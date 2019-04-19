Просторная трешка в стиле контемпорари

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, что модный и стильный интерьер в стиле контемпорари может быть и экологичным, и функциональным, и уютным, и комфортным.
Контемпорари — одно из самых молодых стилевых направлений в современных интерьерах, которое строится на последних тенденциях в мире дизайна. В нем нет строгих правил и ограничений, он спокойный, но не грубый, как брутализм, сдержанный, но не такой скучный, как минимализм. Интерьерам контемпорари присущи простые формы, гладкие поверхности, открытое пространство, элегантные четкие линии, лаконичная мебель без резьбы и вензелей. Главное правило контемпорари: меньше — значит больше. Максимум света, воздуха и свободного пространства, минимум деталей и декора — это непременные условия модного интерьерного направления, которое придется по душе тем, кто не приветствует показную роскошь, а живет в ногу со временем и ценит функциональность и практичность во всем.
Именно такой интерьер оформили дизайнеры ReRooms в трехкомнатной квартире площадью 96,4 метра для семьи с двумя детьми. Заказчики попросили адаптировать их жилье к современному образу жизни и сделать его максимально функциональным и удобным для всех членов семьи. Наши специалисты отлично справились с задачей. мпорари — одно из самых молодых стилевых направлений в современных интерьерах, которое строится на последних тенденциях в мире дизайна. В нем нет строгих правил и ограничений, он спокойный, но не грубый, как брутализм, сдержанный, но не такой скучный, как минимализм. Интерьерам контемпорари присущи простые формы, гладкие поверхности, открытое пространство, элегантные четкие линии, лаконичная мебель без резьбы и вензелей. Главное правило контемпорари: меньше — значит больше. Максимум света, воздуха и свободного пространства, минимум деталей и декора — это непременные условия модного интерьерного направления, которое придется по душе тем, кто не приветствует показную роскошь, а живет в ногу со временем и ценит функциональность и практичность во всем.
Именно такой интерьер оформили дизайнеры ReRooms в трехкомнатной квартире площадью 96,4 метра для семьи с двумя детьми. Заказчики попросили адаптировать их жилье к современному образу жизни и сделать его максимально функциональным и удобным для всех членов семьи. Наши специалисты отлично справились с задачей.
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Давайте посмотрим, какие решения они приняли в каждой комнате.
Прихожая
В прихожей все просто, стильно и со вкусом. Входная зона в квартире очень маленькая и узкая, поэтому ее оформили в светло-бежевых тонах — в сочетании с белоснежным матовым потолком и напольным покрытием цвета светлого дерева создали в комнате нужную иллюзию простора.
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Никаких сложных рисунков. Гладкие поверхности и чистые линии — все, что приветствует контемпорари, соблюдено на этом двухметровом участке квартиры. Из мебели здесь есть только встроенный шкаф-купе с зеркальными дверцами и настенный стул лимонного цвета — он стал единственным красочным акцентом в прихожей и согрел ее слегка прохладную атмосферу.
Так как семья у заказчиков большая, дизайнеры решили поставить в прихожей еще один шкаф для хранения сезонной одежды. Его встроили в стену напротив входной двери, но он получился невидимым благодаря тому, что дверцы шкафа разместили с торца и окрасили их в тон со стенами. Вместительная система хранения полностью растворилась в пространстве, не загромоздив проходы в жилые комнаты.
Декоративную роль в прихожей играет напольный вазон с большим комнатным деревом и несколько картин — они оживляют входную зону и подчеркивают присутствие в интерьере мотивов экостиля, принципов которого придерживается контемпорари.
Кухня
Кухню от коридора отделяет стеклянная раздвижная перегородка — с ее помощью дизайнеры зонировали пространство и сохранили простор, который тоже любит контемпорари. Здесь все оформлено в такой же цветовой гамме, как и в прихожей: светло-бежевые и древесные оттенки на стенах и на полу мягко оттеняют белизну потолка и глянцевых фасадов мебели. За счет такого гармоничного сочетания цветов кухня не выглядит блеклой и кажется невесомой.
Так как контемпорари служит прекрасным фоном для этнических мотивов, акцент решили сделать на них. У входа в кухню стены украсили фреской с нежным флористическим рисунком, кухонный фартук отделали плиткой печворк с интересным принтом.
Как и диктует контемпорари, кухню обустроили ультрасовременной техникой и функциональной мебелью. Чтобы ничего не раздражало взор и не нарушало четкую геометрию стен и потолка, специалисты остановились на угловой планировке и выбрали безручечный гарнитур, в который встроили всю необходимую бытовую технику. Столовую зону вынесли в центр кухни, ближе к окну. Ее обустроили круглым раздвижным столом и стульями.
Текстуру в сдержанный интерьер внесли льняные портьеры, подобранные в цвет стен, и текстильные подушки на стульях.
Гостиная
Гостиная получилась самой красочной комнатой в квартире, но не перегруженной декором — специалисты тщательно подобрали элементы интерьера, каждый из которых эффектно и ненавязчиво подчеркивает современную модную стилистику.
Прохладу нейтральной отделки здесь компенсировали разнообразием фактур — глянцевые поверхности тумбы под ТВ, журнальный столик с каркасом из металлических прутьев, открытый стеллаж с полками из закаленного стекла отлично сочетаются с натуральным текстилем, паркетной доской на полу и живыми растениями. Благодаря элегантному угловому дивану дизайнеры оптимально организовали пространство гостиной — он стал фокусной точкой комнаты, но не перегрузил интерьер, в котором сохранилась присущая контемпорари открытость и воздушность.
Строгий рационализм разбавляют ковер с геометрическим принтом, струящиеся шторы с растительным узором, бирюзовые и песочные диванные подушки, несколько стеклянных подсвечников, роскошная люстра с лампочками-свечами и лофтовый торшер — они наполнили комнату уютом, мягким контрастом, светом и теплом.
Спальня
В спальне, как и во всей квартире, нет ярких красок — вся отделка выполнена в нейтральных тонах, на фоне которых выразительно играют блики света на глянцевых и зеркальных фасадах мебели. Главным украшением комнаты выступает кровать — за счет ее лаконичного дизайна и объемного изголовья, отделанного в технике каретной стяжки, в комнате создался удачный баланс простой геометрии и аристократической элегантности. С двух сторон от кровати разметили две небольшие тумбочки.
Основной системой хранения в спальне выступают угловой шкаф и комод. Практичным решением стало размещение открытой настенной полки напротив кровати. Она решила и декоративную, и функциональную задачи: с ее помощью задекорировали пустую стену, а также создали место для хранения нужных мелочей.
В спальне по желанию заказчиков выделена рабочая зона, которую обустроили у окна. Компактный письменный стол и кресло, украшенное крупной простежкой, отличаются простотой и плавностью форм — они не только не загромождают пространство комнаты, но и подчеркивают обтекаемость ее форм.
Интимную атмосферу, способствующую релаксу, создали с помощью освещения и текстиля. Над изголовьем кровати повесили два бра с текстильными абажурами, а само спальное место украсили атласными подушками и покрывалами, которые словно приглашают укутаться и насладиться отдыхом.
Обратите внимание, что спальня, несмотря на монохромную и сдержанную палитру, кажется очень свежей и объемной. Такого эффекта удалось достичь благодаря интересному акценту над кроватью: из деревянных реек, окрашенных под цвет стен, создали интересную композицию, которая внесла нужную динамику и оживление в комнату даже без ярких красок.
Детская
Спальня для двух мальчиков-дошкольников по цветовому оформлению ничем не отличается от остальных комнат квартиры — гладкие светло-бежевые стены, белоснежный потолок и пробковое напольное покрытие служат отличным фоном для функционального обустройства, в которое включено все необходимое для отдыха и развития детей.
Спальные зоны детей размещены вдоль параллельных стен. Они обустроены двумя выдвижными кроватями с вместительными ящиками для хранения постельного белья и игрушек. Между ними на пол постелили ковер в тонкую горизонтальную полоску — таким образом и пространство удалось четко зонировать, и стены визуально раздвинуть, и место для игр организовать.
Чтобы не препятствовать проникновению естественного света из окна, рабочую зону решили оформить на свободной стене — там поставили письменный стол эргономичной конструкции и два кресла с обивкой из искусственной кожи. Они подчеркнули стилистику контемпорари, приветствующую сочетание разнообразных фактур в одном интерьере.
Для системы хранения дизайнеры выбрали безручечный белый шкаф с глянцевыми фасадами — они не хуже больших зеркал отражают солнечные лучи, за счет чего комната кажется очень светлой и просторной. За шкафом спрятали рейлинг с вешалками для часто используемой одежды — у детей всегда будут под рукой нужные вещи.
Декоративный сценарий в детской обыграли практично и функционально: напротив шкафа разместили открытый стеллаж, а над кроватями повесили по две настенные полки. Так и дополнительные места для хранения появились, и сочные краски в интерьер ворвались.
Отдельное внимание при обустройстве детской специалисты уделили освещению. Как и полагается, они подсветили каждую функциональную зону по отдельности. Над кроватями детей разместили настенные бра, в центре комнаты повесили большую люстру, а в рабочей зоне установили настольную лампу. Усилили эффект с помощью накладных потолочных светильников.
Ванная
Целостность и комфорт с очевидной функциональностью — все это воплощено в ванной, где есть все нужное для водных процедур. В этой комнате легкость и воздушность созданы с помощью белых стен и сливающейся с ними сантехники.
Вместо стандартной прямоугольной ванны специалисты предпочли угловую модель — за счет плавной обтекаемой формы она кажется невидимой и экономит львиную долю площади комнаты.
Для хранения банных принадлежностей ванную оборудовали подвесными тумбами, поверхности которых стали столешницами для накладных раковин.
Фокусную точку, отражающую черты оригинальной концепции контемпорари, создали на стене над ванной. Ее отделали плиткой с рисунком в технике печворк, которая отражается в большом зеркале. С помощью такого приема дизайнеры наполнили интерьер комнаты теплом и уютом.
Санузел
В этой трешке есть еще один санузел, обустроенный душевой. Он намного меньше по площади, чем основная ванная, поэтому здесь решили вместо тумб для хранения вещей создать скрытую систему хранения — с ее помощью удалось выровнять геометрические пропорции комнаты без ущерба для ее функциональности.
Строгость линий, без которых невозможен контемпорари, подчеркнули интересной отделкой стен. Темно-серой плиткой «кабанчик» выделили бордюр — он сыграл роль эффектного контраста на белом фоне. Разбавили строгую палитру плиткой с интересным рисунком — она не только украшает стены над подвесным унитазом и в душевой зоне, но и создает в комнате иллюзию объема.
Стоимость дизайн-проекта для этой трешки — 49 990 рублей. Более детально ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, которую дизайнеры использовали в интерьере, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники