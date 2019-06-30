Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухней

В интерьере этой квартиры также легко прослеживаются элементы другого стиля: минимализма . Его легко можно обнаружить в оформлении кухни или прихожей. Из-за такого смешения дизайн получился очень уютным и комфортным. О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.

Двухкомнатная квартира для небольшой семьи оформлена в экостиле, характерные черты которого — отделка из натуральных материалов и естественные природные оттенки.

Войдя в квартиру, мы сразу попадаем в уютный бежевый коридор. Уже с порога заметна любовь хозяев к натуральным материалам: пол, двери и мебель выполнены из дерева. Вешалка для одежды и обувница сделаны в минималистичном стиле.

Фото: rerooms.ru

За одной из дверей спряталась небольшая гардеробная, оборудованная в кладовке. Такой прием тоже можно причислить к минимализму — этот стиль любит закрытые системы хранения и отсутствие громоздких шкафов.

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Фото: rerooms.ru

Для экономии пространства светильники использованы маленькие, встроенные в потолок. Они не отвлекают внимание от натуральных материалов прихожей. Обратите внимание на входную дверь, сливающуюся со стеной, и на шкаф с зеркальными дверцами — эти предметы продолжают композицию естественных нейтральных оттенков в интерьере коридора.

Фото: rerooms.ru

В стене около кухни сделана аккуратная ниша для хранения небольших мелочей.

Фото: rerooms.ru

Кухня

При входе на кухню сразу в глаза бросается самый яркий элемент комнаты: деревянные рейки необычного оттенка. Акцентная стена, заканчивающаяся на потолке, создает небольшой визуальный эффект и делает комнату выше.

Фото: rerooms.ru

Изюминка квартиры — кухня в минималистичном стиле.

Фото: rerooms.ru

Дизайнерам удалось удачно подобрать оттенки: серые стены и холодильник. На их фоне гарнитур выглядит не просто белым, а белоснежным.

Фото: rerooms.ru

Еще один яркий акцент кухни — зеленые растения, связывающие минимализм кухни с общим интерьером в экостиле, — разместился на подоконнике.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

Оформление гостиной тоже вышло необычным. Декоративная стена из деревянных реек продолжает композицию, созданную дизайнерами на кухне. В этой комнате ее дополняют встроенный гардероб и ниша с открытыми полками, оформленные в том же цвете, что и рейки. Между ними разместился удобный светло-серый диван.

Фото: rerooms.ru

На противоположной стене дизайнеры сделали два одинаковых светло-зеленых акцента, напоминающих растительный орнамент. Его дополняет яркая зеленая картинка с похожим рисунком.

Фото: rerooms.ru

У входа в углу дизайнеры разместили компактное рабочее место.

Фото: rerooms.ru

Пол украшает ковер с интересным геометрическим рисунком.

Фото: rerooms.ru

Между акцентами на стене разместилась аккуратная серая тумбочка под телевизор в тон рядом стоящему столу.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне мы сразу окунаемся в небольшой оазис спокойствия и умиротворения. Деревянная мебель, светлые оттенки, акцентная стена с расслабляющими абстрактными узорами...

Фото: rerooms.ru

Светильники в спальне привлекают внимание своей необычной формой. Вечером они создают интимную атмосферу, а так как они висят около зеркала, то отражение теплого света добавляет еще больше уюта. Подсвечник в виде клетки для птицы дополняет картину гармонии.

Фото: rerooms.ru

Бирюзово-белые шторы с эффектом омбре и ковер в тон им напоминают о водной глади и морском просторе.

Фото: rerooms.ru

Деревянные элементы в том же ярком цвете, что и деревянный декор в других комнатах, стал продолжением экостиля. Деревянная кровать, тумбочка и комод, оформленные в едином стиле, составляют нужную композицию. Экомотивы также прослеживаются в цветах на картине и зеленом растении на комоде.

Фото: rerooms.ru

Около окна дизайнеры оборудовали аккуратный туалетный столик с большим зеркалом — приятный элемент, который оценит любая женщина.

Ванная и санузел

Ванная и санузел в квартире раздельные, поэтому лучше описать каждую комнату отдельно.

Ванная в квартире небольшая, но дизайнеры смогли комфортно разместить в ней все необходимое.

Фото: rerooms.ru

Стиральная машина накрыта аккуратной черной столешницей, объединяющей ее с раковиной. Под ней установлен небольшой шкаф с ящиками для хранения бытовой химии. А сверху над раковиной висит незаметный шкафчик с зеркальными дверцами.

Фото: rerooms.ru

Сама ванна огорожена стеклянной раздвижной перегородкой, которая не позволит брызгам попасть на кафель.

Фото: rerooms.ru

Экостиль прослеживается в украшении интерьера: горшках с зелеными растениями.

Фото: rerooms.ru

Необычная черная акцентная стена в ванной с геометрическим узором на плитке объединяет ее с санузлом, в котором на плитке виден тот же рисунок. Однако в маленькой комнате дизайнеры для оформления выбрали светлый оттенок, чтобы расширить пространство.

Фото: rerooms.ru

В санузле расположена небольшая прямоугольная раковина, чтобы можно было сразу вымыть руки, не выходя из помещения.

Фото: rerooms.ru