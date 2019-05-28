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Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идей


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Хотите создать в ванной роскошную атмосферу для релакса? Добавьте в интерьер немного розового: ReRooms рассказывает, как сделать это правильно.

Розовый цвет в интерьере ванной встречается гораздо реже, чем стандартные для этого помещения белые, синие или бежевые оттенки. Все из-за особенностей восприятия розового и стереотипов вокруг него: этот цвет для оформления ванной выбирают в основном романтические натуры, тогда как прагматикам он кажется не самым уместным в ванной и даже навязчивым.

На самом деле розовый с его множеством оттенков прекрасно вписывается в разные интерьерные направления: от хай-тека и поп-арта до ретро и этнического стиля. Главное — выбрать правильный оттенок розового и удачно составить цветовую пару. И ReRooms знает, как это сделать!

Розовый цвет в интерьере ванной: 4 важных факта, которые нужно знать

Прежде чем подбирать стильные идеи для внедрения розового в ванную, важно ознакомиться с особенностями работы с этим цветом, его характеристиками, визуальными эффектами. И конечно же, развеять главные стереотипы.

  1. Розовый цвет подходит не только для гламурных интерьеров: его можно использовать даже в брутальной ванной холостяка. Для этого подходят холодные оттенки розового либо комбинируются контрастные цвета, например розовый с черным, коричневым или серым.
  2. Психологи характеризуют розовый как романтичный и нежный цвет — он обладает умиротворяющими и успокаивающими свойствами. Этот цвет рекомендуется выбирать людям, которые подвержены стрессам — в хромотерапии оттенки розового помогают успокоиться и снять напряжение, соответственно, в розовой ванной будет легко настроиться на релакс.
  3. Розовый подходит для оформления интерьера небольших помещений — его холодные тона помогают визуально раздвинуть стены, и ванная будет выглядеть просторнее. Но будьте аккуратны, поскольку приглушенные оттенки, близкие к фиолетовому, имеют обратный эффект.
  4. Розовый хорошо смотрится с гладкими металлическими и зеркальными поверхностями: отражаясь в них, розовый создает эффект волшебного мерцания.

Сочетания розового в интерьере ванной

Профессиональные дизайнеры редко оформляют интерьеры ванных в монохромном розовом цвете. Часто этот цвет используется в сочетании с другими и служит как акцент: например, светло-розовые оттенки в сочетании с белым создают винтажное настроение в ванной, а насыщенные контрастные оттенки в паре с розовым подчеркивают брутальность интерьера. Розовый в интерьере отлично сочетается с такими цветами:

  • фиолетовый;
  • белый;
  • серый;
  • голубой;
  • черный;
  • зеленый;
  • коричневый;
  • бежевый.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

А теперь ReRooms поделится идеями, как можно использовать розовый в интерьере ванной, чтобы помещение выглядело стильным. Поскольку ванная — обычно небольшое помещение, площади для игры с цветом не так много, поэтому предлагаем оценить, как этот цвет раскрывается в отделке, сантехнике и оригинальных аксессуарах.

1. Умывальник

Если стены ванной отделаны в белой или светло-серой гамме, розовая раковина может стать эффектным акцентом: для хай-тека и поп-арта можно поэкспериментировать с насыщенными, кислотными оттенками, а в ретроинтерьер хорошо впишется пыльно-розовая раковина.

Фото № 1: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: tlcinteriors.com.au

2. Унитаз

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В ванной, совмещенной с туалетом, можно разместить розовый унитаз. Часто встречаются дизайнерские интерьеры, где умывальник и унитаз подобраны в одном оттенке розового. Особенно интересно такая керамическая пара смотрится в интерьерах в стиле ретро.

Фото № 2: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: retrorenovation.com

Если насыщенный розовый выбран для оформления акцентной стены, лучше всего размещать белую сантехнику, которая поддерживала бы выбранную цветовую гамму. Например, уместен белый подвесной унитаз со светло-розовой крышкой, как на фото ниже.

Фото № 3: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: rilane.com

3. Керамическая плитка

Розовую керамическую плитку можно использовать для зонирования: например, оформить часть стены в зоне умывальника, визуально отделив ее от санузла. Обратите внимание: глянцевая поверхность плитки красиво смотрится с матовой интерьерной краской более светлого оттенка. Мы уже рассказывали, как правильно выбрать керамическую плитку для ванной.

Фото № 4: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: realtor.com

Для винтажного интерьера лучше выбирать плитку в пудровых, персиковых оттенках розового. Классика жанра — розовая плитка и белая краска. Именно такая цветовая пара была самой популярной в Америке в 1940-х годах, когда розовый в интерьере ванной был на пике популярности.

Фото № 5: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: realtor.com

В современных интерьерах интересно смотрится розовая мозаика: ею можно полностью отделать стены, а можно использовать для зонирования и расстановки акцентов. Несколько интересных вариантов — в фотогалерее ниже.


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ostan.info
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interiorsbycolor.com
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Кстати, если у вас просторная ванная и вы поклонник винтажных интерьеров, обратите внимание на фотоидею ниже: в качестве основы используется плитка персикового оттенка, а пол по периметру помещения и сантехника — розовые.

Фото № 6: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: decoratorist.com

4. Краска для отделки стен

Интерьерная краска для отделки стен в ванной — один из самых удачных вариантов, поскольку она более устойчива к повышенной влажности. Если отделать акцентную стену яркой розовой краской, подобрать контрастную сантехнику и правильные аксессуары, получится интерьер в стиле пин-ап.

Фото № 7: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: kentautorepair.net

5. Отделка потолка

Надоел скучный белый потолок в ванной? Оформите его в розовом цвете — и он станет центральным акцентом помещения!

Фото № 8: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: renotalk.com

6. Обои

Если вы не против использования обоев при отделке стен в ванной, подберите ярко-розовые с интересным принтом. Например, как на фото ниже: с силуэтами фламинго. Такое решение будет эффектно смотреться в ванной, где доминирует белый.

Фото № 9: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: shelterness.com

7. Обивка на мягкой мебели

Белый, черный и розовый — беспроигрышная цветовая троица для интерьера ванной. Если ванная просторная и оформлена в черно-белой цветовой гамме, яркие оттенки розового (например обивка на стуле у туалетного столика в цвете фуксия) оживят интерьер, сделают его более выразительным и элегантным.

Фото № 10: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: villarosesamoens.com

8. Аксессуары

Оживят интерьер розовые мыльница или дозатор, ароматический диффузор, подставка для зубных щеток, органайзер для украшений или косметики и плетеные корзины для хранения. На фото ниже такие розовые акценты размещены в интерьере детской ванной: получилось ярко и солнечно!

Фото № 11: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: mark13records.info

9. Тумба под раковину

Создать нежную атмосферу в ванной можно при помощи доминирующего белого цвета и нежно-розового акцента, например в виде тумбы под раковину.

Фото № 12: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: reliable-remodeler.com

10. Зеркало в розовой раме

Массивное зеркало в деревянной раме, выкрашенной в розовый, станет настоящим украшением белоснежной ванной. Отличный вариант для тех, кто хочет добавить в интерьер немного розового, но боится переборщить.

Фото № 13: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: campfirefilms.co

11. Цветы

Точечно ввести розовый в интерьер ванной можно при помощи цветов. Особенно красиво они смотрятся в роскошных ванных, где в отделке использовались натуральный камень и ценные породы дерева.

Фото № 14: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: reliable-remodeler.com

12. Коврики

Если вам захотелось добавить розового цвета в интерьер вашей белой ванной, но к масштабным переменам вы не готовы, подумайте о пушистых ковриках. Они будут выполнять не только декоративную, но и практическую функцию.

Фото № 15: Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идейФото: ostello.info

#розовый цвет#Ванная
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