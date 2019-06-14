Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухней

Дизайн-проект был реализован в небольшой однокомнатной квартире площадью всего 39,5 метров. Основное пространство отведено 24-метровой общей комнате, в которой одновременно располагаются гостиная, кухня и спальная зона. Оставшееся место занимает прихожая (4,8 метра) и ванная (4 метра).

Проводим для вас экскурсию по каждому помещению однушки и показываем ее современный и элегантный интерьер, оформленный в стиле модернизм.

Прихожая

Отделка прихожей выполнена в контрастном сочетании светлых и темных оттенков. Бежевые стены и белая мебель комбинируются с черным полом, имитирующим мраморную поверхность. Светлые тона визуально расширяют пространство небольшой узкой комнаты.

Фото: rerooms.ru За расширение также отвечает большое зеркало напротив входной двери: оно полностью отражает прихожую и фактически удваивает ее пространство. Немалое внимание уделено и эргономичности: вся мебель имеет безручечную конструкцию, а роль главного гардероба исполняет встроенный шкаф-купе. Подвесные шкафы и вешалки занимают значительную часть стены.

Фото: rerooms.ru В потолке установлены компактные встроенные лампы — отказ от большой люстры и объемных светильников опять же обусловлен маленьким метражом помещения. В результате у дизайнеров ReRooms получился современный, отчасти минималистичный интерьер без лишних деталей.

Гостиная, кухня, спальня

Следующее помещение — самое большое в квартире и вмещает сразу три функциональные зоны. Первая и наиболее яркая ее часть — ультрасовременная кухня с красным глянцевым гарнитуром без ручек. Важно заметить, что столешница и фартук оформлены в совершенно другой, монохромной черно-белой палитре, — это сделано для более эффектного выделения красных шкафов в интерьере. В кухонной зоне нашлось место и для компактной барной стойки, которая одновременно выполняет функцию широкого подоконника.ltr">Дизайн-проект был реализован в небольшой однокомнатной квартире площадью всего 39,5 метров. Основное пространство отведено 24-метровой общей комнате, в которой одновременно располагаются гостиная, кухня и спальная зона. Оставшееся место занимает прихожая (4,8 метра) и ванная (4 метра).

Проводим для вас экскурсию по каждому помещению однушки и показываем ее современный и элегантный интерьер, оформленный в стиле модернизм.

Прихожая

Отделка прихожей выполнена в контрастном сочетании светлых и темных оттенков. Бежевые стены и белая мебель комбинируются с черным полом, имитирующим мраморную поверхность. Светлые тона визуально расширяют пространство небольшой узкой комнаты.

Фото: rerooms.ru За расширение также отвечает большое зеркало напротив входной двери: оно полностью отражает прихожую и фактически удваивает ее пространство. Немалое внимание уделено и эргономичности: вся мебель имеет безручечную конструкцию, а роль главного гардероба исполняет встроенный шкаф-купе. Подвесные шкафы и вешалки занимают значительную часть стены.

Фото: rerooms.ru В потолке установлены компактные встроенные лампы — отказ от большой люстры и объемных светильников опять же обусловлен маленьким метражом помещения. В результате у дизайнеров ReRooms получился современный, отчасти минималистичный интерьер без лишних деталей.

Гостиная, кухня, спальня

Следующее помещение — самое большое в квартире и вмещает сразу три функциональные зоны. Первая и наиболее яркая ее часть — ультрасовременная кухня с красным глянцевым гарнитуром без ручек. Важно заметить, что столешница и фартук оформлены в совершенно другой, монохромной черно-белой палитре, — это сделано для более эффектного выделения красных шкафов в интерьере. В кухонной зоне нашлось место и для компактной барной стойки, которая одновременно выполняет функцию широкого подоконника.