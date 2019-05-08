Дизайн маленькой ванной комнаты: тренды-2021

Наши идеи помогут из неудобной маленькой ванной сделать просторную, красивую и функциональную комнату.
Создать интересный и практичный дизайн-проект маленькой ванной комнаты — задача не из легких. Ведь здесь нужно учесть каждую мелочь, чтобы обустроить помещение с дефицитом площади всем необходимым, но без лишних деталей, которые будут «съедать» ценное пространство. Иногда кажется, что без перепланировки и сноса стен не обойтись — но это не так! Правильно подобранные цвет и свет, компактная сантехника и эргономичная система хранения, магия зеркал и ярких акцентов могут даже в трехметровой ванной в хрущевке, где негде развернуться, создать максимально комфортное и функциональное пространство.
Как оформить стильный интерьер и экономно распорядиться скромной площадью, чтобы на ней поместилось все нужное? ReRooms подобрал дельные идеи, которые помогут создать модный дизайн-проект маленькой ванной, где будет грамотно задействован каждый сантиметр. Оцените по-новому возможности своего крохотного санузла!
Раздвигаем стены цветом
Интерьер маленькой ванной предполагает создание оптической иллюзии, рассчитанной на визуальное расширение пространства. Проще всего этого добиться цветами отделки, комбинируя светлые оттенки с тонами более насыщенной палитры.
Предлагаем несколько вариантов модных цветовых схем, чтобы дизайн-проект маленькой ванны получился визуально просторнее:
с площадью помещения позволяют удачно играть сочетания черного и белого цветов. В маленьких комнатах белый должен выступать основным тоном, а черный использоваться акцентно — в такой цветовой комбинации ванная получится стильной и просторной;
пространство в крохотном помещении можно расширить холодными голубыми красками, которые оптически отодвинут стены и потолок. Сочетайте их с бежевыми или древесными тонами — они наполнят комнату домашним теплом и уютом;
пастельные оттенки серого, розового, бежевого — идеальные компаньоны для белого цвета в маленькой ванной. С ними комната, в которой доминирует белый, не получится безликой и стерильной;
не нравится белый? Раздвиньте стены с помощью светло-серого цвета. Добавьте к нему солнечные желтые тона — с ними серые оттенки засияют, но при этом не дадут желтому перегрузить интерьер.
Включайте цветные акценты в интерьер в виде крупных и мелких узоров на полу, поперечных или продольных полос на стенах — они растворяют углы, увеличивая высоту и глубину комнаты. К ним в тон подбирайте декор и аксессуары, чтобы сделать интерьер целостным.
Дополнить иллюзию простора в очень маленькой ванной помогут также плоские зеркала и глянцевые фасады на двери и мебели. Усилят их отражающий эффект встроенные споты по всему периметру потолка и скрытые светодиодные ленты в нишах — они не займут много места, но создадут нужную яркость света, в котором громоздкая сантехника станет визуально невесомой.
Керамический акцент
Хотите создать модный дизайн-проект маленькой ванной, но без ярких красок? Комбинируйте плитку разной фактуры. Сегодня в тренде сочетание дерева и мрамора: например, если горизонтальным способом выложить прямоугольную плитку с мраморным рисунком, а акцент на полу и одной стене сделать из керамогранита, имитирующего ламинат, то стены маленькой комнаты визуально раздвинутся.
Укладывая плитку диагонально и со смещением каждого ряда, можно добиться эффекта углубления комнаты. Такие варианты укладки хорошо смотрятся как на стенах, так и на полу.
Оживить дизайн-проект маленькой ванной поможет плитка с узором. Отделайте ею, например, стену в душевой зоне — она отвлечет внимание от нехватки квадратных метров.
Маленькая ванная — большие функциональные возможности
Ремонт в маленькой ванной комнате, который позволит визуально расширить пространство с помощью изменения цветовой гаммы отделки, не единственное решение. Возьмите на вооружение нестандартную сантехнику и мебель без ножек, которые разгрузят пространство без ущерба для его функциональности и сделают комнату визуально просторнее.
Обратите внимание на настольные овальные раковины, под которыми можно организовать вместительную систему хранения или поставить стиральную машину, подвесные унитазы, компактные модели ванн и душевых кабин. Размещайте их по углам, чтобы освободить центральную часть комнаты.
Каждый сантиметр на полу уже задействован, а системы хранения еще нет? Используйте открытые полки, так как дверцы закрытых шкафчиков будут загромождать маленькое пространство. Разместить полки можно на любой свободной стене, например над раковиной или в душевой зоне. Если санузел совмещенный, используйте пространство и над унитазом — там тоже можно хранить массу всего необходимого.
Душевая кабина или ванна
Если в маленькое помещение никак не вписывается стандартная ванна, замените ее душевой кабиной, преимущества которой в этом случае очевидны. Да, в таком гидробоксе не удастся понежиться в ароматной пене, но зато как экономится место для хранения и техники!
Душевые кабины отлично смотрятся в современных интерьерах — лофте, хай-теке, минимализме. Но нужно не ошибиться с выбором: хорошим вариантом для маленькой ванной может стать угловая кабина открытого типа с полукруглым поддоном, например с габаритами 80 х 80 или 90 х 90 сантиметров.
Если и этот вариант не подходит — откажитесь от поддона. Безбарьерные душевые зоны по размерам можно подогнать под дизайн-проект ванной комнаты 1.7 на 1.7, или даже дизайн-проект ванной комнаты 150 на 130. Но в таком случае учитывайте высоту ванны — для их установки уровень пола придется поднять на один — полтора сантиметра. Особое внимание уделите перегородкам в душе: для маленькой ванной отлично подойдут стеклянные дверцы, открывающиеся внутрь.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники