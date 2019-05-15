Интерьер современной однушки с кухней в нише и синей стеной в стиле модернизм

Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать интерьер в стиле модернизм в однокомнатной квартире.

Модернизм возник на рубеже XIX и XX столетий. Этот период известен революционными научными открытиями и изобретениями, и именно в это время дизайнерские решения, которые основывались на соблюдении строгих законов и пропорций, оказались устаревшими и скучными. Модернизм стал новой художественной идеей, стал будто глотком свежего воздуха. Дизайнеры отдали предпочтение более современным и функциональным предметам мебели и декора.

Вот основные идеи и особенности стиля модернизм, благодаря которым вы не спутаете его ни с каким другим:

использование новейших технологий и материалов, четкость и строгость линий, практичность и функциональность, использование стекла, пластика, металла и бетона, использование серых, зеленых, синих и голубых, лиловых, бежевых оттенков, мягкая мебель оригинальной конструкции, необычные картины (приветствуются полотна кубистов и импрессионистов) и элементы декора, текстиль приглушенных оттенков (можно подобрать подушки с геометрическими узорами).

Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили однокомнатную квартиру площадью 33 метра.

Прихожая

Стиль модернизм узнается сразу же благодаря двум характерным чертам:

плитка печворк на полу, которая плавным полукругом перетекает в зону кухни,

встроенный шкаф-купе с зеркальными дверями.

Эти неброские детали уже с первых секунд захватывают наше внимание.

Стены окрашены в светло-бежевый цвет, который прекрасно сочетается с бело-серой плиткой и создает ощущение свежести. Над дверью расположился квадратный настенный светильник. Благодаря яркому белому свету и цветовому решению крошечной прихожей стены будто раздвигаются и помещение становится более просторным.

Кухня-гостиная

Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи нескольких приемов:

барной стойки, отделяющей кухню от гостиной, плитки печворк, которая отделяет кухонную зону и прихожую от гостиной, акцентной стены, окрашенной в ярко-синий цвет.





Зона гостиной кардинально отличается от остальной части комнаты цветовым решением и элементами декора. В ней есть две акцентные стены, которые оформлены необычными картинами, что характерно для стиля модернизм. На одной стене висят три полотна, объединенных общим стилем. Под ними стоит темно-коричневый диван, украшенный маленькими подушками с необычными геометрическими узорами. Они служат еще одним акцентом в гостиной. На противоположной стене мы видим фактурную и оригинальную картину, которая, несомненно, становится изюминкой интерьера в стиле модернизм.

Кухня и обеденная зона на две персоны разместились в нише. Благодаря бежевой палитре красок и своему расположению эта зона будто сливается со стенами, не привлекая к себе слишком много внимания. Однако модернизм присутствует и в этой зоне: обратите внимание на плитку, которой оформлен кухонный фартук, и золотые железные светильники, висящие над обеденной зоной.

Еще одна изюминка кухни — часы, расположенные на внешней стороне ниши. Благодаря такому расположению вы сможете их увидеть из любого уголка комнаты.

Особенность кухни-гостиной — зонированное освещение. Здесь есть несколько светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: потолочные светильники, которые имитируют звездное небо, висят над рабочей поверхностью кухни и над зоной гостиной. Они привносят в интерьер шарм и красоту.

Благодаря такому освещению, синим стенам и темному ламинату вы можете почувствовать себя на вершине горы, в окружении звезд и обволакивающей синевы.





Ванная комната

На пяти квадратных метрах дизайнеры уместили унитаз, душевую кабину, стиральную машину, раковину и встроенные системы хранения. Согласитесь, правильно организовать пространство в таком маленьком помещении — задача не из простых. Но наши специалисты справились с ней.

В качестве отделочного материала здесь выбрана плитка — классический вариант для ванной комнаты. Она продолжает цветовую идею кухни, так как основным оттенком взят все тот же бежевый. В такой ванной можно находиться долго и не устать от этих цветов.

Помещение выдержано в стиле модернизм, и на это указывают:

встроенная система хранения,

стиральная машина, встроенная под шкафчики,

подвесная сантехника,

необычный дизайн стен, созданный с помощью плитки и напоминающий тонкий кирпич,

подсветка в зеркале и светильники, вмонтированные в стену.



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Спальня

Интерьер спальни продолжает цветовое решение гостиной. Здесь тоже есть акцентная синяя стена и темно-коричневый паркет, характерные для модернизма.





Спальня расположена на 9 квадратных метрах, и дизайнеры использовали прием, благодаря которому комната стала визуально больше. Они разместили полностью зеркальный шкаф-купе во всю стену напротив окна. Запомните: если вы хотите зрительно увеличить пространство, используйте мебель с зеркальной поверхностью.

Текстиль (постельное белье и шторы) имеет неброские и приглушенные тона. Из ярких деталей в этой комнате представлены геометрические вазочки и подсвечники, которые не утяжеляют интерьер. И конечно же, центральное место занимает ярко-оранжевая люстра с серыми полосами — дань стилю модернизм.



