к внешнему виду комнаты.

Фото № 13: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: bocadolobo.com

Фото № 14: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: bocadolobo.com

Фото № 15: Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRoomsФото: amara.com

#идеи для дома#декор и аксессуары
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Кухня#белый цвет#идеи для дома
Кухня в белых цветах: идеи оформления и советы от ReRooms
#Отделочные материалы#советы дизайнеров#идеи для дома
Широкий плинтус для пола в интерьере: лучшие примеры
#ремонт#Дизайн-проект#идеи для дома
Лайфхакер: Как сделать дизайнерский ремонт квартиры и не разориться
#Прихожая#идеи для дома#Мебель
Как оформить место для сидения в прихожей: 11 стильных идей
#Отделочные материалы#Золотой цвет#идеи для дома
Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цвета
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия