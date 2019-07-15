Трешка с высокими потолками в стиле современная классика

На примере собственного проекта покажем и расскажем, как создать стильный и функциональный интерьер в стиле современная классика в трехкомнатной квартире.
На площади 65 квадратных метров нашим дизайнерам предстояло создать стиль современная классика — или, как его еще называют, неоклассика. Это утонченное и нежное стилистическое направление, которое узнается благодаря некоторым чертам:
- пастельная цветовая гамма,
- мебель с декоративными элементами (резьба или позолота),
- объемные шторы,
- симметричные композиции.
Все это великолепие, как правило, дополняется индустриальными предметами мебели и декора, которые и создают модные тенденции. Такой интерьер получается не только роскошным, но и функциональным, что особенно важно для современного человека, живущего в мегаполисе.
Такой дизайн и создали специалисты ReRooms. Рассмотрим, какие решения были приняты для каждой комнаты.
Прихожая
Маленькая прихожая, которая плавно перетекает в гостиную, поражает своей утонченностью и красотой. Помещение выдержано в белых, бежевых и серых оттенках, которые олицетворяют современную классику. Здесь нет ярких акцентов, так как все внимание к себе приковывает платяной шкаф. В неоклассике нет помпезных и вычурных предметов меблировки и декора, которые бы пестрили большим количеством аксессуаров, резных элементов. Вместо этого предпочтение отдается более практичным и нежным вариантам, который мы можем наблюдать в прихожей. По периметру шкаф украшен золотыми полосами, придающими мебели праздничный вид. Из интересных элементов можно также отметить золотые ручки и зеркальные дверцы с белоснежными полосами.
Для отделки пола был выбран не классический паркет, а
Кухня-гостиная
В квартире получилось очень интересное зонирование. Дизайнеры приняли решение не использовать классические перегородки, а остановили свой выбор на отделочных материалах и мебели.
В зоне кухни используется уже знакомая нам мебель. Кухонный фасад украшен с помощью золотых элементов, также здесь есть резной декор, который усиливает эффект роскоши. Гарнитур состоит как из напольных, так и настенных ящиков, что позволяет вместить всю необходимую утварь. Чтобы хромированная сталь техники не выбивалась из общей концепции интерьера, ее стилизовали под кухонный гарнитур, что придало помещению цельный и законченный вид.
Особое внимание нужно уделить освещению. Дизайнеры создали многоуровневый потолок, где первый уровень украсили светодиодными лентами, что создало эффект парящего потолка. Что касается люстры — она поражает своей необычностью: железные полоски, которые переплетаются друг с другом, вносят изюминку в белоснежный интерьер. Такое решение очень необычно, однако приветствуется неоклассикой.
Обеденную зону украсили белоснежным овальным столом на шесть персон. Он декорирован лепниной с растительными узорами, а также фигурными ножками. Стулья подобрали более скромные, с овальными спинками, которые повторяют форму стола, и обычными ножками.
Отделяется зона кухни от гостиной при помощи стеллажа и колонны.
По цветовой гамме гостиная почти ничем не отличается от остальной квартиры, разве что дизайнеры решили добавить темную тумбу под телевизор, которая смотрится более выразительно на светлом фоне.
В этом помещении специалисты решили использовать интересный прием: они выбрали разные модели мебели и виды отделочных материалов, которые на первый взгляд не сочетаются между собой. Однако это не так.
Бежевый кожаный диван и белоснежное кресло с мягкой обивкой гармонично дополняются зеркальным журнальным столиком и вместе создают очень интересное сочетание. Что касается отделки, тут можно увидеть и светлый паркет, и стены, стилизованные под кирпичную кладку, и стены, выкрашенные серой краской. Именно нотки индустриального стиля и создают особую атмосферу в квартире. Домашнего тепла и уюта привносит фальшкамин, вмонтированный в тумбу под телевизор. Для более реалистичного вида дизайнеры добавили настоящие дрова.
Освещение представлено центральной люстрой с большим количеством стеклянных элементов, напольной индустриальной лампой в виде изогнутых полос и точечными светильниками.
Визуально гостиная отделяется от прихожей с помощью кресла и
- пастельная цветовая гамма,
- мебель с декоративными элементами (резьба или позолота),
- объемные шторы,
- симметричные композиции.
Все это великолепие, как правило, дополняется индустриальными предметами мебели и декора, которые и создают модные тенденции. Такой интерьер получается не только роскошным, но и функциональным, что особенно важно для современного человека, живущего в мегаполисе.
Такой дизайн и создали специалисты ReRooms. Рассмотрим, какие решения были приняты для каждой комнаты.
Прихожая
Маленькая прихожая, которая плавно перетекает в гостиную, поражает своей утонченностью и красотой. Помещение выдержано в белых, бежевых и серых оттенках, которые олицетворяют современную классику. Здесь нет ярких акцентов, так как все внимание к себе приковывает платяной шкаф. В неоклассике нет помпезных и вычурных предметов меблировки и декора, которые бы пестрили большим количеством аксессуаров, резных элементов. Вместо этого предпочтение отдается более практичным и нежным вариантам, который мы можем наблюдать в прихожей. По периметру шкаф украшен золотыми полосами, придающими мебели праздничный вид. Из интересных элементов можно также отметить золотые ручки и зеркальные дверцы с белоснежными полосами.
Для отделки пола был выбран не классический паркет, а
Кухня-гостиная
В квартире получилось очень интересное зонирование. Дизайнеры приняли решение не использовать классические перегородки, а остановили свой выбор на отделочных материалах и мебели.
В зоне кухни используется уже знакомая нам мебель. Кухонный фасад украшен с помощью золотых элементов, также здесь есть резной декор, который усиливает эффект роскоши. Гарнитур состоит как из напольных, так и настенных ящиков, что позволяет вместить всю необходимую утварь. Чтобы хромированная сталь техники не выбивалась из общей концепции интерьера, ее стилизовали под кухонный гарнитур, что придало помещению цельный и законченный вид.
Особое внимание нужно уделить освещению. Дизайнеры создали многоуровневый потолок, где первый уровень украсили светодиодными лентами, что создало эффект парящего потолка. Что касается люстры — она поражает своей необычностью: железные полоски, которые переплетаются друг с другом, вносят изюминку в белоснежный интерьер. Такое решение очень необычно, однако приветствуется неоклассикой.
Обеденную зону украсили белоснежным овальным столом на шесть персон. Он декорирован лепниной с растительными узорами, а также фигурными ножками. Стулья подобрали более скромные, с овальными спинками, которые повторяют форму стола, и обычными ножками.
Отделяется зона кухни от гостиной при помощи стеллажа и колонны.
По цветовой гамме гостиная почти ничем не отличается от остальной квартиры, разве что дизайнеры решили добавить темную тумбу под телевизор, которая смотрится более выразительно на светлом фоне.
В этом помещении специалисты решили использовать интересный прием: они выбрали разные модели мебели и виды отделочных материалов, которые на первый взгляд не сочетаются между собой. Однако это не так.
Бежевый кожаный диван и белоснежное кресло с мягкой обивкой гармонично дополняются зеркальным журнальным столиком и вместе создают очень интересное сочетание. Что касается отделки, тут можно увидеть и светлый паркет, и стены, стилизованные под кирпичную кладку, и стены, выкрашенные серой краской. Именно нотки индустриального стиля и создают особую атмосферу в квартире. Домашнего тепла и уюта привносит фальшкамин, вмонтированный в тумбу под телевизор. Для более реалистичного вида дизайнеры добавили настоящие дрова.
Освещение представлено центральной люстрой с большим количеством стеклянных элементов, напольной индустриальной лампой в виде изогнутых полос и точечными светильниками.
Визуально гостиная отделяется от прихожей с помощью кресла и
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Спальня
Спальня хозяев напоминает помещение, выдержанное в стилистике лофт, из-за акцентной кирпичной стены, однако есть тут детали, благодаря которым можно понять, что это все-таки современная классика.
Дизайнеры создали красивую симметрию, использовав
Одну из стен украсили картинами разных размеров, что создает более стильную и оригинальную композицию.
Именно мебель и освещение выдают стиль спальни. Красивый шкаф, украшенный декоративными элементами, и
Гостевая спальня
В гостевой спальне представлено намного больше предметов мебели и декора. Здесь расположили точно такую же кровать, выдерживая тем самым стиль комнат, и шкаф с красивыми декоративными элементами. Стену за кроватью украсили молдингами, создав рамки прямоугольных форм.
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Удлиненная столешница используется для двух зон — здесь можно поработать и привести себя в порядок. В первом случае пригодится ноутбук и мягкое кресло, в котором можно просто расслабиться. Для второго варианта установили туалетный столик, к которому дизайнеры приобрели средних размеров зеркало в золотой раме и розовую банкетку. Полку над столешницей украсили вазочками и фотографиями. Сюда также удобно ставить книги и журналы.
Санузел
Совмещенный санузел получился строгим и элегантным одновременно. Чтобы добиться такого эффекта, был использован
Чтобы санузел выглядел более просторным и светлым, дизайнеры подобрали
Мебель, в частности столешницу выбрали деревянную, чтобы она сочеталась с отделкой комнаты. Сюда же встроили стиральную машину.
Освещение представлено встроенными светильниками и бра, направленными на зону умывальника.
Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники