Интерьер современной трешки с яркими акцентами

Именно такой универсальный интерьер предстояло создать дизайнерам ReRooms, к которым обратилась семейная пара с двумя детьми. Заказчики попросили в их трешке площадью 90 метров правильно и эргономично организовать пространство, чтобы в нем разместилось все необходимое для комфортной жизни всех членов семьи. Акцент был сделан на детской — здесь нужно было оформить интерьер так, чтобы он и через несколько лет оставался удобным для подрастающих сына и дочки заказчиков.

Современное интерьерное направление — самое демократичное из существующих: в нем присутствует минималистичность, функциональность и практичность, но при этом нет строгих правил оформления. В основе современных интерьеров — удобная планировка, мебель и декор категории масс-маркет, скрытые системы хранения, натуральные материалы и естественные цветовые гаммы, которые легко можно изменять, трансформируя пространство под возникающие потребности.

Рассмотрим детально, какие решения приняли дизайнеры для создания модного, стильного, а главное — функционального пространства в каждой комнате.

Прихожая

В прихожей все оформлено максимально просто, но со вкусом. Здесь преобладают светло-серые оттенки, с которыми мягко контрастирует приглушенный темно-синий цвет на стене с входной дверью.

Несмотря на весьма скромный метраж прихожей, специалисты сделали емкую систему хранения, которая не загромождает пространство. Шкаф-купе встроили в стену, прямо у входа разместили компактный комод. Визуального расширения пространства добились с помощью большого зеркала и четырех подвесных светильников.

Фото: rerooms.ru

Стильный штрих в прихожей решили сделать на полу. Для напольного покрытия использовали шестигранную плитку с нанесенной в технике печворк интересной геометрией. Плитка выполняет не только эстетическую роль, но и зонирует прихожую и коридор между комнатами.

Кухня-столовая

На кухне преобладает знакомая нам по прихожей бело-серая цветовая гамма, смягченная теплыми песочными и древесными оттенками. Их включили в виде акцентов в кухонный фартук, отделанный плиткой-«сотами», и на фасады мебели. Еще одним практичным решением дизайнеров стал выбор напольного покрытия — пол отделали немарким матовым керамогранитом темно-серого цвета, на котором не видно загрязнений.

Фото: rerooms.ru

За расширение пространства на нашей современной кухне отвечает угловой гарнитур, выполненный в тех же светлых тонах, что и отделка. Высокие шкафы без ручек зрительно сливаются со стенами и потолком, за счет чего помещение выглядит просторным. Обеденная зона размещена у окна и не загромождает пространство — ее обустроили эргономичным круглым столом из дерева и четырьмя удобными полукреслами песочного цвета. Столовую и кухню разделяет кухонный остров с барной стойкой.

Фото: rerooms.ru

Теплой и уютной кухню-столовую сделали с помощью живых цветов, картин на стене и легких штор, пропускающих дневной свет. Особое внимание уделили освещению: в каждой зоне установили оригинальные подвесные светильники, а над рабочей поверхностью встроили в мебель светодиодную подсветку.

Гостиная

В гостиной создана сдержанная светло-серая гамма, в которую дизайнеры внесли всего несколько контрастов: зеленое кресло и черно-белое настенное панно. При этом гостиная не выглядит строго — мягкий диван-трансформер, на котором сможет удобно расположиться вся семья, оригинальный журнальный столик, ковер с интересной геометрией, мини-библиотека на открытом стеллаже сделали комнату уютной и комфортной.

Фото: rerooms.ru

Как и диктует современное направление, в гостиной использованы натуральные материалы. Пол отделан ламинатом с рисунком под темную древесину. Оттенки светлого дерева также есть на нескольких открытых полках и ящиках гостиного гарнитура.

Фото: rerooms.ru

Интересное решение дизайнеры приняли по освещению гостиной. На каждом участке комнаты они установили отдельные светильники: в центре — большую потолочную люстру простой конфигурации, возле дивана — напольный светильник на длинной ножке с металлическим абажуром. Они позволяют наполнить комнату ярким светом или же мягко подсветить только зону отдыха.

Спальня

Спальня в нашей трешке получилась красочной и яркой. Здесь на светлом фоне эффектно выделяется окрашенная в глубокий кобальтовый цвет стена над изголовьем кровати и желтые шторы. Комнатные растения и картины гармонично дополняют игру цвета.

Фото: rerooms.ru

Набор мебели в спальне, как и в других комнатах, минимальный, но функциональный. Центром спального гарнитура стала двуспальная кровать с подъемным механизмом. По сторонам от нее расставлены небольшие тумбы.

Фото: rerooms.ru

На свободной стене дизайнеры решили разместить комод, который служит не только вместительной системой хранения, но и подставкой для декора. Функциональность комода легко изменить — если над ним повесить зеркало, столешница сможет выполнять роль туалетного столика.

Детская

В комнате для двоих детей дошкольного возраста продумано все до мелочей: нейтральная цветовая гамма, положительно влияющая на детскую психику, эргономичная расстановка мебели, функциональные зоны, в которых выделено место для отдыха, игр и творческих занятий.

Фото: rerooms.ru

Спальные места для детей расположили у параллельных стен. Это белые кровати с раздвижными каркасами, которые будут «расти» вместе со своими маленькими хозяевами. Систему хранения оформили по периметру оконного проема — на уровне подоконника стеллажи с полками объединили удлиненной столешницей, за которой дети смогут вместе заниматься творчеством, а в будущем делать уроки.

Фото: rerooms.ru

В соответствии с зонированием комнаты было подобрано освещение. На участке игровой зоны в центре детской повесили разноцветную люстру, над кроватями — настенные светильники. Дополнили световое оформление светодиодными лентами на окне — они, подобно звездам на ночном небе, мягко освещают комнату, когда дети спят.

Фото: rerooms.ru

Много внимания дизайнеры уделили красочному оформлению детской, оживив очень светлую комнату. Стены над кроватями украсили гирляндой с узорными флажками и тематическими картинами, на пол постелили мягкий ковер с ярким геометрическим узором.

Ванная и душевая

Ванная и душевая, совмещенные с санузлами, выполнены в одинаковой отделке. На стенах белая плитка мягко сочетается с матовым серым керамогранитом. Их дополняет белоснежная сантехника с отражающими поверхностями и зеркала, визуально расширяющие скромные пространства маленьких комнат.

Фото: rerooms.ru

Фото: rerooms.ru

Акцент сделан на полу в виде оригинальной плитки, имитирующей состаренную окрашенную доску.

Фото: rerooms.ru