13 идеальных аксессуаров для скандинавского интерьера

Скандинавский стиль прибыл к нам из Северной Европы — из стран с суровым климатом, снежными холодными зимами и коротким световым днем. Все это нашло отражение и в интерьерах: они ассоциируются у нас со светом, воздухом, свежестью и свободой. В основе скандинавского стиля лежат белые оттенки, практичные решения и минимализм, и такой интерьер кому-то может показаться скучным и безликим. Одна из «лазеек», через которую можно добавить цвета скандинавскому интерьеру, — это аксессуары.

Какие аксессуары приветствует скандинавский стиль

В скандинавских интерьерах встречаются в основном аксессуары из натуральных материалов. Среди самых распространенных такие:

дерево;

хлопок;

керамика;

кожа;

стекло;

металл.

Эти материалы применяются и для отделки помещений, и для изготовления аксессуаров. Последние допускают яркие оттенки, узоры и орнаменты, подойдут в том числе цвета, которые редко встречаются в природе на Севере: красный, зеленый, розовый, оранжевый. Если говорить о концепции, которая объединяет подходящие аксессуары, можно ориентироваться на экологическую составляющую.

1. Панно

Декоративные украшения для стен с намеком на экологичность. Подойдут композиции с орнаментом из кусочков дерева, украшения с металлическими вставками, а также сочетание дерева и ткани. Главное, чтобы панно было не вычурным, а таким же сдержанным, как и интерьер помещения.

Фото: amazon.com

2. Декоративная посуда

В интерьере кухни или столовой в скандинавском стиле посуда тоже может стать яркой деталью интерьера. Особенно декоративная, не используемая в повседневной жизни. Подбирайте тарелки, миски и чашки в яркой цветовой гамме. Главное, опять же, лаконичность форм и узоров.

Фото: stonemuseum.org

3. Подсвечники

Подсвечники в скандинавском интерьере — аксессуар актуальный. Холодные зимние вечера на родине этого стиля идеально подходят для посиделок с глинтвейном у камина, но в современной квартире камин — редкое явление. Источником живого огня могут стать свечи.

Фото: exirime.co

4. Зеркала

Интерьер в скандинавском стиле осуществляет идею сделать помещение как можно более светлым и просторным — того требуют природные условия на Севере. А зеркала — отличный метод игры со светом и способ создания оптических иллюзий для визуального расширения пространства. Обратите внимание на массивные зеркала в деревянной оправе изысканной и лаконичной формы.

Фото: kalvez.com

5. Пледы

Пледы в скандинавских интерьерах — тоже привычный элемент. Часто встречаются классические модели в черно-белой гамме, но если при помощи пледа вы хотите оживить интерьер, обращайте внимание на те, что с яркими узорами. Подойдут, например, пледы в разноцветную полоску, клетку или с традиционными для Скандинавии узорами — в том числе с елочками и оленями.