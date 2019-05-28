Розовый цвет в интерьере ванной: 12 стильных идей

Хотите создать в ванной роскошную атмосферу для релакса? Добавьте в интерьер немного розового: ReRooms рассказывает, как сделать это правильно.
Розовый цвет в интерьере ванной встречается гораздо реже, чем стандартные для этого помещения белые, синие или бежевые оттенки. Все из-за особенностей восприятия розового и стереотипов вокруг него: этот цвет для оформления ванной выбирают в основном романтические натуры, тогда как прагматикам он кажется не самым уместным в ванной и даже навязчивым.
На самом деле розовый с его множеством оттенков прекрасно вписывается в разные интерьерные направления: от хай-тека и поп-арта до ретро и этнического стиля. Главное — выбрать правильный оттенок розового и удачно составить цветовую пару. И ReRooms знает, как это сделать!
Розовый цвет в интерьере ванной: 4 важных факта, которые нужно знать
Прежде чем подбирать стильные идеи для внедрения розового в ванную, важно ознакомиться с особенностями работы с этим цветом, его характеристиками, визуальными эффектами. И конечно же, развеять главные стереотипы.
- Розовый цвет подходит не только для гламурных интерьеров: его можно использовать даже в брутальной ванной холостяка. Для этого подходят холодные оттенки розового либо комбинируются контрастные цвета, например розовый с черным, коричневым или серым.
- Психологи характеризуют розовый как романтичный и нежный цвет — он обладает умиротворяющими и успокаивающими свойствами. Этот цвет рекомендуется выбирать людям, которые подвержены стрессам — в хромотерапии оттенки розового помогают успокоиться и снять напряжение, соответственно, в розовой ванной будет легко настроиться на релакс.
- Розовый подходит для оформления интерьера небольших помещений — его холодные тона помогают визуально раздвинуть стены, и ванная будет выглядеть просторнее. Но будьте аккуратны, поскольку приглушенные оттенки, близкие к фиолетовому, имеют обратный эффект.
- Розовый хорошо смотрится с гладкими металлическими и зеркальными поверхностями: отражаясь в них, розовый создает эффект волшебного мерцания.
Сочетания розового в интерьере ванной
Профессиональные дизайнеры редко оформляют интерьеры ванных в монохромном розовом цвете. Часто этот цвет используется в сочетании с другими и служит как акцент: например, светло-розовые оттенки в сочетании с белым создают винтажное настроение в ванной, а насыщенные контрастные оттенки в паре с розовым подчеркивают брутальность интерьера. Розовый в интерьере отлично сочетается с такими цветами:
- фиолетовый;
- белый;
- серый;
- голубой;
- черный;
- зеленый;
- коричневый;
- бежевый.
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А теперь ReRooms поделится идеями, как можно использовать розовый в интерьере ванной, чтобы помещение выглядело стильным. Поскольку ванная — обычно небольшое помещение, площади для игры с цветом не так много, поэтому предлагаем оценить, как этот цвет раскрывается в отделке, сантехнике и оригинальных аксессуарах.
1. Умывальник
Если стены ванной отделаны в белой или светло-серой гамме, розовая раковина может стать эффектным акцентом: для хай-тека и поп-арта можно поэкспериментировать с насыщенными, кислотными оттенками, а в ретроинтерьер хорошо впишется пыльно-розовая раковина.
2. Унитаз
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В ванной, совмещенной с туалетом, можно разместить розовый унитаз. Часто встречаются дизайнерские интерьеры, где умывальник и унитаз подобраны в одном оттенке розового. Особенно интересно такая керамическая пара смотрится в интерьерах в стиле ретро.
Если насыщенный розовый выбран для оформления акцентной стены, лучше всего размещать белую сантехнику, которая поддерживала бы выбранную цветовую гамму. Например, уместен белый подвесной унитаз со светло-розовой крышкой, как на фото ниже.
3. Керамическая плитка
Розовую керамическую плитку можно использовать для зонирования: например, оформить часть стены в зоне умывальника, визуально отделив ее от санузла. Обратите внимание: глянцевая поверхность плитки красиво смотрится с матовой интерьерной краской более светлого оттенка. Мы уже рассказывали, как правильно выбрать керамическую плитку для ванной.
Для винтажного интерьера лучше выбирать плитку в пудровых, персиковых оттенках розового. Классика жанра — розовая плитка и белая краска. Именно такая цветовая пара была самой популярной в Америке в 1940-х годах, когда розовый в интерьере ванной был на пике популярности.
В современных интерьерах интересно смотрится розовая мозаика: ею можно полностью отделать стены, а можно использовать для зонирования и расстановки акцентов. Несколько интересных вариантов — в фотогалерее ниже.
Кстати, если у вас просторная ванная и вы поклонник винтажных интерьеров, обратите внимание на фотоидею ниже: в качестве основы используется плитка персикового оттенка, а пол по периметру помещения и сантехника — розовые.
4. Краска для отделки стен
Интерьерная краска для отделки стен в ванной — один из самых удачных вариантов, поскольку она более устойчива к повышенной влажности. Если отделать акцентную стену яркой розовой краской, подобрать контрастную сантехнику и правильные аксессуары, получится интерьер в стиле пин-ап.
5. Отделка потолка
Надоел скучный белый потолок в ванной? Оформите его в розовом цвете — и он станет центральным акцентом помещения!
6. Обои
Если вы не против использования обоев при отделке стен в ванной, подберите ярко-розовые с интересным принтом. Например, как на фото ниже: с силуэтами фламинго. Такое решение будет эффектно смотреться в ванной, где доминирует белый.
7. Обивка на мягкой мебели
Белый, черный и розовый — беспроигрышная цветовая троица для интерьера ванной. Если ванная просторная и оформлена в черно-белой цветовой гамме, яркие оттенки розового (например обивка на стуле у туалетного столика в цвете фуксия) оживят интерьер, сделают его более выразительным и элегантным.
8. Аксессуары
Оживят интерьер розовые мыльница или дозатор, ароматический диффузор, подставка для зубных щеток, органайзер для украшений или косметики и плетеные корзины для хранения. На фото ниже такие розовые акценты размещены в интерьере детской ванной: получилось ярко и солнечно!
9. Тумба под раковину
Создать нежную атмосферу в ванной можно при помощи доминирующего белого цвета и нежно-розового акцента, например в виде тумбы под раковину.
10. Зеркало в розовой раме
Массивное зеркало в деревянной раме, выкрашенной в розовый, станет настоящим украшением белоснежной ванной. Отличный вариант для тех, кто хочет добавить в интерьер немного розового, но боится переборщить.
11. Цветы
Точечно ввести розовый в интерьер ванной можно при помощи цветов. Особенно красиво они смотрятся в роскошных ванных, где в отделке использовались натуральный камень и ценные породы дерева.
12. Коврики
Если вам захотелось добавить розового цвета в интерьер вашей белой ванной, но к масштабным переменам вы не готовы, подумайте о пушистых ковриках. Они будут выполнять не только декоративную, но и практическую функцию.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники