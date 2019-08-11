Как правильно использовать коричневый цвет и его оттенки в дизайне интерьера

Психологи считают, что коричневый успокаивает и расслабляет, поэтому советуют окружать себя им для ощущения безопасности и уюта. Они отмечают, что в интерьере такого цвета проще работать, принимать ответственные решения. Именно поэтому многие оформляют кабинеты в оттенках коричневого, используют деревянную мебель.

Психологи считают, что коричневый успокаивает и расслабляет, поэтому советуют окружать себя им для ощущения безопасности и уюта. Они отмечают, что в интерьере такого цвета проще работать, принимать ответственные решения. Именно поэтому многие оформляют кабинеты в оттенках коричневого, используют деревянную мебель. невый цвет в интерьере придает квартире особенную теплоту и гармонию, а также делает ее уютной. Благодаря большой палитре коричневый считается универсальным цветом, который можно вписать в любой стиль и интерьер.

Коричневый цвет в интерьере придает квартире особенную теплоту и гармонию, а также делает ее уютной. Благодаря большой палитре коричневый считается универсальным цветом, который можно вписать в любой стиль и интерьер.

Фото: travelerscoffee.ru

Сочетание коричневого и других цветов в интерьере

Дизайнеры считают коричневый очень богатым цветом, так как его палитра насчитывает огромное количество как теплых, так и холодных тонов. Коричневый создан самой природой, поэтому он отлично смотрится на материалах с различной фактурой: камне, бархате, коже, дереве и других.

С помощью коричневого цвета интерьер можно преобразить. Например, большую комнату, выходящую на солнечную сторону, — визуально уменьшить. Маленькую, с помощью светлого оттенка, наоборот, увеличить. Давайте посмотрим, с какими цветами сочетается коричневый в интерьере квартиры.

Белый и коричневый

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Сочетание этих двух оттенков давно признано классикой. Оно универсально, поэтому его можно использовать в любом стиле интерьера. Коричневый любого оттенка можно соединять с белым: более глубокие темные оттенки хорошо будут смотреться с молочным, а светлые кофейные — с белым, уходящим в сливочный.

Фото: decoist.com

Бежевый и коричневый

Если вы хотите оформить интерьер в одной цветовой гамме, выбирайте контрастный для коричневого бежевый цвет. Он отлично гармонирует и с темно-коричневыми, и со светло-коричневыми оттенками и разбавляет эти более строгие тона. Такую палитру можно выбрать в спальню или гостиную, она поможет создать в этих помещениях уют.

Фото: home-designing.com

Cерый и коричневый

Серый и коричневый способны создать в интерьере спокойную атмосферу и настроить на рабочий лад. Поэтому такое сочетание неплохо будет смотреться в кабинете. Комбинация этих цветов способна немного высветлить помещение без добавления более светлых оттенков.

Фото: residencestyle.com

Еще один вариант — использовать светло-серый в качестве цвета стен. На таком фоне деревянная мебель и декор будут смотреться гармонично.

Фото: home-designing.com

Фиолетовый и коричневый

Добавить нотки фиолетового к коричневому цвету можно для того, чтобы создать элегантный и благородный интерьер комнаты.

Фото: paulshi.com

Розовый и коричневый

Изначально кажется, что эти два оттенка между собой сочетаются плохо, но это не совсем так. Яркие оттенки розового, например фуксия, способны оживить спокойный коричневый. Поэтому в роли акцента розовый смотрится неплохо. Так же хорошо выглядят оттенки розового и коричневого, максимально похожие друг на друга.

Фото: greenandmustard.co.uk

Оранжевый и коричневый

Оранжевый — еще один цвет, который можно добавить к нейтральному коричневому. На нем яркие акценты смотрятся сочно и интересно. Они привносят в интерьер свежесть.

Фото: cozyhouze.com

Желтый и коричневый

Пожалуй, это еще одно яркое сочетание, которое не даст интерьеру заскучать. Желтый способен добавить солнца в интерьер любой темной комнаты, поэтому оформляйте с его помощью помещения, которым не хватает естественного света.

Фото: thespruce.com

Зеленый и коричневый

Эта комбинация может быть использована в разных вариантах: главным в паре бывает и тот, и другой оттенок. Несмотря на то что оттенки очень разные, их сочетаемость обусловлена самой природой, поэтому они часто используются в экостилях. Считается, что зеленый и коричневый благоприятно влияют на состояние человека и их можно использовать в оформлении комнат для отдыха: гостиных и спален.

Фото: iwemm7.com

Голубой и коричневый

Интерьер в коричневых тонах можно дополнить голубыми оттенками. Такой прием активно используется дизайнерами для получения морского стиля. В классическом интерьере разнообразные оттенки голубого тоже могут быть использованы — в качестве ярких акцентов.

Фото: thespruce.com

Бирюзовый и коричневый

Более яркой версией голубого считается бирюзовый оттенок. Он точно так же может быть использован для создания морского интерьера. В современных стилях сочетание коричневого и бирюзового чаще встречается в оформлении: декоре, аксессуарах и текстиле.

Фото: 30daymentalcleanse.info

Синий и коричневый

Холодный глубокий синий и темный коричневый — отличное сочетание для гостиной или спальни. Оба цвета обладают расслабляющим эффектом, поэтому хорошо смотрятся в комнатах для отдыха.

Фото: domino.com

Использование коричневого цвета в дизайне комнат

В коричневом цвете можно оформить любую комнату независимо от стиля и размера. Однако нужно помнить, что темный цвет уменьшает пространство, поэтому чем меньше помещение, тем светлее должен быть основной оттенок. Давайте посмотрим на примерах, как можно использовать коричневый в оформлении разных комнат.

Кухня

Коричневый цвет в интерьере кухни, по мнению психологов, не способствует перееданию, а также создает гармоничную обстановку для встреч за семейными обедами и ужинами.

Фото: homestratosphere.com

Гостиная

Коричневые стены в интерьере гостиной смотрятся органично, так как площадь этой комнаты в квартире обычно большая. Можно не бояться, что цвет уменьшит пространство. Однако если за базовый цвет отделки вы выбрали коричневый, не советуем использовать деревянную мебель в тон стенам — она с ними сольется. Для мебели лучше выбрать контрастные оттенки.

Фото: decoist.com

Спальня

В спальне должна царить атмосфера умиротворения и уюта, поэтому выбирайте спокойные оттенки и плавные переходы цветов. Например, комнату можно оформить в разных оттенках коричневого. Получится благородный и гармоничный интерьер.

Фото: citube.com

Ванная комната

Дизайн ванной комнаты в коричневых тонах имеет несколько особенностей: лучше выбирать светлые оттенки, так как в обычных квартирах ванные имеют небольшие размеры. Для оформления можно подобрать материалы в нужной цветовой гамме, например плитку или натуральный камень. Разбавить композицию поможет белая сантехника.

Фото: mirageusa.net

А как вы использовали бы коричневый цвет в интерьере? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.