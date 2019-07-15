Трешка с высокими потолками в стиле современная классика

На площади 65 квадратных метров нашим дизайнерам предстояло создать стиль современная классика — или, как его еще называют, неоклассика. Это утонченное и нежное стилистическое направление, которое узнается благодаря некоторым чертам:

пастельная цветовая гамма,

мебель с декоративными элементами (резьба или позолота),

объемные шторы,

симметричные композиции.

Все это великолепие, как правило, дополняется индустриальными предметами мебели и декора, которые и создают модные тенденции. Такой интерьер получается не только роскошным, но и функциональным, что особенно важно для современного человека, живущего в мегаполисе.

Такой дизайн и создали специалисты ReRooms. Рассмотрим, какие решения были приняты для каждой комнаты.

Прихожая

Маленькая прихожая, которая плавно перетекает в гостиную, поражает своей утонченностью и красотой. Помещение выдержано в белых, бежевых и серых оттенках, которые олицетворяют современную классику. Здесь нет ярких акцентов, так как все внимание к себе приковывает платяной шкаф. В неоклассике нет помпезных и вычурных предметов меблировки и декора, которые бы пестрили большим количеством аксессуаров, резных элементов. Вместо этого предпочтение отдается более практичным и нежным вариантам, который мы можем наблюдать в прихожей. По периметру шкаф украшен золотыми полосами, придающими мебели праздничный вид. Из интересных элементов можно также отметить золотые ручки и зеркальные дверцы с белоснежными полосами.

Фото: rerooms.ru

Для отделки пола был выбран не классический паркет, а керамогранит с имитацией мрамора, что придает помещению стиля. Тем более именно отделка пола — зонирующий элемент, который отделяет прихожую от гостиной.

Кухня-гостиная

В квартире получилось очень интересное зонирование. Дизайнеры приняли решение не использовать классические перегородки, а остановили свой выбор на отделочных материалах и мебели.

В зоне кухни используется уже знакомая нам мебель. Кухонный фасад украшен с помощью золотых элементов, также здесь есть резной декор, который усиливает эффект роскоши. Гарнитур состоит как из напольных, так и настенных ящиков, что позволяет вместить всю необходимую утварь. Чтобы хромированная сталь техники не выбивалась из общей концепции интерьера, ее стилизовали под кухонный гарнитур, что придало помещению цельный и законченный вид.

Особое внимание нужно уделить освещению. Дизайнеры создали многоуровневый потолок, где первый уровень украсили светодиодными лентами, что создало эффект парящего потолка. Что касается люстры — она поражает своей необычностью: железные полоски, которые переплетаются друг с другом, вносят изюминку в белоснежный интерьер. Такое решение очень необычно, однако приветствуется неоклассикой.

Фото: rerooms.ru

Обеденную зону украсили белоснежным овальным столом на шесть персон. Он декорирован лепниной с растительными узорами, а также фигурными ножками. Стулья подобрали более скромные, с овальными спинками, которые повторяют форму стола, и обычными ножками.

Отделяется зона кухни от гостиной при помощи стеллажа и колонны.

Фото: rerooms.ru

По цветовой гамме гостиная почти ничем не отличается от остальной квартиры, разве что дизайнеры решили добавить темную тумбу под телевизор, которая смотрится более выразительно на светлом фоне.

В этом помещении специалисты решили использовать интересный прием: они выбрали разные модели мебели и виды отделочных материалов, которые на первый взгляд не сочетаются между собой. Однако это не так.

Фото: rerooms.ru

Бежевый кожаный диван и белоснежное кресло с мягкой обивкой гармонично дополняются зеркальным журнальным столиком и вместе создают очень интересное сочетание. Что касается отделки, тут можно увидеть и светлый паркет, и стены, стилизованные под кирпичную кладку, и стены, выкрашенные серой краской. Именно нотки индустриального стиля и создают особую атмосферу в квартире. Домашнего тепла и уюта привносит фальшкамин, вмонтированный в тумбу под телевизор. Для более реалистичного вида дизайнеры добавили настоящие дрова.

Фото: rerooms.ru

Освещение представлено центральной люстрой с большим количеством стеклянных элементов, напольной индустриальной лампой в виде изогнутых полос и точечными светильниками.

Визуально гостиная отделяется от прихожей с помощью кресла и торшера , а также напольного покрытия.ltr">На площади 65 квадратных метров нашим дизайнерам предстояло создать стиль современная классика — или, как его еще называют, неоклассика. Это утонченное и нежное стилистическое направление, которое узнается благодаря некоторым чертам:

пастельная цветовая гамма,

мебель с декоративными элементами (резьба или позолота),

объемные шторы,

симметричные композиции.

Все это великолепие, как правило, дополняется индустриальными предметами мебели и декора, которые и создают модные тенденции. Такой интерьер получается не только роскошным, но и функциональным, что особенно важно для современного человека, живущего в мегаполисе.

Такой дизайн и создали специалисты ReRooms. Рассмотрим, какие решения были приняты для каждой комнаты.

Прихожая

Маленькая прихожая, которая плавно перетекает в гостиную, поражает своей утонченностью и красотой. Помещение выдержано в белых, бежевых и серых оттенках, которые олицетворяют современную классику. Здесь нет ярких акцентов, так как все внимание к себе приковывает платяной шкаф. В неоклассике нет помпезных и вычурных предметов меблировки и декора, которые бы пестрили большим количеством аксессуаров, резных элементов. Вместо этого предпочтение отдается более практичным и нежным вариантам, который мы можем наблюдать в прихожей. По периметру шкаф украшен золотыми полосами, придающими мебели праздничный вид. Из интересных элементов можно также отметить золотые ручки и зеркальные дверцы с белоснежными полосами.

Фото: rerooms.ru

Для отделки пола был выбран не классический паркет, а керамогранит с имитацией мрамора, что придает помещению стиля. Тем более именно отделка пола — зонирующий элемент, который отделяет прихожую от гостиной.

Кухня-гостиная

В квартире получилось очень интересное зонирование. Дизайнеры приняли решение не использовать классические перегородки, а остановили свой выбор на отделочных материалах и мебели.

В зоне кухни используется уже знакомая нам мебель. Кухонный фасад украшен с помощью золотых элементов, также здесь есть резной декор, который усиливает эффект роскоши. Гарнитур состоит как из напольных, так и настенных ящиков, что позволяет вместить всю необходимую утварь. Чтобы хромированная сталь техники не выбивалась из общей концепции интерьера, ее стилизовали под кухонный гарнитур, что придало помещению цельный и законченный вид.

Особое внимание нужно уделить освещению. Дизайнеры создали многоуровневый потолок, где первый уровень украсили светодиодными лентами, что создало эффект парящего потолка. Что касается люстры — она поражает своей необычностью: железные полоски, которые переплетаются друг с другом, вносят изюминку в белоснежный интерьер. Такое решение очень необычно, однако приветствуется неоклассикой.

Фото: rerooms.ru

Обеденную зону украсили белоснежным овальным столом на шесть персон. Он декорирован лепниной с растительными узорами, а также фигурными ножками. Стулья подобрали более скромные, с овальными спинками, которые повторяют форму стола, и обычными ножками.

Отделяется зона кухни от гостиной при помощи стеллажа и колонны.

Фото: rerooms.ru

По цветовой гамме гостиная почти ничем не отличается от остальной квартиры, разве что дизайнеры решили добавить темную тумбу под телевизор, которая смотрится более выразительно на светлом фоне.

В этом помещении специалисты решили использовать интересный прием: они выбрали разные модели мебели и виды отделочных материалов, которые на первый взгляд не сочетаются между собой. Однако это не так.

Фото: rerooms.ru

Бежевый кожаный диван и белоснежное кресло с мягкой обивкой гармонично дополняются зеркальным журнальным столиком и вместе создают очень интересное сочетание. Что касается отделки, тут можно увидеть и светлый паркет, и стены, стилизованные под кирпичную кладку, и стены, выкрашенные серой краской. Именно нотки индустриального стиля и создают особую атмосферу в квартире. Домашнего тепла и уюта привносит фальшкамин, вмонтированный в тумбу под телевизор. Для более реалистичного вида дизайнеры добавили настоящие дрова.

Фото: rerooms.ru

Освещение представлено центральной люстрой с большим количеством стеклянных элементов, напольной индустриальной лампой в виде изогнутых полос и точечными светильниками.