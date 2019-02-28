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Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей


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Мы составили «рецепт» самой современной кухни, которая никогда вам не надоест.

Содержание

Представления о красоте и удобстве кухни серьезно изменились за последние несколько лет. Если вы как раз думаете о том, какой должна быть кухня вашей мечты, эта статья поможет сделать выбор. Перед вами — двенадцать кухонных трендов.


1. Безручечность

Цельный образ и как можно меньше деталей — это основа, на которой строится любая современная кухня. От обилия мелочей рябит в глазах, они лишают кухню приятной монолитности — а именно она дарит интерьеру величественное спокойствие и элегантность. Сегодня производители предлагают разные безручечные решения — вам остается только выбрать.Фото № 1: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: vougaclas.pt

2. Под потолоктавления о красоте и удобстве кухни серьезно изменились за последние несколько лет. Если вы как раз думаете о том, какой должна быть кухня вашей мечты, эта статья поможет сделать выбор. Перед вами — двенадцать кухонных трендов.


1. Безручечность

Цельный образ и как можно меньше деталей — это основа, на которой строится любая современная кухня. От обилия мелочей рябит в глазах, они лишают кухню приятной монолитности — а именно она дарит интерьеру величественное спокойствие и элегантность. Сегодня производители предлагают разные безручечные решения — вам остается только выбрать.Фото № 1: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: vougaclas.pt

2. Под потолок

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Каждый сантиметр помещения должен работать. Пустые углы, щели, неиспользуемые поверхности — это плохо. Никакой дробности, только плавные переходы — кухня должна быть единым целым. Пусть между нею и потолком не будет пустот, зато появятся дополнительные места для хранения. К тому же так потолок кажется выше.Фото № 2: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: homify.co

3. Без верхних шкафов

Противоположное предыдущему решение. Если много места для хранения вам не нужно, зато вы нуждаетесь в просторе и легкости, попробуйте вовсе отказаться от верхних шкафов. Современная фурнитура позволяет с удобством разместить все необходимое в нижнем ярусе, а освободившуюся стену можно превратить в арт-объект с помощью оригинального покрытия, росписи или необычного фартука.Фото № 3: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: m.yandex.ru

4. Подвесная мебель

Сделать легким и воздушным нижний ярус тоже можно при помощи подвесных конструкций. Это решение лучше использовать, когда кухня и гостиная объединены в одно помещение, чтобы необычными шкафами можно было полюбоваться издали. Альтернатива подвесной мебели существует — это зеркальный цоколь. С ним кухня будет выглядеть парящей в воздухе.Фото № 4: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: canacopegdl.com

5. Потайные фасады

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На пике популярности — кухни, которые не выглядят как кухни. Например, мебель для гостиной и кухни заказывают у одного производителя и из одних материалов. При этом гостям все равно бросится в глаза техника и кухонная мойка. Вот зачем нужны волшебные фасады, которые раздвигаются или вовсе прячутся между кухонными модулями. Когда вам это необходимо, кухня просто скрывается за створками.Фото № 5: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: maisonapart.com

6. Стекло

Когда-то стеклянные фасады кухни считались непрактичным решением. Сегодня же есть столько красивой посуды, которую не хочется прятать, да и сам шкафчик внутри может быть необычного цвета или иметь оригинальное покрытие. Стекло, кстати, тоже может быть цветным, а сам фасад витражным. Теперь эта идея, которая когда-то казалась вычурной, стала модной.Фото № 6: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: ua.all.biz

7. Подсветка

Если вы хотите, чтобы красоту вашей кухни можно было оценить в любое время суток и с любого расстояния, без подсветки не обойтись. Она может быть встроена по нижнему или верхнему краю шкафчика, внутри или снаружи, вертикально или горизонтально. Особенно модно подсвечивать столешницу и широкие выдвижные ящики.Фото № 7: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: gr-lepnina.ru

8. Отсутствие выпуклого декора

Классические резные фасады с деревянным декором окончательно канули в лету. Идеальный современный фасад либо украшен скромной рамкой, либо остается совсем плоским, идеально гладким. Геометрия стала совсем простой, чтобы отдельные шкафчики не бросались в глаза, а, наоборот, словно срастались в единое целое.Фото № 8: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: kuhnidar.ru

9. Бесшовный фартук

По той же причине плиточные фартуки выходят из моды, хотя и остаются простым и красивым решением. Панель из стекла, металла или дерева, а то и просто крашеная стена — вот идеальный фартук. Высший пилотаж, если он выполнен в том же декоре, что и сама кухня или столешница. Современные производители предлагают подобные решения, и тут выбор уже довольно велик.Фото № 9: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: spiritcdl.com

10. Натуральные оттенки

Похоже, мы наигрались в красные, желтые и синие оттенки и захотели чего-то такого, что не выйдет из моды через два-три года. Сегодня кухня делается так, чтобы и через двадцать лет она казалась современной и новой. Поэтому дизайнеры все чаще выбирают различные сочетания коричневых, серых, бежевых оттенков и делают упор на необычные текстуры и тактильные ощущения.Фото № 10: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: kitchendecor.club

11. Контрастные текстуры и фактуры

Если эксперименты с цветом больше не в моде, то как же добиться индивидуальности? Кухонные производители предусмотрели и это. Сегодня уже есть фасады с текстурами дерева, металлов, керамики, стекла, бетона и даже кожи. Они имитируют шероховатость, мягкость, гладкость, выступы и впадины, которые свойственны натуральным материалам. Все это можно сочетать и смешивать и в результате получить невероятный «кухонный коктейль».Фото № 11: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: pinterest.fr

12. Черный цвет

Мы даже выделили его в отдельный пункт. С каждым годом дизайнеры и их заказчики все меньше боятся черного — начали красить в него стены, оформлять ванные комнаты и даже спальни. Настал черед кухонь! Черная кухня обычно кажется гораздо дороже, чем она стоит на самом деле, а современные покрытия предотвращают появление отпечатков пальцев и следов от ножа. Можно смело выбирать то, чего давно хотелось.Фото № 12: Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Фото: ifuun.com

#дизайн#тренды#Стиль#Интерьер#Кухня
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