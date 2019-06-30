Красивые ламбрекены для зала: 14 примеров современного дизайна

Сейчас ламбрекены используют для украшения гостиных комнат . Основная их функция в таком случае — создавать уют и придавать шарм помещению. Гостиная — главное место в любой квартире, где собирается семья по вечерам и принимают гостей. Поэтому такой комнате необходима атмосфера тепла и уюта, которую способны создать шторы и ламбрекены.

Ламбрекен — это отдельный или входящий в комплект к шторам элемент, находящийся в верхней части и по бокам карниза. Появились ламбрекены в эпоху Ренессанса, и украшали интерьер ими только богатые люди. Поэтому ламбрекены издавна считаются элементом роскоши.

Фото: lauratrevey.com

Особенности и функции современных ламбрекенов

Стильные ламбрекены в гостиной выполняют единственную функцию: они создают красивое украшение окна. Обычно они продаются либо в комплекте со шторами, либо шьются на заказ отдельно. Эксперты отмечают, что ими можно украсить не только окно, но и дверные проемы.

Фото: wayfair.com

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С помощью ламбрекенов можно спрятать неровности окна или дефекты рамы, задрапировать узкое окно при высоком потолке или закрыть систему крепления штор. Красивый ламбрекен стоит дорого — как и ткань, из которых они шьются. Работа мастера тоже оценивается высоко, особенно если вы решили реализовать конструкцию по индивидуальному заказу.



Виды ламбрекенов и их характеристика

Для разных интерьеров можно подобрать разные ламбрекены. Однако видов самих ламбрекенов существует не так много — всего три.

Мягкие ламбрекены

Мягкие ламбрекены довольно популярны у дизайнеров и заказчиков, так как создают изысканное обрамление оконной ниши. Обычно такие ламбрекены состоят из различных драпировок. Классический вариант — кусок ткани, собранный с одной стороны тесьмой. Например мягкий ламбрекен, фото которого перед вами.

Фото: homedepot.com

Жесткие ламбрекены

Модели жестких ламбрекенов делают из плотных тканей, которые способны держать форму. Для того чтобы придать им плотность, делают дополнительную обработку флизелином или дублерином. Дизайнеры обычно сочетают жесткие ламбрекены с мягкими шторами или тюлем. В некоторых случаях ими дополняют даже рулонные шторы. Жесткие ламбрекены не деформируются и сохраняют свою форму, поэтому они могут иметь разные края: классические формы с прямыми краями или с асимметричными.

Фото: curtainshop.com

Жесткие ламбрекены бывают разных типов. Один из них — ажурный ламбрекен. Он представляет собой вырезанные декоративные элементы. Их изготавливают по специальной технологии с помощью лазера, поэтому им иногда приписывают 3D-эффект.

Фото: karlmorgan.net

Модель бандо тоже имеет жесткое основание. Технология производства этого ламбрекена проста: на плотное деревянное или пластиковое основание натягивают ткань желаемой расцветки.

Фото: www.etsy.com

Те, кто не любит сложных форм, могут выбрать угловые ламбрекены, которые сделаны из твердой нетканой основы. Такие ламбрекены выглядят аккуратно и смогут украсить любой интерьер.

Фото: 13004decor.com.au

Комбинированные ламбрекены

Оригинальный вид ламбрекенов — комбинированный. Он состоит из двух предыдущих вариантов: мягких и жестких моделей. Их сочетание помогает создать интересные композиции, к тому же за ними проще ухаживать, так как они состоят из нескольких частей.

Фото: karlmorgan.net

Для каких интерьерных стилей подходят ламбрекены

Барокко

Барокко — один из стилей, из которых ламбрекены пришли в наш интерьер. И сейчас мягкие ламбрекены — визитная карточка барокко. Обычно при оформлении дизайнеры используют несколько контрастных цветов или даже орнаментов. Это хорошо видно на фото.

Фото: confettissimo.com

Современная классика

Дизайнеры нередко выбирают однотонные ламбрекены для украшения гостиной классического стиля. На фотографиях часто можно увидеть золотистые, бежевые и пудровые оттенки.

Фото: highendcurtain.com

Американская классика

В американской классике нет таких строгих правил, как в обычной, поэтому в интерьерах такого стиля могут присутствовать жесткие ламбрекены.

Фото: fabricsandpapers.com

Прованс

Для нежного интерьера в стиле прованс ламбрекены очень подходят. Обычно дизайнеры в этом случае используют легкие ткани пастельных оттенков с цветочным орнаментом.

Фото: jllhomestore.com

Модели ламбрекенов в современном стиле

Тренды в мире интерьеров меняются, поэтому дизайн ламбрекенов, популярных в прошлом году, тоже поменялся. Сейчас дизайнеры оформляют ламбрекены в гостиных в естественных природных или насыщенных глубоких цветах.

Фото: okeinfo.online

Что касается стиля, лучше выбирать легкие ткани без драпировок, минималистичное оформление, простые прямые складки, а также отказаться от узоров и орнаментов. Появились и новые формы для обрамления окна. В этом сезоне дизайнеры выбирают интересный вид драпировки — бандо. Его особенность в том, что верх окна закрывает строгая геометрическая конструкция. Этот прием еще не успел надоесть и поэтому смотрится ново и свежо.

Фото: lauratrevey.com

А вы бы выбрали ламбрекен для украшения зала? Делитесь своими мыслями в комментариях.