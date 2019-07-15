Натяжной потолок в ванной: все за и против

Сомневаетесь, устанавливать натяжной потолок или нет? Мы расскажем об основных достоинствах и недостатках такого варианта отделки, а выбор уже останется за вами.
Ванная комната отличается от других помещений специфическими условиями, а именно — повышенной влажностью и частым перепадом температур. Чтобы интерьер радовал вас долгие годы, нужно серьезно подойти к выбору отделочных материалов. Как правило, хозяева отказываются от использования дерева или бумажных обоев в этом помещении, так как понимают, что долгую службу они точно не сослужат. Мы советуем обратить внимание на натяжные потолки — у них доступная цена и большой выбор моделей. Однако прежде чем вы примете решение, мы расскажем об основных достоинствах и недостатках натяжных потолков и объясним разницу между двумя самыми востребованными материалами: ПВХ и тканью.
Использование натяжных потолков в ванной
Минусы
В целом натяжные потолки — отличное решение для ванных комнат, и проблемы с ними могут возникнуть только в трех случаях:
- в помещении очень плохая вентиляция;
- вас затопили;
- вам попался недобросовестный производитель, качество материала оставляет желать лучшего.
Сразу важно отметить, что натяжные потолки очень плохо дышат, и связано это с материалом, из которого они производятся: ПВХ и прорезиненная ткань. Поэтому, если ванная комната не проветривается должным образом, лучше забыть об этом варианте. И вот почему.
Между потолком и полотном образовывается пустота (невентилируемая зона), из-за чего грибок быстро будет размножаться в этой среде. Причем появится он там намного быстрее, чем на обычном окрашенном потолке. Однако если в квартире высокие потолки и есть возможность разместить вентиляционное отверстие над полотном, такая беда, скорее всего, обойдет вас стороной. И то это возможно только при условии хорошей вытяжки, что бывает очень редко, особенно если речь идет о старых панельных домах.
Можно, конечно, выбрать полотно черного цвета, но таким образом вы лишь скроете проблему, в то время как грибок все еще будет жить с вами по соседству. Поэтому пожалейте свое здоровье, в частности дыхательную систему, которая страдает от токсинов в первую очередь.
Запомните! Если у вас плохо проветриваемая ванная и на потолке до этого образовывалась плесень, то натяжной потолок — плохая идея. ltr">Ванная комната отличается от других помещений специфическими условиями, а именно — повышенной влажностью и частым перепадом температур. Чтобы интерьер радовал вас долгие годы, нужно серьезно подойти к выбору отделочных материалов. Как правило, хозяева отказываются от использования дерева или бумажных обоев в этом помещении, так как понимают, что долгую службу они точно не сослужат. Мы советуем обратить внимание на натяжные потолки — у них доступная цена и большой выбор моделей. Однако прежде чем вы примете решение, мы расскажем об основных достоинствах и недостатках натяжных потолков и объясним разницу между двумя самыми востребованными материалами: ПВХ и тканью.
Использование натяжных потолков в ванной
Минусы
В целом натяжные потолки — отличное решение для ванных комнат, и проблемы с ними могут возникнуть только в трех случаях:
- в помещении очень плохая вентиляция;
- вас затопили;
- вам попался недобросовестный производитель, качество материала оставляет желать лучшего.
Сразу важно отметить, что натяжные потолки очень плохо дышат, и связано это с материалом, из которого они производятся: ПВХ и прорезиненная ткань. Поэтому, если ванная комната не проветривается должным образом, лучше забыть об этом варианте. И вот почему.
Между потолком и полотном образовывается пустота (невентилируемая зона), из-за чего грибок быстро будет размножаться в этой среде. Причем появится он там намного быстрее, чем на обычном окрашенном потолке. Однако если в квартире высокие потолки и есть возможность разместить вентиляционное отверстие над полотном, такая беда, скорее всего, обойдет вас стороной. И то это возможно только при условии хорошей вытяжки, что бывает очень редко, особенно если речь идет о старых панельных домах.
Можно, конечно, выбрать полотно черного цвета, но таким образом вы лишь скроете проблему, в то время как грибок все еще будет жить с вами по соседству. Поэтому пожалейте свое здоровье, в частности дыхательную систему, которая страдает от токсинов в первую очередь.
Запомните! Если у вас плохо проветриваемая ванная и на потолке до этого образовывалась плесень, то натяжной потолок — плохая идея.
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Второй недостаток связан с не самой приятной жизненной ситуацией, а именно — потопом. Этот минус идет в паре с главным плюсом натяжных потолков: способностью задерживать воду, которая просочилась к вам от соседей. Полотно вмещает большое количество воды, поэтому беспокоиться, что она зальет помещение, не стоит. В такой ситуации нужно будет вызвать специалиста, который поможет слить воду.
Однако после этого и возникает проблема. Так как плита остается влажной, а вы сразу же натянете потолок обратно, вы создадите благоприятные условия для развития бактерий. Через некоторое время вы опять же получите грибок.
Если вы знаете, что сверху поселились неблагополучные жильцы и у них постоянно протекают трубы, от натяжных потолков лучше отказаться, так как долго они вам не прослужат.
Если вышеописанные неприятности не имеют к вам никакого отношения, тогда натяжной потолок — замечательный выбор, и сейчас мы объясним почему.
Плюсы
Экологичность
Если производитель добросовестный и изготавливает полотна, соблюдая все требования и нормы, не нужно беспокоиться, что пленка ПВХ будет выделять какие-то вредные вещества при нагревании.
Простота в уходе
Как правило, пленка обрабатывается антистатическим раствором, поэтому она не подвержена загрязнению и не требует применения особых чистящих средств.
Быстрая установка
Специалисты установят потолок в течение одного дня, и главный плюс — после монтажа не останется строительного мусора.
Долговечность
Правильная установка и эксплуатация продлят жизнь потолку до 25 лет (однако у разных производителей гарантийный срок варьируется).
Влагостойкость и водонепроницаемость
В случае потопа, как мы уже упомянули, вся вода останется на покрытии и интерьер ванной не пострадает.
Маскировка неровностей
Если в помещении неровный потолок, полотно скроет перепад высоты и вам не придется выравнивать поверхность, вкладывая в это большие деньги.
Большой выбор моделей
На рынке существует большое количество видов натяжных потолков, можно изготовить полотно и на заказ.
Виды натяжных потолков для ванной
Существуют два вида натяжных потолков:
- пленочные;
- тканевые.
Пленочные полотна (их производят из поливинилхлорида — ПВХ) отлично защищают помещение от затопления и устойчивы к влаге. В случае бедственной ситуации специалист демонтирует угол потолка, сливает воду и закрепляет пленку обратно. Внешний вид останется неизменным.
Пленка не боится пара, поэтому вы можете со спокойной душой принимать горячий душ и не опасаться, что с потолком что-то случится. Конденсат либо скатывается вниз, либо высыхает и не оставляет при этом и следа.
Что касается монтажа, сначала устанавливают профили вдоль стен, затем нагревают пленку с помощью специальной пушки, растягивают и только потом крепят к получившемуся каркасу.
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Потолки из ПВХ бывают трех видов:
- матовые,
- глянцевые,
- сатиновые.
Поговорим о втором варианте. Если ваша ванная комната не может похвастаться большой площадью, глянцевый потолок способен немного изменить ситуацию. За счет хорошей отражательной способности глянцевая пленка визуально увеличит помещение и сделает его светлее.
Тканевые полотна состоят из переплетения полимерных волокон, благодаря этому они намного лучше пропускают воздух, чем пленочные, и обеспечивают вентиляцию потолочной плиты. Это существенно снижает риск возникновения грибка.
В монтаже тоже есть существенные отличия. Так, полотна из ткани не нагревают, а натягивают на заранее приготовленный каркас. Однако есть у них и серьезный минус: такие полотна впитывают воду и уязвимы для влаги. Поэтому в случае потопа тканевый потолок не спасет интерьер ванной.
Натяжные потолки из ткани смотрятся намного благороднее и дороже, чем пленочные. На матовой поверхности ткани будет классно выглядеть какой-нибудь рисунок, особенно с 3D-эффектом.
Что выбрать — решать вам. Мы дадим несколько советов:
- тканевые полотна крепче и экологичнее, чем ПВХ-пленка, однако и стоят они дороже;
- в случае потопа вас спасет только натяжной потолок из пленки, так как полиэстеровая ткань впитывают воду;
- тщательно выбирайте специалистов, которые будут заниматься монтажом натяжного потолка, так как часто все проблемы начинаются именно из-за некачественной работы.
Варианты освещения и подсветки натяжных потолков в ванной
Освещение в ванной комнате с натяжным потолком может быть следующим:
- центральным — в интерьере используется большая люстра;
- точечным — в потолок встраиваются маленькие или средние по размеру светильники;
- по периметру комнаты — специалисты устанавливают маленькие лампочки или светодиодные ленты.
Выбор зависит в первую очередь от габаритов помещения. В большой ванной с высокими потолками будет классно смотреться большая люстра, которая может стать главным акцентом.
Маленькому же помещению такой вариант не подойдет, так как большой светильник отнимет ценное пространство. Лучше всего остановить свой выбор на полусферических плафонах, точечном освещении (подойдут симметричные или асимметричные композиции).
Чтобы визуально увеличить ванную, мы советуем выбирать освещение по периметру комнаты (контурное), благодаря которому создается эффект парящего потолка. Такой вариант подойдет как для больших, так и для маленьких помещений.
Фото красивых натяжных потолков в ванной
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
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Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
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01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
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04. Ведомость сантехники