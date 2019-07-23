Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релакса


10250
Получить образец дизайн-проекта

Предлагаем практичные идеи по созданию зоны отдыха на балконе.

Провести время на открытом воздухе в удобном кресле, не выходя из дома, — это ли не истинный комфорт, о котором мечтают городские жители? Но многие убеждены, что сделать из балкона комфортное место для отдыха невозможно из-за уличной пыли и шума, которые точно все испортят. И думают: пусть лучше здесь будет склад для хранения вещей, кладовка для солений на зиму или сушилка для белья. И напрасно! Если освободить балкон от хлама, его можно легко трансформировать в уютное пространство. Достаточно всего нескольких преобразований — и вы сможете наслаждаться отдыхом на воздухе в любую минуту.

Фото № 1: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: dovahome.com сти время на открытом воздухе в удобном кресле, не выходя из дома, — это ли не истинный комфорт, о котором мечтают городские жители? Но многие убеждены, что сделать из балкона комфортное место для отдыха невозможно из-за уличной пыли и шума, которые точно все испортят. И думают: пусть лучше здесь будет склад для хранения вещей, кладовка для солений на зиму или сушилка для белья. И напрасно! Если освободить балкон от хлама, его можно легко трансформировать в уютное пространство. Достаточно всего нескольких преобразований — и вы сможете наслаждаться отдыхом на воздухе в любую минуту.

Фото № 1: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: dovahome.com 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Сегодня ReRooms рассказывает, как обжить маленький балкон, чтобы он превратился в полноценную зону для отдыха. Поверьте, обустроить чилаут-пространство с атмосферой летнего кафе на балконе или лоджии вполне реально и несложно!

1. Обустраиваем филиал столовой

Чтобы превратить балкон в место для отдыха на свежем воздухе, достаточно обустроить его удобным сиденьем и столиком. Отличная идея для проведения тихого вечера за чашечкой чая или посиделок с подружкой. Впрочем, устроить здесь можно будет и романтический ужин для любимого человека, и легкий завтрак, который под пение птиц и шелест зеленой листвы будет казаться намного вкуснее.

Фото № 2: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: adelaparvu.com 

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 3: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: saigneradiego.com 

Если балкон застеклен, для обустройства домашнего кафе-бара подойдут старые мягкие кресла, пуфы и мини-диванчики. На открытом городском балконе обивка мягкой мебели будет быстро пачкаться, поэтому сюда лучше подбирать всепогодную мебель — отличным вариантом станут складные столик и стулья, предназначенные для сада.

Фото № 4: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: tekleemedia.com  

2. Оформляем лаунж-зону

Кто сказал, что на балконе только сидят? Если есть место, то можно и полежать. Шезлонг с матрасом, гамак, качели, подвесные кресла — есть масса вариантов для балконной лежанки, на которой вы будете чувствовать себя так же хорошо, как летом на даче. 

Фото № 5: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: realsimple.com 

Фото № 6: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: fantasticfrank.com 

Для маленького и незастекленного балкона в типовой панельке можно подобрать переносную кушетку или лаунж-кресло — поставьте рядом компактный кофейный столик для прохладительных напитков и наслаждайтесь солнечными ваннами, не выходя на улицу.

Фото № 7: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: lonny.com 

3. Создаем мини-библиотеку

Для книголюбов балкон может стать уютной мини-библиотекой. Поставьте там небольшой стеллаж для книг, удобное кресло — и настоящая читальная комната готова. Здесь можно будет уединиться и полностью погрузиться в сюжет любимого романа. Более того, уличная библиотека на балконе позволит вам не только отдохнуть, но и проветриться без прогулки.

Фото № 8: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: adelaparvu.com

Фото № 9: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: suitelife.com 

4. … или уголок для творчества

Если вы не представляете своего отдыха без творчества, на балконе можно устроить личную мастерскую. Обустройте ее стеллажом или столом с ящичками, где все нужное для вашего хобби будет всегда под рукой. Мы убеждены, что в таком уголке творческие идеи будут генерироваться с большой скоростью, а для их реализации вам больше не придется подстраиваться под распорядок дня своих близких. 

Фото № 10: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: etk-fashion.com 

Фото № 11: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: balconygardenweb.com 

5. Добавляем пледы и подушки 

Текстиль — самый доступный способ сделать балкон уютным и комфортным для отдыха. Добавьте в интерьер яркие подушки-думки или пледы — они придадут балкону домашний вид. Опасаетесь, что уютный облик балкона испортят пыль и влага? Приобретите текстиль со специальными пропитками — он не выгорает на солнце и не промокает под дождем. Впрочем, в качестве альтернативы балконному текстилю могут выступать аксессуары для ванны. Постелите на столик вместо скатерти яркую шторку для душа — ей не страшны никакие капризы погоды.

Фото № 12: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: thesprucepets.com 

6. Утепляем пол 

Поддержать атмосферу отдыха на балконе помогут легкие коврики. Утеплите пол домоткаными дорожками или миниатюрными половичками — тепло для ног и уют будут обеспечены, а постирать их в случае загрязнения не составит никакого труда. 

Фото № 13: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: estopolis.com 

7. Подбираем освещение

Согрейте атмосферу на балконе колоритными светильниками. Тренд сезона — необычные светящиеся гирлянды. Нет электропроводки на балконе? Подберите модели, работающие на солнечных батарейках. С их помощью вы создадите колоритный и уютный уличный интерьер без больших затрат.

Фото № 14: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: housebeautiful.com

8. Озеленяем пространство

Ваш балкон выходит на проезжую часть улицы? Смягчите серые краски открывающейся взору панорамы свежей зеленью. Вертикальное кашпо или цветы в милых садовых ведерках, подвешенных на перилах, — отличное решение для озеленения уличного пространства. 

Фото № 15: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: home-designing.com 

Фото № 16: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: sweetyhomee.com 

9. Добавляем декор 

Подвесные аксессуары — еще один способ создать расслабляющую атмосферу на балконе. Это могут быть функциональные элементы, такие как фонари для свечей, или же интересные воздушные композиции, несущие чисто декоративную функцию. 

Фото № 17: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: homishome.com 

Фото № 18: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: home-designing.com 

10. Вешаем занавески

Завершающий этап оформления зоны отдыха на балконе — легкие занавески. Они не только обеспечат пространству приватность и скроют вас от глаз прохожих, но и будут защищать от палящих солнечных лучей в знойный день. 

Фото № 19: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: apartmenttherapy.com 

Фото № 20: Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релаксаФото: homesfeed.com 

#Балкон#идеи для дома#лоджия
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#Золотой цвет#идеи для дома
Для каких стилей интерьера подходят обои золотого цвета
#Отделочные материалы#идеи для дома#декор и аксессуары
25 самых необычных потолков в интерьере
#детская#Спальня#идеи для дома#декор и аксессуары#Гостиная
Классические и дизайнерские карты мира в интерьере: 25 запоминающихся примеров
#Отделочные материалы#Кухня#идеи для дома#Гостиная
Что нужно знать, выбирая ламинат для пола
#освещение#идеи для дома#Гостиная
Неповторимый визуальный эффект парящих натяжных потолков
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия