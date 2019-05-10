НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостиной


1440
Получить образец дизайн-проекта

Показываем на примере собственного дизайн-проекта студии в скандинавском стиле, что маленькая квартира может быть удобной, а нейтральная обстановка не скучной.

Спокойные природные оттенки, лаконичные формы, минимализм, простор и функциональность — это основные правила скандинавского стиля, весьма популярного у россиян. Поклонниками сканди-интерьеров становятся люди, которые не стремятся к показной роскоши, а хотят жить в комфортной обстановке, не навевающей уныние. Именно такой удобный, современный и универсальный интерьер создали дизайнеры ReRooms в квартире-студии площадью 44 метра.

Рассмотрим детально, как в маленькой квартире специалистам удалось обустроить функциональные зоны, в которых поместилось все необходимое для комфортной жизни и отдыха.

Прихожая

С самого порога квартиры попадаешь в легкое и воздушное пространство, которое дизайнеры создали за счет белого цвета, большого зеркала и нескольких ярких акцентов. Стены прихожей полностью отделаны белой плиткой под кирпич, которая мягко сочетается с керамогранитом цвета светлого дерева на полу и глубоким сине-серым оттенком на мебели. 

Фото № 1: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Набор мебели в прихожей по-скандинавски минимальный, но функциональный. Чтобы не загромождать маленькое пространство, специалисты решили вместо шкафа обустроить место для верхней одежды настенной вешалкой с несколькими крючками. Под ней поставили удобную и компактную банкетку, а напротив разместили вместительную закрытую обувницу. 

За тепло и уют отвечает освещение и мягкий коврик на входе, визуально отделяющий прихожую от жилой зоны.

Зона кухни

Жилая комната разделена на несколько функциональных зон, с кухней на входе. Рабочая зона обустроена угловым кухонным гарнитуром с белыми навесными шкафами для хранения, которые визуально сливаются со стенами и не стесняют пространство. Обеденная зона отделяет кухню от гостиной-спальни. 

Фото № 2: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Роль стола в столовой играет барная стойка, дополненная двумя высокими стульями. У окна создана дополнительная система хранения с мягкими сиденьями и декоративными подушками.

Фото № 3: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Несмотря на скромную площадь, кухня в сканди-студии получилась очень симпатичной. Цветовая гамма в ней более насыщенная, чем в прихожей. Чтобы было уютно и не скучно, сине-серый оттенок здесь вынесли на целую стену в обеденной зоне — с ней пространство стало казаться глубже, да и внимание от рабочей зоны удалось отвлечь. Усилили акцентный эффект оригинальными часами с настенным циферблатом и несколькими картинами.

Фото № 4: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Подчеркивает сканди-стиль в кухне натуральное дерево — столешница барной стойки и несколько открытых шкафчиков над плитой уравновесили интерьер, разбавив преобладающий в помещении строгий белый цвет. Уютную атмосферу внесли в кухню оригинальная лофтовая люстра над обеденной зоной, льняные римские шторы и несколько комнатных цветов.

Фото № 5: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Зона гостиной-спальни

В основной зоне студии площадью 18 метров дизайнерам удалось разместить и спальню, и гостиную, и гардеробную. Шкаф-купе встроили в стену, систему хранения организовали с помощью двух узких стеллажей с полками — их разместили с двух сторон от комфортного и большого дивана, способного трансформироваться в удобную кровать. 

Фото № 6: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Чтобы хозяин студии мог наслаждаться просмотром фильмов на большом экране, дизайнеры приняли оригинальное решение: они закрепили экран проектора на потолке. Тем самым пространство в гостиной-спальне оставили максимально свободным, а в комнате поместилось все, что нужно для комфортного отдыха.

Фото № 7: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Обратите внимание на игру цвета и освещение. Несмотря на то что гостиная-спальня полностью выполнена в нейтральной цветовой гамме, она не выглядит скучной. Здесь знакомый нам уже сине-серый оттенок включен в обивку мебели и в шторы, подвешенные почти под потолок. Благодаря обилию света, который любит сканди-стиль, и зеркальному отражению, синева полностью обволакивает пространство, наполняя его атмосферой тепла и уюта.

Фото № 8: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Ванная и санузел

В совмещенной ванной с санузлом, как в лучших традициях скандинавского стиля, много дерева, которое сымитировали структурированным керамогранитом. Отделанные под дерево стена и пол визуально уравновешивает светло-серый цвет, преобладающий на других поверхностях в ванной. 

Фото № 9: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Нейтральную цветовую гамму эффектно разбавляет черная закрытая ниша над подвесным унитазом, за которой спрятали канализационные трубы, и белоснежная раковина.

Фото № 10: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

В ванной, как и жилой зоне, грамотно продумана система хранения: подвесная тумба размещена под раковиной, над ней в нише нашли место для эргономичной полки. Чтобы не занимать ценное пространство, вместо стандартной ванны решили поставить душевую кабину. Ее отражающие свет дверцы и зеркало напротив двери наполнили комнату теплом и создали иллюзию простора.

Фото № 11: Интерьер студии в скандинавском стиле с проектором в гостинойФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, использованными в проекте, вы можете в нашей ведомости.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия