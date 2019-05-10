Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостиной

Показываем на примере собственного дизайн-проекта студии в скандинавском стиле, что маленькая квартира может быть удобной, а нейтральная обстановка не скучной.

Спокойные природные оттенки, лаконичные формы, минимализм, простор и функциональность — это основные правила скандинавского стиля, весьма популярного у россиян. Поклонниками сканди-интерьеров становятся люди, которые не стремятся к показной роскоши, а хотят жить в комфортной обстановке, не навевающей уныние. Именно такой удобный, современный и универсальный интерьер создали дизайнеры ReRooms в квартире-студии площадью 44 метра.

Рассмотрим детально, как в маленькой квартире специалистам удалось обустроить функциональные зоны, в которых поместилось все необходимое для комфортной жизни и отдыха.

Прихожая

С самого порога квартиры попадаешь в легкое и воздушное пространство, которое дизайнеры создали за счет белого цвета, большого зеркала и нескольких ярких акцентов. Стены прихожей полностью отделаны белой плиткой под кирпич, которая мягко сочетается с керамогранитом цвета светлого дерева на полу и глубоким сине-серым оттенком на мебели.

Фото: rerooms.ru

Набор мебели в прихожей по-скандинавски минимальный, но функциональный. Чтобы не загромождать маленькое пространство, специалисты решили вместо шкафа обустроить место для верхней одежды настенной вешалкой с несколькими крючками. Под ней поставили удобную и компактную банкетку, а напротив разместили вместительную закрытую обувницу.

За тепло и уют отвечает освещение и мягкий коврик на входе, визуально отделяющий прихожую от жилой зоны.

Зона кухни

Жилая комната разделена на несколько функциональных зон, с кухней на входе. Рабочая зона обустроена угловым кухонным гарнитуром с белыми навесными шкафами для хранения, которые визуально сливаются со стенами и не стесняют пространство. Обеденная зона отделяет кухню от гостиной-спальни.

Фото: rerooms.ru

Роль стола в столовой играет барная стойка, дополненная двумя высокими стульями. У окна создана дополнительная система хранения с мягкими сиденьями и декоративными подушками.

Фото: rerooms.ru

Несмотря на скромную площадь, кухня в сканди-студии получилась очень симпатичной. Цветовая гамма в ней более насыщенная, чем в прихожей. Чтобы было уютно и не скучно, сине-серый оттенок здесь вынесли на целую стену в обеденной зоне — с ней пространство стало казаться глубже, да и внимание от рабочей зоны удалось отвлечь. Усилили акцентный эффект оригинальными часами с настенным циферблатом и несколькими картинами.

Фото: rerooms.ru

Подчеркивает сканди-стиль в кухне натуральное дерево — столешница барной стойки и несколько открытых шкафчиков над плитой уравновесили интерьер, разбавив преобладающий в помещении строгий белый цвет. Уютную атмосферу внесли в кухню оригинальная лофтовая люстра над обеденной зоной, льняные римские шторы и несколько комнатных цветов.

Фото: rerooms.ru

Зона гостиной-спальни

В основной зоне студии площадью 18 метров дизайнерам удалось разместить и спальню, и гостиную, и гардеробную. Шкаф-купе встроили в стену, систему хранения организовали с помощью двух узких стеллажей с полками — их разместили с двух сторон от комфортного и большого дивана, способного трансформироваться в удобную кровать.

Фото: rerooms.ru

Чтобы хозяин студии мог наслаждаться просмотром фильмов на большом экране, дизайнеры приняли оригинальное решение: они закрепили экран проектора на потолке. Тем самым пространство в гостиной-спальне оставили максимально свободным, а в комнате поместилось все, что нужно для комфортного отдыха.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание на игру цвета и освещение. Несмотря на то что гостиная-спальня полностью выполнена в нейтральной цветовой гамме, она не выглядит скучной. Здесь знакомый нам уже сине-серый оттенок включен в обивку мебели и в шторы, подвешенные почти под потолок. Благодаря обилию света, который любит сканди-стиль, и зеркальному отражению, синева полностью обволакивает пространство, наполняя его атмосферой тепла и уюта.

Фото: rerooms.ru

Ванная и санузел

В совмещенной ванной с санузлом, как в лучших традициях скандинавского стиля, много дерева, которое сымитировали структурированным керамогранитом. Отделанные под дерево стена и пол визуально уравновешивает светло-серый цвет, преобладающий на других поверхностях в ванной.

Фото: rerooms.ru

Нейтральную цветовую гамму эффектно разбавляет черная закрытая ниша над подвесным унитазом, за которой спрятали канализационные трубы, и белоснежная раковина.

Фото: rerooms.ru

В ванной, как и жилой зоне, грамотно продумана система хранения: подвесная тумба размещена под раковиной, над ней в нише нашли место для эргономичной полки. Чтобы не занимать ценное пространство, вместо стандартной ванны решили поставить душевую кабину. Ее отражающие свет дверцы и зеркало напротив двери наполнили комнату теплом и создали иллюзию простора.

Фото: rerooms.ru