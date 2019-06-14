Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухней

Сегодня показываем яркую и самобытную однушку от дизайнеров ReRooms, которая поразит вас своим эффектным и красочным интерьером. Ее главная особенность — пестрая красная кухня с современным глянцевым гарнитуром.
Дизайн-проект был реализован в небольшой однокомнатной квартире площадью всего 39,5 метров. Основное пространство отведено 24-метровой общей комнате, в которой одновременно располагаются гостиная, кухня и спальная зона. Оставшееся место занимает прихожая (4,8 метра) и ванная (4 метра).
Проводим для вас экскурсию по каждому помещению однушки и показываем ее современный и элегантный интерьер, оформленный в стиле модернизм.
Прихожая
Отделка прихожей выполнена в контрастном сочетании светлых и темных оттенков. Бежевые стены и белая мебель комбинируются с черным полом, имитирующим мраморную поверхность. Светлые тона визуально расширяют пространство небольшой узкой комнаты.
За расширение также отвечает большое зеркало напротив входной двери: оно полностью отражает прихожую и фактически удваивает ее пространство. Немалое внимание уделено и эргономичности: вся мебель имеет безручечную конструкцию, а роль главного гардероба исполняет встроенный шкаф-купе. Подвесные шкафы и вешалки занимают значительную часть стены.
минималистичный интерьер без лишних деталей.В потолке установлены компактные встроенные лампы — отказ от большой люстры и объемных светильников опять же обусловлен маленьким метражом помещения. В результате у дизайнеров ReRooms получился современный, отчасти
Гостиная, кухня, спальня
Следующее помещение — самое большое в квартире и вмещает сразу три функциональные зоны. Первая и наиболее яркая ее часть — ультрасовременная кухня с красным глянцевым гарнитуром без ручек. Важно заметить, что столешница и фартук оформлены в совершенно другой, монохромной черно-белой палитре, — это сделано для более эффектного выделения красных шкафов в интерьере. В кухонной зоне нашлось место и для компактной барной стойки, которая одновременно выполняет функцию широкого подоконника.ltr">Дизайн-проект был реализован в небольшой однокомнатной квартире площадью всего 39,5 метров. Основное пространство отведено 24-метровой общей комнате, в которой одновременно располагаются гостиная, кухня и спальная зона. Оставшееся место занимает прихожая (4,8 метра) и ванная (4 метра).
Проводим для вас экскурсию по каждому помещению однушки и показываем ее современный и элегантный интерьер, оформленный в стиле модернизм.
Прихожая
Отделка прихожей выполнена в контрастном сочетании светлых и темных оттенков. Бежевые стены и белая мебель комбинируются с черным полом, имитирующим мраморную поверхность. Светлые тона визуально расширяют пространство небольшой узкой комнаты.
За расширение также отвечает большое зеркало напротив входной двери: оно полностью отражает прихожую и фактически удваивает ее пространство. Немалое внимание уделено и эргономичности: вся мебель имеет безручечную конструкцию, а роль главного гардероба исполняет встроенный шкаф-купе. Подвесные шкафы и вешалки занимают значительную часть стены.
минималистичный интерьер без лишних деталей.В потолке установлены компактные встроенные лампы — отказ от большой люстры и объемных светильников опять же обусловлен маленьким метражом помещения. В результате у дизайнеров ReRooms получился современный, отчасти
Гостиная, кухня, спальня
Следующее помещение — самое большое в квартире и вмещает сразу три функциональные зоны. Первая и наиболее яркая ее часть — ультрасовременная кухня с красным глянцевым гарнитуром без ручек. Важно заметить, что столешница и фартук оформлены в совершенно другой, монохромной черно-белой палитре, — это сделано для более эффектного выделения красных шкафов в интерьере. В кухонной зоне нашлось место и для компактной барной стойки, которая одновременно выполняет функцию широкого подоконника.
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Вторая зона помещения — это гостиная. Основным цветом для ее отделки выбран светло-бежевый, однако ярко-красные элементы присутствуют и здесь — в виде подушек и ковра перед диваном. Такое дизайнерское решение сглаживает резкий визуальный переход между контрастной кухней и спокойной уютной гостиной. При этом зоны наглядно отделены друг от друга напольным покрытием: черной «мраморной» плиткой на кухне и светлым деревянным ламинатом в гостиной.
Последняя часть большой главной комнаты — компактная спальня, состоящая только из кровати и пары навесных полок. От гостиной спальная зона условно зонирована узкой функциональной перегородкой: внутри нее расположены полки и комплекс подвесных светильников. В спальне используется аналогичная бежевая отделка и наклеены акцентные геометрические обои, напоминающие о скандинавском стиле.
Важно, что в каждой зоне есть собственное освещение. Оно дополнительно позволяет осветить любую часть пространства, тем самым выделив его на фоне остальных. На кухне и в гостиной висят современные круглые люстры, в спальне установлены встроенные в потолок лампы. По всему периметру комнаты также установлены встроенные светильники и скрытая потолочная подсветка — этот сценарий предусматривает более приглушенный свет для создания спокойной, расслабляющей обстановки.
Ванная
Ванная комната кардинально отличается своим интерьером от остальных пространств. Здесь используются только черный и белый цвета, создавая контрастный минималистичный дизайн, в меру темный, утонченный и элегантный.
ярких акцентов и дополнительных оттенков, чтобы интерьер выглядел максимально цельным и органичным.Стены и пол оформлены одинаковой керамической плиткой с имитацией мраморной поверхности. А вдоль темных стен установлена белая мебель и сантехника, ярко выделяющаяся на фоне отделки. Внутри нет
Комната темная и к тому же очень компактная, поэтому вместо полноразмерной ванны установлена более эргономичная душевая кабина. Она полностью обнесена прозрачным стеклом — это помогает сделать помещение визуально свободнее и просторнее. Способствует расширению ванной также и большое современное зеркало без рамы, размещенное над раковиной.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники