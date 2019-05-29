Светлая двухкомнатная квартира с фактурными стенами

Скандинавский стиль сегодня славится следующими чертами:

натуральными отделочными материалами,

пастельной цветовой гаммой,

большим количеством источников света,

живыми растениями,

декором с геометрическим рисунком,

функциональной мебелью.

Благодаря всему этому получается очень комфортный и стильный интерьер для жизни в городе. В стиле отсутствует показной блеск, а упор делается на практичность и удобство.

Именно такой интерьер нужно было оформить дизайнерам ReRooms в двухкомнатной квартире площадью 35 квадратных метров для семьи с маленьким ребенком. Наши специалисты отлично справились с задачей — интерьер получился очень теплым и нежным, в нем нет ни одной лишней детали, но есть все необходимое для комфортной жизни молодых родителей и их подрастающего ребенка.

Давайте посмотрим, какие дизайнерские решения были приняты в каждой комнате.

Прихожая

С порога квартиры попадаешь в светлое и воздушное пространство, которое дизайнеры создали при помощи спокойной цветовой гаммы: белого, бежевого, серого и коричневого — классическая палитра выбранного направления. Стены прихожей и коридора выкрашены в белый цвет, который отлично сочетается с ламинатом цвета светлого дерева на полу и светло-коричневыми рейками. Последний элемент — самый яркий и необычный в этом помещении, он подчеркивает естественность стиля сканди. На стене расположился оригинальный выпуклый постер, рядом — живые растения.



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Что касается мебели, то ее в прихожей по-скандинавски мало, а выбранные предметы очень удобны и функциональны. Чтобы не загромождать и без того маленькое пространство, дизайнеры отдали предпочтение маленькому встроенному шкафу-купе и тумбе для обуви.



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Санузел

Санузел получился роскошным и элегантным. Такого эффекта дизайнеры добились благодаря сочетанию разных отделочных материалов: керамогранит на стенах и полу, имитирующий разные текстуры, деревянная дверь, глянцевая пластиковая мебель и зеркала.





В помещении все внимание к себе притягивает, конечно же, зеркальная стена возле ванны. Стена состоит из отдельных ромбов, которые очень красиво подсвечиваются светодиодной лентой, расположенной на потолке.

За счет грамотно расположенной сантехники и систем хранения маленькое помещение кажется чуть больше, чем оно есть на самом деле.