Кухонные тренды — 2019: 12 особенностей

Мы составили «рецепт» самой современной кухни, которая никогда вам не надоест.
Представления о красоте и удобстве кухни серьезно изменились за последние несколько лет. Если вы как раз думаете о том, какой должна быть кухня вашей мечты, эта статья поможет сделать выбор. Перед вами — двенадцать кухонных трендов.
1. Безручечность
Цельный образ и как можно меньше деталей — это основа, на которой строится любая современная кухня. От обилия мелочей рябит в глазах, они лишают кухню приятной монолитности — а именно она дарит интерьеру величественное спокойствие и элегантность. Сегодня производители предлагают разные безручечные решения — вам остается только выбрать.
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2. Под потолоктавления о красоте и удобстве кухни серьезно изменились за последние несколько лет. Если вы как раз думаете о том, какой должна быть кухня вашей мечты, эта статья поможет сделать выбор. Перед вами — двенадцать кухонных трендов.
1. Безручечность
Цельный образ и как можно меньше деталей — это основа, на которой строится любая современная кухня. От обилия мелочей рябит в глазах, они лишают кухню приятной монолитности — а именно она дарит интерьеру величественное спокойствие и элегантность. Сегодня производители предлагают разные безручечные решения — вам остается только выбрать.
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2. Под потолок
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Каждый сантиметр помещения должен работать. Пустые углы, щели, неиспользуемые поверхности — это плохо. Никакой дробности, только плавные переходы — кухня должна быть единым целым. Пусть между нею и потолком не будет пустот, зато появятся дополнительные места для хранения. К тому же так потолок кажется выше.
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3. Без верхних шкафов
Противоположное предыдущему решение. Если много места для хранения вам не нужно, зато вы нуждаетесь в просторе и легкости, попробуйте вовсе отказаться от верхних шкафов. Современная фурнитура позволяет с удобством разместить все необходимое в нижнем ярусе, а освободившуюся стену можно превратить в арт-объект с помощью оригинального покрытия, росписи или необычного фартука.
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4. Подвесная мебель
Сделать легким и воздушным нижний ярус тоже можно при помощи подвесных конструкций. Это решение лучше использовать, когда кухня и гостиная объединены в одно помещение, чтобы необычными шкафами можно было полюбоваться издали. Альтернатива подвесной мебели существует — это зеркальный цоколь. С ним кухня будет выглядеть парящей в воздухе.
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5. Потайные фасады
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На пике популярности — кухни, которые не выглядят как кухни. Например, мебель для гостиной и кухни заказывают у одного производителя и из одних материалов. При этом гостям все равно бросится в глаза техника и кухонная мойка. Вот зачем нужны волшебные фасады, которые раздвигаются или вовсе прячутся между кухонными модулями. Когда вам это необходимо, кухня просто скрывается за створками.
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6. Стекло
Когда-то стеклянные фасады кухни считались непрактичным решением. Сегодня же есть столько красивой посуды, которую не хочется прятать, да и сам шкафчик внутри может быть необычного цвета или иметь оригинальное покрытие. Стекло, кстати, тоже может быть цветным, а сам фасад витражным. Теперь эта идея, которая когда-то казалась вычурной, стала модной.
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7. Подсветка
Если вы хотите, чтобы красоту вашей кухни можно было оценить в любое время суток и с любого расстояния, без подсветки не обойтись. Она может быть встроена по нижнему или верхнему краю шкафчика, внутри или снаружи, вертикально или горизонтально. Особенно модно подсвечивать столешницу и широкие выдвижные ящики.
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8. Отсутствие выпуклого декора
Классические резные фасады с деревянным декором окончательно канули в лету. Идеальный современный фасад либо украшен скромной рамкой, либо остается совсем плоским, идеально гладким. Геометрия стала совсем простой, чтобы отдельные шкафчики не бросались в глаза, а, наоборот, словно срастались в единое целое.
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9. Бесшовный фартук
По той же причине плиточные фартуки выходят из моды, хотя и остаются простым и красивым решением. Панель из стекла, металла или дерева, а то и просто крашеная стена — вот идеальный фартук. Высший пилотаж, если он выполнен в том же декоре, что и сама кухня или столешница. Современные производители предлагают подобные решения, и тут выбор уже довольно велик.
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10. Натуральные оттенки
Похоже, мы наигрались в красные, желтые и синие оттенки и захотели чего-то такого, что не выйдет из моды через два-три года. Сегодня кухня делается так, чтобы и через двадцать лет она казалась современной и новой. Поэтому дизайнеры все чаще выбирают различные сочетания коричневых, серых, бежевых оттенков и делают упор на необычные текстуры и тактильные ощущения.
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11. Контрастные текстуры и фактуры
Если эксперименты с цветом больше не в моде, то как же добиться индивидуальности? Кухонные производители предусмотрели и это. Сегодня уже есть фасады с текстурами дерева, металлов, керамики, стекла, бетона и даже кожи. Они имитируют шероховатость, мягкость, гладкость, выступы и впадины, которые свойственны натуральным материалам. Все это можно сочетать и смешивать и в результате получить невероятный «кухонный коктейль».
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12. Черный цвет
Мы даже выделили его в отдельный пункт. С каждым годом дизайнеры и их заказчики все меньше боятся черного — начали красить в него стены, оформлять ванные комнаты и даже спальни. Настал черед кухонь! Черная кухня обычно кажется гораздо дороже, чем она стоит на самом деле, а современные покрытия предотвращают появление отпечатков пальцев и следов от ножа. Можно смело выбирать то, чего давно хотелось.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники