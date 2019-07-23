Создаем зону отдыха на балконе: 10 идей для релакса

Предлагаем практичные идеи по созданию зоны отдыха на балконе.
Провести время на открытом воздухе в удобном кресле, не выходя из дома, — это ли не истинный комфорт, о котором мечтают городские жители? Но многие убеждены, что сделать из балкона комфортное место для отдыха невозможно из-за уличной пыли и шума, которые точно все испортят. И думают: пусть лучше здесь будет склад для хранения вещей, кладовка для солений на зиму или сушилка для белья. И напрасно! Если освободить балкон от хлама, его можно легко трансформировать в уютное пространство. Достаточно всего нескольких преобразований — и вы сможете наслаждаться отдыхом на воздухе в любую минуту.
сделать из балкона комфортное место для отдыха невозможно из-за уличной пыли и шума, которые точно все испортят. И думают: пусть лучше здесь будет склад для хранения вещей, кладовка для солений на зиму или сушилка для белья. И напрасно! Если освободить балкон от хлама, его можно легко трансформировать в уютное пространство. Достаточно всего нескольких преобразований — и вы сможете наслаждаться отдыхом на воздухе в любую минуту.сти время на открытом воздухе в удобном кресле, не выходя из дома, — это ли не истинный комфорт, о котором мечтают городские жители? Но многие убеждены, что
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Сегодня ReRooms рассказывает, как обжить маленький балкон, чтобы он превратился в полноценную зону для отдыха. Поверьте, обустроить чилаут-пространство с атмосферой летнего кафе на балконе или лоджии вполне реально и несложно!
1. Обустраиваем филиал столовой
Чтобы превратить балкон в место для отдыха на свежем воздухе, достаточно обустроить его удобным сиденьем и столиком. Отличная идея для проведения тихого вечера за чашечкой чая или посиделок с подружкой. Впрочем, устроить здесь можно будет и романтический ужин для любимого человека, и легкий завтрак, который под пение птиц и шелест зеленой листвы будет казаться намного вкуснее.
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Если балкон застеклен, для обустройства домашнего кафе-бара подойдут старые мягкие кресла, пуфы и мини-диванчики. На открытом городском балконе обивка мягкой мебели будет быстро пачкаться, поэтому сюда лучше подбирать всепогодную мебель — отличным вариантом станут складные столик и стулья, предназначенные для сада.
2. Оформляем лаунж-зону
Кто сказал, что на балконе только сидят? Если есть место, то можно и полежать. Шезлонг с матрасом, гамак, качели, подвесные кресла — есть масса вариантов для балконной лежанки, на которой вы будете чувствовать себя так же хорошо, как летом на даче.
Для маленького и незастекленного балкона в типовой панельке можно подобрать переносную кушетку или лаунж-кресло — поставьте рядом компактный кофейный столик для прохладительных напитков и наслаждайтесь солнечными ваннами, не выходя на улицу.
3. Создаем мини-библиотеку
Для книголюбов балкон может стать уютной мини-библиотекой. Поставьте там небольшой стеллаж для книг, удобное кресло — и настоящая читальная комната готова. Здесь можно будет уединиться и полностью погрузиться в сюжет любимого романа. Более того, уличная библиотека на балконе позволит вам не только отдохнуть, но и проветриться без прогулки.
4. … или уголок для творчества
Если вы не представляете своего отдыха без творчества, на балконе можно устроить личную мастерскую. Обустройте ее стеллажом или столом с ящичками, где все нужное для вашего хобби будет всегда под рукой. Мы убеждены, что в таком уголке творческие идеи будут генерироваться с большой скоростью, а для их реализации вам больше не придется подстраиваться под распорядок дня своих близких.
5. Добавляем пледы и подушки
Текстиль — самый доступный способ сделать балкон уютным и комфортным для отдыха. Добавьте в интерьер яркие подушки-думки или пледы — они придадут балкону домашний вид. Опасаетесь, что уютный облик балкона испортят пыль и влага? Приобретите текстиль со специальными пропитками — он не выгорает на солнце и не промокает под дождем. Впрочем, в качестве альтернативы балконному текстилю могут выступать аксессуары для ванны. Постелите на столик вместо скатерти яркую шторку для душа — ей не страшны никакие капризы погоды.
6. Утепляем пол
Поддержать атмосферу отдыха на балконе помогут легкие коврики. Утеплите пол домоткаными дорожками или миниатюрными половичками — тепло для ног и уют будут обеспечены, а постирать их в случае загрязнения не составит никакого труда.
7. Подбираем освещение
Согрейте атмосферу на балконе колоритными светильниками. Тренд сезона — необычные светящиеся гирлянды. Нет электропроводки на балконе? Подберите модели, работающие на солнечных батарейках. С их помощью вы создадите колоритный и уютный уличный интерьер без больших затрат.
8. Озеленяем пространство
Ваш балкон выходит на проезжую часть улицы? Смягчите серые краски открывающейся взору панорамы свежей зеленью. Вертикальное кашпо или цветы в милых садовых ведерках, подвешенных на перилах, — отличное решение для озеленения уличного пространства.
9. Добавляем декор
Подвесные аксессуары — еще один способ создать расслабляющую атмосферу на балконе. Это могут быть функциональные элементы, такие как фонари для свечей, или же интересные воздушные композиции, несущие чисто декоративную функцию.
10. Вешаем занавески
Завершающий этап оформления зоны отдыха на балконе — легкие занавески. Они не только обеспечат пространству приватность и скроют вас от глаз прохожих, но и будут защищать от палящих солнечных лучей в знойный день.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники