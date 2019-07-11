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20 интерьеров в трендовых цветах 2019 года


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Не знаете, в каком цвете оформить домашний интерьер? Помогаем сделать выбор и показываем самые модные оттенки 2019 года.

Содержание

Дизайн интерьеров все время развивается — ежегодно появляются новые тенденции и веяния, которые помогают сделать облик квартиры современным и актуальным. И сегодня мы расскажем вам про самые востребованные и популярные цвета для оформления домашнего интерьера.

В 2019 году лидерами среди других цветов оказались «живой коралл», «пряный мед», «французская ваниль», теплый серый, мятный, а также темно-зеленый и глубокий темно-синий. Как выглядят эти оттенки и чем они так хороши? Показываем на красивых примерах. 

Живой коралл

«Живой коралл» стал цветом 2019 года по версии Института цвета Pantone. Это своеобразный оттенок розового, в котором более выражены красный и оранжевый тона. Этот цвет не станет фоном для остального интерьера — он акцентный и привлекающий внимание, так что им лучше оформлять не целую комнату, а какую-то часть.

Фото № 1: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: komandor.ua

Яркий коралловый превратит в акцентную любую мебель: например диван в гостиной или гарнитур на кухне. Этот цвет заряжает интерьер бодростью и энергией и наряду с этим делает обстановку более теплой и уютной.


decofilia.com
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prozeny.cz
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Темно-зеленый

Этот цвет позиционируется как натуральный, максимально приближающий интерьер квартиры к живой природе. Отделка комнаты в темно-зеленых тонах способствует созданию спокойной и умиротворяющей обстановки — чтобы после тяжелого дня можно было отстраниться от суеты мегаполиса.

Фото № 2: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: apartmenttherapy.com

Темно-зеленый можно использовать в больших количествах, если хочется создать в комнате темный, приглушенный интерьер. Такой вариант лучше всего подходит для спальни. В других же комнатах его лучше применять в качестве акцента: либо в виде отделки, либо в качестве отдельных предметов мебели или аксессуаров.


aviarydecor.com
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simplygrove.com
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Изысканный темно-синий

Это цвет моря или океана, глубокий и очень насыщенный. Как и темно-зеленый, он обладает успокаивающим воздействием на психику человека и превращает квартиру в место, где можно умиротворенно отдохнуть от суеты внешнего мира.ltr">Дизайн интерьеров все время развивается — ежегодно появляются новые тенденции и веяния, которые помогают сделать облик квартиры современным и актуальным. И сегодня мы расскажем вам про самые востребованные и популярные цвета для оформления домашнего интерьера.

В 2019 году лидерами среди других цветов оказались «живой коралл», «пряный мед», «французская ваниль», теплый серый, мятный, а также темно-зеленый и глубокий темно-синий. Как выглядят эти оттенки и чем они так хороши? Показываем на красивых примерах. 

Живой коралл

«Живой коралл» стал цветом 2019 года по версии Института цвета Pantone. Это своеобразный оттенок розового, в котором более выражены красный и оранжевый тона. Этот цвет не станет фоном для остального интерьера — он акцентный и привлекающий внимание, так что им лучше оформлять не целую комнату, а какую-то часть.

Фото № 1: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: komandor.ua

Яркий коралловый превратит в акцентную любую мебель: например диван в гостиной или гарнитур на кухне. Этот цвет заряжает интерьер бодростью и энергией и наряду с этим делает обстановку более теплой и уютной.


decofilia.com
1/2

prozeny.cz
2/2

Темно-зеленый

Этот цвет позиционируется как натуральный, максимально приближающий интерьер квартиры к живой природе. Отделка комнаты в темно-зеленых тонах способствует созданию спокойной и умиротворяющей обстановки — чтобы после тяжелого дня можно было отстраниться от суеты мегаполиса.

Фото № 2: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: apartmenttherapy.com

Темно-зеленый можно использовать в больших количествах, если хочется создать в комнате темный, приглушенный интерьер. Такой вариант лучше всего подходит для спальни. В других же комнатах его лучше применять в качестве акцента: либо в виде отделки, либо в качестве отдельных предметов мебели или аксессуаров.


aviarydecor.com
1/2

simplygrove.com
2/2

Изысканный темно-синий

Это цвет моря или океана, глубокий и очень насыщенный. Как и темно-зеленый, он обладает успокаивающим воздействием на психику человека и превращает квартиру в место, где можно умиротворенно отдохнуть от суеты внешнего мира.

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Фото № 3: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: archidea.com.ua

Глубокий синий оттенок прекрасно подойдет для оформления спальни, где требуется создать подходящую для отдыха и релаксации обстановку. Лучше окрашивать им акцентную стену за кроватью, чтобы цвет постоянно был на виду и оказывал наиболее сильное воздействие на интерьер. В других комнатах для наибольшей выразительности применяйте темно-синий в виде мебели и текстиля: на кухне лучшим выбором станет гарнитур, в гостиной — диван или шторы.


lauraashley.com
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simondonini.com
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Пряный мед

Теплый карамельный цвет под названием «пряный мед» сделает домашний интерьер теплым и уютным, особенно в паре с мягким желтоватым светом ламп. «Пряный мед» может различаться оттенками: например быть древесным или песчаным.

Фото № 4: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: housebeautiful.com

«Пряный мед» активно взаимодействует с остальной палитрой комнаты. Если комбинировать его с насыщенными яркими тонами вроде синего или красного, то последние станут более выразительными, выделятся на карамельном фоне. А белый или серый, наоборот, усилят цветовую насыщенность карамельного цвета. В отличие от предыдущих цветов, «пряный мед» можно использовать в оформлении комнаты в любых количествах, так как он очень мягкий и нейтральный. 


mkumodels.com
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Французская ваниль

По сравнению с обычным желтым, «французская ваниль» имеет интересную особенность: она остается яркой, но наряду с этим становится нежной, не насыщенной, обретает приятный кремовый оттенок. Поэтому «французская ваниль» будет идеальным вспомогательным цветом для ярких комнат, где нужно дополнить пеструю палитру, но не требуется слишком ее усиливать.

Фото № 5: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: balawan.info

Благодаря одновременно яркому и спокойному облику, «французская ваниль» станет удачным выбором для оформления детской комнаты. В гостиной или на кухне она также сделает интерьер более выразительным и теплым, создаст имитацию солнечного света.


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Теплый серый

Теплый серый цвет чем-то напоминает бежевый, однако имеет более нейтральный и высветленный оттенок. В отличие от традиционного холодного серого, этот цвет добавит в интерьер теплоты и домашнего уюта, а также поможет разбавить яркую палитру без создания сильного контраста.

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Фото № 6: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: interieurtrends.info

Теплый серый цвет универсален — его можно использовать в сочетании не только с цветной, но и с монохромной палитрой. Он станет прекрасным вариантом для создания спокойного интерьера в гостиной, спальне или детской комнате. А еще на стенах, оформленных теплым серым, выразительнее всего будут смотреться любые декоративные украшения. 


toolboxprodhouse.com
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Мятный

Мятный цвет — еще один спокойный и нейтральный оттенок нашей подборки, но с более выраженной цветовой насыщенностью. Он добавит в интерьер комнаты красок и при этом не сделает ее слишком насыщенной и пестрой — идеальный вариант для спальни или детской.

Фото № 7: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: ylnyi.com

Мятный оттенок зеленого цвета будет органично и очень красиво сочетаться с деревянными поверхностями и светлыми бежевыми тонами, а также с белым цветом. Кстати, доказано, что мятный успокаивающе влияет на человеческую психику.

Фото № 8: 20 интерьеров в трендовых цветах 2019 годаФото: reins.com.ua

#Бежевый цвет#синий цвет#желтый цвет#идеи для дома
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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