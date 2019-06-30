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С чем сочетаются черно-белые обои в интерьере


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Черно-белые обои помогут создать в домашнем интерьере модный и стильный контраст. Но с чем их можно сочетать, чтобы не получить полностью монохромную комнату? Рассказываем и демонстрируем на ярких примерах.

Содержание

Использовать черно-белые обои в интерьере — замечательный вариант декора квартир, оформленных в стилях минимализм, хай-тек, поп-арт и других. Такая отделка стен сделает комнату контрастной и стильной, добавит в ее интерьер яркости и эксцентричности. Но наклеить черно-белые обои — только половина дела. Для создания полноценного интерьера нужно добавить в комнату еще много элементов, каждый из которых должен хорошо сочетаться с монохромной палитрой. 

Какую мебель, материалы и цвета лучше всего комбинировать с черно-белыми обоями? Отвечаем на все вопросы и показываем лучшие сочетания.

Виды черно-белых обоев

Для начала разберемся в разновидностях черно-белых обоев для стен в интерьере. Прежде всего их можно разделить по характеру узоров на поверхности. Есть два основных типа узорчатых монохромных обоев:

  • обои с геометрическими узорами;
  • обои с растительными мотивами.

Фото № 1: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: lakaskultura.hu

Первые имеют минималистичный и более современный, абстрактный внешний облик — и предназначаются для соответствующих стилей оформления интерьера. Обои с растительными узорами могут органично вписаться даже в традиционный классический интерьер, особенно если на поверхности будут изображены цикличные рисунки цветов и растений.

Фото № 2: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: dobrahata.com.ua

Существует и вторая классификация черно-белых обоев — она основана на том, какой из двух цветов преобладает в их палитре. По этому критерию можно выделить:

  • белые обои с черным узором;
  • черные обои с белым узором.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
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Фото № 3: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: kharbsha.com

Обои, на поверхности которых преобладает белый цвет, сделают интерьер более светлым и просторным, визуально расширят пространство квартиры. А черные обои с белыми элементами добавят облику комнаты элегантности и утонченности, но при этом визуально она станет меньше, поэтому лучше использовать второй вид только в просторных помещениях.

Фото № 4: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: slubne-suknie.info

В отдельную разновидность можно вынести монохромные фотообои, которые представляют собой огромную фотографию в черно-белом исполнении. Наиболее распространены обои с пейзажами и панорамами мегаполисов.

Сочетание черно-белых обоев с другими цветами

Наиболее гармонично с черно-белой палитрой сочетается серый цвет. Он имеет интересную особенность, которая заключается в создании более плавного визуального перехода между белым и черным — так как это и есть промежуточный оттенок между этими двумя цветами. Серый не только органично впишется в комнату с монохромной отделкой, но и частично снизит яркий контраст внутри нее.

Фото № 5: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: conceptualhouseplans.com

В комбинации с белыми и черными обоями можно использовать некоторые яркие акценты: например небольшую мебель в пестрых насыщенных тонах. Это усилит контрастность и лучше подчеркнет современный облик комнаты, а также сделает интерьер более теплым и привлекательным за счет разбавления монохромной палитры.

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Фото № 6: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: homediz.cx.ua

Кроме этого, можно выбрать единственный яркий оттенок и использовать его в больших количествах — это может быть, например, фиолетовый или оранжевый цвет. Окрасьте пестрым оттенком мебель: кровать в спальне или диванную зону с ковром в гостиной.

Фото № 7: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: aviarydecor.com

Интерьер комнаты в таком исполнении будет выглядеть более эксцентрично, а яркая мебель станет ее визуальным центром.

Сочетание черно-белых обоев с различными материалами

Черные обои для стен с белым цветом или наоборот — это очень современное интерьерное решение. А значит, такая отделка будет эффектно сочетаться с самыми современными материалами.

Фото № 8: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: toolboxprodhouse.com

Первое, что можно взять для удачной комбинации, — любые глянцевые поверхности. Это может быть напольное покрытие, натяжной потолок или любые элементы мебели: от небольшого стола до полноценного кухонного гарнитура. Вы получите оригинальный футуристический интерьер, в который останется добавить только бытовую технику. 

Фото № 9: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: toolboxprodhouse.com

Не хуже смотреться в сочетании с такими обоями будут зеркала — как отдельные, так и встроенные в различную мебель, например в шкаф-купе с зеркальными створками. При этом лучше размещать зеркальные поверхности там, где преобладают белые обои с черным цветом в роли второстепенного. Их отражение в зеркале будет делать светлее всю комнату в целом.

Фото № 10: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: bellemaison23.co

С монохромной палитрой будет прекрасно комбинироваться и металл с полированной или матовой поверхностью. Это современный индустриальный материал, который стильно смотрится на черно-белом фоне — например в виде элементов разной мебели. Традиционно он имеет серый оттенок и поэтому еще лучше сочетается с монохромными обоями. 

Фото № 11: С чем сочетаются черно-белые обои в интерьереФото: watchwearhouse.co

А еще удачным материалом для такой комбинации послужит натуральное дерево — универсальный материал, который умеет сочетаться с чем угодно. Важно: совмещайте деревянные элементы только с обоями, где преобладает один из двух цветов: либо черный, либо белый. Максимально контрастные черно-белые обои могут вызвать дисгармонию в сочетании со спокойными деревянными оттенками.

#Отделочные материалы#белый цвет#Черный цвет#идеи для дома
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