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Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухней


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Показываем, как наши дизайнеры оформили двухкомнатную квартиру, в которой приятно жить.

Двухкомнатная квартира для небольшой семьи оформлена в экостиле, характерные черты которого — отделка из натуральных материалов и естественные природные оттенки.

В интерьере этой квартиры также легко прослеживаются элементы другого стиля: минимализма. Его легко можно обнаружить в оформлении кухни или прихожей. Из-за такого смешения дизайн получился очень уютным и комфортным. О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.

Коридор

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Войдя в квартиру, мы сразу попадаем в уютный бежевый коридор. Уже с порога заметна любовь хозяев к натуральным материалам: пол, двери и мебель выполнены из дерева. Вешалка для одежды и обувница сделаны в минималистичном стиле.

Фото № 1: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

За одной из дверей спряталась небольшая гардеробная, оборудованная в кладовке. Такой прием тоже можно причислить к минимализму — этот стиль любит закрытые системы хранения и отсутствие громоздких шкафов.

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Фото № 2: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Для экономии пространства светильники использованы маленькие, встроенные в потолок. Они не отвлекают внимание от натуральных материалов прихожей. Обратите внимание на входную дверь, сливающуюся со стеной, и на шкаф с зеркальными дверцами — эти предметы продолжают композицию естественных нейтральных оттенков в интерьере коридора.

Фото № 3: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

В стене около кухни сделана аккуратная ниша для хранения небольших мелочей.

Фото № 4: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Кухня

При входе на кухню сразу в глаза бросается самый яркий элемент комнаты: деревянные рейки необычного оттенка. Акцентная стена, заканчивающаяся на потолке, создает небольшой визуальный эффект и делает комнату выше.

Фото № 5: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Изюминка квартиры — кухня в минималистичном стиле. 

Фото № 6: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Дизайнерам удалось удачно подобрать оттенки: серые стены и холодильник. На их фоне гарнитур выглядит не просто белым, а белоснежным.

Фото № 7: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Еще один яркий акцент кухни — зеленые растения, связывающие минимализм кухни с общим интерьером в экостиле, — разместился на подоконнике.

Фото № 8: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Гостиная

Оформление гостиной тоже вышло необычным. Декоративная стена из деревянных реек продолжает композицию, созданную дизайнерами на кухне. В этой комнате ее дополняют встроенный гардероб и ниша с открытыми полками, оформленные в том же цвете, что и рейки. Между ними разместился удобный светло-серый диван.

Фото № 9: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

На противоположной стене дизайнеры сделали два одинаковых светло-зеленых акцента, напоминающих растительный орнамент. Его дополняет яркая зеленая картинка с похожим рисунком.

Фото № 10: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

У входа в углу дизайнеры разместили компактное рабочее место.

Фото № 11: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Пол украшает ковер с интересным геометрическим рисунком.

Фото № 12: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Между акцентами на стене разместилась аккуратная серая тумбочка под телевизор в тон рядом стоящему столу.

Фото № 13: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Спальня

В спальне мы сразу окунаемся в небольшой оазис спокойствия и умиротворения. Деревянная мебель, светлые оттенки, акцентная стена с расслабляющими абстрактными узорами...

Фото № 14: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Светильники в спальне привлекают внимание своей необычной формой. Вечером они создают интимную атмосферу, а так как они висят около зеркала, то отражение теплого света добавляет еще больше уюта. Подсвечник в виде клетки для птицы дополняет картину гармонии.

Фото № 15: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Бирюзово-белые шторы с эффектом омбре и ковер в тон им напоминают о водной глади и морском просторе.

Фото № 16: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Деревянные элементы в том же ярком цвете, что и деревянный декор в других комнатах, стал продолжением экостиля. Деревянная кровать, тумбочка и комод, оформленные в едином стиле, составляют нужную композицию. Экомотивы также прослеживаются в цветах на картине и зеленом растении на комоде.

Фото № 17: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Около окна дизайнеры оборудовали аккуратный туалетный столик с большим зеркалом — приятный элемент, который оценит любая женщина.

Ванная и санузел

Ванная и санузел в квартире раздельные, поэтому лучше описать каждую комнату отдельно.

Ванная в квартире небольшая, но дизайнеры смогли комфортно разместить в ней все необходимое.

Фото № 18: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Стиральная машина накрыта аккуратной черной столешницей, объединяющей ее с раковиной. Под ней установлен небольшой шкаф с ящиками для хранения бытовой химии. А сверху над раковиной висит незаметный шкафчик с зеркальными дверцами.

Фото № 19: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Сама ванна огорожена стеклянной раздвижной перегородкой, которая не позволит брызгам попасть на кафель.

Фото № 20: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Экостиль прослеживается в украшении интерьера: горшках с зелеными растениями.

Фото № 21: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Необычная черная акцентная стена в ванной с геометрическим узором на плитке объединяет ее с санузлом, в котором на плитке виден тот же рисунок. Однако в маленькой комнате дизайнеры для оформления выбрали светлый оттенок, чтобы расширить пространство.

Фото № 22: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

В санузле расположена небольшая прямоугольная раковина, чтобы можно было сразу вымыть руки, не выходя из помещения.

Фото № 23: Проект ReRooms: двушка в экостиле с белоснежной кухнейФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой двушки составила 39 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно рассмотреть в полной ведомости.

#экостиль#Кухня#белый цвет#двухкомнатная квартира
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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