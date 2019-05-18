Интерьер современной трешки с яркими акцентами

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать современный и функциональный интерьер в трехкомнатной квартире для комфортной жизни семьи с двумя детьми.
Современное интерьерное направление — самое демократичное из существующих: в нем присутствует минималистичность, функциональность и практичность, но при этом нет строгих правил оформления. В основе современных интерьеров — удобная планировка, мебель и декор категории масс-маркет, скрытые системы хранения, натуральные материалы и естественные цветовые гаммы, которые легко можно изменять, трансформируя пространство под возникающие потребности.
Именно такой универсальный интерьер предстояло создать дизайнерам ReRooms, к которым обратилась семейная пара с двумя детьми. Заказчики попросили в их трешке площадью 90 метров правильно и эргономично организовать пространство, чтобы в нем разместилось все необходимое для комфортной жизни всех членов семьи. Акцент был сделан на детской — здесь нужно было оформить интерьер так, чтобы он и через несколько лет оставался удобным для подрастающих сына и дочки заказчиков.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Рассмотрим детально, какие решения приняли дизайнеры для создания модного, стильного, а главное — функционального пространства в каждой комнате.
Прихожая
В прихожей все оформлено максимально просто, но со вкусом. Здесь преобладают светло-серые оттенки, с которыми мягко контрастирует приглушенный темно-синий цвет на стене с входной дверью.
Несмотря на весьма скромный метраж прихожей, специалисты сделали емкую систему хранения, которая не загромождает пространство. Шкаф-купе встроили в стену, прямо у входа разместили компактный комод. Визуального расширения пространства добились с помощью большого зеркала и четырех подвесных светильников.
Стильный штрих в прихожей решили сделать на полу. Для напольного покрытия использовали шестигранную плитку с нанесенной в технике печворк интересной геометрией. Плитка выполняет не только эстетическую роль, но и зонирует прихожую и коридор между комнатами.
Кухня-столовая
На кухне преобладает знакомая нам по прихожей бело-серая цветовая гамма, смягченная теплыми песочными и древесными оттенками. Их включили в виде акцентов в кухонный фартук, отделанный плиткой-«сотами», и на фасады мебели. Еще одним практичным решением дизайнеров стал выбор напольного покрытия — пол отделали немарким матовым керамогранитом темно-серого цвета, на котором не видно загрязнений.
За расширение пространства на нашей современной кухне отвечает угловой гарнитур, выполненный в тех же светлых тонах, что и отделка. Высокие шкафы без ручек зрительно сливаются со стенами и потолком, за счет чего помещение выглядит просторным. Обеденная зона размещена у окна и не загромождает пространство — ее обустроили эргономичным круглым столом из дерева и четырьмя удобными полукреслами песочного цвета. Столовую и кухню разделяет кухонный остров с барной стойкой.
Теплой и уютной кухню-столовую сделали с помощью живых цветов, картин на стене и легких штор, пропускающих дневной свет. Особое внимание уделили освещению: в каждой зоне установили оригинальные подвесные светильники, а над рабочей поверхностью встроили в мебель светодиодную подсветку.
Гостиная
В гостиной создана сдержанная светло-серая гамма, в которую дизайнеры внесли всего несколько контрастов: зеленое кресло и черно-белое настенное панно. При этом гостиная не выглядит строго — мягкий диван-трансформер, на котором сможет удобно расположиться вся семья, оригинальный журнальный столик, ковер с интересной геометрией, мини-библиотека на открытом стеллаже сделали комнату уютной и комфортной.
Как и диктует современное направление, в гостиной использованы натуральные материалы. Пол отделан ламинатом с рисунком под темную древесину. Оттенки светлого дерева также есть на нескольких открытых полках и ящиках гостиного гарнитура.
Интересное решение дизайнеры приняли по освещению гостиной. На каждом участке комнаты они установили отдельные светильники: в центре — большую потолочную люстру простой конфигурации, возле дивана — напольный светильник на длинной ножке с металлическим абажуром. Они позволяют наполнить комнату ярким светом или же мягко подсветить только зону отдыха.
Спальня
Спальня в нашей трешке получилась красочной и яркой. Здесь на светлом фоне эффектно выделяется окрашенная в глубокий кобальтовый цвет стена над изголовьем кровати и желтые шторы. Комнатные растения и картины гармонично дополняют игру цвета.
Набор мебели в спальне, как и в других комнатах, минимальный, но функциональный. Центром спального гарнитура стала двуспальная кровать с подъемным механизмом. По сторонам от нее расставлены небольшие тумбы.
На свободной стене дизайнеры решили разместить комод, который служит не только вместительной системой хранения, но и подставкой для декора. Функциональность комода легко изменить — если над ним повесить зеркало, столешница сможет выполнять роль туалетного столика.
Детская
В комнате для двоих детей дошкольного возраста продумано все до мелочей: нейтральная цветовая гамма, положительно влияющая на детскую психику, эргономичная расстановка мебели, функциональные зоны, в которых выделено место для отдыха, игр и творческих занятий.
Спальные места для детей расположили у параллельных стен. Это белые кровати с раздвижными каркасами, которые будут «расти» вместе со своими маленькими хозяевами. Систему хранения оформили по периметру оконного проема — на уровне подоконника стеллажи с полками объединили удлиненной столешницей, за которой дети смогут вместе заниматься творчеством, а в будущем делать уроки.
В соответствии с зонированием комнаты было подобрано освещение. На участке игровой зоны в центре детской повесили разноцветную люстру, над кроватями — настенные светильники. Дополнили световое оформление светодиодными лентами на окне — они, подобно звездам на ночном небе, мягко освещают комнату, когда дети спят.
Много внимания дизайнеры уделили красочному оформлению детской, оживив очень светлую комнату. Стены над кроватями украсили гирляндой с узорными флажками и тематическими картинами, на пол постелили мягкий ковер с ярким геометрическим узором.
Ванная и душевая
Ванная и душевая, совмещенные с санузлами, выполнены в одинаковой отделке. На стенах белая плитка мягко сочетается с матовым серым керамогранитом. Их дополняет белоснежная сантехника с отражающими поверхностями и зеркала, визуально расширяющие скромные пространства маленьких комнат.
Акцент сделан на полу в виде оригинальной плитки, имитирующей состаренную окрашенную доску.
Стоимость дизайн-проекта для этой трешки — 39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники