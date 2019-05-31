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25 отличных примеров оформления интерьера для девочки-подростка: идеи от ReRooms


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Рассказываем, как оформить интерьер спальни подрастающей девочки, чтобы он нравился и ребенку, и родителям.

В каждой семье наступает время, когда детскую комнату нужно переделать в подростковую. И если раньше родители ориентировались на собственные вкусы, теперь стоит прислушаться и к мнению ребенка.

ReRooms расскажет вам об оформлении комнаты для девочки-подростка и о том, как возраст ребенка и его формирующиеся интересы могут найти отражение в интерьере.

Классикадой семье наступает время, когда детскую комнату нужно переделать в подростковую. И если раньше родители ориентировались на собственные вкусы, теперь стоит прислушаться и к мнению ребенка.

ReRooms расскажет вам об оформлении комнаты для девочки-подростка и о том, как возраст ребенка и его формирующиеся интересы могут найти отражение в интерьере.

Классика

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Если ребенку пока чужды новомодные интерьерные стили, классика — оптимальный вариант оформления его комнаты. Он прост, непритязателен, универсален и, что немаловажно, подойдет на все времена. Что касается последнего аспекта — действительно, классический стиль подойдет вашему ребенку и в его 12, и в 16, и даже в 20 лет. Со временем можно немного изменить обстановку или добавить несколько свежих штрихов.


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Хай-тек

Хай-тек — это своего рода осовремененная классика, только с некой холодностью. Гармонично адаптировав детскую под хай-тек, можно создать очень стильную и в то же время подходящую для девочки-подростка обстановку. Отличительные черты подобного направления дизайна — стеклянные конструкции, гладкий пол, отсутствие ткани в материалах для штор.


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Нью-йоркские мотивы

Непринужденные, максимально простые, но с множеством интересных декоративных элементов и ярких акцентов мотивы Нью-Йорка, без сомнений, придутся по душе юной моднице.


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Модерн

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Стиль модерн предполагает практичность и комфорт. Простые и четкие линии, функциональность элементов — очевидные его достоинства. Но особенность модерна в том, что дизайнеру предоставляется больше возможностей для экспериментов с красками, сочетаниями, планировкой, отделкой и так далее. Конечно же, все это не без участия юной хозяйки комнаты.


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Молодежная эклектика

Позвольте ребенку отразить свои интересы в интерьере! Например, подрастающие школьницы увлекаются рок- или поп-культурой и стены своих комнат буквально заклеивают далеко не высокохудожественными плакатами. Не нужно запрещать ребенку это делать, лучше посоветоваться с дизайнером и подойти к такому оформлению более профессионально.


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Обустройство комнаты для двух или трех сестер

Рассмотрим нюансы оформления совместной комнаты для нескольких подрастающих сестер. В этом случае родители должны быть готовы к тому, что девочки могут соперничать из-за общей территории при разных вкусах в ее оформлении. Нужно постараться учесть интересы каждой сестры.

  1. В маленькой комнате хорошо организовать угловую спальную конструкцию, когда две кровати расположены друг над другом с достаточным количеством полочек и ящичков. Отличный вариант такого комплекса — обе кровати наверху. Место под ними могут занять шкафчики, полки, письменные столы и даже диван.
  2. Присмотритесь к современной суперфункциональной мебели: складные столы, откидные кровати, встроенные в шкаф, и прочие конструкции подобного плана — это хорошие помощники в оптимальной организации комнаты и большей экономии пространства.
  3. Актуальной остается и проблема хранения вещей. Постельное белье и какую-то часть детской одежды можно поместить в ящичках под кроватями. Но без высокого и вместительного шкафа-купе здесь не обойтись. Этот незаменимый предмет интерьера — спасение для тех, у кого дома накопилось большое количество одежды и всяких мелочей.

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#детская комната
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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Спасибо
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