Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRooms

Главная ошибка в монохромных интерьерах — использование только одного цвета. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что у вас получится плоский и скучный дизайн, который рискует очень быстро вам надоесть. Чтобы такого не случилось, обязательно используйте всю палитру оттенков выбранного вами цвета. Еще один важный момент: в монохромном интерьере не должен присутствовать второй контрастный оттенок, так как он сведет на нет весь смысл монохромного интерьера. Например, если за основу взят фиолетовый, то его оттенки могут варьироваться от лилового и лавандового до вишневого и фуксии. Такое разнообразие позволит создать объемную и очень красивую композицию.

Главная ошибка в монохромных интерьерах — использование только одного цвета. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что у вас получится плоский и скучный дизайн, который рискует очень быстро вам надоесть. Чтобы такого не случилось, обязательно используйте всю палитру оттенков выбранного вами цвета. Еще один важный момент: в монохромном интерьере не должен присутствовать второй контрастный оттенок, так как он сведет на нет весь смысл монохромного интерьера. Например, если за основу взят фиолетовый, то его оттенки могут варьироваться от лилового и лавандового до вишневого и фуксии. Такое разнообразие позволит создать объемную и очень красивую композицию.е представляют себе монохромные интерьеры так, будто кто-то выключил восприятие почти всех цветов, оставив только один. Вообразить себе такую картинку несложно, однако она пугает своей монотонностью. Спешим вас уверить, что интерьер в монохромных цветах — это совершенно иная песня: более красочная и удивительная. Сегодня ReRooms расскажет, как создать монохромный интерьер, который будет поражать своей многогранностью и красотой. Главная идея монохромного интерьера заключается в том, что композиция строится на грамотном сочетании множества оттенков одного цвета. Именно за счет такой игры полутонов и получается выразительный интерьер, который приобретает необходимые глубину и объем.

Многие представляют себе монохромные интерьеры так, будто кто-то выключил восприятие почти всех цветов, оставив только один. Вообразить себе такую картинку несложно, однако она пугает своей монотонностью. Спешим вас уверить, что интерьер в монохромных цветах — это совершенно иная песня: более красочная и удивительная. Сегодня ReRooms расскажет, как создать монохромный интерьер, который будет поражать своей многогранностью и красотой. Главная идея монохромного интерьера заключается в том, что композиция строится на грамотном сочетании множества оттенков одного цвета. Именно за счет такой игры полутонов и получается выразительный интерьер, который приобретает необходимые глубину и объем.

Фото: brabbu.com

Существуют три принципа создания цветовой гаммы в монохромных интерьерах.

Первый принцип: стены, пол и потолок выполняют в самых светлых оттенках, предметы меблировки — в более темных, а предметы декора — в самых темных. Создать самостоятельно интерьер, используя этот принцип, проще простого, поэтому вам не понадобится помощь дизайнеров. Мы советуем вам пройтись по основным строительным и дизайнерским магазинам, сделать фотографии или отложить понравившиеся и подходящие по цвету предметы мебели и декора, текстиль и другие детали. Дома вы сможете спокойно оценить сочетание всех выбранных предметов, примерить их к геометрии комнаты и освещению. И только после всех этих действий можно идти в магазин и совершать покупки. Такой способ позволит вам сэкономить время и деньги, так как вы не будете хаотично скупать понравившиеся предметы декора, а потом думать: зачем я это сделал?

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Фото: apartmenttherapy.com

Второй принцип: если окна вашей комнаты выходят на южную сторону, для больших поверхностей (стены, пол, потолок) нужно подбирать темные оттенки, а для мебели — светлые. Нужно также учитывать и общую площадь комнаты, так как темные стены могут затемнять помещение и делать его визуально меньше, что сыграет злую шутку с небольшими комнатами. Чтобы нейтрализовать темные тона стен или пола, используйте светлый ковер. С его помощью вы сделаете комнату более светлой и уютной.

Фото: apartmenttherapy.com

Третий принцип: если окна комнаты выходят на северную сторону или комната имеет низкие потолки и затемнена, следует использовать однородные светлые оттенки, которые незначительно отличаются друг от друга. Такие интерьеры получаются очень воздушными и нежными за счет однородной цветовой гаммы. Однако появляется эффект затуманенности, когда интерьер будто плывет. Это не хорошо и не плохо — это лишь особенность такого приема. Если вы хотите сделать интерьер более выразительным, используйте приемы, о которых мы расскажем ниже.

Фото: contemporist.com

2. Делаем акцент на различных фактурах



Для того чтобы создать действительно стильный и необычный интерьер в монохромных цветах, мало использовать одни лишь оттенки. Здесь также обязательно присутствие различных фактур, так как один и тот же цвет может смотреться иначе на разных поверхностях. Речь идет не о матовых или глянцевых поверхностях (хотя их не нужно полностью исключать из списка), а о более смелых и интересных: кирпичная кладка, декоративная штукатурка, 3D-панели, фактурные обои, деревянные рейки и многое-многое другое. Тем более такое декоративное дополнение бывает не только красивым, но и полезным, разделяя помещение на зоны в зависимости от его назначения. Особое внимание нужно уделить текстилю: вельветовые или бархатные чехлы на мебель, меховые подушки, ковры с длинным ворсом.

Фото: bocadolobo.com

Фото: pfeifferdesign.co.uk

Фото: apartmenttherapy.com

3. Расставляем грамотное освещение



Многие не уделяют освещению должного внимания, между тем правильно подобранные и грамотно установленные светильники способны изменить любой интерьер. Световое оформление поможет выделить интересные детали или необычную текстуру стен, подсвечивая неровности или рисунок.

Мы советуем использовать:

разноцветные светодиодные лампочки, которые будут создавать в комнате необычные визуальные эффекты и добавлять в интерьер новые оттенки;

многоуровневые потолки с встроенным освещением;

точечное освещение (напольное, настенное или потолочное).

Выбирая потолочную люстру, вместо однотонной и скучной модели отдайте предпочтение необычному светильнику, который в своем дизайне обязательно будет иметь выбранный вами цвет для создания монохромного интерьера и дополнительный, например оттенок драгоценных металлов.

Фото: bocadolobo.com

Фото: bocadolobo.com

Фото: apartmenttherapy.com

4. Добавляем цвета-помощники



Как мы уже упомянули выше, использовать дополнительные оттенки в монохромных интерьерах нельзя, а цвета-помощники — можно. К таким цветам относятся: белый, серый, черный, серебристый и золотой. Они универсальны, поэтому могут быть вписаны в любой интерьер любого стилистического направления. Чтобы, например, разбавить желтую кухню, используйте серый цвет в зоне кухонного фартука, а для зеленых или синих интерьеров выбирайте белоснежную мебель и черно-белую плитку. Так, цвета-помощники сглаживают чрезмерную яркость главного цвета и создают более мягкий и нежный интерьер.

Фото: bocadolobo.com

Фото: designbuildideas.eu

5. Расставляем акценты с помощью принтов



Чтобы монохромный интерьер выглядел по-настоящему стильно, к необычным фактурам можно добавить интересные орнаменты и рисунки. Узоры могут быть на чем угодно: на шторах, на перегородках, на мебели или на стенах. Выбор ограничивается лишь вашим воображением и пожеланием к внешнему виду комнаты.

Фото: bocadolobo.com

Фото: bocadolobo.com