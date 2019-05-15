Интерьер современной однушки с кухней в нише и синей стеной в стиле модернизм

Дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта покажут, как создать интерьер в стиле модернизм в однокомнатной квартире.
Модернизм возник на рубеже XIX и XX столетий. Этот период известен революционными научными открытиями и изобретениями, и именно в это время дизайнерские решения, которые основывались на соблюдении строгих законов и пропорций, оказались устаревшими и скучными. Модернизм стал новой художественной идеей, стал будто глотком свежего воздуха. Дизайнеры отдали предпочтение более современным и функциональным предметам мебели и декора.
Вот основные идеи и особенности стиля модернизм, благодаря которым вы не спутаете его ни с каким другим:
использование новейших технологий и материалов,
четкость и строгость линий,
практичность и функциональность,
использование стекла, пластика, металла и бетона,
использование серых, зеленых, синих и голубых, лиловых, бежевых оттенков,
мягкая мебель оригинальной конструкции,
необычные картины (приветствуются полотна кубистов и импрессионистов) и элементы декора,
текстиль приглушенных оттенков (можно подобрать подушки с геометрическими узорами).
Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили однокомнатную квартиру площадью 33 метра.
Прихожая
Стиль модернизм узнается сразу же благодаря двум характерным чертам:
плитка печворк на полу, которая плавным полукругом перетекает в зону кухни,
встроенный шкаф-купе с зеркальными дверями.
Эти неброские детали уже с первых секунд захватывают наше внимание.
Стены окрашены в светло-бежевый цвет, который прекрасно сочетается с бело-серой плиткой и создает ощущение свежести. Над дверью расположился квадратный настенный светильник. Благодаря яркому белому свету и цветовому решению крошечной прихожей стены будто раздвигаются и помещение становится более просторным.
Кухня-гостиная
Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи нескольких приемов:
барной стойки, отделяющей кухню от гостиной,
плитки печворк, которая отделяет кухонную зону и прихожую от гостиной,
акцентной стены, окрашенной в ярко-синий цвет.
Зона гостиной кардинально отличается от остальной части комнаты цветовым решением и элементами декора. В ней есть две акцентные стены, которые оформлены необычными картинами, что характерно для стиля модернизм. На одной стене висят три полотна, объединенных общим стилем. Под ними стоит темно-коричневый диван, украшенный маленькими подушками с необычными геометрическими узорами. Они служат еще одним акцентом в гостиной. На противоположной стене мы видим фактурную и оригинальную картину, которая, несомненно, становится изюминкой интерьера в стиле модернизм.
Кухня и обеденная зона на две персоны разместились в нише. Благодаря бежевой палитре красок и своему расположению эта зона будто сливается со стенами, не привлекая к себе слишком много внимания. Однако модернизм присутствует и в этой зоне: обратите внимание на плитку, которой оформлен кухонный фартук, и золотые железные светильники, висящие над обеденной зоной.
Еще одна изюминка кухни — часы, расположенные на внешней стороне ниши. Благодаря такому расположению вы сможете их увидеть из любого уголка комнаты.
Особенность кухни-гостиной — зонированное освещение. Здесь есть несколько светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: потолочные светильники, которые имитируют звездное небо, висят над рабочей поверхностью кухни и над зоной гостиной. Они привносят в интерьер шарм и красоту.
Благодаря такому освещению, синим стенам и темному ламинату вы можете почувствовать себя на вершине горы, в окружении звезд и обволакивающей синевы.
Ванная комната
На пяти квадратных метрах дизайнеры уместили унитаз, душевую кабину, стиральную машину, раковину и встроенные системы хранения. Согласитесь, правильно организовать пространство в таком маленьком помещении — задача не из простых. Но наши специалисты справились с ней.
В качестве отделочного материала здесь выбрана плитка — классический вариант для ванной комнаты. Она продолжает цветовую идею кухни, так как основным оттенком взят все тот же бежевый. В такой ванной можно находиться долго и не устать от этих цветов.
Помещение выдержано в стиле модернизм, и на это указывают:
встроенная система хранения,
стиральная машина, встроенная под шкафчики,
подвесная сантехника,
необычный дизайн стен, созданный с помощью плитки и напоминающий тонкий кирпич,
подсветка в зеркале и светильники, вмонтированные в стену.
Спальня
Интерьер спальни продолжает цветовое решение гостиной. Здесь тоже есть акцентная синяя стена и темно-коричневый паркет, характерные для модернизма.
Спальня расположена на 9 квадратных метрах, и дизайнеры использовали прием, благодаря которому комната стала визуально больше. Они разместили полностью зеркальный шкаф-купе во всю стену напротив окна. Запомните: если вы хотите зрительно увеличить пространство, используйте мебель с зеркальной поверхностью.
Текстиль (постельное белье и шторы) имеет неброские и приглушенные тона. Из ярких деталей в этой комнате представлены геометрические вазочки и подсвечники, которые не утяжеляют интерьер. И конечно же, центральное место занимает ярко-оранжевая люстра с серыми полосами — дань стилю модернизм.
Стоимость дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры — 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники