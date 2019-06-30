Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухней

Показываем, как наши дизайнеры оформили двухкомнатную квартиру, в которой приятно жить.
Двухкомнатная квартира для небольшой семьи оформлена в экостиле, характерные черты которого — отделка из натуральных материалов и естественные природные оттенки.
В интерьере этой квартиры также легко прослеживаются элементы другого стиля: минимализма. Его легко можно обнаружить в оформлении кухни или прихожей. Из-за такого смешения дизайн получился очень уютным и комфортным. О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.
Коридор
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Войдя в квартиру, мы сразу попадаем в уютный бежевый коридор. Уже с порога заметна любовь хозяев к натуральным материалам: пол, двери и мебель выполнены из дерева. Вешалка для одежды и обувница сделаны в минималистичном стиле.
За одной из дверей спряталась небольшая гардеробная, оборудованная в кладовке. Такой прием тоже можно причислить к минимализму — этот стиль любит закрытые системы хранения и отсутствие громоздких шкафов.
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Для экономии пространства светильники использованы маленькие, встроенные в потолок. Они не отвлекают внимание от натуральных материалов прихожей. Обратите внимание на входную дверь, сливающуюся со стеной, и на шкаф с зеркальными дверцами — эти предметы продолжают композицию естественных нейтральных оттенков в интерьере коридора.
В стене около кухни сделана аккуратная ниша для хранения небольших мелочей.
Кухня
При входе на кухню сразу в глаза бросается самый яркий элемент комнаты: деревянные рейки необычного оттенка. Акцентная стена, заканчивающаяся на потолке, создает небольшой визуальный эффект и делает комнату выше.
Изюминка квартиры — кухня в минималистичном стиле.
Дизайнерам удалось удачно подобрать оттенки: серые стены и холодильник. На их фоне гарнитур выглядит не просто белым, а белоснежным.
Еще один яркий акцент кухни — зеленые растения, связывающие минимализм кухни с общим интерьером в экостиле, — разместился на подоконнике.
Гостиная
Оформление гостиной тоже вышло необычным. Декоративная стена из деревянных реек продолжает композицию, созданную дизайнерами на кухне. В этой комнате ее дополняют встроенный гардероб и ниша с открытыми полками, оформленные в том же цвете, что и рейки. Между ними разместился удобный светло-серый диван.
На противоположной стене дизайнеры сделали два одинаковых светло-зеленых акцента, напоминающих растительный орнамент. Его дополняет яркая зеленая картинка с похожим рисунком.
У входа в углу дизайнеры разместили компактное рабочее место.
Пол украшает ковер с интересным геометрическим рисунком.
Между акцентами на стене разместилась аккуратная серая тумбочка под телевизор в тон рядом стоящему столу.
Спальня
В спальне мы сразу окунаемся в небольшой оазис спокойствия и умиротворения. Деревянная мебель, светлые оттенки, акцентная стена с расслабляющими абстрактными узорами...
Светильники в спальне привлекают внимание своей необычной формой. Вечером они создают интимную атмосферу, а так как они висят около зеркала, то отражение теплого света добавляет еще больше уюта. Подсвечник в виде клетки для птицы дополняет картину гармонии.
Бирюзово-белые шторы с эффектом омбре и ковер в тон им напоминают о водной глади и морском просторе.
Деревянные элементы в том же ярком цвете, что и деревянный декор в других комнатах, стал продолжением экостиля. Деревянная кровать, тумбочка и комод, оформленные в едином стиле, составляют нужную композицию. Экомотивы также прослеживаются в цветах на картине и зеленом растении на комоде.
Около окна дизайнеры оборудовали аккуратный туалетный столик с большим зеркалом — приятный элемент, который оценит любая женщина.
Ванная и санузел
Ванная и санузел в квартире раздельные, поэтому лучше описать каждую комнату отдельно.
Ванная в квартире небольшая, но дизайнеры смогли комфортно разместить в ней все необходимое.
Стиральная машина накрыта аккуратной черной столешницей, объединяющей ее с раковиной. Под ней установлен небольшой шкаф с ящиками для хранения бытовой химии. А сверху над раковиной висит незаметный шкафчик с зеркальными дверцами.
Сама ванна огорожена стеклянной раздвижной перегородкой, которая не позволит брызгам попасть на кафель.
Экостиль прослеживается в украшении интерьера: горшках с зелеными растениями.
Необычная черная акцентная стена в ванной с геометрическим узором на плитке объединяет ее с санузлом, в котором на плитке виден тот же рисунок. Однако в маленькой комнате дизайнеры для оформления выбрали светлый оттенок, чтобы расширить пространство.
В санузле расположена небольшая прямоугольная раковина, чтобы можно было сразу вымыть руки, не выходя из помещения.
Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники