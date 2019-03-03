13 красивых идей для ванной комнаты в стиле ретро

ReRooms собрал для вас со всего мира 13 впечатляющих идей, как создать ванную комнату в стиле ретро.
Стиль ретро — один из самых дружелюбных вариантов для самостоятельных интерьерных экспериментов. И начинать такие эксперименты лучше всего с ванной — там меньше риска ошибиться с выбором фурнитуры. К слову, об ошибках: в ретростиле практически невозможно промахнуться, ведь все, что выглядит старомодным, уже сюда подходит.
Второй бонус работы с ретростилем: зачастую на его создание не требуется значительных затрат. Конечно, сантехника под старину может влететь в копеечку, да и по-настоящему величественные винтажные интерьеры из каталогов студий дизайна предусматривают использование дорогого антиквариата… Тем не менее подходящие аксессуары можно приобрести на интернет-барахолках или сделать самостоятельно.
Раковина на узкой ножке
Сейчас, в эпоху подвесной сантехники футуристичных форм, глубокая круглая раковина на узком пьедестале выглядит очень винтажно. Вместе с незамысловатыми занавесками, массивным зеркалом в слегка потертой деревянной раме, кованой люстрой и плетеными корзинами она формирует тот ретростиль, которого многие добиваются у себя в ванной.
Текстильный диссонанс
Интерьеры ванных комнат прошлых десятилетий часто объединяла такая деталь, как текстильная эклектика. В интерьере на фото смешалось, кажется, все: махровые полотенца, полосатая занавеска с оборками, оконная занавеска с абстрактным черно-белым узором, объемный коврик.
Переосмысление
Изношенные вещи вроде самодельной садовой лестницы или старинного столика с поржавевшими ножками прекрасно себя чувствуют в интерьере ванной в ретростиле. Главное — придумать им применение. В этом интерьере, например, лестница используется как вешалка для полотенец.
Неожиданный декор
Кстати, переосмысленные декорации не обязательно должны быть функциональны. Например, здесь центральным элементом декора стал состарившийся деревянный ставень.
Винтажная плитка
Придать ванной ретроэффект можно при помощи проверенных временем комбинаций керамической плитки. Если отделать стены ванной классической плиткой «кабанчик», а пол оформить мелкими керамическими шестигранниками, вы сможете создать стиль ретро. Обратите внимание на узоры в виде цветов, выложенные при помощи черной плитки, — раньше это было одним из главных трендов!
Ретростиль на современный лад
Не обязательно использовать в интерьере состаренные элементы: создайте ретростиль в современном прочтении. В нашем случае это удалось при помощи классических акцентов в виде декоративных колонн у окна, ванны на пьедестале, винтажного стула и молдингов под лепнину на стенах.
Яркие детали
Здесь ретроэффект достигнут только за счет аксессуаров: зеленые занавески с цветочным узором, настенный светильник под старину, мягко-желтые полотенца, полка со старинным краем и изношенные бамбуковые ролеты сделали свое дело.
Старинный шик
Ключевой акцент этой ванной кроется в цветовой гамме: сочетание бледно-бирюзового с белым выглядит очень винтажно. Подобранная тумба под умывальник в классическом стиле только усиливает эффект.
Плитка с драматическими узорами
Еще одна ванная, в которой нужный ретроэффект достигнут за счет черно-белой плитки. На этот раз дело не в геометрии, а в узорах. Узоры на коврике, стенах, полу и даже текстильном чехле на стуле выглядят избыточно, хотя и отлично сочетаются друг с другом, а зеленые акценты смягчают эффект.
Сантехника снова выходит на передний план
Яркий пример того, как создать интерьер в стиле ретро при помощи старинной раковины на ножках и кранов с винтажным силуэтом. Обратите внимание на цвет стены — снова бледно-бирюзовый.
Старый металлический стол
Посмотрите, как этот столик преобразил ванную: в местах, где облупилась оранжевая краска, видно, что он явно пережил не одну покраску. Деревянный ящик под столешницей продолжает тему состарившихся элементов в интерьере.
Витражи
Если вы планируете оформить в ретростиле ванную в частном доме, подумайте о витражах с цветочными узорами и винтажной геометрией вместо обычных стекол.
Панно из ротанга
Плетеные настенные декорации тоже подойдут, чтобы подчеркнуть стиль ретро в ванной. Главное — не прогадать с узором.
ретро — один из самых дружелюбных вариантов для самостоятельных интерьерных экспериментов. И начинать такие эксперименты лучше всего с ванной — там меньше риска ошибиться с выбором фурнитуры. К слову, об ошибках: в ретростиле практически невозможно промахнуться, ведь все, что выглядит старомодным, уже сюда подходит.
Второй бонус работы с ретростилем: зачастую на его создание не требуется значительных затрат. Конечно, сантехника под старину может влететь в копеечку, да и по-настоящему величественные винтажные интерьеры из каталогов студий дизайна предусматривают использование дорогого антиквариата… Тем не менее подходящие аксессуары можно приобрести на интернет-барахолках или сделать самостоятельно.
Раковина на узкой ножке
Сейчас, в эпоху подвесной сантехники футуристичных форм, глубокая круглая раковина на узком пьедестале выглядит очень винтажно. Вместе с незамысловатыми занавесками, массивным зеркалом в слегка потертой деревянной раме, кованой люстрой и плетеными корзинами она формирует тот ретростиль, которого многие добиваются у себя в ванной.
Текстильный диссонанс
Интерьеры ванных комнат прошлых десятилетий часто объединяла такая деталь, как текстильная эклектика. В интерьере на фото смешалось, кажется, все: махровые полотенца, полосатая занавеска с оборками, оконная занавеска с абстрактным черно-белым узором, объемный коврик.
Переосмысление
Изношенные вещи вроде самодельной садовой лестницы или старинного столика с поржавевшими ножками прекрасно себя чувствуют в интерьере ванной в ретростиле. Главное — придумать им применение. В этом интерьере, например, лестница используется как вешалка для полотенец.
Неожиданный декор
Кстати, переосмысленные декорации не обязательно должны быть функциональны. Например, здесь центральным элементом декора стал состарившийся деревянный ставень.
Винтажная плитка
Придать ванной ретроэффект можно при помощи проверенных временем комбинаций керамической плитки. Если отделать стены ванной классической плиткой «кабанчик», а пол оформить мелкими керамическими шестигранниками, вы сможете создать стиль ретро. Обратите внимание на узоры в виде цветов, выложенные при помощи черной плитки, — раньше это было одним из главных трендов!
Ретростиль на современный лад
Не обязательно использовать в интерьере состаренные элементы: создайте ретростиль в современном прочтении. В нашем случае это удалось при помощи классических акцентов в виде декоративных колонн у окна, ванны на пьедестале, винтажного стула и молдингов под лепнину на стенах.
Яркие детали
Здесь ретроэффект достигнут только за счет аксессуаров: зеленые занавески с цветочным узором, настенный светильник под старину, мягко-желтые полотенца, полка со старинным краем и изношенные бамбуковые ролеты сделали свое дело.
Старинный шик
Ключевой акцент этой ванной кроется в цветовой гамме: сочетание бледно-бирюзового с белым выглядит очень винтажно. Подобранная тумба под умывальник в классическом стиле только усиливает эффект.
Плитка с драматическими узорами
Еще одна ванная, в которой нужный ретроэффект достигнут за счет черно-белой плитки. На этот раз дело не в геометрии, а в узорах. Узоры на коврике, стенах, полу и даже текстильном чехле на стуле выглядят избыточно, хотя и отлично сочетаются друг с другом, а зеленые акценты смягчают эффект.
Сантехника снова выходит на передний план
Яркий пример того, как создать интерьер в стиле ретро при помощи старинной раковины на ножках и кранов с винтажным силуэтом. Обратите внимание на цвет стены — снова бледно-бирюзовый.
Старый металлический стол
Посмотрите, как этот столик преобразил ванную: в местах, где облупилась оранжевая краска, видно, что он явно пережил не одну покраску. Деревянный ящик под столешницей продолжает тему состарившихся элементов в интерьере.
Витражи
Если вы планируете оформить в ретростиле ванную в частном доме, подумайте о витражах с цветочными узорами и винтажной геометрией вместо обычных стекол.
Панно из ротанга
Плетеные настенные декорации тоже подойдут, чтобы подчеркнуть стиль ретро в ванной. Главное — не прогадать с узором.
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