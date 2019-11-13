Вельвет и бархат в интерьере вашей квартиры: 10 красочных идей

Вельвет и бархат, казалось, надолго вышли из интерьерной моды, но в этом году вернулись на дизайнерскую сцену. С помощью этих тканей можно преобразить помещение, сделав его более ярким и даже роскошным. Кроме того, вельвет и бархат очень приятны на ощупь. Поэтому кроме эстетического наслаждения вы получите и тактильное, что немаловажно при обустройстве некоторых комнат, например спальни.

Сегодня ReRooms расскажет о десяти красочных идея использования вельвета и бархата в квартире.

1. Обои

Начнем, пожалуй, с одного из самых необычных способов применения тканей: в качестве рисунка на обоях. Бархатные узоры могут быть классическими, например в вертикальную полоску, или представлять собой замысловатые узоры. Первый вариант подойдет для любых стилей, тем более за счет рисунка можно визуально поднять потолки, а второй вариант хорош как раз для классического стиля. Такие обои намного интереснее привычных нам моделей благодаря своей мягкой и приятной текстуре. Еще одно интересное свойство представленного текстиля — изменение цвета. При естественном и искусственном освещении ткань немного меняет свой оттенок и очень красиво блестит.

Фото: theinterioreditor.com

2. Шторы

Спешим предупредить, что такой элемент декора подойдет не для всех помещений и стилей. Шторы из бархата или вельвета очень массивные, поэтому в маленькой комнатке они будут смотреться очень громоздко и отбирать полезные сантиметры. Что касается стилей, такие шторы будут неуместны, например, в скандинавском или провансе, где ткани должны быть воздушные и легкие.

Однако если вы счастливый обладатель большой квартиры, смело пользуйтесь этим вариантом. Шторы будут красиво переливаться на солнце, создавая благородный вид.

Выбирайте однотонные модели, если хотите получить более сдержанный интерьер. Даже такие шторы способны преобразить помещение благодаря своим эстетическим качествам. Если хочется чего-то более яркого и роскошного, приобретайте модели, например, красных или изумрудных оттенков. Пусть ваши окна выглядят на все сто.

Фото: theinterioreditor.com



3. Постельное белье

Важный элемент любой спальни — постельное белье. Нам хочется, чтобы оно было не только красивым, но и тактильно приятным. Только представьте, как утром вы будете наслаждаться мягкостью бархатного одеяла.

Можно приобретать целые комплекты такого белья — и тогда вы получите готовую композицию, а можно остановить свой выбор только на большом пледе. Добавьте к нему интересные подушки в пушистых чехлах. Так интерьер спальни станет намного уютнее.

На фотографии ниже представлен очень интересный вариант белья насыщенного синего цвета, который отлично вписался в стиль лофт с белоснежными кирпичными стенами. Такое белье делает комнату ярче и интереснее, не нарушая общую стилистику и гармонию комнаты.

4. Подушки

Если декорируемое помещение выдержано в скандинавском стиле, такой элемент декора, как бархатные подушки, станет его акцентной частью. Они отлично сочетаются с белым цветом, который преобладает в таком направлении. Подушки могут быть как пастельных оттенков, повторяя цвета интерьера, так и, наоборот, стать самой яркой деталью помещения. Не бойтесь экспериментировать с цветами: выбирайте красные, желтые или зеленые чехлы. Поверьте, такую палитру интерьера очень трудно чем-либо испортить.

5. Диван

Сейчас найти диван из вельвета или бархата не составляет большого труда, так как это очень распространенные модели мебели. Правильно подобранные цвет, форма и декоративные элементы дивана помогут в создании по-настоящему королевского интерьера. Порой такие модели смотрятся намного роскошнее и богаче, чем кожаные.

Как правило, возле таких диванов располагают осветительные приборы: это могут быть как торшеры по бокам, так и точечное освещение на стене. Такой прием поможет сделать интерьер более интересным, потому что, как мы уже упомянули, бархат немного меняет свой цвет под разным освещением, что привносит определенную изюминку.

Совмещайте вельвет и бархат с другими тканями. Помещение, наполненное мягкой материей, станет очень уютным и домашним. Не бойтесь экспериментировать с рисунками и текстурами — они помогут разнообразить выбранную стилистику.

6. Стулья

Чтобы сделать ярким интерьер квартиры, не обязательно покупать массивную мебель. На роль акцента отлично подойдет и обычный стул. Ну или не совсем обычный. Отдавайте предпочтение оригинальным геометрическим формам, которые подойдут как для классических интерьеров, так и для современных.

Не обязательно подбирать стулья в цвет окружающего декора. Мы советуем поступать наоборот: выбирать яркие бархатные или вельветовые обивки, которые привнесут яркость, но при этом не перегрузят обстановку.

7. Кресло

Кресло, как и стул, не займет много места в маленькой квартире, но сможет стать и функциональной, и эстетической деталью интерьера. В этом случае можно создать однотонный дизайн комнаты, не делая акцент на мебели. На фотографии ниже представлен очень нежный и красивый вариант, в котором преобладает бледно-розовый оттенок. Роскоши и изящества добавляют живые растения и винтажные вещи, усиливая красоту окружающей обстановки.

Например, зеленое бархатное кресло станет отличным дополнением интерьера, выдержанного в скандинавском или экостиле. Оно будто сливается с густой зеленью и становится его частью. Разместите его на дощатом светлом полу и повесьте рядом люстру, которая позволит креслу красиво переливаться под искусственным освещением.

8. Осветительные приборы

Готовы поспорить, что вы никогда не встречали подобные модели осветительных приборов. Они довольно редко встречаются в магазинах, поэтому на их поиски можно потратить много времени. Однако результат того стоит. Только посмотрите, как необычно и роскошно выглядит светильник с ярким бархатным абажуром. Дополнительной изюминкой становится основание прибора, выполненное в различных направлениях. Золотистый череп с ярко-розовым абажуром украсит любое помещение и обязательно будет притягивать к себе взгляд. Например, он отлично впишется в стиль лофт, контрастируя с бетонными или кирпичными стенами.

9. Ковер

Почти ни один интерьер не обходится без этого предмета декора. Ковер может быть как однотонным, лишь дополняя обстановку, так и ярким, с большим количеством узоров и рисунков. Ваши ноги обязательно скажут вам «спасибо» за подобный ковер, так как ходить по нему — сплошное удовольствие. Устройте себе сеанс психологической и физической разгрузки.