25 элегантных интерьеров с японскими шторами

В интерьеры российских домов и квартир японские шторы, их еще называют панельными или экранными, пришли несколько лет назад и пока считаются диковинкой. К ним присматриваются и примеряются. Хотя их существование насчитывает не одно тысячелетие. На своей родине, в Японии, стране утонченной и загадочной, эти шторы выглядят немного иначе. Там ткань натягивается на раму со всех сторон, как холст на подрамник для написания картины. Современный вариант предлагает облегченную конструкцию: фиксацию материала только по горизонтальным линиям, без вертикального закрепления. Такие панели не только смотрятся элегантнее и изящнее, но и больше соответствуют нашему представлению о шторах. Их история в дизайне наших квартир и домов только начинается.

Особенности японских штор состоят в их конструкции и размере, механизмах крепления и регулирования, используемых материалах, цветовом оформлении.

Конструкция и размеры

Японскими шторами называют несколько равных по размеру декоративных панелей, соединенных встык и составляющих единую композицию. Ширина одной панели колеблется от 40 до 80 сантиметров. Они двигаются из стороны в сторону, как двери-купе. Обычно шторы занимают всю высоту от потолка до пола и смотрятся очень эффектно. Иногда для украшения интерьера гостиной или спальни одну штору собирают из разных по длине панелей. Внизу каждой панели пришивают утяжелитель, чтобы полотно не перекручивалось и не теряло гладкий, ухоженный вид. Японские шторы-панели предназначены в первую очередь для декора панорамных окон и больших окон с дверями на лоджию или террасу.

Фото: topbyvanie.sk

Механизмы крепления и регулирования

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Для японских штор необходим специальный алюминиевый карниз с несколькими рядами шин. Количество рядов — от двух до пяти, в зависимости от числа панелей и декоративных целей. Чем больше рядов, тем больше панелей можно установить на одном окне, тем разнообразнее и выразительнее выглядят японские шторы в интерьере комнаты.

Есть три вида регулирования движения японских штор: ручное, механическое и дистанционное. Ручное регулирование позволяет перемещать панели в разные стороны, здесь нет единого алгоритма движения, как при механическом и дистанционном. Механическое управление осуществляется при помощи специальной палки, шнура или троса, дистанционное — пультом или электроприводом.

Фото: perdesecimi.com

Материалы

Панели для японских штор производятся из текстиля и растительной соломки. Подходят разные по составу и фактуре ткани, как из натуральных волокон (льняных, хлопковых, шелковых, конопляных, пеньковых), так и смесовые, и синтетические. Нередко используется бамбуковая соломка, полотна из джута, водорослей, баобаба, рафии, рамии, а также такие тканые материалы, как синамей, тойо, сизаль и парасизаль. Все они различаются не только фактурой, цветом и плетением, но и стоимостью. Именно от используемого материала зависит цена японских штор.

Фото: deko-artiv.de

Цвета и рисунки

Здесь разнообразия еще больше, чем в материалах. Рисунки японских штор могут как отражать страну своего происхождения, например изображать иероглифы, цветущую сакуру или гору Фудзияма, так и быть совершенно от нее независимыми. Великолепно смотрятся в одной шторе панели из двух-трех расцветок и узоров. Самый сдержанный вариант — натуральные цвета на однотонных шторах. Лаконично сочетание однотонных панелей и полотен с геометрическим узором. Если же интерьеру требуется выразительное пятно, то для японских штор лучше выбрать яркие орнаменты, цвета и крупный рисунок.

Фото: perdesecimi.com

Фото: kitchen-design-idea.com

Фото: exeterfabrics.com

Сочетание с другими видами штор

При всей своей кажущейся самодостаточности японские шторы на окнах не единоличники. Они могут комбинироваться как с рулонными и римскими шторами, так и с классическим тюлем и портьерами. И если с римскими и рулонными японские панели смотрятся довольно-таки органично и удивления почти не вызывают, то с классическими — всегда необычно и оригинально.

Фото: tendaggilagriffe.it

Фото: saitoncel.com.tr

Фото: mobilyayabakis.com

Японские шторы в интерьере: стили и комнаты

Японские шторы — элемент декора современных стилей. Увы, но таким интерьерным стилям, как кантри, винтаж, прованс, ретро, классика, ар-деко, они совсем не подойдут и только внесут в дизайн ненужный дисбаланс. А для авангарда, минимализма, модерна, хай-тека, эклектики, фьюжна, средиземноморского и этнического, например в японском настроении ваби-саби, они будут в самый раз.

Фото: pl.tutkrabov.net



В гостиной

Гостиная — первый претендент для украшения окон японскими шторами. Она их любит, и те отвечают ей взаимностью. Идеальный вариант, когда гостиная обладает не только французскими окнами, но и значительной площадью. Тогда незаурядность японских штор, сочетания их цветов и узоров видно превосходно. В гостиной с небольшим окном японские панели лучше комбинировать с другими видами штор, например с классическими.

В спальне

Для спальни рекомендуется выбирать натуральные, нейтральные цвета и рисунки. В этой комнате шторы важны не только в своей декоративной функции, но и практической: защищать от яркого света. Японские шторы хороши тем, что их можно наслаивать друг на друга в несколько рядов и тем самым создавать разную степень затемненности. Это обеспечит спокойный сон в любое время года, особенно в летние утренние часы, когда светает очень рано.

В детской

Для детской японские шторы устанавливают нечасто, видимо, из-за сложного механизма регулирования. Хотя и в этой комнате они уместны. Просто не надо делать много рядов, как, например, в спальне, — достаточно двух. А вот фигуры на панелях животных, птиц и мультяшных героев, несомненно, будут радовать ребенка.

Фото: dacustominteriors.com

Фото: ok.in.ua

На кухне

Для японских штор площадь кухни желательна выше средней, ведь пространство возле окна и под подоконником должно быть свободным. Надо учитывать, что часть окна всегда будет занавешена, поскольку панели нельзя поднять или оформить подхватами, как текстильные шторы. Для оформления шторами кухни следует отдать предпочтение практической составляющей, а не декоративной, и исходить в первую очередь из размеров помещения и оконного проема.

Фото: ultimatehockey.info



Фото: estoresbaratos.com

В ванной

Японские шторы в ванной встречаются, но редко. Во-первых, для этого в ванной должно быть окно, а во-вторых, оно должно быть немаленьким. Например, на мансардном окне японские шторы будут смотреться нелепо: непонятно, зачем такое крохотное окно декорировать такими крупными панелями. Да и механизму японских штор нужно раздолье. Другими словами, японские шторы прекрасны в просторной ванной с большим, «откровенным» окном.

Фото: budbud.in.ua

В квартире-студии

Квартира-студия или однокомнатная квартира предлагают собственный вариант применения японских штор: в качестве перегородки между функционально разными зонами, например между спальней и гостиной. Для зонирования пространства японские шторы подходят великолепно, ведь они могут как делить комнату на части, так и возвращать пространству первоначальное единство. При этом они более легкие, чем деревянные или пластиковые перегородки, тем самым меньше «загромождают» помещение. И в то же время они создают ощущение более надежной защиты, чем обычные текстильные занавески и ширмы.

Фото: blindsandcurtains.ae



Фото: blognoob.me

