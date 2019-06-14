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Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухней


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Сегодня показываем яркую и самобытную однушку от дизайнеров ReRooms, которая поразит вас своим эффектным и красочным интерьером. Ее главная особенность — пестрая красная кухня с современным глянцевым гарнитуром.

Дизайн-проект был реализован в небольшой однокомнатной квартире площадью всего 39,5 метров. Основное пространство отведено 24-метровой общей комнате, в которой одновременно располагаются гостиная, кухня и спальная зона. Оставшееся место занимает прихожая (4,8 метра) и ванная (4 метра).

Проводим для вас экскурсию по каждому помещению однушки и показываем ее современный и элегантный интерьер, оформленный в стиле модернизм

Прихожая

Отделка прихожей выполнена в контрастном сочетании светлых и темных оттенков. Бежевые стены и белая мебель комбинируются с черным полом, имитирующим мраморную поверхность. Светлые тона визуально расширяют пространство небольшой узкой комнаты. 

Фото № 1: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru За расширение также отвечает большое зеркало напротив входной двери: оно полностью отражает прихожую и фактически удваивает ее пространство. Немалое внимание уделено и эргономичности: вся мебель имеет безручечную конструкцию, а роль главного гардероба исполняет встроенный шкаф-купе. Подвесные шкафы и вешалки занимают значительную часть стены.

Фото № 2: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru В потолке установлены компактные встроенные лампы — отказ от большой люстры и объемных светильников опять же обусловлен маленьким метражом помещения. В результате у дизайнеров ReRooms получился современный, отчасти минималистичный интерьер без лишних деталей. 

Гостиная, кухня, спальня

Следующее помещение — самое большое в квартире и вмещает сразу три функциональные зоны. Первая и наиболее яркая ее часть — ультрасовременная кухня с красным глянцевым гарнитуром без ручек. Важно заметить, что столешница и фартук оформлены в совершенно другой, монохромной черно-белой палитре, — это сделано для более эффектного выделения красных шкафов в интерьере. В кухонной зоне нашлось место и для компактной барной стойки, которая одновременно выполняет функцию широкого подоконника.ltr">Дизайн-проект был реализован в небольшой однокомнатной квартире площадью всего 39,5 метров. Основное пространство отведено 24-метровой общей комнате, в которой одновременно располагаются гостиная, кухня и спальная зона. Оставшееся место занимает прихожая (4,8 метра) и ванная (4 метра).

Проводим для вас экскурсию по каждому помещению однушки и показываем ее современный и элегантный интерьер, оформленный в стиле модернизм

Прихожая

Отделка прихожей выполнена в контрастном сочетании светлых и темных оттенков. Бежевые стены и белая мебель комбинируются с черным полом, имитирующим мраморную поверхность. Светлые тона визуально расширяют пространство небольшой узкой комнаты. 

Фото № 1: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru За расширение также отвечает большое зеркало напротив входной двери: оно полностью отражает прихожую и фактически удваивает ее пространство. Немалое внимание уделено и эргономичности: вся мебель имеет безручечную конструкцию, а роль главного гардероба исполняет встроенный шкаф-купе. Подвесные шкафы и вешалки занимают значительную часть стены.

Фото № 2: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru В потолке установлены компактные встроенные лампы — отказ от большой люстры и объемных светильников опять же обусловлен маленьким метражом помещения. В результате у дизайнеров ReRooms получился современный, отчасти минималистичный интерьер без лишних деталей. 

Гостиная, кухня, спальня

Следующее помещение — самое большое в квартире и вмещает сразу три функциональные зоны. Первая и наиболее яркая ее часть — ультрасовременная кухня с красным глянцевым гарнитуром без ручек. Важно заметить, что столешница и фартук оформлены в совершенно другой, монохромной черно-белой палитре, — это сделано для более эффектного выделения красных шкафов в интерьере. В кухонной зоне нашлось место и для компактной барной стойки, которая одновременно выполняет функцию широкого подоконника.

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Площадь, м²

Фото № 3: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru Вторая зона помещения — это гостиная. Основным цветом для ее отделки выбран светло-бежевый, однако ярко-красные элементы присутствуют и здесь — в виде подушек и ковра перед диваном. Такое дизайнерское решение сглаживает резкий визуальный переход между контрастной кухней и спокойной уютной гостиной. При этом зоны наглядно отделены друг от друга напольным покрытием: черной «мраморной» плиткой на кухне и светлым деревянным ламинатом в гостиной.


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rerooms.ru
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Последняя часть большой главной комнаты — компактная спальня, состоящая только из кровати и пары навесных полок. От гостиной спальная зона условно зонирована узкой функциональной перегородкой: внутри нее расположены полки и комплекс подвесных светильников. В спальне используется аналогичная бежевая отделка и наклеены акцентные геометрические обои, напоминающие о скандинавском стиле.


rerooms.ru
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rerooms.ru
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Важно, что в каждой зоне есть собственное освещение. Оно дополнительно позволяет осветить любую часть пространства, тем самым выделив его на фоне остальных. На кухне и в гостиной висят современные круглые люстры, в спальне установлены встроенные в потолок лампы. По всему периметру комнаты также установлены встроенные светильники и скрытая потолочная подсветка — этот сценарий предусматривает более приглушенный свет для создания спокойной, расслабляющей обстановки.

Ванная

Ванная комната кардинально отличается своим интерьером от остальных пространств. Здесь используются только черный и белый цвета, создавая контрастный минималистичный дизайн, в меру темный, утонченный и элегантный. 

Фото № 4: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru Стены и пол оформлены одинаковой керамической плиткой с имитацией мраморной поверхности. А вдоль темных стен установлена белая мебель и сантехника, ярко выделяющаяся на фоне отделки. Внутри нет ярких акцентов и дополнительных оттенков, чтобы интерьер выглядел максимально цельным и органичным.

Фото № 5: Однокомнатная квартира в стиле модернизм с красной кухнейФото: rerooms.ru Комната темная и к тому же очень компактная, поэтому вместо полноразмерной ванны установлена более эргономичная душевая кабина. Она полностью обнесена прозрачным стеклом — это помогает сделать помещение визуально свободнее и просторнее. Способствует расширению ванной также и большое современное зеркало без рамы, размещенное над раковиной.

Стоимость дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры в стиле модернизм составила 29 990 рублей. Все использованные дизайнерами отделочные материалы и мебель, а также цены на них можно изучить в подробной ведомости проекта.

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#интерьер однокомнатной квартиры#яркая кухня#стиль модернизм
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
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