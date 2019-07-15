Натяжной потолок в ванной: все за и против

Ванная комната отличается от других помещений специфическими условиями, а именно — повышенной влажностью и частым перепадом температур. Чтобы интерьер радовал вас долгие годы, нужно серьезно подойти к выбору отделочных материалов. Как правило, хозяева отказываются от использования дерева или бумажных обоев в этом помещении, так как понимают, что долгую службу они точно не сослужат. Мы советуем обратить внимание на натяжные потолки — у них доступная цена и большой выбор моделей. Однако прежде чем вы примете решение, мы расскажем об основных достоинствах и недостатках натяжных потолков и объясним разницу между двумя самыми востребованными материалами: ПВХ и тканью.

Фото: mbdou42.ru

Использование натяжных потолков в ванной

Минусы

В целом натяжные потолки — отличное решение для ванных комнат, и проблемы с ними могут возникнуть только в трех случаях:

в помещении очень плохая вентиляция;

вас затопили;

вам попался недобросовестный производитель, качество материала оставляет желать лучшего.

Фото: designsourceguide.com

Сразу важно отметить, что натяжные потолки очень плохо дышат, и связано это с материалом, из которого они производятся: ПВХ и прорезиненная ткань. Поэтому, если ванная комната не проветривается должным образом, лучше забыть об этом варианте. И вот почему.

Между потолком и полотном образовывается пустота (невентилируемая зона), из-за чего грибок быстро будет размножаться в этой среде. Причем появится он там намного быстрее, чем на обычном окрашенном потолке. Однако если в квартире высокие потолки и есть возможность разместить вентиляционное отверстие над полотном, такая беда, скорее всего, обойдет вас стороной. И то это возможно только при условии хорошей вытяжки, что бывает очень редко, особенно если речь идет о старых панельных домах.

Можно, конечно, выбрать полотно черного цвета, но таким образом вы лишь скроете проблему, в то время как грибок все еще будет жить с вами по соседству. Поэтому пожалейте свое здоровье, в частности дыхательную систему, которая страдает от токсинов в первую очередь.

Запомните! Если у вас плохо проветриваемая ванная и на потолке до этого образовывалась плесень, то натяжной потолок — плохая идея. ltr">Ванная комната отличается от других помещений специфическими условиями, а именно — повышенной влажностью и частым перепадом температур. Чтобы интерьер радовал вас долгие годы, нужно серьезно подойти к выбору отделочных материалов. Как правило, хозяева отказываются от использования дерева или бумажных обоев в этом помещении, так как понимают, что долгую службу они точно не сослужат. Мы советуем обратить внимание на натяжные потолки — у них доступная цена и большой выбор моделей. Однако прежде чем вы примете решение, мы расскажем об основных достоинствах и недостатках натяжных потолков и объясним разницу между двумя самыми востребованными материалами: ПВХ и тканью.

Фото: mbdou42.ru

Использование натяжных потолков в ванной

Минусы

В целом натяжные потолки — отличное решение для ванных комнат, и проблемы с ними могут возникнуть только в трех случаях:

в помещении очень плохая вентиляция;

вас затопили;

вам попался недобросовестный производитель, качество материала оставляет желать лучшего.

Фото: designsourceguide.com

Сразу важно отметить, что натяжные потолки очень плохо дышат, и связано это с материалом, из которого они производятся: ПВХ и прорезиненная ткань. Поэтому, если ванная комната не проветривается должным образом, лучше забыть об этом варианте. И вот почему.

Между потолком и полотном образовывается пустота (невентилируемая зона), из-за чего грибок быстро будет размножаться в этой среде. Причем появится он там намного быстрее, чем на обычном окрашенном потолке. Однако если в квартире высокие потолки и есть возможность разместить вентиляционное отверстие над полотном, такая беда, скорее всего, обойдет вас стороной. И то это возможно только при условии хорошей вытяжки, что бывает очень редко, особенно если речь идет о старых панельных домах.

Можно, конечно, выбрать полотно черного цвета, но таким образом вы лишь скроете проблему, в то время как грибок все еще будет жить с вами по соседству. Поэтому пожалейте свое здоровье, в частности дыхательную систему, которая страдает от токсинов в первую очередь.

Запомните! Если у вас плохо проветриваемая ванная и на потолке до этого образовывалась плесень, то натяжной потолок — плохая идея.