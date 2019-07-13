10 дельных советов, как организовать домашний мини-бар

В просторных помещениях в классическом стиле можно установить мини-бар в виде тумбы. Его строгие гармоничные формы прекрасно вольются в атмосферу комнаты. В такой тумбе можно разместить несколько полок для бутылок и отдельную полку для фужеров. Красивое содержимое не останется незамеченным благодаря прозрачным стеклам на дверце. Деревянные экземпляры подчеркнут стиль и добавят солидности.

В просторных помещениях в классическом стиле можно установить мини-бар в виде тумбы. Его строгие гармоничные формы прекрасно вольются в атмосферу комнаты. В такой тумбе можно разместить несколько полок для бутылок и отдельную полку для фужеров. Красивое содержимое не останется незамеченным благодаря прозрачным стеклам на дверце. Деревянные экземпляры подчеркнут стиль и добавят солидности.бар — это вполне доступная «роскошь» для многих владельцев квартир. Такой элемент интерьера найдет своего почитателя как среди молодежи, так и среди взрослого поколения. Благодаря существующему разнообразию вариантов подобрать мини-бар для любого интерьера не будет проблемой.

Мини-бар — это вполне доступная «роскошь» для многих владельцев квартир. Такой элемент интерьера найдет своего почитателя как среди молодежи, так и среди взрослого поколения. Благодаря существующему разнообразию вариантов подобрать мини-бар для любого интерьера не будет проблемой.

Фото: wayfair.com

2. Старый телевизор

Этот вариант идеально подойдет для холостяков, молодых пар или любителей необычных элементов интерьера. Мини-бар внутри старого телевизора — оригинальная идея для любого дома. Поставьте его в гостиной — и он «украсит» вам не один приятный вечер с друзьями. А если приглушите свет, создаст антураж для романтического ужина в ретростиле. Такой предмет может отлично смотреться в современных стилях. Так что не бойтесь — экспериментируйте!

Фото: sampowersphotography.com

3. Куб для бутылок

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Для гостиной в минималистичном стиле отлично подойдет компактный мини-бар на 12 бутылок. Он сделан в форме куба с гладкими выкрашенными поверхностями, на одной стороне которого расположены отверстия для бутылок. Вся конструкция держится на крепких невысоких ножках. Куб может исполнять по совместительству роль тумбочки, его верхнюю часть можно использовать для открытого хранения бокалов. Если подобрать мебель в похожем стиле, такой мини-бар становится гармоничной частью интерьера.

Фото: wayfair.com

4. Элемент гостиной

Прекрасный светлый мини-бар можно встроить в интерьер гостиной. Для этого придется сделать нишу в стене, так что такое решение подойдет не для любого дома. В качестве ниши можно использовать пространство шкафа-купе, если такой имеется, но тут уже нужно взвесить, что важнее, шкаф или бар. Такой домашний мини-бар может вместить даже холодильник и небольшую раковину.

Фото: venidair.com

5. Ниша на кухне

Мини-бар на кухне может быть представлен в различных вариациях. Рассмотрим пример, когда для него выделяют нишу. Такой вариант довольно удобен для экономии места. За ширмой помещается большая часть столешницы для посуды, небольшой узкий холодильник для горизонтальной укладки бутылок и квадратный холодильник для прочих предметов. Стену за мини-баром можно украсить обоями, чтобы они контрастировали с общим видом кухни. Легко и эффектно это реализуется в строгих лаконичных стилях, где стены помещения остаются белыми.

Фото: saberkids.com

6. Отдельный шкаф на кухне

На больших кухнях гарнитур дробится на несколько частей, которые чаще всего имеют свой определенный набор функций. Одну такую часть можно выделить под мини-бар. Нижние ящики в таком случае переделывают под холодильник, а если остается место, там организовать дополнительные полки. Верхние ящики отводятся под стаканы, бокалы и другую посуду. Красиво смотрится подсветка из светодиодной ленты над рабочей зоной мини-бара.

Фото: decoist.com

7. Часть стола

Если габариты помещения не позволяют вам поставить полноценный мини-бар, не огорчайтесь, его вполне сможет заменить небольшой многоярусный столик. Красиво выглядят стеклянные столики с металлическим каркасом. Такое решение подойдет как для классических стилей, так и для современных. Кстати, чтобы ваш мини-бар выглядел более солидно и привлекательно, советуем установить большое зеркало на стене за ним. Это визуально увеличит размеры как помещения, так и бара. Верхнюю полку можно отдать под аксессуары, а на нижних уже разместятся фужеры и бутылки.

Фото: chairish.com

8. Пространство под лестницей

В частных домах под лестницей часто остается пространство, которое никто не использует. Для мини-бара это подходящее место. Здесь поместятся и настенные полки, и несколько холодильников, и даже ящики для посуды и других принадлежностей. Хорошо смотрится кирпичная стена за мини-баром, она добавляет брутальности этому уголку. Не забудьте продумать освещение — красиво выглядит нижняя подсветка на полках под бутылками. По нижней грани можно повесить светодиодную ленту.

Фото: decoist.com

9. Деревянная конструкция

Любителям натуральных материалов в интерьере предлагаем рассмотреть такой вариант мини-бара. Из обработанного дерева выполнили цельную конструкцию, состоящую из шкафчика с полками для бутылок и креплением для фужеров, барной стойки и стульев. Композиция подойдет для стилей шале и кантри. Искусственно состаренное дерево в качестве материала придаст шарма и солидности.

Фото: ianbrownlee.us

10. Старый чемодан

Еще один необычный вариант мини-бара — из большого старого чемодана. Для реализации такой идеи вам понадобится непосредственно чемодан и подставка от старого стола, на которой этот чемодан надежно поместится. Внутреннее оформление выбирайте на свой вкус: можно оставить все как есть и просто складывать туда бутылки, а можно сделать миниатюрные полки для фужеров и стопок.