Однушка в стиле минимализм с деревянным полом

Показываем, как можно оформить интерьер небольшой однокомнатной квартиры в минималистичном стиле на примере дизайн-проекта ReRooms.
Для реализации концепции пришлось сделать перепланировку квартиры. Из обычной небольшой двушки с балконом дизайнеры сделали яркую и просторную однушку. В качестве стиля интерьера выбрали минимализм — пространство все-таки небольшое, и лучше избавиться от лишних деталей. Минимализм предполагает гармонию пространства и функциональности, для него характерны строгость, простота, сдержанность и естественность.
В интерьере использовали много натуральных материалов, например, почти во всей квартире в качестве напольного покрытия — ламинат из дуба. Много внимания уделено свету, большие панорамные окна аккуратно закрыты тюлем, а для темного времени суток есть множество точечных и подвесных светильников. Давайте рассмотрим каждую зону этой замечательной квартиры.
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Коридор получился довольно большой — почти 5 метров. Наши специалисты решили его не загромождать шкафами и вешалками — около входа поместили небольшой, сливающийся по цвету со стеной пуф с ящиками для обуви, на стене закрепили несколько изящных металлических крючков для одежды. Благодаря этому помещение выглядит довольно объемно. Строгости добавляет темная керамогранитная плитка под мрамор, изящно переходящая с пола на одну из стен. Светодиодная подсветка за плитами пришлась очень кстати и придала интерьеру объема. Противоположную стену украшает яркая, хорошо выделяющаяся на фоне белой краски картина. Она словно согревает это помещение с холодными материалами.
Кухня
Зона кухни выделена напольной керамогранитной плиткой светлых оттенков — она отлично смотрится на контрасте с темным ламинатом. Гарнитур выглядит строго и лаконично. Черный матовый цвет добавляет элегантности и респектабельности. Кухня у наших дизайнеров получилась очень компактная, всего 7 метров, но благодаря встроенной технике хозяева квартиры смогут комфортно приготовить еду и перекусить. Здесь установлен стол, сделанный в виде гранитной барной стойки. Он освещен тремя белыми подвесными светильниками, выполненными тоже довольно лаконично. Рабочая зона подсвечена светодиодной лентой, глянцевая поверхность фартука способствует лучшему распространению света.
Гостиная
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Пространство гостиной получилось маленьким, но его вполне хватает, чтобы комфортно посмотреть телевизор или почитать книгу у окна. В этой части помещения дизайнеры поставили два бордовых кресла оригинальной формы на металлических ножках. Маленький круглый кофейный столик нашел себе место рядом. Пара абстрактных картин, поставленных на пол у стены, оживляет интерьер. Гостиная отделена от зоны спальни перегородкой из деревянных реек, она хорошо пропускает свет, не делая помещение темнее. Большое количество натуральных материалов и темных оттенков придают помещению шика.
Спальня
Большую часть комнаты заняла спальная зона. Она оформлена в спокойных тонах, вся ее обстановка приносит умиротворение. А не это ли самое важное для спальни? Кровать представляет собой строгий деревянный подиум. На нем расположен большой матрас. Текстиль выбрали черного, белого и горчичного цветов, что стало приятным для глаз сочетанием. Для книг, журналов и мелких вещиц установили пару прикроватных тумбочек. По форме они гармонично сочетаются с кроватью. Серые продолговатые коврики у кровати элегантно дополняют эту композицию. Для освещения этой зоны использовали по два подвесных светильника по разным сторонам кровати. Они цилиндрической формы, из металла — выглядят как раз под стать интерьеру.
Заказчики хотели, чтобы спальное место в квартире выглядело шикарно — и для исполнения этого желания наши дизайнеры решили украсить стену над кроватью глянцевыми деревянными поверхностями над тумбочками и кожаной стеной с заклепками непосредственно над матрасом. Дерево было использовано темное, а кожа белая. Такое сочетание всегда выглядит довольно привлекательно.
В этой зоне есть не только спальное место, но и рабочий уголок: недалеко от кровати расположился небольшой письменный столик белого цвета. Он прекрасно подойдет для игры за ноутбуком или для учебы.
Зеркальная раздвижная дверь закрывает спальню от гардеробной комнаты, которая составила 6 метров. Она компенсирует отсутствие платяных шкафов в доме. И эта идея пришлась очень по душе нашим заказчикам. Вся одежда оказалась собрана в одном месте.
Для отопления были использованы напольные конвекторы — это сэкономило как место под окном, так и пространство в целом.
Ванная
Для ванной комнаты наши специалисты подготовили красивое решение. Стены и пол отделали керамогранитной плиткой под мрамор с приятным коричнево-белым рисунком. Стена над ванной отличается — она оформлена светлой плиткой. Такой контраст темного и светлого придает помещению яркости и привлекательности. Деревянная облицовка раковины и ванны идеально вписывается в общий стиль. Четкость линий, натуральные материалы, яркое освещение — все это делает ванную комнату соответствующей стилю минимализм.
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники