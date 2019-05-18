НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Интерьер современной трешки с яркими акцентами


1089
Получить образец дизайн-проекта

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как создать современный и функциональный интерьер в трехкомнатной квартире для комфортной жизни семьи с двумя детьми.

Современное интерьерное направление — самое демократичное из существующих: в нем присутствует минималистичность, функциональность и практичность, но при этом нет строгих правил оформления. В основе современных интерьеров — удобная планировка, мебель и декор категории масс-маркет, скрытые системы хранения, натуральные материалы и естественные цветовые гаммы, которые легко можно изменять, трансформируя пространство под возникающие потребности.

Именно такой универсальный интерьер предстояло создать дизайнерам ReRooms, к которым обратилась семейная пара с двумя детьми. Заказчики попросили в их трешке площадью 90 метров правильно и эргономично организовать пространство, чтобы в нем разместилось все необходимое для комфортной жизни всех членов семьи. Акцент был сделан на детской — здесь нужно было оформить интерьер так, чтобы он и через несколько лет оставался удобным для подрастающих сына и дочки заказчиков.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Рассмотрим детально, какие решения приняли дизайнеры для создания модного, стильного, а главное — функционального пространства в каждой комнате.

Прихожая

В прихожей все оформлено максимально просто, но со вкусом. Здесь преобладают светло-серые оттенки, с которыми мягко контрастирует приглушенный темно-синий цвет на стене с входной дверью.

Несмотря на весьма скромный метраж прихожей, специалисты сделали емкую систему хранения, которая не загромождает пространство. Шкаф-купе встроили в стену, прямо у входа разместили компактный комод. Визуального расширения пространства добились с помощью большого зеркала и четырех подвесных светильников.

Фото № 1: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Стильный штрих в прихожей решили сделать на полу. Для напольного покрытия использовали шестигранную плитку с нанесенной в технике печворк интересной геометрией. Плитка выполняет не только эстетическую роль, но и зонирует прихожую и коридор между комнатами.

Кухня-столовая

На кухне преобладает знакомая нам по прихожей бело-серая цветовая гамма, смягченная теплыми песочными и древесными оттенками. Их включили в виде акцентов в кухонный фартук, отделанный плиткой-«сотами», и на фасады мебели. Еще одним практичным решением дизайнеров стал выбор напольного покрытия — пол отделали немарким матовым керамогранитом темно-серого цвета, на котором не видно загрязнений.

Фото № 2: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

За расширение пространства на нашей современной кухне отвечает угловой гарнитур, выполненный в тех же светлых тонах, что и отделка. Высокие шкафы без ручек зрительно сливаются со стенами и потолком, за счет чего помещение выглядит просторным. Обеденная зона размещена у окна и не загромождает пространство — ее обустроили эргономичным круглым столом из дерева и четырьмя удобными полукреслами песочного цвета. Столовую и кухню разделяет кухонный остров с барной стойкой.

Фото № 3: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Теплой и уютной кухню-столовую сделали с помощью живых цветов, картин на стене и легких штор, пропускающих дневной свет. Особое внимание уделили освещению: в каждой зоне установили оригинальные подвесные светильники, а над рабочей поверхностью встроили в мебель светодиодную подсветку. 

Гостиная

В гостиной создана сдержанная светло-серая гамма, в которую дизайнеры внесли всего несколько контрастов: зеленое кресло и черно-белое настенное панно. При этом гостиная не выглядит строго — мягкий диван-трансформер, на котором сможет удобно расположиться вся семья, оригинальный журнальный столик, ковер с интересной геометрией, мини-библиотека на открытом стеллаже сделали комнату уютной и комфортной.

Фото № 4: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Как и диктует современное направление, в гостиной использованы натуральные материалы. Пол отделан ламинатом с рисунком под темную древесину. Оттенки светлого дерева также есть на нескольких открытых полках и ящиках гостиного гарнитура. 

Фото № 5: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Интересное решение дизайнеры приняли по освещению гостиной. На каждом участке комнаты они установили отдельные светильники: в центре — большую потолочную люстру простой конфигурации, возле дивана — напольный светильник на длинной ножке с металлическим абажуром. Они позволяют наполнить комнату ярким светом или же мягко подсветить только зону отдыха.

Спальня

Спальня в нашей трешке получилась красочной и яркой. Здесь на светлом фоне эффектно выделяется окрашенная в глубокий кобальтовый цвет стена над изголовьем кровати и желтые шторы. Комнатные растения и картины гармонично дополняют игру цвета.

Фото № 6: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Набор мебели в спальне, как и в других комнатах, минимальный, но функциональный. Центром спального гарнитура стала двуспальная кровать с подъемным механизмом. По сторонам от нее расставлены небольшие тумбы. 

Фото № 7: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

На свободной стене дизайнеры решили разместить комод, который служит не только вместительной системой хранения, но и подставкой для декора. Функциональность комода легко изменить — если над ним повесить зеркало, столешница сможет выполнять роль туалетного столика.  

Детская

В комнате для двоих детей дошкольного возраста продумано все до мелочей: нейтральная цветовая гамма, положительно влияющая на детскую психику, эргономичная расстановка мебели, функциональные зоны, в которых выделено место для отдыха, игр и творческих занятий.

Фото № 8: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Спальные места для детей расположили у параллельных стен. Это белые кровати с раздвижными каркасами, которые будут «расти» вместе со своими маленькими хозяевами. Систему хранения оформили по периметру оконного проема — на уровне подоконника стеллажи с полками объединили удлиненной столешницей, за которой дети смогут вместе заниматься творчеством, а в будущем делать уроки.

Фото № 9: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

В соответствии с зонированием комнаты было подобрано освещение. На участке игровой зоны в центре детской повесили разноцветную люстру, над кроватями — настенные светильники. Дополнили световое оформление светодиодными лентами на окне — они, подобно звездам на ночном небе, мягко освещают комнату, когда дети спят.

Фото № 10: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Много внимания дизайнеры уделили красочному оформлению детской, оживив очень светлую комнату. Стены над кроватями украсили гирляндой с узорными флажками и тематическими картинами, на пол постелили мягкий ковер с ярким геометрическим узором. 

Ванная и душевая

Ванная и душевая, совмещенные с санузлами, выполнены в одинаковой отделке. На стенах белая плитка мягко сочетается с матовым серым керамогранитом. Их дополняет белоснежная сантехника с отражающими поверхностями и зеркала, визуально расширяющие скромные пространства маленьких комнат. 

Фото № 11: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Фото № 12: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Акцент сделан на полу в виде оригинальной плитки, имитирующей состаренную окрашенную доску.

Фото № 13: Интерьер современной трешки с яркими акцентамиФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой трешки — 39 990 рублей. Более детально ознакомиться с мебелью и отделочными материалами, использованными в интерьере, вы можете в ведомости по ссылке.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия