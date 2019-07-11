Изящная студия в романтическом стиле прованс

Показываем на примере дизайн-проекта ReRooms, как в маленькой квартире-студии оформить светлый и уютный интерьер в стиле прованс, который захочется повторить многим.
Прованс — легкий и романтичный интерьерный стиль, который покорил своим изяществом и жизнерадостностью миллионы людей во всем мире. В нем отражаются вековые традиции загородных домов южного региона Франции и нетленная красота Лазурного берега, которые прекрасно уживаются в городских квартирах и наполняют их легкой атмосферой и особой энергетикой, располагающей к отдыху от ежедневной суеты. Главное преимущество стиля прованс заключается в его способности гармонично сочетать уют и комфорт со стариной и роскошью. Для его реализации вовсе не нужно украшать весь дом рюшами, заполнять цветочными узорами и состаренной мебелью. Достаточно лишь добавить несколько элементов, чтобы наполнить помещение шармом изысканного французского поместья с легкими средиземноморскими нотками и деревенским покоем.
Такой интерьер предстояло оформить дизайнерам ReRooms в небольшой студии площадью 30,6 метра для молодой семейной пары. Заказчики — большие любители путешествий, активные и целеустремленные люди, знающие, чего хотят от жизни. Они попросили сделать из их жилья тихую гавань и уютное семейное гнездышко, куда они всегда будут хотеть возвращаться, чтобы отдыхать душой и телом. нс — легкий и романтичный интерьерный стиль, который покорил своим изяществом и жизнерадостностью миллионы людей во всем мире. В нем отражаются вековые традиции загородных домов южного региона Франции и нетленная красота Лазурного берега, которые прекрасно уживаются в городских квартирах и наполняют их легкой атмосферой и особой энергетикой, располагающей к отдыху от ежедневной суеты. Главное преимущество стиля прованс заключается в его способности гармонично сочетать уют и комфорт со стариной и роскошью. Для его реализации вовсе не нужно украшать весь дом рюшами, заполнять цветочными узорами и состаренной мебелью. Достаточно лишь добавить несколько элементов, чтобы наполнить помещение шармом изысканного французского поместья с легкими средиземноморскими нотками и деревенским покоем.
Такой интерьер предстояло оформить дизайнерам ReRooms в небольшой студии площадью 30,6 метра для молодой семейной пары. Заказчики — большие любители путешествий, активные и целеустремленные люди, знающие, чего хотят от жизни. Они попросили сделать из их жилья тихую гавань и уютное семейное гнездышко, куда они всегда будут хотеть возвращаться, чтобы отдыхать душой и телом.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Давайте пройдемся по каждой зоне студии и посмотрим, какие оригинальные решения приняли наши специалисты, чтобы создать в крохотной квартире прованский оазис с его атмосферой безмятежности и расслабления.
Прихожая
Прованс — стиль для тех, кто любит украшать свой дом. Это учитывали наши дизайнеры, начиная оформление с интерьера прихожей. Несмотря на скромный метраж входной зоны, там выделили место для тематического декора, который притягивает взор с самого порога: картины, панно и расписные декоративные тарелки, собранные в оригинальную композицию на стене, наполнили интерьер пением птиц, ароматами трав и цветов, без которых невозможна прованская атмосфера.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Что касается колористической композиции, дизайнеры ReRooms работали с бледной палитрой оттенков: за основу они взяли белый цвет, как и любит прованс, а контраст создали черными элементами. Смягчили строгий бело-черный дуэт теплыми древесными оттенками на полу, который покрыли ламинатом, качественно имитирующим паркетные доски. Чтобы интерьер прихожей не выглядел плоским, его дополнили оригинальным зеркалом с интересным узором — так удалось визуально раздвинуть стены узкой входной зоны и придать небольшому помещению объем.
Самой непростой задачей при оформлении интерьера студии была организация большой системы хранения, которую предстояло обустроить с минимальным «захватом» жилой площади. Под хранение выделили целую стену в прихожей, от пола до потолка закрыв шкафом. Несмотря на громоздкость конструкции, занимающей треть площади прихожей, шкаф не давит на интерьер своей тяжестью. Такого зрительного эффекта удалось достичь благодаря совпадению с общим фоном цвета его фасадов, сливающихся со стенами. У входа поставили вешалку с обувницей, поверхность которой служит сиденьем.
Спальня
Изначально прованс — стиль загородных домов богемы, сбежавшей из города осваивать провинцию. Поэтому и мебель в таких интерьерах обычно соответствующая: классическая, изысканная и простая одновременно. Именно такой мебельный гарнитур наши дизайнеры подобрали для спальни, в которую мы попадаем сразу из прихожей.
Зону отдыха разбили на две части, одну из них отвели под место для сна. Кровать утопили в нише, чтобы она не бросалась в глаза. Ничего кроме кровати туда не поместилось, но это не отразилось на удобстве и функциональности интерьера. Вместо приобретения прикроватных тумб наши специалисты задействовали неудобный выступающий угол, который оформили навесными полками, — так удалось и архитектурный недостаток замаскировать, и создать место для хранения мелочей.
Дополнили мебельный ансамбль спальни парой вольтеровских кресел с вельветовой обивкой бирюзового цвета, компактным столиком с выдвижными ящичками и дизайнерским стулом на треноге с мягкой подушкой. Образовалась универсальная зона, где можно и поработать, и книжку почитать, и своим внешним видом заняться.
Прованскую атмосферу обыграли декором и текстилем, которые не бросаются в глаза, но подчеркивают стилистику интерьера. Декоративную роль выполняют барельеф с растительным изображением, бамбуковое панно с подсветкой, зеркало в футуристичном металлическом обрамлении и красивое постельное белье с принтом пейсли.
Кухня-гостиная
Для кухни-гостиной выделили дальний уголок студии, расположенный у окна. Рабочую зону в ней спрятали за перегородкой, отделяющей спальню. Атмосферы деревенского дома, в котором слышно пение птиц и ощущаются ароматы свежеиспеченного хлеба, здесь добились не только бледными природными цветами, но и натуральными материалами в отделке.
На стене в рабочей зоне сымитировали кирпичную кладку с небрежной побелкой, которую создали с помощью многослойного тонирования. Так был достигнут эффект состаренного покрытия — непременный компонент стиля прованс. Напольное покрытие выбирали с практичной точки зрения: вместо ламината здесь положили белый керамогранит с черным геометрическим узором — он не нарушил интерьерную концепцию и стал выразительным акцентом на фоне нейтральной отделки.
Для обустройства кухни наши дизайнеры остановились на п-образной планировке — так они эргономично задействовали небольшое пространство, на котором удалось разместить и кухонный гарнитур, и рабочую поверхность, и обеденную зону.
В зоне гостиной все лаконично и просто: диван с мягкой обивкой, несколько настенных полочек, круглый кофейный столик и стеллаж с бронзовой патиной. Они колоритно подчеркнули стиль французской провинции, но не нарушили принципы современных интерьеров, которые хотели видеть у себя дома заказчики.
Ванная и санузел
В ванной, как и в остальной части студии, каждый сантиметр скромной площади задействован с пользой. Здесь есть все, что нужно для комфорта и гигиенических процедур: душевая кабина, тумба с раковиной, приставной унитаз с модульной инсталляцией, полочки для хранения косметических средств и стиральная машина. Все эти функциональные предметы расставили вдоль стен по периметру комнаты, чтобы высвободить как можно больше места в центре для свободного передвижения.
От окрашивания стен в белый цвет наши дизайнеры решили отказаться в пользу серо-бежевого керамогранита с рисунком под брашированный бетон, которым отделали стены и пол. Акцент вынесли на стену в мокрой зоне — ее отделали мозаикой, которая эффектно оттенила нейтральные поверхности и сверкающую белизну сантехники. Такой дизайнерский прием позволил потолочному освещению заиграть бликами на мозаике, что помогает создать в ванной легкую и воздушную атмосферу.
Стоимость дизайн-проекта для этой студии в стиле прованс — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, использованными в проекте, вы можете в ведомости по
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники