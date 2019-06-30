Однушка в стиле минимализм с деревянным полом

В интерьере использовали много натуральных материалов, например, почти во всей квартире в качестве напольного покрытия — ламинат из дуба. Много внимания уделено свету, большие панорамные окна аккуратно закрыты тюлем, а для темного времени суток есть множество точечных и подвесных светильников. Давайте рассмотрим каждую зону этой замечательной квартиры.

Для реализации концепции пришлось сделать перепланировку квартиры. Из обычной небольшой двушки с балконом дизайнеры сделали яркую и просторную однушку. В качестве стиля интерьера выбрали минимализм — пространство все-таки небольшое, и лучше избавиться от лишних деталей. Минимализм предполагает гармонию пространства и функциональности, для него характерны строгость, простота, сдержанность и естественность.

Коридор получился довольно большой — почти 5 метров. Наши специалисты решили его не загромождать шкафами и вешалками — около входа поместили небольшой, сливающийся по цвету со стеной пуф с ящиками для обуви, на стене закрепили несколько изящных металлических крючков для одежды. Благодаря этому помещение выглядит довольно объемно. Строгости добавляет темная керамогранитная плитка под мрамор, изящно переходящая с пола на одну из стен. Светодиодная подсветка за плитами пришлась очень кстати и придала интерьеру объема. Противоположную стену украшает яркая, хорошо выделяющаяся на фоне белой краски картина. Она словно согревает это помещение с холодными материалами.

Кухня

Зона кухни выделена напольной керамогранитной плиткой светлых оттенков — она отлично смотрится на контрасте с темным ламинатом. Гарнитур выглядит строго и лаконично. Черный матовый цвет добавляет элегантности и респектабельности. Кухня у наших дизайнеров получилась очень компактная, всего 7 метров, но благодаря встроенной технике хозяева квартиры смогут комфортно приготовить еду и перекусить. Здесь установлен стол, сделанный в виде гранитной барной стойки. Он освещен тремя белыми подвесными светильниками, выполненными тоже довольно лаконично. Рабочая зона подсвечена светодиодной лентой, глянцевая поверхность фартука способствует лучшему распространению света.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

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Пространство гостиной получилось маленьким, но его вполне хватает, чтобы комфортно посмотреть телевизор или почитать книгу у окна. В этой части помещения дизайнеры поставили два бордовых кресла оригинальной формы на металлических ножках. Маленький круглый кофейный столик нашел себе место рядом. Пара абстрактных картин, поставленных на пол у стены, оживляет интерьер. Гостиная отделена от зоны спальни перегородкой из деревянных реек, она хорошо пропускает свет, не делая помещение темнее. Большое количество натуральных материалов и темных оттенков придают помещению шика.

Спальня

Большую часть комнаты заняла спальная зона. Она оформлена в спокойных тонах, вся ее обстановка приносит умиротворение. А не это ли самое важное для спальни? Кровать представляет собой строгий деревянный подиум. На нем расположен большой матрас. Текстиль выбрали черного, белого и горчичного цветов, что стало приятным для глаз сочетанием. Для книг, журналов и мелких вещиц установили пару прикроватных тумбочек. По форме они гармонично сочетаются с кроватью. Серые продолговатые коврики у кровати элегантно дополняют эту композицию. Для освещения этой зоны использовали по два подвесных светильника по разным сторонам кровати. Они цилиндрической формы, из металла — выглядят как раз под стать интерьеру.

Заказчики хотели, чтобы спальное место в квартире выглядело шикарно — и для исполнения этого желания наши дизайнеры решили украсить стену над кроватью глянцевыми деревянными поверхностями над тумбочками и кожаной стеной с заклепками непосредственно над матрасом. Дерево было использовано темное, а кожа белая. Такое сочетание всегда выглядит довольно привлекательно.

В этой зоне есть не только спальное место, но и рабочий уголок: недалеко от кровати расположился небольшой письменный столик белого цвета. Он прекрасно подойдет для игры за ноутбуком или для учебы.

Зеркальная раздвижная дверь закрывает спальню от гардеробной комнаты, которая составила 6 метров. Она компенсирует отсутствие платяных шкафов в доме. И эта идея пришлась очень по душе нашим заказчикам. Вся одежда оказалась собрана в одном месте.

Для отопления были использованы напольные конвекторы — это сэкономило как место под окном, так и пространство в целом.

Фото: rerooms.ru

Ванная

Для ванной комнаты наши специалисты подготовили красивое решение. Стены и пол отделали керамогранитной плиткой под мрамор с приятным коричнево-белым рисунком. Стена над ванной отличается — она оформлена светлой плиткой. Такой контраст темного и светлого придает помещению яркости и привлекательности. Деревянная облицовка раковины и ванны идеально вписывается в общий стиль. Четкость линий, натуральные материалы, яркое освещение — все это делает ванную комнату соответствующей стилю минимализм.