25 отличных примеров оформления интерьера для девочки-подростка: идеи от ReRooms

ReRooms расскажет вам об оформлении комнаты для девочки-подростка и о том, как возраст ребенка и его формирующиеся интересы могут найти отражение в интерьере.

ReRooms расскажет вам об оформлении комнаты для девочки-подростка и о том, как возраст ребенка и его формирующиеся интересы могут найти отражение в интерьере.

В каждой семье наступает время, когда детскую комнату нужно переделать в подростковую. И если раньше родители ориентировались на собственные вкусы, теперь стоит прислушаться и к мнению ребенка.

Если ребенку пока чужды новомодные интерьерные стили, классика — оптимальный вариант оформления его комнаты. Он прост, непритязателен, универсален и, что немаловажно, подойдет на все времена. Что касается последнего аспекта — действительно, классический стиль подойдет вашему ребенку и в его 12, и в 16, и даже в 20 лет. Со временем можно немного изменить обстановку или добавить несколько свежих штрихов.

Хай-тек

Хай-тек — это своего рода осовремененная классика, только с некой холодностью. Гармонично адаптировав детскую под хай-тек, можно создать очень стильную и в то же время подходящую для девочки-подростка обстановку. Отличительные черты подобного направления дизайна — стеклянные конструкции, гладкий пол, отсутствие ткани в материалах для штор.

Нью-йоркские мотивы

Непринужденные, максимально простые, но с множеством интересных декоративных элементов и ярких акцентов мотивы Нью-Йорка, без сомнений, придутся по душе юной моднице.

Модерн

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Стиль модерн предполагает практичность и комфорт. Простые и четкие линии, функциональность элементов — очевидные его достоинства. Но особенность модерна в том, что дизайнеру предоставляется больше возможностей для экспериментов с красками, сочетаниями, планировкой, отделкой и так далее. Конечно же, все это не без участия юной хозяйки комнаты.

Молодежная эклектика

Позвольте ребенку отразить свои интересы в интерьере! Например, подрастающие школьницы увлекаются рок- или поп-культурой и стены своих комнат буквально заклеивают далеко не высокохудожественными плакатами. Не нужно запрещать ребенку это делать, лучше посоветоваться с дизайнером и подойти к такому оформлению более профессионально.

Обустройство комнаты для двух или трех сестер

Рассмотрим нюансы оформления совместной комнаты для нескольких подрастающих сестер. В этом случае родители должны быть готовы к тому, что девочки могут соперничать из-за общей территории при разных вкусах в ее оформлении. Нужно постараться учесть интересы каждой сестры.