Просторная трешка в стиле контемпорари

Именно такой интерьер оформили дизайнеры ReRooms в трехкомнатной квартире площадью 96,4 метра для семьи с двумя детьми. Заказчики попросили адаптировать их жилье к современному образу жизни и сделать его максимально функциональным и удобным для всех членов семьи. Наши специалисты отлично справились с задачей.

Именно такой интерьер оформили дизайнеры ReRooms в трехкомнатной квартире площадью 96,4 метра для семьи с двумя детьми. Заказчики попросили адаптировать их жилье к современному образу жизни и сделать его максимально функциональным и удобным для всех членов семьи. Наши специалисты отлично справились с задачей. мпорари — одно из самых молодых стилевых направлений в современных интерьерах , которое строится на последних тенденциях в мире дизайна. В нем нет строгих правил и ограничений, он спокойный, но не грубый, как брутализм, сдержанный, но не такой скучный, как минимализм. Интерьерам контемпорари присущи простые формы, гладкие поверхности, открытое пространство, элегантные четкие линии, лаконичная мебель без резьбы и вензелей. Главное правило контемпорари: меньше — значит больше. Максимум света, воздуха и свободного пространства, минимум деталей и декора — это непременные условия модного интерьерного направления, которое придется по душе тем, кто не приветствует показную роскошь, а живет в ногу со временем и ценит функциональность и практичность во всем.

Контемпорари — одно из самых молодых стилевых направлений в современных интерьерах , которое строится на последних тенденциях в мире дизайна. В нем нет строгих правил и ограничений, он спокойный, но не грубый, как брутализм, сдержанный, но не такой скучный, как минимализм. Интерьерам контемпорари присущи простые формы, гладкие поверхности, открытое пространство, элегантные четкие линии, лаконичная мебель без резьбы и вензелей. Главное правило контемпорари: меньше — значит больше. Максимум света, воздуха и свободного пространства, минимум деталей и декора — это непременные условия модного интерьерного направления, которое придется по душе тем, кто не приветствует показную роскошь, а живет в ногу со временем и ценит функциональность и практичность во всем.

Давайте посмотрим, какие решения они приняли в каждой комнате.

Прихожая

В прихожей все просто, стильно и со вкусом. Входная зона в квартире очень маленькая и узкая, поэтому ее оформили в светло-бежевых тонах — в сочетании с белоснежным матовым потолком и напольным покрытием цвета светлого дерева создали в комнате нужную иллюзию простора.

Фото: rerooms.ru

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Никаких сложных рисунков. Гладкие поверхности и чистые линии — все, что приветствует контемпорари, соблюдено на этом двухметровом участке квартиры. Из мебели здесь есть только встроенный шкаф-купе с зеркальными дверцами и настенный стул лимонного цвета — он стал единственным красочным акцентом в прихожей и согрел ее слегка прохладную атмосферу.

Фото: rerooms.ru

Так как семья у заказчиков большая, дизайнеры решили поставить в прихожей еще один шкаф для хранения сезонной одежды. Его встроили в стену напротив входной двери, но он получился невидимым благодаря тому, что дверцы шкафа разместили с торца и окрасили их в тон со стенами. Вместительная система хранения полностью растворилась в пространстве, не загромоздив проходы в жилые комнаты.

Фото: rerooms.ru

Декоративную роль в прихожей играет напольный вазон с большим комнатным деревом и несколько картин — они оживляют входную зону и подчеркивают присутствие в интерьере мотивов экостиля, принципов которого придерживается контемпорари.

Фото: rerooms.ru

Кухня

Кухню от коридора отделяет стеклянная раздвижная перегородка — с ее помощью дизайнеры зонировали пространство и сохранили простор, который тоже любит контемпорари. Здесь все оформлено в такой же цветовой гамме, как и в прихожей: светло-бежевые и древесные оттенки на стенах и на полу мягко оттеняют белизну потолка и глянцевых фасадов мебели. За счет такого гармоничного сочетания цветов кухня не выглядит блеклой и кажется невесомой.

Фото: rerooms.ru

Так как контемпорари служит прекрасным фоном для этнических мотивов, акцент решили сделать на них. У входа в кухню стены украсили фреской с нежным флористическим рисунком, кухонный фартук отделали плиткой печворк с интересным принтом.

Фото: rerooms.ru

Как и диктует контемпорари, кухню обустроили ультрасовременной техникой и функциональной мебелью. Чтобы ничего не раздражало взор и не нарушало четкую геометрию стен и потолка, специалисты остановились на угловой планировке и выбрали безручечный гарнитур, в который встроили всю необходимую бытовую технику. Столовую зону вынесли в центр кухни, ближе к окну. Ее обустроили круглым раздвижным столом и стульями.

Фото: rerooms.ru

Текстуру в сдержанный интерьер внесли льняные портьеры, подобранные в цвет стен, и текстильные подушки на стульях.

Гостиная

Гостиная получилась самой красочной комнатой в квартире, но не перегруженной декором — специалисты тщательно подобрали элементы интерьера, каждый из которых эффектно и ненавязчиво подчеркивает современную модную стилистику.

Фото: rerooms.ru

Прохладу нейтральной отделки здесь компенсировали разнообразием фактур — глянцевые поверхности тумбы под ТВ, журнальный столик с каркасом из металлических прутьев, открытый стеллаж с полками из закаленного стекла отлично сочетаются с натуральным текстилем, паркетной доской на полу и живыми растениями. Благодаря элегантному угловому дивану дизайнеры оптимально организовали пространство гостиной — он стал фокусной точкой комнаты, но не перегрузил интерьер, в котором сохранилась присущая контемпорари открытость и воздушность.

Фото: rerooms.ru

Строгий рационализм разбавляют ковер с геометрическим принтом, струящиеся шторы с растительным узором, бирюзовые и песочные диванные подушки, несколько стеклянных подсвечников, роскошная люстра с лампочками-свечами и лофтовый торшер — они наполнили комнату уютом, мягким контрастом, светом и теплом.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне, как и во всей квартире, нет ярких красок — вся отделка выполнена в нейтральных тонах, на фоне которых выразительно играют блики света на глянцевых и зеркальных фасадах мебели. Главным украшением комнаты выступает кровать — за счет ее лаконичного дизайна и объемного изголовья, отделанного в технике каретной стяжки, в комнате создался удачный баланс простой геометрии и аристократической элегантности. С двух сторон от кровати разметили две небольшие тумбочки.

Фото: rerooms.ru

Основной системой хранения в спальне выступают угловой шкаф и комод. Практичным решением стало размещение открытой настенной полки напротив кровати. Она решила и декоративную, и функциональную задачи: с ее помощью задекорировали пустую стену, а также создали место для хранения нужных мелочей.

Фото: rerooms.ru

В спальне по желанию заказчиков выделена рабочая зона, которую обустроили у окна. Компактный письменный стол и кресло, украшенное крупной простежкой, отличаются простотой и плавностью форм — они не только не загромождают пространство комнаты, но и подчеркивают обтекаемость ее форм.

Фото: rerooms.ru

Интимную атмосферу, способствующую релаксу, создали с помощью освещения и текстиля. Над изголовьем кровати повесили два бра с текстильными абажурами, а само спальное место украсили атласными подушками и покрывалами, которые словно приглашают укутаться и насладиться отдыхом.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, что спальня, несмотря на монохромную и сдержанную палитру, кажется очень свежей и объемной. Такого эффекта удалось достичь благодаря интересному акценту над кроватью: из деревянных реек, окрашенных под цвет стен, создали интересную композицию, которая внесла нужную динамику и оживление в комнату даже без ярких красок.

Детская

Спальня для двух мальчиков-дошкольников по цветовому оформлению ничем не отличается от остальных комнат квартиры — гладкие светло-бежевые стены, белоснежный потолок и пробковое напольное покрытие служат отличным фоном для функционального обустройства, в которое включено все необходимое для отдыха и развития детей.

Спальные зоны детей размещены вдоль параллельных стен. Они обустроены двумя выдвижными кроватями с вместительными ящиками для хранения постельного белья и игрушек. Между ними на пол постелили ковер в тонкую горизонтальную полоску — таким образом и пространство удалось четко зонировать, и стены визуально раздвинуть, и место для игр организовать.

Фото: rerooms.ru

Чтобы не препятствовать проникновению естественного света из окна, рабочую зону решили оформить на свободной стене — там поставили письменный стол эргономичной конструкции и два кресла с обивкой из искусственной кожи. Они подчеркнули стилистику контемпорари, приветствующую сочетание разнообразных фактур в одном интерьере.

Фото: rerooms.ru

Для системы хранения дизайнеры выбрали безручечный белый шкаф с глянцевыми фасадами — они не хуже больших зеркал отражают солнечные лучи, за счет чего комната кажется очень светлой и просторной. За шкафом спрятали рейлинг с вешалками для часто используемой одежды — у детей всегда будут под рукой нужные вещи.

Фото: rerooms.ru

Декоративный сценарий в детской обыграли практично и функционально: напротив шкафа разместили открытый стеллаж, а над кроватями повесили по две настенные полки. Так и дополнительные места для хранения появились, и сочные краски в интерьер ворвались.

Фото: rerooms.ru

Отдельное внимание при обустройстве детской специалисты уделили освещению. Как и полагается, они подсветили каждую функциональную зону по отдельности. Над кроватями детей разместили настенные бра, в центре комнаты повесили большую люстру, а в рабочей зоне установили настольную лампу. Усилили эффект с помощью накладных потолочных светильников.

Ванная

Целостность и комфорт с очевидной функциональностью — все это воплощено в ванной, где есть все нужное для водных процедур. В этой комнате легкость и воздушность созданы с помощью белых стен и сливающейся с ними сантехники.

Фото: rerooms.ru

Вместо стандартной прямоугольной ванны специалисты предпочли угловую модель — за счет плавной обтекаемой формы она кажется невидимой и экономит львиную долю площади комнаты.

Фото: rerooms.ru

Для хранения банных принадлежностей ванную оборудовали подвесными тумбами, поверхности которых стали столешницами для накладных раковин.

Фото: rerooms.ru

Фокусную точку, отражающую черты оригинальной концепции контемпорари, создали на стене над ванной. Ее отделали плиткой с рисунком в технике печворк, которая отражается в большом зеркале. С помощью такого приема дизайнеры наполнили интерьер комнаты теплом и уютом.

Санузел

В этой трешке есть еще один санузел, обустроенный душевой. Он намного меньше по площади, чем основная ванная, поэтому здесь решили вместо тумб для хранения вещей создать скрытую систему хранения — с ее помощью удалось выровнять геометрические пропорции комнаты без ущерба для ее функциональности.

Фото: rerooms.ru

Строгость линий, без которых невозможен контемпорари, подчеркнули интересной отделкой стен. Темно-серой плиткой «кабанчик» выделили бордюр — он сыграл роль эффектного контраста на белом фоне. Разбавили строгую палитру плиткой с интересным рисунком — она не только украшает стены над подвесным унитазом и в душевой зоне, но и создает в комнате иллюзию объема.

Фото: rerooms.ru