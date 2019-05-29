Светлая двухкомнатная квартира с фактурными стенами

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как оформить интерьер четырехкомнатной квартиры в скандинавском стиле, который будет радовать вас долгие годы.
Скандинавский стиль сегодня славится следующими чертами:
натуральными отделочными материалами,
пастельной цветовой гаммой,
большим количеством источников света,
живыми растениями,
декором с геометрическим рисунком,
функциональной мебелью.
Благодаря всему этому получается очень комфортный и стильный интерьер для жизни в городе. В стиле отсутствует показной блеск, а упор делается на практичность и удобство.
Именно такой интерьер нужно было оформить дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире площадью 35 квадратных метров для семьи с маленьким ребенком. Наши специалисты отлично справились с задачей — интерьер получился очень теплым и нежным, в нем нет ни одной лишней детали, но есть все необходимое для комфортной жизни молодых родителей и их подрастающего ребенка.
Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения были приняты в каждой комнате.
Прихожая
С порога квартиры попадаешь в светлое и воздушное пространство, которое дизайнеры создали при помощи спокойной цветовой гаммы: белого, бежевого, серого и коричневого — классическая палитра выбранного направления. Стены прихожей и коридора выкрашены в белый цвет, который отлично сочетается с ламинатом цвета светлого дерева на полу и светло-коричневыми рейками. Последний элемент — самый яркий и необычный в этом помещении, он подчеркивает естественность стиля сканди. На стене расположился оригинальный выпуклый постер, рядом — живые растения.
Что касается мебели, то ее в прихожей по-скандинавски мало, а выбранные предметы очень удобны и функциональны. Чтобы не загромождать и без того маленькое пространство, дизайнеры отдали предпочтение маленькому встроенному шкафу-купе и тумбе для обуви.
Санузел
Санузел получился роскошным и элегантным. Такого эффекта дизайнеры добились благодаря сочетанию разных отделочных материалов: керамогранит на стенах и полу, имитирующий разные текстуры, деревянная дверь, глянцевая пластиковая мебель и зеркала.
В помещении все внимание к себе притягивает, конечно же, зеркальная стена возле ванны. Стена состоит из отдельных ромбов, которые очень красиво подсвечиваются светодиодной лентой, расположенной на потолке.
За счет грамотно расположенной сантехники и систем хранения маленькое помещение кажется чуть больше, чем оно есть на самом деле.
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Спальня
Как и в прихожей, в этом помещении дизайнеры отказались от яркого декора. Вместо этого они сделали акцент на фактурной стене, выложенной 3D-панелями, и комната наполнилась домашним теплом и уютом.
Для визуального увеличения пространства специалисты использовали белоснежную отделку и зонированное освещение, которое подсвечивает все углы комнаты. Особое внимание стоит уделить бра, которые в ночное время создают теплое свечение, подчеркивающее фактуру стены.
Чтобы сэкономить пространство, вместо классического туалетного и рабочего столов дизайнеры оборудовали подоконник, который и совмещает вышеперечисленные предметы мебели.
Кухня-гостиная
Кухню и гостиную наши дизайнеры решили объединить, чтобы из двух небольших помещений сделать одну просторную комнату. Открытая планировка и визуальные приемы зонирования помещения — одни из главных тенденций нынешнего года.
За счет объединения нашим специалистам удалось создать место для столовой — она визуально разделила комнату на функциональные зоны, при этом не загромоздила пространство, в котором сохранилась воздушная атмосфера.
Зона кухни украшена белоснежным керамогранитом с черным геометрическим рисунком, который отлично сочетается с глянцевыми фасадами мебели. Что касается гарнитура, то дизайнеры отдали предпочтение подвесным шкафчикам без ручек, что создает ощущение невесомости и прибавляет помещению объема и света.
Как и в других помещениях квартиры, в интерьере кухни-гостиной практически нет декора. Его компенсируют деревянные рейки, которыми отделали две стены и потолок в зоне гостиной. За счет этого способа помещение выглядит более стильным и ярким.
Внимание также стоит уделить и организации освещения: по периметру кухни протянулась светодиодная лента, а над обеденным столом расположилась зеркальная люстра. Они отлично дополняют пространство и зонируют помещению по функциональному назначению.
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Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники