Французские шторы в интерьере — изысканность и благородство

Из названия понятно, что эта модель французских штор статична и закрывает окно постоянно. Полотно не поднимается вверх и не сдвигается по бокам. В таких случаях мы рекомендуем приобретать шторы из легкой ткани, например из органзы, чтобы солнечный свет проникал в комнату и дарил вам комфорт, так как ткань будет не задерживать лучи, а немного их рассеивать.

Подъемные шторы — самый распространенный вид. Они удобны в использовании, так как за счет шнуров, которые находятся в нижней части полотна, шторы поднимаются вверх, образуя при этом красивые волны и пышные складки.

Очень часто французские и австрийские шторы путают друг с другом, хотя у них есть одно существенное различие. Австрийские образуют складки только тогда, когда их стягивают, то есть формируются красивые воланы внизу ткани. Что касается французских штор, то они декорированы множеством складок по всей длине полотна — вне зависимости от того, в поднятом они находятся или в опущенном положении.

Из названия понятно, что эта модель французских штор статична и закрывает окно постоянно. Полотно не поднимается вверх и не сдвигается по бокам. В таких случаях мы рекомендуем приобретать шторы из легкой ткани, например из органзы, чтобы солнечный свет проникал в комнату и дарил вам комфорт, так как ткань будет не задерживать лучи, а немного их рассеивать.ltr">Среди десятка различных разновидностей штор и материалов, из которых их изготавливают, так трудно выбрать что-то подходящее. Мы расскажем об одной из самых популярных моделей — французской. Смотрите наши яркие идеи и вдохновляйтесь!

Подъемные шторы — самый распространенный вид. Они удобны в использовании, так как за счет шнуров, которые находятся в нижней части полотна, шторы поднимаются вверх, образуя при этом красивые волны и пышные складки.

Очень часто французские и австрийские шторы путают друг с другом, хотя у них есть одно существенное различие. Австрийские образуют складки только тогда, когда их стягивают, то есть формируются красивые воланы внизу ткани. Что касается французских штор, то они декорированы множеством складок по всей длине полотна — вне зависимости от того, в поднятом они находятся или в опущенном положении.

Среди десятка различных разновидностей штор и материалов, из которых их изготавливают, так трудно выбрать что-то подходящее. Мы расскажем об одной из самых популярных моделей — французской. Смотрите наши яркие идеи и вдохновляйтесь!

Фото: hu.aviarydecor.com

По размеру:

Длинные

Красивый вариант, который будет достойно выглядеть как в больших, так и в маленьких помещениях. Белоснежные шторы из легкой ткани помогут за счет делений и нежных волн зрительно увеличить пространство, а именно — поднять высоту потолка.

Короткие французские шторы выбирают, как правило, исходя из особенностей комнаты, ее планировки. Например, в гостиной возле окна стоит диван или на кухне столешница и подоконник объединены. Варианты могут быть различные, поэтому учитывайте параметры именно своего помещения. В таких случаях короткие модели будут очень удобны.

Фото: hu.aviarydecor.com

Материалы

Шторы, как правило, шьют из материалов, которые хорошо драпируются и держат форму, раскрывая всю красоту французской модели.

Лен

Льняные шторы изготавливают как из полупрозрачных тканей, так и из плотных, поэтому выбрать подходящую модель не составит большого труда. Ткань приятна на ощупь, проста в уходе и долгое время не теряет свой первоначальный вид.

Фото: hu.aviarydecor.com

Бархат

Шторы из бархата создадут одновременно очень нежный и роскошный интерьер. Мягкая и приятная на ощупь ткань покрыта плотным ворсом, который при правильном освещении переливается.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: hu.aviarydecor.com

Вуаль

Нежная прозрачная ткань, которая придаст помещению нежности и воздушности. Ее плюс в том, что она хороша как самостоятельный декор, так и в сочетании с другими тканями, например с портьерами.

Фото: artpartner.com.ua

Шелк

Еще один вариант, который раскрывает весь свой потенциал при естественном и искусственном освещении, красиво переливаясь и даже создавая эффект градиента. Это очень прочный и при этом мягкий материал.

Фото: extremotuxtla.com

Органза

Тонкая жесткая ткань, которая может как матовой, так и блестящей, станет отличным дополнением к классическим стилям. Советуем использовать ее в паре с другими тканями, чтобы подчеркнуть их изящество.

Фото: houzz.it

Атлас

Такие шторы отличает безупречно гладкая поверхность, которая отлично драпируется и хорошо сохраняет свою форму. Красиво отражают свет, за счет чего возникает сияющий блеск.

Фото: hu.aviarydecor.com

Цветовая гамма

Французские шторы имеют большую цветовую палитру — посмотрим на самые популярные варианты.

Белый

Белоснежные шторы — универсальный декоративный элемент, который украсит помещение любого размера и стиля. Особенно хорош этот цвет в качестве фона, когда дополнительно используются яркие портьеры, которые кажутся еще насыщеннее.

Фото: hu.aviarydecor.com

Бежевый

В отличие от белого, бежевый более теплый и комфортный цвет. Он может выступать самостоятельным декором или же в сочетании с другими оттенками.

Фото: hu.aviarydecor.com

Красный

Яркий и экстравагантный цвет, на который решатся немногие. Использовать его нужно в нейтральной цветовой гамме: то есть главный акцент вы делаете на шторах, а стены и мебель подбираете светлых цветов (бежевый, песочный, слоновая кость).

Фото: hu.aviarydecor.com

Розовый

Приятный и нежный цвет, который будет особенно хорошо смотреться в спальне. Для создания гармоничного и приятного интерьера обязательно добавьте в помещение декор или мебель, которые бы повторяли цвет штор: постельное белье, декоративные подушки, вазы и многое другое.

Фото: hu.aviarydecor.com

Фиолетовый

Нетипичный цвет для французских штор, однако очень эффектный. Классно будет смотреться в неоклассическом стиле, став самым ярким акцентом. Для него подбирайте белоснежную мебель.

Фото: sk.toolboxprodhouse.com

Сочетание с другими шторами

Маркизы, или французские шторы, прекрасны как самостоятельный декор, но еще лучше выглядят в сочетании с другими занавесками.

Портьеры

Чтобы создать систему «день-ночь», понадобятся французские шторы из легкой ткани, например из органзы или вуали, и портьеры блэкаут. Пусть маркизы будут белого или бежевого цвета, а портьеры — с четко выраженным рисунком, растительным или геометрическим.

Фото: hu.aviarydecor.com

Рулонные шторы

Чтобы спрятаться от назойливых взглядов, можно выбрать вариант и попроще: рулонные шторы. Они немного затемнят комнату, но все равно обеспечат проникновение света. И чтобы они не выглядели одиноко и безлико, лучше всего украсить их французскими шторами — они добавят пышности и роскоши.

Фото: hu.aviarydecor.com

Дизайн французских штор

Ламбрекен

Драпированная ткань, которая повторяет волны маркизы, размещается в верхней части окна и скрывает плинтус. Делают ламбрекены, как правило, из более плотной ткани и контрастного цвета.

Фото: moscowbiennale.com

Кисточки

Для декора также подойдет лента с кисточками. Не обязательно покупать готовые шторы с аксессуаром, его можно пришить самостоятельно. Плюс этого способа в том, что вы выберете понравившуюся именно вам ленту.

Фото: hu.aviarydecor.com

Бахрома

Бахрома поможет визуально выделить шторы на фоне окна или, возможно, на фоне рулонных штор, если вы решили создать монохромный интерьер.