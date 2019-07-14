Летняя столовая: 33 яркие идеи для преображения обеденной зоны

Один из самых модных и необычных трендов этого сезона — сочетание нескольких моделей стульев в пределах одного помещения. В идеале они должны быть разных оттенков и форм. Такое красочное безумие изменит внешний вид помещения и сделает его более веселым.

Чтобы преобразить обеденную зону, не прибегая к капитальному ремонту, достаточно обновить уже имеющиеся стулья или приобрести новые. Подойдут модели ярких и сочных цветов (особенно желтый и красный), приветствуются также варианты с красочными геометрическими рисунками . Что касается материалов, предпочтение лучше отдать стульям из ротанга или пластика. Последние (стул Panton) будут особенно интересно смотреться за счет своей обтекаемой формы, которая произвела фурор еще в середине прошлого века и стала признаком стиля мид сенчури .

Фото: thedestinyformula.com ltr">Человек, который живет в средних широтах России, очень редко видит солнце и не может в полной мере получить витамин D, из-за чего часто возникает плохое настроение. Однако ситуацию можно исправить, не прибегая при этом к помощи психологов и препаратов. Окружите себя яркими цветами, живыми растениями и интересной мебелью, которые создадут летнее настроение. И тогда даже в холодный зимний день вы будете радостны и веселы. ReRooms расскажет о десяти способах поселить солнышко в доме и наслаждаться окружающей обстановкой 365 дней в году.

Один из самых модных и необычных трендов этого сезона — сочетание нескольких моделей стульев в пределах одного помещения. В идеале они должны быть разных оттенков и форм. Такое красочное безумие изменит внешний вид помещения и сделает его более веселым.

Чтобы преобразить обеденную зону, не прибегая к капитальному ремонту, достаточно обновить уже имеющиеся стулья или приобрести новые. Подойдут модели ярких и сочных цветов (особенно желтый и красный), приветствуются также варианты с красочными геометрическими рисунками . Что касается материалов, предпочтение лучше отдать стульям из ротанга или пластика. Последние (стул Panton) будут особенно интересно смотреться за счет своей обтекаемой формы, которая произвела фурор еще в середине прошлого века и стала признаком стиля мид сенчури .

Человек, который живет в средних широтах России, очень редко видит солнце и не может в полной мере получить витамин D, из-за чего часто возникает плохое настроение. Однако ситуацию можно исправить, не прибегая при этом к помощи психологов и препаратов. Окружите себя яркими цветами, живыми растениями и интересной мебелью, которые создадут летнее настроение. И тогда даже в холодный зимний день вы будете радостны и веселы. ReRooms расскажет о десяти способах поселить солнышко в доме и наслаждаться окружающей обстановкой 365 дней в году.

Фото: bocadolobo.com

Фото: interiorgod.com

Фото: interiorgod.com

2. Стол

Летнюю столовую можно создать также с помощью ярких столов. При том, что их яркость выражается не только через цвет, но и через форму и материал. Если вы любитель всего необычного и экстравагантного, желтый стол — необходимая вещь для вашей столовой. Чтобы гармонично вписать его в помещение, лучше отдать предпочтение стилю поп-арт, которому контрастные предметы меблировки и декора необходимы так же, как нам с вами воздух.

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Фото: decoist.com

Однако не обязательно выбирать солнышко на четырех ножках, можно остановить свой выбор и на чем-то более спокойном. Черный стол с фигурными элементами, дополненный зелеными стульями, станет отличной альтернативой яркому поп-арту. В таком интерьере чувствуется присутствие лета, но не навязчивое. Еще один стильный вариант — зеркальный стол с витыми ножками. Удовольствие это, конечно, не из дешевых, но вы только посмотрите, как необычно смотрится такой интерьер, дополненный черно-белым ковром и яркими обоями!

Фото: bocadolobo.com

Фото: decoist.com

3. Ковер

Чтобы впустить в столовую летнее настроение, не обязательно скупать все столы и стулья в ближайшем дизайнерском магазине. Достаточно приобрести мягкий и пушистый ковер. Особенно эта вещь необходима на полах из плитки.

Цвет и форму ковра вы вольны выбирать сами, а мы дадим один совет: не покупайте большие модели на всю комнату. Лучше остановиться на ковре, который чуть больше, чем обеденный стол. Это важно, чтобы не перегрузить интерьер яркой палитрой или фактурой текстильного изделия.

Фото: bocadolobo.com

Фото: decoist.com

Фото: interiorgod.com

4. Люстра

По-летнему классный светильник не только подарит приятное освещение, но и выделит обеденную зону, создавая в помещении атмосферу веселья.

Выбирайте люстры, которые можно регулировать по длине. Опуская плафон ниже, вы тем самым подчеркнете уют за ужином, а поднимая его под самый потолок, обеспечите освещение во всем помещении.

Особенно классно будут смотреться плетеные светильники с добавлением декоративных элементов, например фруктов и овощей, которые радуют нас своей свежестью все лето.

Фото: interiorgod.com

Фото: theenglishroom.biz

Фото: southernliving.com

5. Посуда

Мало кто может удержаться и не купить милую мисочку или яркую кружку. Не сдерживайте себя. Именно новая яркая посуда способна привнести частичку лета в интерьер столовой. Розовые и красные хрустальные бокалы, зеленые и желтые фарфоровые тарелки и кружки, оранжевые миски — словно урожай, который только что собрали с грядок.

Фото: trendir.com

Фото: decoist.com

Фото: interiorgod.com

6. Постеры и картины

Почти ни один интерьер не обходится без картины на стене. Это универсальный предмет декора, который способен не только украшать помещение, но и производить терапевтический эффект. Ведь так приятно сидеть за столом и разглядывать, к примеру, огромные горы с белоснежными верхушками или же бескрайние зеленые поля, усыпанные яркими цветами.

Для летнего настроения выбирайте изображения, в которых преобладают зеленые, красные, желтые и оранжевые цвета. Подойдут как одиночные картины, так и целые композиции, которыми можно заполнить всю стену. В последнем случае выбирайте разные по размеру и материалу рамки. Такое разнообразие позволит создать более живую и насыщенную картинку.

Фото: bocadolobo.com

Фото: decoist.com

Фото: interiorgod.com

7. Живые растения

Какое же лето без большого количества растений и цветов? Правильно — никакое. Растения — наши главные помощники в очищении воздуха, поэтому их присутствие в квартире обязательно.

Если у вас большой обеденный стол, поставьте маленькое кашпо прямо на него. Если же мебель небольших размеров, тогда растения можно ставить на пол или на подоконник. Озелените обеденную зону с помощью целой композиции растений, подобрав для них яркие вазочки или горшки.

Фото: bocadolobo.com

Фото: bocadolobo.com

Фото: decoist.com

8. Стены

Любителям ярких и неординарных интерьеров такой способ придется по душе. Поселите вечное лето прямо у себя на стенах. С этой задачей справятся 3D-панели, с помощью которых можно выложить контрастный геометрический рисунок, или фотообои с растительными орнаментами. Не любите массивные рисунки на обоях? Не беда. Чтобы создать солнечное настроение, не обязательно обклеивать стены цветами и другими орнаментами. Отлично подойдут однотонные обои или краска пастельных оттенков: салатового, желтого, оранжевого.

Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

Фото: thedestinyformula.com

9. Декор

Для придания интерьеру завершенного вида используйте несколько декоративных предметов. На эту роль подойдут фигурки животных, выполненные из фарфора или железной проволоки, вдохновляющие плакаты (отличная вещь для тех, кто худеет), подсвечники, книги и хендмейд.

Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

Фото: interiorgod.com

10. Вазы

Их декоративную функцию часто недооценивают — и напрасно. Не прячьте вазы в дальний угол в ожидании цветов, а доставайте и используйте как самостоятельный декор. Сегодня изготавливают такие необычные модели, что они вполне могут красоваться и без букетов.

Советуем выбирать несколько маленьких вазочек на стол, создавая красивые композиции, или же одну большую на пол.

Фото: bocadolobo.com

Фото: interiorgod.com