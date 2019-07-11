Изящная студия в романтическом стиле прованс

Такой интерьер предстояло оформить дизайнерам ReRooms в небольшой студии площадью 30,6 метра для молодой семейной пары. Заказчики — большие любители путешествий, активные и целеустремленные люди, знающие, чего хотят от жизни. Они попросили сделать из их жилья тихую гавань и уютное семейное гнездышко, куда они всегда будут хотеть возвращаться, чтобы отдыхать душой и телом.

Такой интерьер предстояло оформить дизайнерам ReRooms в небольшой студии площадью 30,6 метра для молодой семейной пары. Заказчики — большие любители путешествий, активные и целеустремленные люди, знающие, чего хотят от жизни. Они попросили сделать из их жилья тихую гавань и уютное семейное гнездышко, куда они всегда будут хотеть возвращаться, чтобы отдыхать душой и телом. нс — легкий и романтичный интерьерный стиль , который покорил своим изяществом и жизнерадостностью миллионы людей во всем мире. В нем отражаются вековые традиции загородных домов южного региона Франции и нетленная красота Лазурного берега, которые прекрасно уживаются в городских квартирах и наполняют их легкой атмосферой и особой энергетикой, располагающей к отдыху от ежедневной суеты. Главное преимущество стиля прованс заключается в его способности гармонично сочетать уют и комфорт со стариной и роскошью. Для его реализации вовсе не нужно украшать весь дом рюшами, заполнять цветочными узорами и состаренной мебелью. Достаточно лишь добавить несколько элементов, чтобы наполнить помещение шармом изысканного французского поместья с легкими средиземноморскими нотками и деревенским покоем.

Прованс — легкий и романтичный интерьерный стиль , который покорил своим изяществом и жизнерадостностью миллионы людей во всем мире. В нем отражаются вековые традиции загородных домов южного региона Франции и нетленная красота Лазурного берега, которые прекрасно уживаются в городских квартирах и наполняют их легкой атмосферой и особой энергетикой, располагающей к отдыху от ежедневной суеты. Главное преимущество стиля прованс заключается в его способности гармонично сочетать уют и комфорт со стариной и роскошью. Для его реализации вовсе не нужно украшать весь дом рюшами, заполнять цветочными узорами и состаренной мебелью. Достаточно лишь добавить несколько элементов, чтобы наполнить помещение шармом изысканного французского поместья с легкими средиземноморскими нотками и деревенским покоем.

Давайте пройдемся по каждой зоне студии и посмотрим, какие оригинальные решения приняли наши специалисты, чтобы создать в крохотной квартире прованский оазис с его атмосферой безмятежности и расслабления.

Прихожая

Прованс — стиль для тех, кто любит украшать свой дом. Это учитывали наши дизайнеры, начиная оформление с интерьера прихожей. Несмотря на скромный метраж входной зоны, там выделили место для тематического декора, который притягивает взор с самого порога: картины, панно и расписные декоративные тарелки, собранные в оригинальную композицию на стене, наполнили интерьер пением птиц, ароматами трав и цветов, без которых невозможна прованская атмосфера.

Фото: rerooms.ru

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Что касается колористической композиции, дизайнеры ReRooms работали с бледной палитрой оттенков: за основу они взяли белый цвет, как и любит прованс, а контраст создали черными элементами. Смягчили строгий бело-черный дуэт теплыми древесными оттенками на полу, который покрыли ламинатом, качественно имитирующим паркетные доски. Чтобы интерьер прихожей не выглядел плоским, его дополнили оригинальным зеркалом с интересным узором — так удалось визуально раздвинуть стены узкой входной зоны и придать небольшому помещению объем.

Фото: rerooms.ru

Самой непростой задачей при оформлении интерьера студии была организация большой системы хранения, которую предстояло обустроить с минимальным «захватом» жилой площади. Под хранение выделили целую стену в прихожей, от пола до потолка закрыв шкафом. Несмотря на громоздкость конструкции, занимающей треть площади прихожей, шкаф не давит на интерьер своей тяжестью. Такого зрительного эффекта удалось достичь благодаря совпадению с общим фоном цвета его фасадов, сливающихся со стенами. У входа поставили вешалку с обувницей, поверхность которой служит сиденьем.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Изначально прованс — стиль загородных домов богемы, сбежавшей из города осваивать провинцию. Поэтому и мебель в таких интерьерах обычно соответствующая: классическая, изысканная и простая одновременно. Именно такой мебельный гарнитур наши дизайнеры подобрали для спальни, в которую мы попадаем сразу из прихожей.

Фото: rerooms.ru

Зону отдыха разбили на две части, одну из них отвели под место для сна. Кровать утопили в нише, чтобы она не бросалась в глаза. Ничего кроме кровати туда не поместилось, но это не отразилось на удобстве и функциональности интерьера. Вместо приобретения прикроватных тумб наши специалисты задействовали неудобный выступающий угол, который оформили навесными полками, — так удалось и архитектурный недостаток замаскировать, и создать место для хранения мелочей.

Дополнили мебельный ансамбль спальни парой вольтеровских кресел с вельветовой обивкой бирюзового цвета, компактным столиком с выдвижными ящичками и дизайнерским стулом на треноге с мягкой подушкой. Образовалась универсальная зона, где можно и поработать, и книжку почитать, и своим внешним видом заняться.

Фото: rerooms.ru

Прованскую атмосферу обыграли декором и текстилем, которые не бросаются в глаза, но подчеркивают стилистику интерьера. Декоративную роль выполняют барельеф с растительным изображением, бамбуковое панно с подсветкой, зеркало в футуристичном металлическом обрамлении и красивое постельное белье с принтом пейсли.

Кухня-гостиная

Для кухни-гостиной выделили дальний уголок студии, расположенный у окна. Рабочую зону в ней спрятали за перегородкой, отделяющей спальню. Атмосферы деревенского дома, в котором слышно пение птиц и ощущаются ароматы свежеиспеченного хлеба, здесь добились не только бледными природными цветами, но и натуральными материалами в отделке.

Фото: rerooms.ru

На стене в рабочей зоне сымитировали кирпичную кладку с небрежной побелкой, которую создали с помощью многослойного тонирования. Так был достигнут эффект состаренного покрытия — непременный компонент стиля прованс. Напольное покрытие выбирали с практичной точки зрения: вместо ламината здесь положили белый керамогранит с черным геометрическим узором — он не нарушил интерьерную концепцию и стал выразительным акцентом на фоне нейтральной отделки.

Для обустройства кухни наши дизайнеры остановились на п-образной планировке — так они эргономично задействовали небольшое пространство, на котором удалось разместить и кухонный гарнитур, и рабочую поверхность, и обеденную зону.

Фото: rerooms.ru

В зоне гостиной все лаконично и просто: диван с мягкой обивкой, несколько настенных полочек, круглый кофейный столик и стеллаж с бронзовой патиной. Они колоритно подчеркнули стиль французской провинции, но не нарушили принципы современных интерьеров, которые хотели видеть у себя дома заказчики.

Ванная и санузел

В ванной, как и в остальной части студии, каждый сантиметр скромной площади задействован с пользой. Здесь есть все, что нужно для комфорта и гигиенических процедур: душевая кабина, тумба с раковиной, приставной унитаз с модульной инсталляцией, полочки для хранения косметических средств и стиральная машина. Все эти функциональные предметы расставили вдоль стен по периметру комнаты, чтобы высвободить как можно больше места в центре для свободного передвижения.

Фото: rerooms.ru

От окрашивания стен в белый цвет наши дизайнеры решили отказаться в пользу серо-бежевого керамогранита с рисунком под брашированный бетон, которым отделали стены и пол. Акцент вынесли на стену в мокрой зоне — ее отделали мозаикой, которая эффектно оттенила нейтральные поверхности и сверкающую белизну сантехники. Такой дизайнерский прием позволил потолочному освещению заиграть бликами на мозаике, что помогает создать в ванной легкую и воздушную атмосферу.

Фото: rerooms.ru