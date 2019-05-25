15 беспроигрышных сочетаний обоев в интерьре

Чаще всего акцентной стеной становится та, возле которой находится массивная мебель или другая центральная точка, например камин или плазменный телевизор. Для такой стены выбирайте яркие и необычные обои, ведь на то она и акцентная стена, чтобы притягивать к себе все взгляды. Другие же стены оформите в нейтральной цветовой гамме, чтобы помещение не казалось перегруженным и у вас не рябило в глазах.

Еще один способ комбинирования — это деление стены на две части по горизонтали. При таком варианте способов комбинации великое множество. Например, верхнюю часть можно отделать обоями с рисунком в светлой гамме, а нижнюю — в более темной.

Горизонтальные узоры и полосы способны раздвинуть стены и сделать комнату шире , чем она есть на самом деле. Такой вариант отделки подойдет для помещений с высокими потолками, в маленькой же комнате может появиться ощущение низкого потолка.

Как мы уже упомянули, с помощью вертикальных полос обоев можно визуально увеличить высоту потолков. Частота и ширина полос зависит от личных предпочтений. При покупке материала выбор нужно остановить на рулонах одинакового размера и одной коллекции. В этом случае в готовом варианте отделка будет смотреться как цельная композиция. Цветовая палитра может состоять как из двух близких друг к другу цветов, так и контрастных. Такое комбинирование подразумевает использование не только однотонных вертикальных полос, но и полос с рисунками, как это видно на фотографии ниже.

Для зрительного увеличения высоты потолков используйте обои с вертикальными полосами, чтобы добиться обратного эффекта — горизонтальные, комбинированные с объемными рисунками.

Обращайте внимание не только на площадь комнаты, но и на ее расположение. В комнате, окна которой направлены на северную сторону, лучше использовать теплую палитру, например сочетание зеленых и бежевых обоев — это компенсирует нехватку солнечного света.

Использование темных тонов (черный, серый, коричневый и другие) в маленьком помещении будет смотреться неуместно, тем более такая палитра зрительно уменьшит пространство. Уместна пастельная гамма цветов, которая зрительно увеличит площадь помещения.

Комбинирование обоев — тренд этого года, который полюбился не только дизайнерам, но и заказчикам. Безграничное разнообразие вариантов позволяет воплощать мечты хозяев об идеальном интерьере квартиры, сбалансированной геометрии комнаты, невероятных декоративных эффектах. Даже сами производители обоев стали выпускать свою продукцию коллекциями, объединяя наиболее удачные, по их мнению, сочетания.

Фото: constructionplusasia.com

4. Однотонные обои разных цветов

В этом способе можно выделить два интересных варианта комбинирования обоев.

1. Разные оттенки одного цвета помогут создать интересный эффект омбре в помещении, когда одна стена будет плавно перетекать в другую. В таком случае можно выбрать два цвета, используя их на противоположных стенах. Еще более интересный вариант получится, если использовать четыре вида обоев, отличающихся на полтона.

2. Разные цвета помогут зонировать пространство и создать игру теней. Например, часть гостиной отделайте салатовым, подчеркивая интересный декор на стене, а другую часть — коричневым, который будет подчеркивать белоснежную мебель.

Фото: hgtv.com

5. Узор и однотонные обои

Это один из самых распространенных способов отделки методом комбинирования. Интересно будет смотреться цветочный узор или орнамент, который перекликается с элементами декора: живыми цветами в вазах или горшках, настенными панно, которые висят на однотонных обоях. Вариантов масса, просто подберите для себя наиболее понравившийся. Сегодня производители предлагают готовые комплекты, в которых представлены и однотонные, и с нанесенным рисунком на ту же основу обои.

Фото: thefreepatriot.org

6. Узор и узор

В одной комнате могут гармонично сосуществовать совершенно разные узоры, но их должна объединять либо общая цветовая гамма, либо схожий узор разных цветов. Использовать такой способ лучше в больших помещениях, потому что маленькое рискует раствориться в многочисленных узорах и цветах.

Фото: thefreepatriot.org

7. Декоративные украшения

Чтобы создать на стене красивую композицию, не обязательно покупать большие картины в золоченых рамках. Такую картину можно сделать самостоятельно. Обои, оформленные в рамы или молдинги, создадут царственную атмосферу.

Используйте полотна с массивными и яркими узорами на фоне спокойных оттенков. Подобное комбинирование подходит для интерьера в классическом стиле.

Если после ремонта у вас остаются куски неиспользованных обоев, не торопитесь их выкидывать. Смысл этого способа заключается в том, чтобы сделать общую картину при помощи комбинирования этих остатков.

Здесь тоже есть несколько вариантов сочетаний.

1. Фрагменты могут быть квадратной формы — такая стена будет напоминать знакомые нам с детства одеяла, которые делали из разных кусочков тканей. При склеивании нужно следить, чтобы оставался ровный шов.

2. Фрагменты можно выложить елочкой, как это показано на фотографии ниже. Между ними лучше оставить место — так рисунок будет смотреться контрастнее.

Фото: realitydaydream.com

9. Выделение ниши

Интересное решение — оформить ниши в стене обоями другого цвета или с рисунком. Углубления лучше оформить на пару тонов темнее. При отделке ниши не забудьте декорировать ее встроенными светильниками или светодиодной лентой, которая будет выгодно подчеркивать рисунок. Если же отделать это пространство фактурными обоями, то при правильной подсветке рельеф будет отбрасывать красивые тени.

Фото: thefreepatriot.org

10. Комбинирование обоев с разной фактурой

Комбинирование разных фактур гармонично смотрится в любой комнате. В небольших помещениях обои с блестящей поверхностью за счет отражающего эффекта увеличат пространство. Кроме того, они интересно смотрятся на контрасте с матовым полотном.

Фото: thefreepatriot.org

11. Комбинирование с обоями под кирпич

Если хочется создать помещение в стиле лофт с кирпичной стеной, но площадь квартиры и денежные средства не позволяют вам этого сделать, замените натуральный камень на обои с имитацией. Обои под красный кирпич отлично сочетаются с матовыми поверхностями серого или белого цвета.

Фото: rokeima.lt

Комбинирование обоев в зависимости от комнаты

12. Гостиная

Для гостиной существует, не побоимся этих слов, огромнейшее количество идей по оформлению стен. Выбирайте материал и рисунок в зависимости от метража комнаты и стиля, в котором хотелось бы выдержать гостиную. В просторном зале с большим диваном гармонично смотрится эффект акцентной стены или вертикальных полос. Красивый узор и сочные краски обозначат место для отдыха.

Фото: thefreepatriot.org

13. Спальня

В спальне, как правило, отдается предпочтение спокойным оттенкам и не слишком броским рисункам. Гармонично будет смотреться комбинирование обоев с одинаковым растительным рисунком, отличающимся по цвету, за счет чего достигается красивый эффект градиента. Темные обои используйте у изголовья кровати — так вы получите акцентную стену.

Фото: thefreepatriot.org

14. Кухня

На кухне используйте обои более темных оттенков, чтобы на них не было видно различных пятен и следов. Комбинируйте полотна возле обеденной зоны или в зоне приготовления пищи. На фотографии показано комбинирование двух разных узоров, выполненных в одной цветовой гамме. Даже кухня может стать ярким и оригинальным местом, если в ней грамотно сочетать отделочные материалы.

Фото: thefreepatriot.org

15. Детская

В детской комнате хорошо комбинировать яркие и сочные оттенки. Можно использовать лоскутную технику с цветами и рисунками. Под самый яркий кусочек выберите акцент такого же цвета, например текстиль в розовых или салатовых оттенках. Удачно будет смотреться одна из стен, оформленная фотообоями или обоями с рисунками.