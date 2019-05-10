Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостиной

Показываем на примере собственного дизайн-проекта студии в скандинавском стиле, что маленькая квартира может быть удобной, а нейтральная обстановка не скучной.
Спокойные природные оттенки, лаконичные формы, минимализм, простор и функциональность — это основные правила скандинавского стиля, весьма популярного у россиян. Поклонниками сканди-интерьеров становятся люди, которые не стремятся к показной роскоши, а хотят жить в комфортной обстановке, не навевающей уныние. Именно такой удобный, современный и универсальный интерьер создали дизайнеры ReRooms в квартире-студии площадью 44 метра.
Рассмотрим детально, как в маленькой квартире специалистам удалось обустроить функциональные зоны, в которых поместилось все необходимое для комфортной жизни и отдыха.
Прихожая
С самого порога квартиры попадаешь в легкое и воздушное пространство, которое дизайнеры создали за счет белого цвета, большого зеркала и нескольких ярких акцентов. Стены прихожей полностью отделаны белой плиткой под кирпич, которая мягко сочетается с керамогранитом цвета светлого дерева на полу и глубоким сине-серым оттенком на мебели.
Набор мебели в прихожей по-скандинавски минимальный, но функциональный. Чтобы не загромождать маленькое пространство, специалисты решили вместо шкафа обустроить место для верхней одежды настенной вешалкой с несколькими крючками. Под ней поставили удобную и компактную банкетку, а напротив разместили вместительную закрытую обувницу.
За тепло и уют отвечает освещение и мягкий коврик на входе, визуально отделяющий прихожую от жилой зоны.
Зона кухни
Жилая комната разделена на несколько функциональных зон, с кухней на входе. Рабочая зона обустроена угловым кухонным гарнитуром с белыми навесными шкафами для хранения, которые визуально сливаются со стенами и не стесняют пространство. Обеденная зона отделяет кухню от гостиной-спальни.
Роль стола в столовой играет барная стойка, дополненная двумя высокими стульями. У окна создана дополнительная система хранения с мягкими сиденьями и декоративными подушками.
Несмотря на скромную площадь, кухня в сканди-студии получилась очень симпатичной. Цветовая гамма в ней более насыщенная, чем в прихожей. Чтобы было уютно и не скучно, сине-серый оттенок здесь вынесли на целую стену в обеденной зоне — с ней пространство стало казаться глубже, да и внимание от рабочей зоны удалось отвлечь. Усилили акцентный эффект оригинальными часами с настенным циферблатом и несколькими картинами.
Подчеркивает сканди-стиль в кухне натуральное дерево — столешница барной стойки и несколько открытых шкафчиков над плитой уравновесили интерьер, разбавив преобладающий в помещении строгий белый цвет. Уютную атмосферу внесли в кухню оригинальная лофтовая люстра над обеденной зоной, льняные римские шторы и несколько комнатных цветов.
Зона гостиной-спальни
В основной зоне студии площадью 18 метров дизайнерам удалось разместить и спальню, и гостиную, и гардеробную. Шкаф-купе встроили в стену, систему хранения организовали с помощью двух узких стеллажей с полками — их разместили с двух сторон от комфортного и большого дивана, способного трансформироваться в удобную кровать.
Чтобы хозяин студии мог наслаждаться просмотром фильмов на большом экране, дизайнеры приняли оригинальное решение: они закрепили экран проектора на потолке. Тем самым пространство в гостиной-спальне оставили максимально свободным, а в комнате поместилось все, что нужно для комфортного отдыха.
Обратите внимание на игру цвета и освещение. Несмотря на то что гостиная-спальня полностью выполнена в нейтральной цветовой гамме, она не выглядит скучной. Здесь знакомый нам уже сине-серый оттенок включен в обивку мебели и в шторы, подвешенные почти под потолок. Благодаря обилию света, который любит сканди-стиль, и зеркальному отражению, синева полностью обволакивает пространство, наполняя его атмосферой тепла и уюта.
Ванная и санузел
В совмещенной ванной с санузлом, как в лучших традициях скандинавского стиля, много дерева, которое сымитировали структурированным керамогранитом. Отделанные под дерево стена и пол визуально уравновешивает светло-серый цвет, преобладающий на других поверхностях в ванной.
Нейтральную цветовую гамму эффектно разбавляет черная закрытая ниша над подвесным унитазом, за которой спрятали канализационные трубы, и белоснежная раковина.
В ванной, как и жилой зоне, грамотно продумана система хранения: подвесная тумба размещена под раковиной, над ней в нише нашли место для эргономичной полки. Чтобы не занимать ценное пространство, вместо стандартной ванны решили поставить душевую кабину. Ее отражающие свет дверцы и зеркало напротив двери наполнили комнату теплом и создали иллюзию простора.
Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, использованными в проекте, вы можете
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники