Как правильно использовать коричневый цвет и его оттенки в дизайне интерьера

Хотите добавить интерьеру квартиры уюта? Оформите его в коричневых оттенках.
Коричневый цвет в интерьере придает квартире особенную теплоту и гармонию, а также делает ее уютной. Благодаря большой палитре коричневый считается универсальным цветом, который можно вписать в любой стиль и интерьер.
Психология цвета
Психологи считают, что коричневый успокаивает и расслабляет, поэтому советуют окружать себя им для ощущения безопасности и уюта. Они отмечают, что в интерьере такого цвета проще работать, принимать ответственные решения. Именно поэтому многие оформляют кабинеты в оттенках коричневого, используют деревянную мебель. невый цвет в интерьере придает квартире особенную теплоту и гармонию, а также делает ее уютной. Благодаря большой палитре коричневый считается универсальным цветом, который можно вписать в любой стиль и интерьер.
Психология цвета
Психологи считают, что коричневый успокаивает и расслабляет, поэтому советуют окружать себя им для ощущения безопасности и уюта. Они отмечают, что в интерьере такого цвета проще работать, принимать ответственные решения. Именно поэтому многие оформляют кабинеты в оттенках коричневого, используют деревянную мебель.
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Сочетание коричневого и других цветов в интерьере
Дизайнеры считают коричневый очень богатым цветом, так как его палитра насчитывает огромное количество как теплых, так и холодных тонов. Коричневый создан самой природой, поэтому он отлично смотрится на материалах с различной фактурой: камне, бархате, коже, дереве и других.
С помощью коричневого цвета интерьер можно преобразить. Например, большую комнату, выходящую на солнечную сторону, — визуально уменьшить. Маленькую, с помощью светлого оттенка, наоборот, увеличить. Давайте посмотрим, с какими цветами сочетается коричневый в интерьере квартиры.
Белый и коричневый
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Сочетание этих двух оттенков давно признано классикой. Оно универсально, поэтому его можно использовать в любом стиле интерьера. Коричневый любого оттенка можно соединять с белым: более глубокие темные оттенки хорошо будут смотреться с молочным, а светлые кофейные — с белым, уходящим в сливочный.
Бежевый и коричневый
Если вы хотите оформить интерьер в одной цветовой гамме, выбирайте контрастный для коричневого бежевый цвет. Он отлично гармонирует и с темно-коричневыми, и со светло-коричневыми оттенками и разбавляет эти более строгие тона. Такую палитру можно выбрать в спальню или гостиную, она поможет создать в этих помещениях уют.
Cерый и коричневый
Серый и коричневый способны создать в интерьере спокойную атмосферу и настроить на рабочий лад. Поэтому такое сочетание неплохо будет смотреться в кабинете. Комбинация этих цветов способна немного высветлить помещение без добавления более светлых оттенков.
Еще один вариант — использовать светло-серый в качестве цвета стен. На таком фоне деревянная мебель и декор будут смотреться гармонично.
Фиолетовый и коричневый
Добавить нотки фиолетового к коричневому цвету можно для того, чтобы создать элегантный и благородный интерьер комнаты.
Розовый и коричневый
Изначально кажется, что эти два оттенка между собой сочетаются плохо, но это не совсем так. Яркие оттенки розового, например фуксия, способны оживить спокойный коричневый. Поэтому в роли акцента розовый смотрится неплохо. Так же хорошо выглядят оттенки розового и коричневого, максимально похожие друг на друга.
Оранжевый и коричневый
Оранжевый — еще один цвет, который можно добавить к нейтральному коричневому. На нем яркие акценты смотрятся сочно и интересно. Они привносят в интерьер свежесть.
Желтый и коричневый
Пожалуй, это еще одно яркое сочетание, которое не даст интерьеру заскучать. Желтый способен добавить солнца в интерьер любой темной комнаты, поэтому оформляйте с его помощью помещения, которым не хватает естественного света.
Зеленый и коричневый
Эта комбинация может быть использована в разных вариантах: главным в паре бывает и тот, и другой оттенок. Несмотря на то что оттенки очень разные, их сочетаемость обусловлена самой природой, поэтому они часто используются в экостилях. Считается, что зеленый и коричневый благоприятно влияют на состояние человека и их можно использовать в оформлении комнат для отдыха: гостиных и спален.
Голубой и коричневый
Интерьер в коричневых тонах можно дополнить голубыми оттенками. Такой прием активно используется дизайнерами для получения морского стиля. В классическом интерьере разнообразные оттенки голубого тоже могут быть использованы — в качестве ярких акцентов.
Бирюзовый и коричневый
Более яркой версией голубого считается бирюзовый оттенок. Он точно так же может быть использован для создания морского интерьера. В современных стилях сочетание коричневого и бирюзового чаще встречается в оформлении: декоре, аксессуарах и текстиле.
Синий и коричневый
Холодный глубокий синий и темный коричневый — отличное сочетание для гостиной или спальни. Оба цвета обладают расслабляющим эффектом, поэтому хорошо смотрятся в комнатах для отдыха.
Использование коричневого цвета в дизайне комнат
В коричневом цвете можно оформить любую комнату независимо от стиля и размера. Однако нужно помнить, что темный цвет уменьшает пространство, поэтому чем меньше помещение, тем светлее должен быть основной оттенок. Давайте посмотрим на примерах, как можно использовать коричневый в оформлении разных комнат.
Кухня
Коричневый цвет в интерьере кухни, по мнению психологов, не способствует перееданию, а также создает гармоничную обстановку для встреч за семейными обедами и ужинами.
Гостиная
Коричневые стены в интерьере гостиной смотрятся органично, так как площадь этой комнаты в квартире обычно большая. Можно не бояться, что цвет уменьшит пространство. Однако если за базовый цвет отделки вы выбрали коричневый, не советуем использовать деревянную мебель в тон стенам — она с ними сольется. Для мебели лучше выбрать контрастные оттенки.
Спальня
В спальне должна царить атмосфера умиротворения и уюта, поэтому выбирайте спокойные оттенки и плавные переходы цветов. Например, комнату можно оформить в разных оттенках коричневого. Получится благородный и гармоничный интерьер.
Ванная комната
Дизайн ванной комнаты в коричневых тонах имеет несколько особенностей: лучше выбирать светлые оттенки, так как в обычных квартирах ванные имеют небольшие размеры. Для оформления можно подобрать материалы в нужной цветовой гамме, например плитку или натуральный камень. Разбавить композицию поможет белая сантехника.
А как вы использовали бы коричневый цвет в интерьере? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.
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