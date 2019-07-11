20 интерьеров в трендовых цветах 2019 года

Не знаете, в каком цвете оформить домашний интерьер? Помогаем сделать выбор и показываем самые модные оттенки 2019 года.
Дизайн интерьеров все время развивается — ежегодно появляются новые тенденции и веяния, которые помогают сделать облик квартиры современным и актуальным. И сегодня мы расскажем вам про самые востребованные и популярные цвета для оформления домашнего интерьера.
В 2019 году лидерами среди других цветов оказались «живой коралл», «пряный мед», «французская ваниль», теплый серый, мятный, а также темно-зеленый и глубокий темно-синий. Как выглядят эти оттенки и чем они так хороши? Показываем на красивых примерах.
Живой коралл
«Живой коралл» стал цветом 2019 года по версии Института цвета Pantone. Это своеобразный оттенок розового, в котором более выражены красный и оранжевый тона. Этот цвет не станет фоном для остального интерьера — он акцентный и привлекающий внимание, так что им лучше оформлять не целую комнату, а какую-то часть.
Яркий коралловый превратит в акцентную любую мебель: например диван в гостиной или гарнитур на кухне. Этот цвет заряжает интерьер бодростью и энергией и наряду с этим делает обстановку более теплой и уютной.
Темно-зеленый
Этот цвет позиционируется как натуральный, максимально приближающий интерьер квартиры к живой природе. Отделка комнаты в темно-зеленых тонах способствует созданию спокойной и умиротворяющей обстановки — чтобы после тяжелого дня можно было отстраниться от суеты мегаполиса.
Темно-зеленый можно использовать в больших количествах, если хочется создать в комнате темный, приглушенный интерьер. Такой вариант лучше всего подходит для спальни. В других же комнатах его лучше применять в качестве акцента: либо в виде отделки, либо в качестве отдельных предметов мебели или аксессуаров.
Изысканный темно-синий
Это цвет моря или океана, глубокий и очень насыщенный. Как и темно-зеленый, он обладает успокаивающим воздействием на психику человека и превращает квартиру в место, где можно умиротворенно отдохнуть от суеты внешнего мира.ltr">Дизайн интерьеров все время развивается — ежегодно появляются новые тенденции и веяния, которые помогают сделать облик квартиры современным и актуальным. И сегодня мы расскажем вам про самые востребованные и популярные цвета для оформления домашнего интерьера.
В 2019 году лидерами среди других цветов оказались «живой коралл», «пряный мед», «французская ваниль», теплый серый, мятный, а также темно-зеленый и глубокий темно-синий. Как выглядят эти оттенки и чем они так хороши? Показываем на красивых примерах.
Живой коралл
«Живой коралл» стал цветом 2019 года по версии Института цвета Pantone. Это своеобразный оттенок розового, в котором более выражены красный и оранжевый тона. Этот цвет не станет фоном для остального интерьера — он акцентный и привлекающий внимание, так что им лучше оформлять не целую комнату, а какую-то часть.
Яркий коралловый превратит в акцентную любую мебель: например диван в гостиной или гарнитур на кухне. Этот цвет заряжает интерьер бодростью и энергией и наряду с этим делает обстановку более теплой и уютной.
Темно-зеленый
Этот цвет позиционируется как натуральный, максимально приближающий интерьер квартиры к живой природе. Отделка комнаты в темно-зеленых тонах способствует созданию спокойной и умиротворяющей обстановки — чтобы после тяжелого дня можно было отстраниться от суеты мегаполиса.
Темно-зеленый можно использовать в больших количествах, если хочется создать в комнате темный, приглушенный интерьер. Такой вариант лучше всего подходит для спальни. В других же комнатах его лучше применять в качестве акцента: либо в виде отделки, либо в качестве отдельных предметов мебели или аксессуаров.
Изысканный темно-синий
Это цвет моря или океана, глубокий и очень насыщенный. Как и темно-зеленый, он обладает успокаивающим воздействием на психику человека и превращает квартиру в место, где можно умиротворенно отдохнуть от суеты внешнего мира.
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Глубокий синий оттенок прекрасно подойдет для оформления спальни, где требуется создать подходящую для отдыха и релаксации обстановку. Лучше окрашивать им акцентную стену за кроватью, чтобы цвет постоянно был на виду и оказывал наиболее сильное воздействие на интерьер. В других комнатах для наибольшей выразительности применяйте темно-синий в виде мебели и текстиля: на кухне лучшим выбором станет гарнитур, в гостиной — диван или шторы.
Пряный мед
Теплый карамельный цвет под названием «пряный мед» сделает домашний интерьер теплым и уютным, особенно в паре с мягким желтоватым светом ламп. «Пряный мед» может различаться оттенками: например быть древесным или песчаным.
«Пряный мед» активно взаимодействует с остальной палитрой комнаты. Если комбинировать его с насыщенными яркими тонами вроде синего или красного, то последние станут более выразительными, выделятся на карамельном фоне. А белый или серый, наоборот, усилят цветовую насыщенность карамельного цвета. В отличие от предыдущих цветов, «пряный мед» можно использовать в оформлении комнаты в любых количествах, так как он очень мягкий и нейтральный.
Французская ваниль
По сравнению с обычным желтым, «французская ваниль» имеет интересную особенность: она остается яркой, но наряду с этим становится нежной, не насыщенной, обретает приятный кремовый оттенок. Поэтому «французская ваниль» будет идеальным вспомогательным цветом для ярких комнат, где нужно дополнить пеструю палитру, но не требуется слишком ее усиливать.
Благодаря одновременно яркому и спокойному облику, «французская ваниль» станет удачным выбором для оформления детской комнаты. В гостиной или на кухне она также сделает интерьер более выразительным и теплым, создаст имитацию солнечного света.
Теплый серый
Теплый серый цвет чем-то напоминает бежевый, однако имеет более нейтральный и высветленный оттенок. В отличие от традиционного холодного серого, этот цвет добавит в интерьер теплоты и домашнего уюта, а также поможет разбавить яркую палитру без создания сильного контраста.
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Теплый серый цвет универсален — его можно использовать в сочетании не только с цветной, но и с монохромной палитрой. Он станет прекрасным вариантом для создания спокойного интерьера в гостиной, спальне или детской комнате. А еще на стенах, оформленных теплым серым, выразительнее всего будут смотреться любые декоративные украшения.
Мятный
Мятный цвет — еще один спокойный и нейтральный оттенок нашей подборки, но с более выраженной цветовой насыщенностью. Он добавит в интерьер комнаты красок и при этом не сделает ее слишком насыщенной и пестрой — идеальный вариант для спальни или детской.
Мятный оттенок зеленого цвета будет органично и очень красиво сочетаться с деревянными поверхностями и светлыми бежевыми тонами, а также с белым цветом. Кстати, доказано, что мятный успокаивающе влияет на человеческую психику.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники