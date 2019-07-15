Летние интерьеры: как преобразить свой дом — 18 ярких идей

Яркие краски, интересные принты и цветы — давайте добавим квартире летнего настроения!
На календаре уже середина лета, а вы еще не создали дома подходящий интерьер? Срочно исправляйте ситуацию! Наши рекомендации вам в этом помогут.
1. Впустите лето в дом
Летом хочется проводить все свободное время на улице, однако это не всегда возможно. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы тепло и природная яркость сами проникали в ваш дом. Для начала избавьтесь от тяжелых штор и замените их легким прозрачным тюлем. К тому же он смотрится очень стильно.лендаре уже середина лета, а вы еще не создали дома подходящий интерьер? Срочно исправляйте ситуацию! Наши рекомендации вам в этом помогут.
1. Впустите лето в дом
Летом хочется проводить все свободное время на улице, однако это не всегда возможно. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы тепло и природная яркость сами проникали в ваш дом. Для начала избавьтесь от тяжелых штор и замените их легким прозрачным тюлем. К тому же он смотрится очень стильно.
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2. Повесьте в спальне балдахин
Легкости спальне можно добавить с помощью воздушного белого балдахина. Летом это может быть обычная сетка, задрапированная с фантазией. Подобный балдахин в жаркое время года — это еще и практичная идея, так как он может спасти от назойливых насекомых.
3. Используйте натуральные материалы
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Если хочется добавить в интерьер больше легкости, купите чехлы, скатерти и прочие аксессуары из натуральных тканей. Очень аутентично, например, смотрится декор из льна. Он не утяжеляет пространство, выглядит непривычно и этим привлекает внимание.
4. Добавьте ярких цветов
Лето — пора созревания фруктов и ягод, ярких красок в природе. Почему бы не добавить их в интерьер? Давайте разберемся в оттенках, которые подойдут летнему интерьеру.
Первый идеальный цвет на лето — желтый. Он привнесет в дом позитив и подойдет тем, кто не боится очень ярких красок.
Летними считаются разнообразные оттенки синего и бирюзового. С ними хорошо сочетается белый. Палитра этих цветов напоминает море и небо, поэтому дизайнеры из них и создают необычный морской стиль. В подобных интерьерах совсем необязательно использовать морской декор. Основой считается правильное цветовое сочетание. А аксессуары добавить будет несложно.
Песочные, бледные коричневые и бежевые цвета — тоже популярные летние оттенки. Они напоминают о песчаных пляжах и берегах озер. Эти оттенки хорошо будут сочетаться с уже упомянутыми цветами. Но их можно использовать и отдельно.
Дизайнеры отмечают, что для знойного лета характерны чуть приглушенные цвета, будто находящиеся в дымке. Поэтому много контрастов создавать не стоит, хватит нескольких акцентных элементов. О них мы поговорим ниже.
5. Разнообразьте мебель
Яркие акценты в квартире можно сделать с помощью мебели. Например, подобрать в цвет декора несколько стульев или стол в тон. Такая композиция будет выглядеть законченной и не даст интерьеру стать скучным.
6. Добавьте зелени
Зеленые растения — визитная карточка летнего времени. Поэтому их можно добавить в интерьер квартиры. Самый обычный и простой способ это сделать — разместить дома цветы в кадках и горшках.
Для тех, кому этот способ кажется слишком предсказуемым, есть другой вариант. Создайте у себя дома флорариумы.
Цветы в ярких вазах — тоже неплохой вариант для лета. Преимущество этого варианта в том, что летом можно покупать сезонные цветы и любоваться ими дома.
Если живые цветы — это не ваш вариант, используйте зеленые тропические принты на текстиле, постерах и картинах. Такой декор намного проще воплотить, а радовать он будет точно так же.
7. Выбирайте яркую посуду
Яркие краски для создания хорошего настроения могут быть в любой комнате квартиры. Например на кухне. Сюда можно приобрести необычную посуду, выкрашенную в разнообразные оттенки. На ней ягоды, овощи и фрукты будут смотреться более аппетитно, чем на обычной однотонной.
Если яркость вам не нравится, остановите выбор на деревянной посуде. Многие отмечают, что вне зависимости от времени года еда, поданная в посуде из дерева, кажется намного вкуснее.
Еще вы можете купить посуду, характерную исключительно для летнего периода времени. Это может быть лимонадник или подобные емкости. В жаркое время года вся семья будет рада выпить холодный напиток. В лимонадник можно наливать любые соки и даже просто воду с большим количеством льда.
8. Разместите дома плетеную мебель
Вы наверняка замечали, что каждое лето журналы и ленты в социальных сетях пестрят фотографиями модниц, через плечо которых перекинуты плетеные сумки. Однако их можно использовать не только в этом качестве. Плетеные сумки, мешочки и прочие аксессуары попробуйте использовать у себя дома в качестве системы хранения. Повесьте их на кровать, дверь или любое другое место и наслаждайтесь трендом этого лета, не выходя из дома.
Хороши и предметы, сделанные из джута. Это могут быть корзины, коврики, сумочки для хранения и другие вещи. В ванной вы можете использовать их для белья, в гостиной в подобные корзины хорошо поставить цветы, а на кухне постелить коврик — он не боится грязи и хорошо отстирывается даже в стиральной машинке.
Еще один вариант летнего плетеного декора — мебель из ротанга, которую мы привыкли видеть на улице: в кафе, на даче или в саду. Почему бы не использовать ее у себя дома? Не обязательно покупать целый комплект мебели, можно ограничиться одним. Например, поставить стул или пуф около столика в спальне. Интерьер сразу же приобретет нотки беззаботности.
9. Добавьте летних ароматов
Привнести атмосферу лета можно с помощью ароматов для дома, с которыми у вас ассоциируется теплое время года. Если таких нет, можно использовать сезонные летние запахи: фруктов, цветов или ягод.
Какие идеи понравились вам больше всего? Делитесь с нами своим мнением в комментариях.
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