20 интерьеров в трендовых цветах 2019 года

Дизайн интерьеров все время развивается — ежегодно появляются новые тенденции и веяния, которые помогают сделать облик квартиры современным и актуальным. И сегодня мы расскажем вам про самые востребованные и популярные цвета для оформления домашнего интерьера.

В 2019 году лидерами среди других цветов оказались «живой коралл», «пряный мед», «французская ваниль», теплый серый, мятный, а также темно-зеленый и глубокий темно-синий. Как выглядят эти оттенки и чем они так хороши? Показываем на красивых примерах.

Живой коралл

«Живой коралл» стал цветом 2019 года по версии Института цвета Pantone. Это своеобразный оттенок розового, в котором более выражены красный и оранжевый тона. Этот цвет не станет фоном для остального интерьера — он акцентный и привлекающий внимание, так что им лучше оформлять не целую комнату, а какую-то часть.

Фото: komandor.ua

Яркий коралловый превратит в акцентную любую мебель: например диван в гостиной или гарнитур на кухне. Этот цвет заряжает интерьер бодростью и энергией и наряду с этим делает обстановку более теплой и уютной.

Темно-зеленый

Этот цвет позиционируется как натуральный, максимально приближающий интерьер квартиры к живой природе. Отделка комнаты в темно-зеленых тонах способствует созданию спокойной и умиротворяющей обстановки — чтобы после тяжелого дня можно было отстраниться от суеты мегаполиса.

Фото: apartmenttherapy.com

Темно-зеленый можно использовать в больших количествах, если хочется создать в комнате темный, приглушенный интерьер. Такой вариант лучше всего подходит для спальни. В других же комнатах его лучше применять в качестве акцента: либо в виде отделки, либо в качестве отдельных предметов мебели или аксессуаров.

Изысканный темно-синий

Это цвет моря или океана, глубокий и очень насыщенный. Как и темно-зеленый, он обладает успокаивающим воздействием на психику человека и превращает квартиру в место, где можно умиротворенно отдохнуть от суеты внешнего мира.ltr">Дизайн интерьеров все время развивается — ежегодно появляются новые тенденции и веяния, которые помогают сделать облик квартиры современным и актуальным. И сегодня мы расскажем вам про самые востребованные и популярные цвета для оформления домашнего интерьера.

В 2019 году лидерами среди других цветов оказались «живой коралл», «пряный мед», «французская ваниль», теплый серый, мятный, а также темно-зеленый и глубокий темно-синий. Как выглядят эти оттенки и чем они так хороши? Показываем на красивых примерах.

Живой коралл

«Живой коралл» стал цветом 2019 года по версии Института цвета Pantone. Это своеобразный оттенок розового, в котором более выражены красный и оранжевый тона. Этот цвет не станет фоном для остального интерьера — он акцентный и привлекающий внимание, так что им лучше оформлять не целую комнату, а какую-то часть.

Фото: komandor.ua

Яркий коралловый превратит в акцентную любую мебель: например диван в гостиной или гарнитур на кухне. Этот цвет заряжает интерьер бодростью и энергией и наряду с этим делает обстановку более теплой и уютной.

Темно-зеленый

Этот цвет позиционируется как натуральный, максимально приближающий интерьер квартиры к живой природе. Отделка комнаты в темно-зеленых тонах способствует созданию спокойной и умиротворяющей обстановки — чтобы после тяжелого дня можно было отстраниться от суеты мегаполиса.

Фото: apartmenttherapy.com

Темно-зеленый можно использовать в больших количествах, если хочется создать в комнате темный, приглушенный интерьер. Такой вариант лучше всего подходит для спальни. В других же комнатах его лучше применять в качестве акцента: либо в виде отделки, либо в качестве отдельных предметов мебели или аксессуаров.

Изысканный темно-синий

Это цвет моря или океана, глубокий и очень насыщенный. Как и темно-зеленый, он обладает успокаивающим воздействием на психику человека и превращает квартиру в место, где можно умиротворенно отдохнуть от суеты внешнего мира.