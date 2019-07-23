Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релакса

Фото: dovahome.com сти время на открытом воздухе в удобном кресле, не выходя из дома, — это ли не истинный комфорт, о котором мечтают городские жители? Но многие убеждены, что сделать из балкона комфортное место для отдыха невозможно из-за уличной пыли и шума, которые точно все испортят. И думают: пусть лучше здесь будет склад для хранения вещей, кладовка для солений на зиму или сушилка для белья. И напрасно! Если освободить балкон от хлама, его можно легко трансформировать в уютное пространство. Достаточно всего нескольких преобразований — и вы сможете наслаждаться отдыхом на воздухе в любую минуту.

Провести время на открытом воздухе в удобном кресле, не выходя из дома, — это ли не истинный комфорт, о котором мечтают городские жители? Но многие убеждены, что сделать из балкона комфортное место для отдыха невозможно из-за уличной пыли и шума, которые точно все испортят. И думают: пусть лучше здесь будет склад для хранения вещей, кладовка для солений на зиму или сушилка для белья. И напрасно! Если освободить балкон от хлама, его можно легко трансформировать в уютное пространство. Достаточно всего нескольких преобразований — и вы сможете наслаждаться отдыхом на воздухе в любую минуту.

Сегодня ReRooms рассказывает, как обжить маленький балкон, чтобы он превратился в полноценную зону для отдыха. Поверьте, обустроить чилаут-пространство с атмосферой летнего кафе на балконе или лоджии вполне реально и несложно!

1. Обустраиваем филиал столовой

Чтобы превратить балкон в место для отдыха на свежем воздухе, достаточно обустроить его удобным сиденьем и столиком. Отличная идея для проведения тихого вечера за чашечкой чая или посиделок с подружкой. Впрочем, устроить здесь можно будет и романтический ужин для любимого человека, и легкий завтрак, который под пение птиц и шелест зеленой листвы будет казаться намного вкуснее.

Фото: adelaparvu.com

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Фото: saigneradiego.com

Если балкон застеклен, для обустройства домашнего кафе-бара подойдут старые мягкие кресла, пуфы и мини-диванчики. На открытом городском балконе обивка мягкой мебели будет быстро пачкаться, поэтому сюда лучше подбирать всепогодную мебель — отличным вариантом станут складные столик и стулья, предназначенные для сада.

Фото: tekleemedia.com

2. Оформляем лаунж-зону

Кто сказал, что на балконе только сидят? Если есть место, то можно и полежать. Шезлонг с матрасом, гамак, качели, подвесные кресла — есть масса вариантов для балконной лежанки, на которой вы будете чувствовать себя так же хорошо, как летом на даче.

Фото: realsimple.com

Фото: fantasticfrank.com

Для маленького и незастекленного балкона в типовой панельке можно подобрать переносную кушетку или лаунж-кресло — поставьте рядом компактный кофейный столик для прохладительных напитков и наслаждайтесь солнечными ваннами, не выходя на улицу.

Фото: lonny.com

3. Создаем мини-библиотеку

Для книголюбов балкон может стать уютной мини-библиотекой. Поставьте там небольшой стеллаж для книг, удобное кресло — и настоящая читальная комната готова. Здесь можно будет уединиться и полностью погрузиться в сюжет любимого романа. Более того, уличная библиотека на балконе позволит вам не только отдохнуть, но и проветриться без прогулки.

Фото: adelaparvu.com



Фото: suitelife.com

4. … или уголок для творчества

Если вы не представляете своего отдыха без творчества, на балконе можно устроить личную мастерскую. Обустройте ее стеллажом или столом с ящичками, где все нужное для вашего хобби будет всегда под рукой. Мы убеждены, что в таком уголке творческие идеи будут генерироваться с большой скоростью, а для их реализации вам больше не придется подстраиваться под распорядок дня своих близких.

Фото: etk-fashion.com

Фото: balconygardenweb.com

5. Добавляем пледы и подушки

Текстиль — самый доступный способ сделать балкон уютным и комфортным для отдыха. Добавьте в интерьер яркие подушки-думки или пледы — они придадут балкону домашний вид. Опасаетесь, что уютный облик балкона испортят пыль и влага? Приобретите текстиль со специальными пропитками — он не выгорает на солнце и не промокает под дождем. Впрочем, в качестве альтернативы балконному текстилю могут выступать аксессуары для ванны. Постелите на столик вместо скатерти яркую шторку для душа — ей не страшны никакие капризы погоды.

Фото: thesprucepets.com

6. Утепляем пол

Поддержать атмосферу отдыха на балконе помогут легкие коврики. Утеплите пол домоткаными дорожками или миниатюрными половичками — тепло для ног и уют будут обеспечены, а постирать их в случае загрязнения не составит никакого труда.

Фото: estopolis.com

7. Подбираем освещение

Согрейте атмосферу на балконе колоритными светильниками. Тренд сезона — необычные светящиеся гирлянды. Нет электропроводки на балконе? Подберите модели, работающие на солнечных батарейках. С их помощью вы создадите колоритный и уютный уличный интерьер без больших затрат.

Фото: housebeautiful.com

8. Озеленяем пространство

Ваш балкон выходит на проезжую часть улицы? Смягчите серые краски открывающейся взору панорамы свежей зеленью. Вертикальное кашпо или цветы в милых садовых ведерках, подвешенных на перилах, — отличное решение для озеленения уличного пространства.

Фото: home-designing.com

Фото: sweetyhomee.com

9. Добавляем декор

Подвесные аксессуары — еще один способ создать расслабляющую атмосферу на балконе. Это могут быть функциональные элементы, такие как фонари для свечей, или же интересные воздушные композиции, несущие чисто декоративную функцию.

Фото: homishome.com

Фото: home-designing.com

10. Вешаем занавески

Завершающий этап оформления зоны отдыха на балконе — легкие занавески. Они не только обеспечат пространству приватность и скроют вас от глаз прохожих, но и будут защищать от палящих солнечных лучей в знойный день.

Фото: apartmenttherapy.com