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13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретро


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ReRooms собрал для вас со всего мира 13 впечатляющих идей, как создать ванную комнату в стиле ретро.

Содержание

Стиль ретро — один из самых дружелюбных вариантов для самостоятельных интерьерных экспериментов. И начинать такие эксперименты лучше всего с ванной — там меньше риска ошибиться с выбором фурнитуры. К слову, об ошибках: в ретростиле практически невозможно промахнуться, ведь все, что выглядит старомодным, уже сюда подходит.

Второй бонус работы с ретростилем: зачастую на его создание не требуется значительных затрат. Конечно, сантехника под старину может влететь в копеечку, да и по-настоящему величественные винтажные интерьеры из каталогов студий дизайна предусматривают использование дорогого антиквариата… Тем не менее подходящие аксессуары можно приобрести на интернет-барахолках или сделать самостоятельно.

Раковина на узкой ножке

Сейчас, в эпоху подвесной сантехники футуристичных форм, глубокая круглая раковина на узком пьедестале выглядит очень винтажно. Вместе с незамысловатыми занавесками, массивным зеркалом в слегка потертой деревянной раме, кованой люстрой и плетеными корзинами она формирует тот ретростиль, которого многие добиваются у себя в ванной.

Фото № 1: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io 

Текстильный диссонанс

Интерьеры ванных комнат прошлых десятилетий часто объединяла такая деталь, как текстильная эклектика. В интерьере на фото смешалось, кажется, все: махровые полотенца, полосатая занавеска с оборками, оконная занавеска с абстрактным черно-белым узором, объемный коврик.

Фото № 2: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Переосмысление

Изношенные вещи вроде самодельной садовой лестницы или старинного столика с поржавевшими ножками прекрасно себя чувствуют в интерьере ванной в ретростиле. Главное — придумать им применение. В этом интерьере, например, лестница используется как вешалка для полотенец.

Фото № 3: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Неожиданный декор

Кстати, переосмысленные декорации не обязательно должны быть функциональны. Например, здесь центральным элементом декора стал состарившийся деревянный ставень.

Фото № 4: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: s3-production.bobvila.com

Винтажная плитка

Придать ванной ретроэффект можно при помощи проверенных временем комбинаций керамической плитки. Если отделать стены ванной классической плиткой «кабанчик», а пол оформить мелкими керамическими шестигранниками, вы сможете создать стиль ретро. Обратите внимание на узоры в виде цветов, выложенные при помощи черной плитки, — раньше это было одним из главных трендов!

Фото № 5: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Ретростиль на современный лад

Не обязательно использовать в интерьере состаренные элементы: создайте ретростиль в современном прочтении. В нашем случае это удалось при помощи классических акцентов в виде декоративных колонн у окна, ванны на пьедестале, винтажного стула и молдингов под лепнину на стенах.

Фото № 6: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Яркие детали

Здесь ретроэффект достигнут только за счет аксессуаров: зеленые занавески с цветочным узором, настенный светильник под старину, мягко-желтые полотенца, полка со старинным краем и изношенные бамбуковые ролеты сделали свое дело.

Фото № 7: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Старинный шик

Ключевой акцент этой ванной кроется в цветовой гамме: сочетание бледно-бирюзового с белым выглядит очень винтажно. Подобранная тумба под умывальник в классическом стиле только усиливает эффект.

Фото № 8: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Плитка с драматическими узорами

Еще одна ванная, в которой нужный ретроэффект достигнут за счет черно-белой плитки. На этот раз дело не в геометрии, а в узорах. Узоры на коврике, стенах, полу и даже текстильном чехле на стуле выглядят избыточно, хотя и отлично сочетаются друг с другом, а зеленые акценты смягчают эффект.

Фото № 9: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Сантехника снова выходит на передний план

Яркий пример того, как создать интерьер в стиле ретро при помощи старинной раковины на ножках и кранов с винтажным силуэтом. Обратите внимание на цвет стены — снова бледно-бирюзовый.

Фото № 10: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Старый металлический стол

Посмотрите, как этот столик преобразил ванную: в местах, где облупилась оранжевая краска, видно, что он явно пережил не одну покраску. Деревянный ящик под столешницей продолжает тему состарившихся элементов в интерьере.

Фото № 11: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Витражи

Если вы планируете оформить в ретростиле ванную в частном доме, подумайте о витражах с цветочными узорами и винтажной геометрией вместо обычных стекол.

Фото № 12: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: s3-production.bobvila.com

Панно из ротанга

Плетеные настенные декорации тоже подойдут, чтобы подчеркнуть стиль ретро в ванной. Главное — не прогадать с узором.

Фото № 13: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: brepurposed.porch.com ретро — один из самых дружелюбных вариантов для самостоятельных интерьерных экспериментов. И начинать такие эксперименты лучше всего с ванной — там меньше риска ошибиться с выбором фурнитуры. К слову, об ошибках: в ретростиле практически невозможно промахнуться, ведь все, что выглядит старомодным, уже сюда подходит.

Второй бонус работы с ретростилем: зачастую на его создание не требуется значительных затрат. Конечно, сантехника под старину может влететь в копеечку, да и по-настоящему величественные винтажные интерьеры из каталогов студий дизайна предусматривают использование дорогого антиквариата… Тем не менее подходящие аксессуары можно приобрести на интернет-барахолках или сделать самостоятельно.

Раковина на узкой ножке

Сейчас, в эпоху подвесной сантехники футуристичных форм, глубокая круглая раковина на узком пьедестале выглядит очень винтажно. Вместе с незамысловатыми занавесками, массивным зеркалом в слегка потертой деревянной раме, кованой люстрой и плетеными корзинами она формирует тот ретростиль, которого многие добиваются у себя в ванной.

Фото № 1: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io 

Текстильный диссонанс

Интерьеры ванных комнат прошлых десятилетий часто объединяла такая деталь, как текстильная эклектика. В интерьере на фото смешалось, кажется, все: махровые полотенца, полосатая занавеска с оборками, оконная занавеска с абстрактным черно-белым узором, объемный коврик.

Фото № 2: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Переосмысление

Изношенные вещи вроде самодельной садовой лестницы или старинного столика с поржавевшими ножками прекрасно себя чувствуют в интерьере ванной в ретростиле. Главное — придумать им применение. В этом интерьере, например, лестница используется как вешалка для полотенец.

Фото № 3: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Неожиданный декор

Кстати, переосмысленные декорации не обязательно должны быть функциональны. Например, здесь центральным элементом декора стал состарившийся деревянный ставень.

Фото № 4: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: s3-production.bobvila.com

Винтажная плитка

Придать ванной ретроэффект можно при помощи проверенных временем комбинаций керамической плитки. Если отделать стены ванной классической плиткой «кабанчик», а пол оформить мелкими керамическими шестигранниками, вы сможете создать стиль ретро. Обратите внимание на узоры в виде цветов, выложенные при помощи черной плитки, — раньше это было одним из главных трендов!

Фото № 5: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Ретростиль на современный лад

Не обязательно использовать в интерьере состаренные элементы: создайте ретростиль в современном прочтении. В нашем случае это удалось при помощи классических акцентов в виде декоративных колонн у окна, ванны на пьедестале, винтажного стула и молдингов под лепнину на стенах.

Фото № 6: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Яркие детали

Здесь ретроэффект достигнут только за счет аксессуаров: зеленые занавески с цветочным узором, настенный светильник под старину, мягко-желтые полотенца, полка со старинным краем и изношенные бамбуковые ролеты сделали свое дело.

Фото № 7: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Старинный шик

Ключевой акцент этой ванной кроется в цветовой гамме: сочетание бледно-бирюзового с белым выглядит очень винтажно. Подобранная тумба под умывальник в классическом стиле только усиливает эффект.

Фото № 8: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Плитка с драматическими узорами

Еще одна ванная, в которой нужный ретроэффект достигнут за счет черно-белой плитки. На этот раз дело не в геометрии, а в узорах. Узоры на коврике, стенах, полу и даже текстильном чехле на стуле выглядят избыточно, хотя и отлично сочетаются друг с другом, а зеленые акценты смягчают эффект.

Фото № 9: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Сантехника снова выходит на передний план

Яркий пример того, как создать интерьер в стиле ретро при помощи старинной раковины на ножках и кранов с винтажным силуэтом. Обратите внимание на цвет стены — снова бледно-бирюзовый.

Фото № 10: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Старый металлический стол

Посмотрите, как этот столик преобразил ванную: в местах, где облупилась оранжевая краска, видно, что он явно пережил не одну покраску. Деревянный ящик под столешницей продолжает тему состарившихся элементов в интерьере.

Фото № 11: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: static.onecms.io

Витражи

Если вы планируете оформить в ретростиле ванную в частном доме, подумайте о витражах с цветочными узорами и винтажной геометрией вместо обычных стекол.

Фото № 12: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: s3-production.bobvila.com

Панно из ротанга

Плетеные настенные декорации тоже подойдут, чтобы подчеркнуть стиль ретро в ванной. Главное — не прогадать с узором.

Фото № 13: 13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретроФото: brepurposed.porch.com

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#Интерьер#ретро#Ванная
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04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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