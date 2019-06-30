Комнатные живые деревья в интерьере квартиры: 12 незабываемых примеров дизайна

Вырастить дома экзотическое кофейное дерево не так сложно, как кажется. Растение требует определенных условий, но они не сильно отличаются от ухода за другими цветами.

Домашние растения украшают любую комнату в доме, освежают воздух и помогают приводить в порядок нервную систему. Наблюдения психологов показали, что обладатели домашних оранжерей намного реже страдают нервными заболеваниями. Врачи отмечают, что аллергические реакции можно значительно снизить, если заняться выращиванием дома некоторых видов растений. О красоте интерьера, в котором распускаются бутоны домашней розы или канадского клена, излишне и говорить. И если вы с нами согласны, давайте посмотрим, какие растения сейчас в тренде. Причем они вполне могут поместиться даже в крохотной студии , не говоря уже о больших квартирах, оформленных в разных стилях.

Вырастить в домашних условиях можно только один сорт кофе: аравийский. Растение этого вида имеет волнистые гладкие овальные листья с острым кончиком.

Для молодого дерева нужно правильно выбрать постоянное место. Растение не любит лишних движений — даже незначительное изменение его положения в пространстве приведет к тому, что листья кофейного дерева опадут.

Кофейному дереву нужно очень светлое место, но не прямые солнечные лучи. В полутени растение будет болеть и жалко выглядеть. Важен полив и качество воды. Это растение не любит пересушивание или переувлажнение земляного кома. Почву нужно подбирать очень тщательно: используйте торфяной или кокосовый субстрат и регулярно подкармливайте его удобрением, не содержащим солей кальция. Листья могут подсыхать от нехватки света и влажности, а также от сквозняков. За хороший уход кофейное дерево отблагодарит вас настоящими зернами аравийского кофе!

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Фото: sovetnews.com

2. Лимонное дерево

Эти комнатные растения можно выращивать из семян или черенков. Заполните горшок диаметром около 8 сантиметров хорошей почвой и посадите несколько семян, чтобы вокруг них было достаточно места. Обильно полейте их водой и накройте полиэтиленовым пакетом, который сохранит влагу. Поместите горшок в теплое место. После прорастания семян снимите пакет и поместите растения в светлое место, но не под прямыми солнечными лучами. Если вы решили выращивать цитрусовые из черенков, сначала укорените их. Затем поместите в горшки с торфом, смешанным с песком.

Растение следует поливать умеренно. Во время созревания плодов нужен более сухой субстрат. Оптимальная температура для выращивания составляет от 20 до 30 градусов. Лимонные деревья очень чувствительны к холоду.

Пересаживайте цитрусовые только тогда, когда они заполнят горшок корнями. Возьмите горшок немного больше и не вносите удобрения сразу после пересадки, подождите, пока растение приживется в новых условиях. И разместите его в кабинете — там сразу станет уютнее.

Фото: napalete.sk





Фото: napalete.sk

3. Мандариновое дерево

Солнечное и нарядное мандариновое дерево станет ярким элементом ландшафтного оформления помещений. Растение выделяет особые вещества, которые обогащают воздух. Мандарин отпугивает насекомых и дарит неплохие урожаи ароматных плодов.

На окнах чаще можно встретить карликовые сорта мандарина. Листья у него плотные, зеленые, а ствол древообразный. Цветет мандариновое дерево мелкими цветочками, на месте которых образуются зеленые мандаринки. В спелом состоянии плоды становятся оранжевыми. И пахнут совсем как их «родственники», растущие в садах!

Фото: ofdesign.net

4. Банановое дерево

Банан — тропическое растение, поэтому придется создавать для него и в домашней оранжерее соответствующие условия. То есть влажную и теплую среду. К уходу банановое дерево, которое на самом деле относится к травянистым растениям, тоже очень требовательно.

Посадить такое растение вы можете семенами или сразу купить молодое растение и пытаться найти к нему подход. Частое опрыскивание — обязательно условие хорошего самочувствия бананового дерева. Но влага не должна застаиваться в горшке — следите, чтобы излишки воды беспрепятственно выходили через дренажные отверстия.

Идеальная температура для бананового дерева — 25—30 градусов. Необходимо хорошее освещение, без прямых солнечных лучей. Летом банан можно выносить на балкон в затененное место. Но в домашних условиях избегайте сквозняков — банан их не переносит. Если вам удастся вырастить банановое дерево до образовании 15—18 листьев, ждите от него цветения и даже плодоношения.

Фото: econet.ua

5. Фикус

Это настолько древнее растение, что его следы находили при археологических раскопках пирамид фараонов и гробниц древних правителей. В Древнем Риме фикус считался драгоценным растением, им украшали интерьеры и включали его изображения в настенные росписи.

Если в домашней оранжерее есть хотя бы несколько растений, минимум одно из них будет фикусом. У него много разновидностей, и каждая красива, достойна лучшего места в доме. Фикус неприхотлив — его надо вовремя поливать и опрыскивать, раз в две-три недели подкармливать.

Фикус — целебное растение. Его соком еще много десятилетий назад лечили туберкулез и некоторые виды рака. Но мы против таких экспериментов и предлагаем фикус только как универсальное украшение интерьера в любом стиле.

Фото: inhousegreens.com

Фото: hydrozorg.nl

6. Китайская роза (гибискус)

Если вы видели, как цветет китайская роза, вы непременно захотите поставить это растение в своем интерьере. Гибискус имеет много разновидностей, и каждая отличается обильным цветением и неприхотливостью. Пожалуй, важно лишь вовремя поливать эти растения и ставить их на освещенных участках комнаты.

С помощью обрезки можно сформировать причудливые формы, а если поставить рядом два гибискуса и сделать для них опору в виде арки, вы получите через год-полтора эффектную цветущую арочную композицию прямо в гостиной.

Гибискус при правильном уходе, своевременной обрезке и подкормках может цвести на протяжении 8—10 месяцев. В зимние месяцы гибискус отдыхает, но при благоприятных условиях может дарить вам цветки в течение всего года.

Фото: vsecveti.life

7. Бонсай

Бонсай — это не просто растения, это настоящее искусство живых миниатюр, наполненное глубоким смыслом. Бонсай как культура появился более двух тысяч лет назад в Древнем Китае. Последователи религиозного течения даосизм использовали миниатюрные деревья для изучения того, как окружающий мир влияет на восприятие человеком Вселенной. Потом бонсай пришел в Японию и завоевал сердца и души жителей этой страны. Эта культура стала настолько японской, что появился оригинальный термин «бонсай», который означал «то, что растет на подносе».

Освещенность — основной фактор, который может влиять на нормальное развитие любого мини-деревца. Поэтому единственной благоприятной территорией для интерьерного бонсая считается подоконник. В крайнем случае можно подсвечивать композицию специальными лампами, спектр свечения которых максимально приближен к дневному.

Фото: sedmoycanal.com

Фото: phnx-static.s3.eu-central-1.amazonaws.com

8. Змеиное дерево

Это дерево редко можно увидеть в домашнем интерьере, но оно настолько необычно, что мы советуем вам подумать о его выращивании. Первые пять-шесть лет ствол этого растения напоминает извивающуюся змею — понятно, за что оно получило такое название. Затем наступает период цветения змеиного дерева. Его бутоны очень красивы, но портят впечатление о себе ужасным запахом, похожим на вонь от гниющего мяса. Если это вас не пугает, приобретайте такое растение и любуйтесь его волшебным видом.

Фото: hroomy.com

9. Камелия

Камелия — одно из самых красивых комнатных растений. Триста лет назад камелия была неизменным украшением великосветских салонов, хотя она всегда требовала особых условий выращивания и ухода.

Выбирайте в магазине взрослые растения с одревесневшими побегами, внимательно изучайте информацию о его привычках и особенностях. Температура зимой в комнате для камелий обычно слишком высока, это растение любит не только прохладу (температуру не выше 15 градусов), но и довольно высокую влажность воздуха. Если ей не обеспечить такие условия, камелия сбросит бутоны и даже листья и начнет болеть.

Камелия не потерпит не только конкуренции с другими растениями, но и неправильной декоративной подачи. Камелию не рекомендуется сочетать с другими растениями, даже с декоративно-лиственными: она должна стоять либо в одиночестве, либо в компании камелий с другим окрасом. Группа камелий не должна быть слишком большой: идеальным считается сочетание двух-трех растений.

Поливают камелии только мягкой водой и часто, но не обильно, они не любят обильного увлажнения так же, как и засухи.

Фото: cdn.st100sp.com

10. Бамбуковое дерево

Комнатный бамбук имеет привлекательный вид, неприхотлив в уходе и считается символом удачи, успеха и богатства.

Бамбук дома цветет нечасто. В период цветения появляются мелкие белые бутоны, чаще всего собранные в соцветия-метелки. Некоторые виды этого растения цветут один раз, после чего погибают.

Бамбук не требует особого ухода — ему нужна лишь температура от 20 до 35 градусов, хорошее освещение без ярких солнечных лучей и регулярное протирание листков от пыли или теплый душ.

Фото: blog.givingplants.com

11. Комнатный клен

Абутилон, или комнатный клен, — неприхотливое комнатное растение, которое используют для оформления жилых помещений, офисов, зимних садов и оранжерей.

В комнатных условиях при правильном уходе сформированный кустарник может прожить довольно долго. Со временем взрослое растение теряет декоративный внешний вид, реже цветет. Чтобы этого не произошло, следует чаще проводить обрезку, удалять засохшие листья и бутоны.

Для комнатного клена требуется рассеянное освещение — прямые солнечные лучи могут вызвать ожог листьев. В зимнее время цветок нуждается в дополнительном освещении, для которого можно использовать фитолампы или лампы дневного света. При нехватке света комнатный клен перестает цвести. Летом его можно содержать на балконе или веранде, защитив от сквозняков и холодного ветра.

Фоо: agrarii.com

12. Денежное дерево (толстянка, крассула)

Толстые округлые листки, похожие на монеты, дали повод назвать крассулу денежным деревом. И название отлично прижилось! Как и сам цветок прижился в интерьерах домов и квартир, украшая раскидистыми побегами подоконники.

Разновидности толстянки могут давать бледно-розовые или белые цветки с сильным сладковатым запахом. Размножается крассула листьями и стеблевыми черенками. Полив требуется умеренный, периодически следует очищать листочки от пыли с помощью теплого душа.

Фото: chovatelahospodar.sk

Примеры красивых интерьеров с комнатными деревьями