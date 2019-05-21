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13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера


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Светлый и минималистичный, скандинавский стиль раскрывается именно в деталях. ReRooms рассказывает, в каких именно.

Скандинавский стиль прибыл к нам из Северной Европы — из стран с суровым климатом, снежными холодными зимами и коротким световым днем. Все это нашло отражение и в интерьерах: они ассоциируются у нас со светом, воздухом, свежестью и свободой. В основе скандинавского стиля лежат белые оттенки, практичные решения и минимализм, и такой интерьер кому-то может показаться скучным и безликим. Одна из «лазеек», через которую можно добавить цвета скандинавскому интерьеру, — это аксессуары. 

Какие аксессуары приветствует скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах встречаются в основном аксессуары из натуральных материалов. Среди самых распространенных такие:

  • дерево;
  • хлопок;
  • керамика;
  • кожа;
  • стекло;
  • металл.

Эти материалы применяются и для отделки помещений, и для изготовления аксессуаров. Последние допускают яркие оттенки, узоры и орнаменты, подойдут в том числе цвета, которые редко встречаются в природе на Севере: красный, зеленый, розовый, оранжевый. Если говорить о концепции, которая объединяет подходящие аксессуары, можно ориентироваться на экологическую составляющую.

1. Панно

Декоративные украшения для стен с намеком на экологичность. Подойдут композиции с орнаментом из кусочков дерева, украшения с металлическими вставками, а также сочетание дерева и ткани. Главное, чтобы панно было не вычурным, а таким же сдержанным, как и интерьер помещения.

Фото № 1: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: amazon.com

2. Декоративная посуда

В интерьере кухни или столовой в скандинавском стиле посуда тоже может стать яркой деталью интерьера. Особенно декоративная, не используемая в повседневной жизни. Подбирайте тарелки, миски и чашки в яркой цветовой гамме. Главное, опять же, лаконичность форм и узоров.

Фото № 2: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: stonemuseum.org

3. Подсвечники

Подсвечники в скандинавском интерьере — аксессуар актуальный. Холодные зимние вечера на родине этого стиля идеально подходят для посиделок с глинтвейном у камина, но в современной квартире камин — редкое явление. Источником живого огня могут стать свечи.

Фото № 3: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: exirime.co

4. Зеркала

Интерьер в скандинавском стиле осуществляет идею сделать помещение как можно более светлым и просторным — того требуют природные условия на Севере. А зеркала — отличный метод игры со светом и способ создания оптических иллюзий для визуального расширения пространства. Обратите внимание на массивные зеркала в деревянной оправе изысканной и лаконичной формы.

Фото № 4: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: kalvez.com

5. Пледы

Пледы в скандинавских интерьерах — тоже привычный элемент. Часто встречаются классические модели в черно-белой гамме, но если при помощи пледа вы хотите оживить интерьер, обращайте внимание на те, что с яркими узорами. Подойдут, например, пледы в разноцветную полоску, клетку или с традиционными для Скандинавии узорами — в том числе с елочками и оленями.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 5: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: petitandsmall.com

6. Декоративные подушки

Декоративные подушки, тоже яркие и узорчатые, станут отличным дополнением к пледам на кровати и диване. Главное — не забывать, что подушки должны выполнять роль цветового контраста.

Фото № 6: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: djsandmcs.club

7. Придверный коврик

Придверный коврик в скандинавском стиле может выделяться из общей цветовой гаммы. Правила те же: яркие цвета, ненавязчивые геометрические узоры и лаконичность.

Фото № 7: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: thingsremembered.co

8. Шкатулки

Скандинавский стиль предполагает, что интерьер не перегружен мелочами. А из этого вытекает необходимость организовать хранение для полезных мелочей и украшений. Миниатюрные деревянные шкатулки — одна из самых универсальных идей: можно подобрать белые — в тон общей цветовой гамме помещения, а можно снова сыграть с яркими красками.

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Фото № 8: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: authorsloanj.com

9. Органайзеры

Помимо шкатулок, для хранения полезных мелочей в скандинавском интерьере можно использовать органайзеры. Подбирайте тканевые или деревянные, а вот от пластиковых вариантов в нашем случае лучше отказаться.

Фото № 9: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: exirime.co

10. Светильники

Минимум декора и много света — это про скандинавский интерьер. Выбирайте выразительные прикроватные торшеры с интересным орнаментом на ножке или бра незатейливой формы. В последнем случае подойдут светильники в форме конуса или шара с рассеянным светом.

Фото № 10: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: decoist.com

11. Песочные часы

Милой для глаз безделушкой в скандинавском интерьере могут стать песочные часы. Если вы планируете использовать их в качестве акцентного аксессуара, лучше всего обращать внимание на массивные модели необычных геометрических форм, чтобы часы не растворились в общей светлой цветовой гамме.

Фото № 11: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: semagroup.fr

12. Вазы

Комнатные растения актуальны для любого интерьера, особенно такого, как скандинавский. Зимы в северных странах длинные и холодные, а потому единственная возможность насладиться красивыми цветами — начать разводить их у себя дома. Если вы не ценитель комнатных растений, можете порадовать себя цветочными композициями в букетах. Поставить их можно в красивую вазу в скандинавском стиле.

Фото № 12: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: semagroup.fr

13. Статуэтки

Никакому интерьеру не чужды лаконично подобранные декоративные украшения в виде статуэток. Для скандинавского, например, подойдут керамические фигурки в форме диких зверей.

Фото № 13: 13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьераФото: cambrianclearance.co.uk

#скандинавский стиль#аксессуары#Декор
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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05Через 10 дней
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